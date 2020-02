Meilleur iPhone pour les photographes en 2020

Source: iMore

iPhone pour les photographes

2020

Les caméras iPhone s’améliorent chaque année. Pour la première fois, l’appareil phare de l’entreprise dispose d’un système à trois caméras pour prendre des photos dans n’importe quel environnement. C’est ce système qui fait de l’iPhone 11 Pro Max notre iPhone le plus recommandé pour les photographes de smartphones en 2020. Nous avons rassemblé d’autres modèles remarquables pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: iPhone 11 Pro Max

Le plus grand des deux appareils phares actuels d’Apple offre à ce jour les composants internes les plus avancés sur un grand écran iPhone. L’iPhone 11 Pro Max est doté d’un écran OLED multipoint de 6,5 pouces (diagonale) avec une triple caméra. Il s’agit d’une ouverture ultra large: ƒ / 2,4 et d’un champ de vision de 120 degrés, d’une ouverture large: ƒ / 1,8 et d’un téléobjectif: ouverture ƒ / 2,0. Il y a aussi une caméra TrueDepth 12MP orientée vers l’avant.

Parmi les fonctionnalités impressionnantes de l’appareil photo présentes sur l’iPhone 11 Pro Max, il y a Smart HDR, qui ajoute automatiquement plus de détails de surbrillance et d’ombre à vos photos. Il le fait en utilisant des capteurs rapides, un FAI amélioré et des algorithmes avancés. Avec une profondeur de champ réglable, l’iPhone 11 Pro peut flouter l’arrière-plan autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Ce faisant, vous pouvez créer de superbes portraits en quelques secondes.

L’iPhone 11 Pro n’est pas seulement génial pour prendre des photos. Il propose également une puce A13 Bionic avec un moteur neuronal de troisième génération pour des performances rapides. La puce utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour transformer la façon dont vous vivez les photos, les jeux, la réalité augmentée, etc.

Bien sûr, tous ces goodies ont un prix. L’iPhone 11 Pro a un prix de départ de 1099 $. Il est disponible en gris espace, argent, or et vert minuit.

Avantages:

Le plus grand écran iPhone à ce jour

Grande caméra orientée vers l’arrière et vers l’avant

Brûlant vite

Les inconvénients:

Cher

Difficile à tenir d’une seule main

Meilleur dans l’ensemble

iPhone 11 Pro Max

Trois caméras!

Aucune limite sur le meilleur combiné d’Apple à ce jour. Allez grand ou rentrez chez vous!

Finaliste: iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro propose un écran Super Retina HD de 5,8 pouces. Au-delà de cela, il est presque identique à l’iPhone 11 Pro Max jusqu’à son système à trois caméras. Comme l’iPhone 11 Pro Max (et l’iPhone 11), l’iPhone 11 Pro dispose d’une puce A13 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération, Face ID et recharge sans fil. Pour cela, vous paierez au moins 999 $, jusqu’à 1349 $ pour le modèle le plus cher.

Si vous voulez tout ce que Apple a à offrir sur un smartphone et avoir des mains plus petites (ou préférez simplement un téléphone plus petit), optez pour ce modèle. Sinon, les photographes devraient s’en tenir à notre choix n ° 1 ci-dessus.

Avantages:

Mêmes spécifications de caméra que Max

Produit phare actuel

Les inconvénients:

Coûteux

Options de couleurs limitées

Finaliste

iPhone 11 Pro

c’est le fleuron

Achetez l’iPhone 11 Pro si vous voulez le meilleur dans un emballage légèrement plus petit.

Meilleure alternative: iPhone 11

Appelé l’iPhone «le plus convaincant» d’Apple à ce jour, l’iPhone 11 coloré est un choix formidable pour la plupart des acheteurs. Cependant, il n’offre pas les mêmes spécifications de caméra que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Sur l’iPhone 11, vous trouverez une double caméra arrière de 12 MP avec des caméras Ulta Wide (ouverture ƒ / 2,4) et Wide (ouverture ƒ / 1,8) avec un zoom optique de 2x et un zoom numérique de 5x. À l’avant, découvrez la caméra TrueDepth 12MP avec une ouverture ƒ / 2.2.

Mesurant 6,1 pouces de diagonale, l’iPhone 11 est nettement moins cher que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Le prix inférieur comporte cependant certains inconvénients. Bien que l’iPhone 11 inclut la même puce A13 Bionic avec le moteur neuronal de nouvelle génération que les deux autres, il est livré sans OLED. Au lieu de cela, il y a un écran Liquid Retina HD. Le modèle moins cher a également une capacité de stockage limitée.

Si vous achetez un iPhone uniquement sur la base des spécifications de l’appareil photo, vous devez vous en tenir à l’iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max. Sinon, l’iPhone 11 est un excellent choix compte tenu de son prix.

Avantages:

Grand écran pour moins

Des choix colorés

Les inconvénients:

LCD, pas OLED

Pas de triple caméra à l’arrière

Meilleure alternative

iPhone 11

Presque aussi bon pour moins.

Moins cher que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max avec presque les mêmes composants internes.

Meilleur budget: iPhone XR

Sur l’iPhone XR, vous trouverez un seul appareil photo arrière 12MP (ouverture ƒ / 1,8) avec un zoom numérique de 5x. La caméra arrière offre une stabilisation optique de l’image, une large capture des couleurs pour les photos et les photos en direct, un flash True-Tone à quatre DEL avec synchronisation lente, le mode Portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, l’éclairage portrait avec trois effets (Naturel, Studio, Contour) et HDR intelligent pour les photos.

Le plus gros point négatif: ce combiné est sorti en 2018 et pourrait prochainement recevoir ses papiers de retraite.

Avantages:

Magnifiquement conçu

Choix de couleurs uniques

Les inconvénients:

Vieillir

Pas de double caméra à l’arrière

Meilleur budget

iPhone XR

Regardez ces couleurs.

Les photographes débutants (petits et grands) devraient envisager ce bel appareil photo de 2018.

Conclusion

L’iPhone 11 Pro Max est le meilleur iPhone que vous pouvez actuellement acheter en tant que photographe de smartphone. L’iPhone 11 Pro Max est doté d’un écran OLED multipoint tout écran de 6,5 pouces (diagonale) avec une triple caméra avec les options Ultra Wide, Wide et Telephoto. Il y a aussi une caméra frontale TrueDepth 12MP avec une ouverture ƒ / 2.2. Oui, le combiné coûte cher. Néanmoins, il devrait vous procurer des années de plaisir. Heureux claquement!

