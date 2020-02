Meilleur petit iPhone en 2020

Source: iMore

Meilleur

Petit iPhone

iMore

2020

L’iPhone SE était la taille parfaite pour beaucoup de gens. Il était petit et compact, et vous pouviez facilement l’utiliser d’une seule main sans problème. Mais les temps ont changé et nous sommes passés à de plus gros téléphones au fil du temps. Bien que nous n’ayons pas d’iPhone de génération actuelle de la même taille que l’iPhone SE, il y a encore quelques choix compacts à choisir. Notre choix pour l’iPhone le plus compact en ce moment est l’iPhone 11 Pro, car il a la plus petite taille d’écran mais vous offre toutes les dernières et les meilleures d’Apple.

Meilleur dans l’ensemble: iPhone 11 Pro

Si vous voulez le dernier et le meilleur iPhone tout en conservant une taille petite et compacte, l’iPhone 11 Pro est votre meilleur choix. Il dispose d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces, qui est le plus petit de la nouvelle gamme iPhone 11 (l’iPhone 11 mesure 6,1 pouces et le 11 Pro Max est un énorme 6,5 pouces). L’écran est également OLED, donc les couleurs et les détails sont beaucoup plus agréables que l’écran LCD que vous obtenez sur l’iPhone 11 standard, en particulier les vrais noirs.

Avec le petit mais magnifique écran, vous bénéficiez des dernières fonctionnalités d’Apple. Cela comprend la puce A13 Bionic avec moteur neuronal de troisième génération, Face ID, objectif de caméra ultra-large et l’incroyable verre mat texturé de qualité supérieure et la conception en acier inoxydable. Et avec l’iPhone 11 Pro, vous obtenez toujours le téléobjectif pour un zoom optique 2x, ainsi que le mode Nuit. Il y a aussi des améliorations majeures aux haut-parleurs, à la lecture vidéo (grâce à l’écran OLED), et la durée de vie de la batterie est 4 heures plus longue que l’iPhone XS. Et pour couronner le tout, l’iPhone 11 Pro est étanche jusqu’à quatre mètres pendant 30 minutes.

L’iPhone 11 Pro offre le meilleur d’Apple en ce moment, et il est toujours assez compact pour la plupart des gens.

Avantages:

Écran OLED Super Retina XDR de 5,8 pouces

Puce A13 Bionic avec moteur neuronal de 3e génération

Identifiant du visage

Objectifs ultra-larges et téléobjectifs et mode nuit

Durée de vie incroyable de la batterie

Les inconvénients:

Coûteux

Commence à 64 Go de capacité de stockage

Meilleur dans l’ensemble

iPhone 11 Pro

Petit mais puissant

L’iPhone 11 Pro est le plus petit iPhone avec un écran OLED de 5,8 pouces, et il contient le meilleur d’Apple.

Meilleur rapport qualité / prix: iPhone 11

Si vous n’aimez pas le prix élevé de l’iPhone 11 Pro mais que vous voulez toujours un appareil assez compact, l’iPhone 11 est une bonne option à considérer. Il dispose d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces, bien qu’il soit LCD et non OLED comme les modèles Pro. Cependant, c’est toujours un bon écran de haute qualité qui devrait suffire à la plupart des gens.

L’iPhone 11 est également excellent compte tenu du prix, qui est de 300 $ de moins que l’iPhone 11 Pro, mais vous obtenez la plupart des mêmes fonctionnalités. Cela inclut la puce A13 Bionic, l’identification faciale, l’objectif de caméra ultra-large et le mode nuit. La durée de vie de la batterie est également décente, car elle dure 1 heure de plus que l’iPhone XR, qui avait une durée de vie formidable sur les iPhones de la génération précédente. Vous obtenez également jusqu’à 2 mètres de résistance à l’eau pendant 30 minutes avec l’iPhone 11, au cas où vous seriez souvent près de l’eau.

Avantages:

Écran ACL liquide Retina HD de 6,1 pouces

Couleurs amusantes

Puce A13 Bionic avec Face ID

Objectif ultra large et mode nuit

Vie de la batterie décente

Les inconvénients:

Commence à 64 Go de capacité de stockage

Écran non OLED

Meilleure valeur

iPhone 11

Apple est le meilleur pour moins

L’iPhone 11 a la plupart de ce que la gamme Pro offre, mais commence à 300 $ de moins. L’écran de 6,1 pouces est également assez compact.

Meilleur sur un budget: iPhone 8

Si vous avez un budget limité mais que vous avez besoin d’un petit iPhone, l’iPhone 8 est un excellent choix, tant que cela ne vous dérange pas d’utiliser toujours Touch ID. L’écran LCD Retina HD de 4,7 pouces est le plus petit qu’Apple vend actuellement, mais vous devrez garder à l’esprit qu’il y a encore des lunettes sur le haut et le bas de la façade de l’appareil.

Cependant, gardez à l’esprit que même si l’iPhone 8 est un excellent choix budgétaire, il a été lancé à l’origine en 2017, vous achetez donc une technologie légèrement datée. C’est le dernier iPhone qu’Apple vend encore qui utilise Touch ID pour la sécurité et la biométrie, et il ne dispose que d’un seul objectif de caméra 12MP Wide. La caméra frontale ne mesure que 7 MP, contre 12 MP pour les appareils actuels. Il utilise également la puce A11 Bionic légèrement plus ancienne avec Neural Engine, et la durée de vie de la batterie n’est pas aussi grande que les appareils de nouvelle génération.

