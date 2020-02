Meilleur iPhone pour les seniors en 2020

Source: iMore

iPhone pour les aînés

Chaque année, nous examinons les derniers iPhones du marché et décidons lesquels sont les meilleurs pour nos lecteurs. Pour les seniors, nous recommandons l’iPhone 11 coloré, qui offre de superbes fonctionnalités à un prix agressif. Nous avons rassemblé d’autres modèles remarquables pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Le combiné Apple le plus vendu de l’année, l’iPhone 11 est un choix formidable pour la plupart des acheteurs, en particulier les personnes âgées qui cherchent à économiser de l’argent. Cependant, il n’offre pas les mêmes spécifications de caméra que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, ce qui pourrait influencer certains acheteurs potentiels. Pourtant, vous ne pouvez pas nier que l’iPhone 11 propose les meilleurs choix de couleurs parmi tous les iPhones du marché. Il est disponible en noir, blanc, violet, jaune, vert et (PRODUCT) Red.

Mesurant 6,1 pouces en diagonale, l’iPhone 11 est nettement moins cher que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max (voir ci-dessous). Le prix inférieur comporte cependant certains inconvénients évidents. Bien que l’iPhone 11 inclut la même puce A13 Bionic avec le moteur neuronal de nouvelle génération que les deux autres, il est livré sans OLED. Au lieu de cela, il y a un écran Liquid Retina HD. Le modèle moins cher a également une capacité de stockage limitée.

Sur l’iPhone 11, vous trouverez une double caméra arrière de 12 MP avec des caméras Ulta Wide (ouverture ƒ / 2,4) et Wide (ouverture ƒ / 1,8) avec un zoom optique de 2x et un zoom numérique de 5x. À l’avant, il y a la caméra TrueDepth 12MP avec une ouverture ƒ / 2.2.

Si vous achetez un iPhone basé sur les spécifications de l’appareil photo, optez pour l’iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max. Sinon, l’iPhone 11 est celui que vous souhaitez. Fais nous confiance.

Avantages:

Grand écran pour moins

Six couleurs différentes

Mêmes caractéristiques internes que les modèles Pro

Les inconvénients:

LCD, pas OLED

Pas de triple caméra à l’arrière

Meilleur dans l’ensemble

iPhone 11

Économisez de l’argent et obtenez toujours un excellent téléphone.

Moins cher que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max avec presque les mêmes composants internes.

Meilleure alternative: iPhone XR

Avant l’iPhone 11, Apple a sorti l’iPhone XR. Toujours sur le marché et moins cher que jamais, l’iPhone XR reste un excellent choix, surtout pour les petits budgets. Disponible en plusieurs couleurs, y compris bleu, jaune, noir, blanc, corail et rouge, l’iPhone XR est livré avec une caméra TrueDepth 7MP, une puce A12 Bionic avec Neural Engine, Face ID et une charge sans fil. Il se compose également d’un appareil photo 12MP, d’un écran Liquid Retina HD, d’une résistance à l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et bien plus encore.

Pourquoi acheter l’iPhone XR par rapport à l’iPhone 11? Si vous aimez le look coloré de l’iPhone 11 mais le trouvez trop cher, c’est celui que vous devriez probablement sélectionner. Gardez à l’esprit que les composants internes ont un an de plus et ne sont qu’un seul appareil photo 12MP Wide par rapport aux deux appareils photo Dual 12MP Ultra Wide et Wide que l’on trouve sur l’iPhone 11.

Avantages:

Grand écran pour encore moins

Conception durable

Les inconvénients:

Une caméra arrière, pas deux

Internes vieillissants

Meilleure alternative

iPhone XR

Toujours coloré pour encore moins.

Si vous ne vous souciez pas d’avoir une caméra double ou triple, c’est l’iPhone à acheter.

