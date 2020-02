Meilleur iPad pour les étudiants en 2020

Source: iMore

Meilleur

iPad pour les étudiants

iMore

2020

Pour les étudiants, avoir une tablette portable est incroyablement pratique quand il s’agit de l’école. Vous pouvez prendre des notes (en tapant ou même esquisser), annoter du texte, travailler sur des rapports ou des présentations, et tout ce que vous devez faire pour la classe, le tout avec un iPad. Et même si la plupart des étudiants doivent composer avec un budget limité, cela ne signifie pas que vous ayez besoin de lésiner sur les fonctionnalités. C’est pourquoi nous pensons que l’iPad Air 3 est le meilleur pour la plupart des étudiants. Il offre un bel écran large et des fonctionnalités de type Pro à un prix moyen.

Source: iMore

L’iPad Air 3 est l’iPad parfait pour les étudiants. Il a un bel écran Retina de 10,5 pouces, vous offrant beaucoup d’écran pour lire, écrire avec, dessiner, regarder, et plus encore. L’écran a une résolution spacieuse de 2224 x 1668, une large prise en charge des couleurs avec la technologie True Tone et est entièrement laminé avec un revêtement oléophobe antireflet et résistant aux empreintes digitales. Cela signifie que vous voyez moins de traces d’empreintes digitales partout et que l’écran est plus beau dans les environnements sombres et lugubres.

Il est disponible en trois couleurs: gris sidéral, argent et or, afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre style. Le modèle de base est livré avec 64 Go de stockage, mais vous pouvez obtenir 256 Go pour 150 $ de plus. L’iPad Air 3 a toujours Touch ID, une prise casque et utilise la puce A12 Bionic d’Apple avec Neural Engine, il est donc assez rapide et assez puissant. Et il a un appareil photo 8MP décent avec une caméra frontale 7MP, vous pouvez donc numériser des documents ou passer des appels vidéo en toute simplicité.

La meilleure partie de l’iPad Air 3 est qu’il offre aux utilisateurs des fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que sur la gamme iPad Pro, mais à un prix beaucoup plus abordable. Cela inclut la prise en charge d’Apple Pencil, bien qu’il ne s’agisse que d’Apple Pencil de première génération et du connecteur intelligent, vous pouvez donc utiliser des accessoires tels que le clavier intelligent d’Apple.

Avantages:

Très abordable

Prise en charge de Smart Connector et de l’Apple Pencil de 1re génération

Écran Retina de 10,5 pouces

A toujours une prise casque 3,5 mm

Peut aller jusqu’à 256 Go de stockage

Les inconvénients:

Utilise toujours Touch ID

Ne démarre qu’à 64 Go de stockage

Meilleur dans l’ensemble

iPad Air 3

Parfaitement équilibré

L’iPad Air 3 offre l’équilibre parfait entre de puissantes fonctionnalités de niveau professionnel et un prix abordable.

Meilleur rapport qualité / prix: iPad mini 5

Source: iMore

Si vous souhaitez enregistrer une bonne partie du changement et ne vous occupez pas d’un écran de plus petite taille, l’iPad mini 5 est une option fantastique qui est encore plus conviviale sur le portefeuille. Avec l’iPad mini 5, vous obtenez à peu près les mêmes spécifications exactes que l’iPad Air 3, mais dans un boîtier plus petit et sans connecteur intelligent.

L’iPad mini 5 dispose d’un écran Retina de 7,9 pouces avec True Tone, utilise Touch ID pour la biométrie et la sécurité, possède la puce A12 Bionic avec Neural Engine et dispose de capacités de 64 Go ou 256 Go. Vous pouvez même utiliser l’Apple Pencil de première génération avec lui, tout comme les lignes iPad Air 3 et iPad Pro, mais il manque le Smart Connector. Cela signifie que vous ne pourrez pas utiliser d’accessoires nécessitant le connecteur intelligent, comme le clavier intelligent d’Apple. Mais l’iPad mini 5 peut toujours utiliser des claviers Bluetooth, ce n’est donc pas du tout un gros inconvénient. De plus, certains pourraient affirmer qu’il existe de nombreuses options de clavier Bluetooth qui sont meilleures que le Smart Keyboard d’Apple.

Avantages:

Écran super compact de 7,9 pouces

La plupart des mêmes spécifications que l’iPad Air 3

Peu coûteux

Prend en charge le crayon Apple de 1re génération

Va jusqu’à 256 Go de stockage

Les inconvénients:

Écran plus petit

Utilise toujours Touch ID

Pas de connecteur intelligent

Meilleure valeur

iPad mini 5

Petit mais puissant

L’iPad mini 5 n’est qu’une version plus petite de l’iPad Air 3 mais sans Smart Connector. De plus, vous pouvez enregistrer encore plus de modifications.

Meilleur sur un budget: iPad

Source: iMore

Lorsque vous essayez de vraiment dépenser votre argent, l’iPad est une option décente pour ceux qui ont un budget limité. Il est légèrement moins puissant que l’iPad Air 3 et l’iPad mini 5 car il utilise une ancienne puce A10 Fusion, mais il devrait être capable de gérer la plupart des tâches pour lesquelles les étudiants en ont besoin.

