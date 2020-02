Meilleur Mac pour les écrivains en 2020

Meilleur

Si vous cherchez un nouvel ordinateur pour vous aider à rédiger votre prochain article ou votre roman à succès, vous remarquerez qu’il existe de nombreux modèles différents sur le marché. Notre favori pour la plupart des écrivains est le MacBook Air 13 pouces, une solution portable et puissante. Nous avons rassemblé d’autres Mac remarquables pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: MacBook Air

À 2,75 livres, le dernier MacBook Air de 13 pouces est le MacBook le plus léger actuellement sur le marché, malgré la même taille d’écran que le plus petit des deux modèles de MacBook Pro. En plus d’être moins lourd, le MacBook Air offre deux heures d’utilisation supplémentaires entre les charges, bien que les performances réelles dépendent de ce que vous faites.

Le prix d’entrée de gamme du MacBook Air est séduisant. Cependant, il présente des inconvénients, à commencer par un processeur plus ancien et plus lent et une carte graphique moins robuste. Il contient également moins de ports Thunderbolt 3 que la plupart des modèles de MacBook Pro. Aucun de ces inconvénients ne devrait vous affecter si vous utilisez principalement l’ordinateur à des fins d’écriture et similaires.

Avantages:

Même taille d’écran que le MBP 13 pouces

Jusqu’à 12 heures de Web sans fil entre les charges

Prix

Les inconvénients:

Seulement deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Pas aussi puissant que les modèles MBP

Meilleur dans l’ensemble

Macbook Air

Économisez de l’argent et obtenez toujours un Mac

Que ce soit pour le travail ou l’école, c’est un excellent MacBook pour les écrivains et presque tout le monde aussi.

Meilleure alternative: MacBook Pro 13 pouces

En ce qui concerne le MacBook Pro 13 pouces, 500 $ séparent la base et le package le plus complet. Ajoutez plus de mémoire, de stockage et un meilleur processeur, et le prix peut encore augmenter. Malgré cela, le plus petit des deux modèles de MacBook Pro a beaucoup à offrir.

À un peu plus de trois livres, le MacBook Pro 13 pouces n’est que légèrement plus lourd que le MacBook Air. Pour cela, vous recevez un meilleur processeur et une meilleure carte graphique, plus de disponibilité de stockage et une Touch Bar. Sur la réduction des effectifs, l’ajout d’une carte graphique encore meilleure ou de plus de stockage pousse soudainement ce modèle au-delà de la barre des 2000 $, ce qui pourrait vous faire reconsidérer l’achat d’un modèle de 13 pouces contre 15 pouces.

Si vous êtes à l’aise avec la taille de l’écran de 13 pouces et moins soucieux du prix, vous devriez acheter ce modèle sur le MacBook Air. Sinon, restez avec notre premier choix.

Avantages:

De meilleurs composants internes que MacBook Air

Grande mobilité

Beaucoup moins cher que le modèle MBP de 15 pouces

Les inconvénients:

Vous ne pouvez pas mettre à niveau la carte graphique

Le prix peut augmenter rapidement lorsque vous ajoutez des composants

Meilleure alternative

MacBook Pro 13 pouces

Un pas en avant

Il y a beaucoup à aimer dans ce modèle, qui offre de meilleures fonctionnalités internes que le MacBook Air.

Meilleur Premium: MacBook Pro 15 pouces

Si vous recherchez un MacBook avec le plus grand écran possible, c’est celui qu’il vous faut. Le MacBook Pro 15 pouces dispose d’un écran Retina avec True Tone et est livré avec au moins 16 Go de mémoire DDR4 à 2400 MHz. Les mises à niveau coûtent plus cher, bien sûr, et celles-ci pourraient vous coûter des milliers de dollars supplémentaires si vous ne faites pas attention.

Le MacBook Pro 15 pouces est un excellent choix pour les écrivains à la recherche de la flexibilité d’un ordinateur portable avec un écran plus grand. Cependant, si la taille de l’écran est beaucoup moins importante, vous pouvez économiser beaucoup en optant pour un modèle de 13 pouces.

Avantages:

Le meilleur MacBook Pro d’Apple à ce jour

Amélioration graphique, mises à niveau

Jusqu’à 32 Go de mémoire disponible

Les inconvénients:

Le MacBook Pro le plus cher du marché

Toujours un écran de 15 pouces

Meilleure prime

MacBook Pro 15 pouces

Lorsque la taille de l’écran compte

Si vous êtes d’accord avec le prix, c’est sans aucun doute le MacBook à obtenir. Bonne écriture!

Meilleur bureau: iMac 5K

Notre iMac préféré de 2020 fait également notre liste des meilleurs Mac pour les écrivains. Doté d’un écran Retina 5K et d’un lecteur Fusion de 1 To, cet ordinateur performant vous offrira des années de service.

Le modèle d’entrée de gamme est celui que nous recommandons aux écrivains. Il comprend un processeur Intel Core i5 de 6e génération à 6 cœurs à 3,0 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, configurable jusqu’à 32 Go, et plus encore.

Si un ordinateur de bureau est dans votre futur en tant qu’écrivain, c’est celui que vous devriez obtenir, l’affaire est close.

Avantages:

Super prix

De nombreux modules complémentaires

Écran Retina 5K

Les inconvénients:

Évidemment, pas portable

L’écran est-il trop grand pour ce que vous voulez faire?

Meilleur bureau

iMac avec 5K

Taille massive

Toute la famille adorera cet ordinateur de bureau Apple. Même après toutes ces années, le design de l’iMac reste à couper le souffle et illumine n’importe quelle pièce.

Notre choix 2020

Que ce soit pour l’école, les affaires ou la maison, un Mac est un excellent choix. Pour les écrivains en particulier, vous ne pouvez pas vous tromper, quel que soit le modèle que vous sélectionnez. Notre favori, le MacBook Air, offre un formidable écran Retina dans un cadre portable qui ne cassera pas la banque.

Disponible en gris sidéral, en or et en argent, le MacBook Air est l’ordinateur portable Apple le plus léger du marché et aussi celui qui offre la plus grande autonomie entre les charges. C’est aussi le plus fin pour que vous puissiez l’amener avec vous à tout moment.