Meilleure Premium: iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro propose un écran Super Retina HD de 5,8 pouces. Au-delà de cela, il est presque identique à l’iPhone 11 Pro Max jusqu’à son système à trois caméras. Comme l’iPhone 11 Pro Max (et l’iPhone 11), l’iPhone 11 Pro dispose d’une puce A13 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération, Face ID et recharge sans fil. Pour cela, vous paierez au moins 999 $, jusqu’à 1349 $ pour le modèle le plus cher.

Si vous voulez tout ce que Apple a à offrir sur un smartphone et avoir des mains plus petites (ou préférez simplement un téléphone plus petit), optez pour ce modèle.

Avantages:

Mêmes spécifications de caméra que Max

Produit phare actuel

Les inconvénients:

Coûteux

Options de couleurs limitées

Meilleure prime

iPhone 11 Pro

c’est le fleuron

Achetez l’iPhone 11 Pro si vous voulez le meilleur dans un emballage légèrement plus petit.

Meilleur rapport qualité / prix: iPhone 8

Tout le monde ne veut pas acheter un nouvel iPhone chaque année qui comprend toutes les dernières cloches et sifflets d’Apple. Pour ces gens, il y a l’iPhone 8. Introduit en 2017 aux côtés de l’iPhone X désormais abandonné, l’iPhone 8 et son plus grand frère, l’iPhone 8 Plus, représentent une époque révolue dans la conception des combinés Apple.

Doté de Touch ID, et non de Face ID, l’iPhone 8 de 4,7 pouces est toujours doté de nombreuses fonctionnalités qui méritent d’être envisagées. Ceux-ci incluent une caméra 12MP et une caméra FaceTime HD 7 MP, une puce A11 Bionic avec Neural Engine, une charge sans fil, 3D Touch et plus encore. Mieux encore, l’iPhone 8 est disponible pour des centaines de moins que les autres combinés de cette liste.

Si vous recherchez un nouvel iPhone qui fonctionne et ressemble beaucoup à celui que vous possédez actuellement, l’iPhone 8 est probablement celui qu’il vous faut. Il offre des fonctionnalités modernes dans un design pratique et familier. Mieux encore, il est souvent en vente.

Avantages:

Très réduit

Essayé et vrai

Les inconvénients:

Conception vieillissante

Touchez ID, pas Face ID

Meilleure valeur

iPhone 8

Cheval de bataille bien testé

Un choix parfait pour quiconque souhaite mettre à niveau, mais ne dépense pas beaucoup.

Meilleur grand écran: iPhone 11 Pro Max

Le plus grand des deux appareils phares actuels d’Apple offre à ce jour les composants internes les plus avancés sur un grand écran iPhone. L’iPhone 11 Pro Max est doté d’un écran OLED multipoint de 6,5 pouces (diagonale) avec une triple caméra. Il s’agit d’une ouverture ultra large: ƒ / 2,4 et d’un champ de vision de 120 degrés, d’une ouverture large: ƒ / 1,8 et d’un téléobjectif: ouverture ƒ / 2,0. Il y a aussi une caméra TrueDepth 12MP orientée vers l’avant.

Tous ces goodies ont un prix; l’iPhone 11 Pro a un prix de départ de 1099 $. Il est disponible en gris espace, argent, or et vert minuit.

Avantages:

Le plus grand écran iPhone à ce jour

Grande caméra orientée vers l’arrière et vers l’avant

Brûlant vite

Les inconvénients:

Cher

Difficile à tenir d’une seule main

Meilleur grand écran

iPhone 11 Pro Max

Trois caméras!

Aucune limite sur le meilleur combiné d’Apple à ce jour. Allez grand ou rentrez chez vous!

Conclusion

Si vous êtes un senior et que vous recherchez un iPhone, vous remarquerez rapidement qu’il existe un large choix parmi lequel choisir. Notre conseil est d’aller avec l’iPhone 11, qui fournit la plupart des fonctionnalités de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, mais pour moins d’argent.

Parmi les fonctionnalités de cette bête, il y a la puce A13 Bionic d’Apple avec le moteur neuronal de nouvelle génération. Vous trouverez également une double caméra arrière, un écran Liquid Retina HD et bien plus encore. Bon shopping!