L’écran Retina de 10,2 pouces vous offre beaucoup d’espace pour travailler, et il prend également en charge le crayon Apple de première génération et dispose d’un connecteur intelligent, de sorte que vous pouvez utiliser des accessoires comme le clavier intelligent d’Apple. Pour la biométrie, il utilise toujours l’ancien Touch ID, et il n’est disponible qu’en capacités de stockage de 32 Go et 128 Go. Cependant, si vous l’utilisez pour l’école, cela devrait toujours être beaucoup de travail, surtout si vous utilisez un stockage cloud comme iCloud, Google Drive ou Dropbox. Du côté positif, il a toujours une prise casque 3,5 mm comme les autres, vous n’avez donc pas besoin d’acheter une nouvelle paire d’écouteurs Bluetooth si vous ne les avez pas déjà.

Avantages:

IPad le moins cher

Écran de 10,2 pouces

Prise en charge de l’Apple Pencil de 1re génération

A un connecteur intelligent

Les inconvénients:

Utilise toujours Touch ID

Utilise une ancienne puce A10 Fusion

Disponible uniquement en capacités de 32 Go ou 128 Go

Meilleur sur un budget

iPad

Pincez ces sous

L’iPad est légèrement moins puissant que les autres options, mais il prend en charge Apple Pencil (1re génération) et dispose d’un connecteur intelligent.

Meilleure puissance: iPad Pro

Source: Joseph Keller / iMore

Si vous avez de l’argent à perdre, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’iPad Pro. Il est disponible en variétés de 11 pouces et 12,9 pouces, vous pouvez donc choisir la taille qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous voulez la puissance mais dans un emballage plus portable, alors la taille de 11 pouces est ce que vous voulez. Mais si vous voulez un iPad qui remplace un véritable ordinateur portable, alors le 12,9 pouces est le chemin à parcourir. Les deux tailles ont l’écran Liquid Retina et commencent à 64 Go de stockage, mais vous pouvez en obtenir un avec 256 Go, 512 Go ou 1 To si nécessaire.

L’iPad Pro (2018) est également le premier iPad à proposer un design sans lunette (au revoir bouton d’accueil!), Afin de tirer le meilleur parti de la taille d’écran que vous choisissez. Il utilise Face ID pour la biométrie et dispose de la dernière puce A12X Bionic avec Neural Engine d’Apple. La caméra arrière est un énorme 12MP, vous pouvez donc prendre les meilleures photos de documents, présentations et autres nécessités de l’école. Il y a aussi une caméra TrueDepth 7MP à l’avant, vous pouvez donc discuter avec des camarades de classe et réfléchir aux projets de groupe.

Un autre différenciateur principal entre l’iPad Pro et les autres iPad que nous avons mentionnés est le fait que l’iPad Pro (2018) est le seul qui fonctionne avec l’Apple Pencil de deuxième génération, ainsi qu’avec la première génération. Donc, si vous préférez le nouveau design et les fonctionnalités de l’Apple Pencil (côtés plats), vous aurez besoin d’un iPad Pro pour l’utiliser. Et bien sûr, il y a le Smart Connector pour des accessoires comme le Smart Keyboard.

Le seul véritable inconvénient de l’iPad Pro est qu’il n’est pas bon marché et peut être hors de portée pour la plupart des étudiants. Mais si vous pouvez vous le permettre, c’est le meilleur iPad à obtenir pour la puissance et les fonctionnalités. Il manque également la prise casque standard de 3,5 mm.

Avantages:

Disponible en tailles 11 ou 12,9 pouces

Utilise Face ID

Puce A12X Bionic avec moteur neuronal

Compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération

Peut aller jusqu’à 1 To pour le stockage

Les inconvénients:

Coûteux

Disponible uniquement en deux couleurs

Pas de prise casque 3,5 mm

Meilleure puissance

iPad Pro

Une puissance pro à un prix

L’iPad Pro est disponible en deux tailles et quatre capacités de stockage. Il a Face ID et a le dernier silicium. Mais ce n’est pas bon marché.

Conclusion

Même si Apple vend actuellement quatre modèles d’iPad différents, l’iPad Air 3 est le meilleur choix global pour la plupart des étudiants. En effet, il intègre des fonctionnalités de niveau Pro à un prix modeste qui est à la portée de la plupart des étudiants.

L’écran de 10,5 pouces offre beaucoup d’espace, vous pouvez aller jusqu’à 256 Go de stockage, et il a même un connecteur intelligent et prend en charge l’Apple Pencil de première génération. Et la puce Apples A12 Bionic fournit beaucoup de puissance pour tout ce que vous devez faire pour l’école.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Romero-Chan utilise des iPads depuis leur sortie il y a dix ans. Elle connaît les tenants et aboutissants d’iOS et du matériel et peut donner la meilleure recommandation iPad pour tout le monde. Vous pouvez suivre ses réflexions sur Twitter et découvrir ses photographies sur Instagram.

