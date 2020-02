Meilleur MacBook pour photographes en 2020

Source: René Ritchie / iMore

Meilleur

MacBook pour les photographes

iMore

2020

Les photographes se sont souvent tournés vers MacBooks pour faire le travail. Portable et puissant, ces ordinateurs portables sont parfaits pour la retouche photo pour les débutants et les professionnels. Pour la plupart des photographes, nous recommandons le MacBook Pro 16 pouces avec processeur i9, qui est arrivé sur la scène en 2019. Nous avons rassemblé d’autres modèles remarquables pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: processeur MacBook Pro 16 pouces (2019) i9

Source: iMore

Si vous êtes un photographe professionnel et que vous avez besoin du meilleur de l’argent, nous vous recommandons vivement cette version, qui est livrée avec un processeur Intel Core i9 à 8 cœurs de 9e génération et Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz. Pour cela, vous recevrez un boost de carte graphique et 1 To de stockage contre les 512 Go de stockage trouvés sur le modèle de base. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter plus de mémoire, une meilleure carte graphique et plus de stockage. Ce faisant, le coût de ce modèle peut rapidement dépasser près de 6 000 $, ce qui est quelque chose à garder à l’esprit.

Cependant, si vous êtes un photographe qui cherche à exécuter des applications vidéo et photo, c’est presque certainement celui que vous devriez acheter. Réfléchissez bien avant d’ajouter des extras.

Avantages:

Le meilleur MacBook Pro d’Apple à ce jour

Amélioration graphique, mises à niveau

Jusqu’à 64 Go de mémoire disponible

Les inconvénients:

Le MacBook Pro le plus cher du marché

Meilleur dans l’ensemble

Processeur MacBook Pro 16 pouces i9 (2019)

Le meilleur des meilleurs

Si vous êtes d’accord avec le prix, c’est sans aucun doute le MacBook à obtenir.

Idéal pour les débutants: processeur iBook MacBook Pro 16 pouces (2019)

Source: René Ritchie / iMore

Le modèle MacBook Pro 16 pouces le moins cher a encore du punch, offrant un processeur Intel Core i7 de 9e génération avec Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz. Le MacBook Pro 16 pouces de base est livré avec 16 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, 512 Go de stockage SSD et quatre ports Thunderbolt 3. Le modèle est livré en standard avec un AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de processeur graphique GDDR6 et peut être mis à niveau vers AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go de GDDR6 (pour un supplément de 100 $) ou AMD Radeon Pro 5500M avec 8 Go de GDDR6 (200 $) pour mieux performance.

D’un point de vue évident, il s’agit toujours d’un ordinateur portable cher. De plus, vous devrez recharger cet ordinateur portable plus souvent que vous ne le feriez avec les offres autres que 16 pouces. Et comme tous les MacBooks, il n’est généralement pas en vente à prix réduit.

Avantages:

Le modèle 16 pouces le moins cher

Payez seulement 100 $ de plus pour un boost graphique

Le plus grand écran du MacBook Pro à ce jour

Les inconvénients:

Encore très cher

Pas le MBP le plus puissant que vous puissiez acheter

Idéal pour les débutants

Processeur MacBook Pro 16 pouces (2019) i7

Le plus grand écran pour moins

Le MacBook Pro 16 pouces d’entrée de gamme est un excellent choix lorsque la taille de l’écran importe le plus.

Meilleur budget: MacBook Air (2019)

Source: Apple

Le MacBook Air d’entrée de gamme offre un écran Retina de 13 pouces avec True Tone, processeur Intel Core i5 bicœur de 8e génération à 1,6 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz, 8 Go de mémoire LPDDR3 à 2133 MHz, 128 Go de stockage SSD, Intel UHD Graphics 617 et appuyez sur ID. À 2,75 livres, le MacBook Air 2019 est le MacBook le plus léger actuellement sur le marché. C’est aussi le moins cher.

Le prix inférieur présente des inconvénients, à commencer par un processeur plus ancien et plus lent et une carte graphique moins robuste que le MacBook Pro 13 pouces. Il contient également moins de ports Thunderbolt 3 que la plupart des modèles de MacBook Pro. Sur une note positive, le MacBook Air offre deux heures d’utilisation de plus entre les charges que le MacBook Pro de taille similaire.

Malgré les limites, nous recommandons ce modèle par-dessus tous les autres pour les enseignants, à moins que vous ne soyez un créatif qui envisage d’utiliser votre ordinateur portable pour un travail vidéo et photo intense. C’est un excellent ordinateur portable à un prix formidable.

Avantages:

Même taille d’écran que le MBP 13 pouces

Jusqu’à 12 heures de Web sans fil entre les charges

Prix

Les inconvénients:

Seulement deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Pas aussi puissant que les modèles MBP

Meilleur budget

MacBook Air (2019)

Amusant, mais pratique

La meilleure option polyvalente pour les enseignants, le MacBook Air est un appareil superbe qui vous fournira des années de service.

Meilleure alternative: MacBook Pro 13 pouces (2019)

Source: iMore

En ce qui concerne le MacBook Pro 13 pouces, 500 $ séparent la base et le package le plus complet. Ajoutez plus de mémoire, de stockage et un meilleur processeur, et le prix peut encore augmenter. Malgré cela, le plus petit des deux modèles de MacBook Pro a beaucoup à offrir.

À un peu plus de trois livres, le MacBook Pro 13 pouces n’est que légèrement plus lourd que le MacBook Air. Pour cela, vous recevez un meilleur processeur et une meilleure carte graphique, plus de disponibilité de stockage et une Touch Bar. Sur la réduction des effectifs, l’ajout d’une carte graphique encore meilleure ou de plus de stockage pousse soudainement ce modèle au-delà de la barre des 2000 $, ce qui pourrait vous faire reconsidérer l’achat d’un modèle de 13 pouces par rapport à 16 pouces.

Si vous êtes à l’aise avec la taille de l’écran de 13 pouces et moins soucieux du prix, vous devriez acheter ce modèle sur le MacBook Air.

Avantages:

De meilleurs composants internes que MacBook Air

Grande mobilité

Beaucoup moins cher que le modèle 16 pouces

Les inconvénients:

Vous ne pouvez pas mettre à niveau la carte graphique

Le prix peut augmenter rapidement lorsque vous ajoutez des composants

Est-ce que 13 pouces suffisent?

Meilleure alternative

MacBook Pro 13 pouces (2019)

Plus puissant

Il y a beaucoup à aimer dans ce modèle, qui offre de meilleures fonctionnalités internes que le MacBook Air.

Il est temps de casser

En 2019, la gamme de MacBook s’est rétrécie après qu’Apple a abandonné le MacBook 12 pouces. Le changement porte à quatre le nombre d’ordinateurs portables Apple que nous recommandons aux photographes. Notre favori, le MacBook Pro 16 pouces avec processeur i9, est le meilleur choix pour les photographes professionnels.

Cet excellent appareil offre un processeur Intel Core i9 à 8 cœurs de 9e génération et un Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz. Vous recevrez un boost de carte graphique et 1 To de stockage contre les 512 Go de stockage trouvés sur le modèle de base.

Vous en voulez encore plus? Ajoutez plus de stockage, une meilleure mémoire et une carte graphique améliorée pour encore plus de splendeur!

Crédits – L'équipe qui a travaillé sur ce guide

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Penn State (go Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

