Meilleur moniteur pour les anciens MacBook Pro en 2020

Moniteur pour les anciens MacBook Pro

2020

Les MacBook Pros résistent à l’épreuve du temps et durent généralement beaucoup plus longtemps que les autres ordinateurs portables du marché. Si vous recherchez un moniteur pour votre ancienne machine, nous vous recommandons le LG 27UK850-W, qui offre toutes les cloches et les sifflets dont vous avez besoin pour un environnement domestique. Nous avons rassemblé d’autres modèles remarquables pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: LG 27UK850-W

Source: LG

De grands écrans d’ordinateur offrent des couleurs, une luminosité et une netteté robustes. Sur ces trois points, le LG 27UK850-W nous a époustouflés. Nous avons trouvé la tache de couleur et n’avons pas eu besoin de réglage supplémentaire supplémentaire lors de la configuration. Ce faisant, le moniteur fournit une extension naturelle à n’importe quel espace de travail.

En parlant de configuration, le processus complet pour le moniteur 27 pouces prend moins de 10 minutes. La même rapidité ne peut pas être dite sur les autres moniteurs du marché. Nous sommes également impressionnés par la décision de LG d’ajouter plusieurs ports sur ce moniteur. Si votre ordinateur prend en charge USB-C, respectez-le. Sinon, utilisez les ports USB-A ou HDMI du moniteur. (Le port USB-C prend en charge le transfert d’alimentation de 60 W afin que vous puissiez charger votre ordinateur portable pendant l’utilisation.)

Tout sur ce moniteur n’est pas positif. D’une part, les haut-parleurs 5W du moniteur sont au moins terne. Nous vivons dans un monde où règnent des haut-parleurs externes ou des écouteurs, donc cela n’aura probablement pas d’importance. Étant donné le prix de ce moniteur, cependant, nous nous attendions à plus. Nous ne sommes pas non plus impressionnés par le bâton de commande fragile de l’écran à côté du logo LG sur la lunette inférieure. La densité de pixels sur ce moniteur n’inspire pas non plus, les créateurs peuvent donc vouloir regarder ailleurs.

Avantages:

Connecteurs multiples

Belle performance

Installation facile

Les inconvénients:

Pauvres orateurs

Contrôles embarqués étranges

Faible densité de pixels

Meilleur dans l’ensemble

LG 27UK850-W

Un superbe moniteur avec un écran époustouflant

Votre Macbook Pro adorera ce moniteur sur presque tous les points cruciaux. Recherchez des remises pour faire baisser le prix.

Meilleur portable: AOC I1601FWUX (USB 3.0)

Source: AOC

Les moniteurs portables font le travail pour les gens en déplacement, en particulier pour les voyageurs d’affaires qui pourraient parfois apprécier un écran plus grand que le MacBook Pro. Ces types de moniteurs offrent un bon aspect d’affichage, pas grand.

Le moniteur portable AOC de 15,6 pouces pèse moins de deux livres et ne mesure que 8,5 mm d’épaisseur. Il offre un écran IPS et une résolution Full HD 1080p et dispose d’une coque intelligente qui le protège lorsqu’il n’est pas utilisé. Vous pouvez utiliser le couvercle comme support d’écran en orientation portrait ou paysage. Notez également que le câble USB 3.0 offre à la fois l’alimentation et le signal, ce qui vous évite de transporter plus d’un câble!

Nous aimons ce moniteur uniquement pour sa portabilité et son prix. Bien que ce soit l’un des moniteurs portables de luminosité (212,6 nits) et offre une excellente précision des couleurs, sa gamme de couleurs manque. Et le stand n’est pas le plus solide du marché. Quoi qu’il en soit, le moniteur brille.

Avantages:

Luminosité

Alimentation et transmission du signal via un seul câble USB 3.0

Ne pèse que 1,81 livre

Les inconvénients:

Résolution 1080p uniquement

Stand bancal

Gamme de couleurs faible

Meilleur portable

AOC I1601FWUX (USB 3.0)

Voyageurs, prenez note

Offrant un affichage lumineux à moindre coût, ce moniteur portable est parfait en cas de besoin d’un écran léger et plus grand.

