Meilleur iPad pour jouer à Apple Arcade en 2020

Meilleur

iPad pour jouer à Apple Arcade

iMore

2020

Apple Arcade offre un accès illimité à des jeux uniques sur tous vos produits Apple, y compris Mac, iPhone, Apple TV et bien sûr, iPad. Pour trouver la tablette Apple idéale pour jouer à ces jeux, nous vous recommandons l’iPad Air. La tablette de 10,5 pouces offre des composants internes lourds à un prix correct. Il existe cependant d’autres options, que nous avons incluses ci-dessous.

Apple en a surpris beaucoup en 2019 en présentant le premier nouvel iPad Air en près de cinq ans. Avec l’iPad Air de troisième génération, Apple a également ressuscité la taille de l’écran de 10,5 pouces précédemment trouvée sur le plus petit des deux modèles d’iPad Pro 2017 abandonnés.

L’iPad Air est une légère avancée par rapport à l’iPad, sorti quelques mois plus tard. Avec ce modèle, vous obtenez un écran plus grand (10,5 pouces contre 10,2 pouces), une puce avancée et davantage de stockage disponible. Contrairement au dernier iPad, l’iPad Air possède un écran entièrement plastifié avec un revêtement antireflet, ce qui le rend parfait pour les jeux.

Le seul inconvénient? Être meilleur signifie que vous paierez plus.

Avantages:

Meilleur stockage

Dernières internes

Écran avec revêtement antireflet

La petite taille signifie qu’il est plus portable

Meilleur dans l’ensemble

ipad air

Tu le sens?

Le plus récent iPad Air d’Apple regorge de fonctionnalités et d’améliorations et est fortement recommandé aux joueurs.

Finaliste: iPad

Avec l’introduction de l’iPad de septième génération, Apple a changé la taille de sa tablette standard pour la première fois. L’iPad mesure 10,2 pouces de diamètre contre 9,7 pouces sur les anciens modèles. L’immobilier supplémentaire est idéal pour les jeux Apple Arcade.

Dans le dernier iPad, vous recevez bon nombre des mêmes fonctionnalités que celles de notre premier choix pour moins cher. Les fonctionnalités mises en évidence incluent la prise en charge d’Apple Pencil (1re génération), la prise en charge du clavier intelligent et du clavier Bluetooth, et bien plus encore.

Le plus gros inconvénient de la sélection de l’iPad sur l’iPad Air est l’ancienne puce, la puce A10 Fusion de quatrième génération au lieu de la puce A12 Bionic. La différence pourrait influencer la vitesse de certains jeux Apple Arcade. Une autre considération est le stockage disponible. L’iPad atteint au maximum 128 Go contre 256 Go sur notre modèle haut de gamme.

Avantages:

Excellent prix

À la nouvelle taille d’affichage de l’iPad

Prend en charge Apple Pencil

Les inconvénients:

Options de stockage limitées

Des internes plus âgés pourraient ralentir les jeux

Finaliste

iPad

Grand prix, iPad le plus récent

Vous économiserez de l’argent en achetant ce modèle d’iPad, qui dispose d’un nouvel écran de grande taille.

Meilleur Premium: iPad Pro 11 pouces

Si vous êtes un professionnel qui aime aussi jouer à des jeux, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’iPad Pro 11 pouces. À l’intérieur, vous trouverez une puce Bionic A12X ultra-rapide avec une architecture 64 bits et Neural Engine et un coprocesseur M12 intégré. Il y a aussi un port USB-C rapide pour une charge rapide. Le plus grand écran fera certainement ressortir les jeux.

L’iPad Pro 11 pouces est cependant cher, son prix variant de 799 $ à 1699 $. De plus, c’est l’un des modèles les plus anciens actuellement sur le marché, ce qui signifie qu’il pourrait bientôt être remplacé par quelque chose de plus récent.

Avantages:

Facile à voyager

Inclut Face ID, support Apple Pencil

Le plus grand écran

Les inconvénients:

Peut-être exagéré pour les jeux uniquement

Le remplacement arrive bientôt?

Meilleure prime

IPad Pro 11 pouces

Choix brillant

Lorsque vous voulez les meilleures spécifications que vous pouvez acheter, c’est l’iPad que vous devez considérer.

Idéal pour la portabilité: iPad mini

Le jour où Apple a dévoilé l’iPad Air de troisième génération, elle a également présenté le premier nouvel iPad mini depuis 2015. Pesant seulement 0,68 livre, l’iPad mini comprend presque tout ce que vous pouvez trouver sur le dernier iPad Air, mais dans un boîtier plus petit.

La tablette de 7,9 pouces possède la même puce A12 pour de meilleures performances, un écran True Tone, un support Apple Pencil de première génération, et est également disponible en capacités de stockage de 64 Go et 256 Go.

Cependant, ne confondez pas une taille d’écran plus petite avec des dépenses moindres. Si vous recherchez un iPad de 7,9 pouces, c’est le seul jeu en ville. Attendez-vous à payer environ 100 $ de moins que l’iPad Air équivalent et 70 $ de plus que l’iPad.

Avantages:

Tout comme l’iPad Air, mais avec un écran plus petit

Plus facile à transporter que les autres modèles

Stockage jusqu’à 256 Go

Les inconvénients:

Cher pour sa taille

Trop petit?

Idéal pour la portabilité

ipad mini

Le plus petit

Lorsque la commodité et la portabilité comptent, pensez à l’iPad mini de 7,9 pouces.

Conclusion

Apple Arcade vous donne un accès instantané à des jeux exclusifs sur plusieurs appareils. En ce qui concerne les jeux mobiles, pensez à acheter l’iPad Air. Oui, c’est un peu plus cher que le nouvel iPad. Cependant, la différence de prix vous donne un affichage légèrement plus grand et meilleur, des internes incroyables, et plus encore.

Avec l’iPad Air, vous avez le choix entre trois couleurs (argent, gris sidéral et or) et deux tailles de stockage (64 Go et 256 Go). Quel que soit votre choix, bon jeu!

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Sur Apple Arcade, il aime jouer à tous les derniers jeux. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