Meilleure courbe: LG 38WK95C-W

Source: iMore

Le moniteur incurvé LG 38WK95C-W UltraWide de 38 pouces est idéal pour refléter ce qui se passe sur votre ordinateur portable ou agir comme écran secondaire. Le résultat est un appareil hautement fonctionnel qui peut également prendre en charge le reste de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple, ainsi que l’iPad Pro.

Offrant une résolution de 3480 x 1600, le moniteur à écran large comprend le transfert de données et une charge de 60 W via USB-C. Il dispose également de deux ports USB-A, de deux ports HDMI et d’un DisplayPort. Le 38WK95C-W a également un ensemble d’enceintes relativement décent, une configuration qui est un jeu d’enfant et un bouton de style joystick en bas de l’écran pour le contrôle du moniteur qui est une joie surprenante à utiliser!

Moins impressionnant est l’arrière en plastique du moniteur que LG, pour une raison quelconque, a choisi de rendre blanc. Heureusement, ce choix de conception étrange n’est un problème que si le moniteur est assis au milieu d’une pièce. Aussi: l’affichage large n’est pas Retina; parfois, ces pixels par pouce supplémentaires sont manqués.

Avantages:

Multifonctionnel

Beaucoup de ports

Base bien conçue

Les inconvénients:

La résolution d’écran n’est pas aussi bonne que Retina

Dos en plastique blanc

Cher

Meilleur courbe

LG 38WK95C-W

Allez large!

Voici un formidable écran incurvé qui améliore l’expérience MacBook Pro. La Retina vous manquera cependant.

Meilleur jeu: BenQ EW3270U

Source: BenQ

Enfin, il y a ce moniteur 4K HDR 32 pouces de BenQ. Doté d’une lumière bleue faible et d’une technologie sans scintillement pour réduire la fatigue oculaire, ce moniteur est un excellent choix pour les joueurs Mac qui ont besoin d’un écran plus grand. Outre un port USB-C, le moniteur propose deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une sortie audio 3,5 mm.

Avec la technologie AMD Freesync, ce moniteur a fait un excellent travail pour supprimer les images cassées, la déchirure d’image et le gameplay saccadé souvent associés aux moniteurs externes. Cependant, c’est encore moins de 400 $, vous devriez donc vous attendre à certains inconvénients à commencer par les haut-parleurs mal conçus. Nous secouons également la tête au-dessus du panneau de configuration déroutant et du manque de relais de puissance.

Malgré ces limitations, nous aimons énormément ce moniteur. L’EW3270U couvre 100% de la Rec. 709 et 95 pour cent des normes DCI-P3. Oui, les couleurs sont précises et le contenu 4K est merveilleusement rendu.

Avantages:

Offre USB-C, HDMI 2.0 et DP1.4

AMD FreeSync

95% DCI-P3

Les inconvénients:

Pas de relais d’alimentation

Pauvres haut-parleurs intégrés

Commandes embarquées difficiles à utiliser

Meilleur jeu

BenQ EW3270U

Regardez cette couleur!

Ce moniteur 4K offre un bel équilibre entre les fonctionnalités et le prix. Bien que des limitations demeurent, pour la plupart des joueurs, celui-ci fonctionnera très bien.

Conclusion

Si vous êtes à la recherche d’un moniteur externe pour votre MacBook Pro, vous remarquerez rapidement qu’il existe un large choix parmi lequel choisir. Notre modèle préféré, le LG 27UK850-W, est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un moniteur de haute performance à un prix équitable. Oui, il a des commandes embarquées étranges et des haut-parleurs ternes. Malheureusement, la plupart des moniteurs externes le font. J’apprécie plutôt les belles couleurs, la luminosité et la netteté.

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Penn State (go Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