Avantages:

Très abordable

Utilise toujours Touch ID (si vous n’aimez pas Face ID)

Taille d’écran de 4,7 pouces

Les inconvénients:

Technologie obsolète

Grandes lunettes sur le devant

Meilleur sur un budget

iPhone 8

Si vous ne voulez pas Face ID et que vous avez un budget

L’iPhone 8 est le dernier iPhone qui utilise toujours Touch ID. Il est également petit avec l’écran Retina HD de 4,7 pouces.

Meilleur terrain d’entente: iPhone XR

L’iPhone XR est l’un des meilleurs appareils de la génération précédente, aux côtés des XS et XS Max. Avec l’iPhone XR, vous obtenez l’écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces, mais comme l’iPhone 11, il est en plein écran, il n’y a donc pas de lunettes à l’avant, contrairement à l’iPhone 8.

Avec l’iPhone XR, vous obtenez la technologie de dernière génération, qui comprend la puce A12 Bionic avec Neural Engine de deuxième génération et Face ID. Vous bénéficiez également d’une superbe autonomie, car le XR dure 1,5 heure de plus que l’iPhone 8 Plus, qui était déjà une bête en matière de batterie. Et bien que vous n’obteniez qu’un seul appareil photo 12MP Wide, l’iPhone XR est capable de fonctionner en mode Portrait, mais uniquement avec des humains. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas faire de photos en mode Portrait de vos animaux de compagnie ou d’objets inanimés, mais même obtenir des photos Portrait avec des humains est impressionnant, étant donné qu’il ne s’agit que d’un seul objectif. Mais si vous prévoyez de prendre des selfies ou de passer des appels vidéo, soyez averti – la caméra frontale ne fait que 7MP, mais elle comporte TrueDepth pour les selfies Portrait.

Avantages:

Écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces

Durée de vie de la batterie longue durée

Objectif unique de 12 mégapixels compatible avec le mode Portrait

La caméra frontale est également capable de faire le mode Portrait

Puce A12 Bionic et Face ID

Les inconvénients:

Le mode portrait ne fonctionne que sur les humains

La caméra TrueDepth orientée vers l’avant ne mesure que 7 MP

Meilleur terrain d’entente

iPhone XR

Quand vous avez besoin d’un compromis

L’iPhone XR est une excellente option intermédiaire. Il dispose d’un écran LCD de 6,1 pouces, capable de fonctionner en mode Portrait et d’une grande autonomie.

Meilleur grand iPhone: iPhone 11 Pro Max

Si vous recherchez le contraire d’un petit iPhone, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’iPhone 11 Pro Max. Ce monstre d’un iPhone dispose d’un énorme écran Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces et est la plus grande offre d’Apple en ce moment.

L’iPhone 11 Pro Max est exactement comme l’iPhone 11 Pro que nous avons choisi comme meilleur petit iPhone global, mais il a juste un écran plus grand. Vous bénéficiez donc toujours de la puce A13 Bionic avec le moteur neuronal de troisième génération, l’identification faciale, l’objectif ultra-large pour appareil photo, le téléobjectif pour un zoom optique 2x et le mode nuit. Les améliorations de la lecture vidéo et audio sont également présentes, et vous obtenez jusqu’à 4 mètres de résistance à l’eau jusqu’à 30 minutes. Cependant, l’iPhone 11 Pro Max a la meilleure autonomie de batterie qui soit, car il offre 5 heures supplémentaires de plus que l’iPhone XS Max de la génération précédente.

Donc, si vous voulez le meilleur des meilleurs et que cela ne vous dérange pas de sacrifier un peu la taille compacte, l’iPhone 11 Pro Max est celui qu’il vous faut.

Avantages:

Grand écran OLED Super Retina XDR de 6,5 pouces

Puce A13 Bionic avec moteur neuronal de 3e génération

Identifiant du visage

Objectif ultra-large et téléobjectif, prise en charge du mode nuit

Batterie longue durée

Les inconvénients:

Très cher

Peut être trop grand pour certaines personnes

Meilleur grand iPhone

iPhone 11 Pro Max

Allez grand ou rentrez chez vous

L’iPhone 11 Pro Max est le plus gros iPhone vendu par Apple, avec un énorme écran de 6,5 pouces. Il a une autonomie incroyable.

Conclusion

Apple offre de nombreuses options à ceux qui recherchent un nouvel iPhone, mais nous pensons toujours que l’iPhone 11 Pro est le meilleur petit iPhone global. L’écran Super Retina XDR de 5,8 pouces est le meilleur car il utilise toute la face avant de l’appareil, vous donnant ainsi le plus d’informations sur l’écran à la fois. Et c’est un écran OLED, donc vous obtenez les meilleures couleurs les plus riches possibles.

Et non seulement vous obtenez le meilleur écran le plus compact d’Apple, mais vous obtenez des choses bien plus incroyables. L’objectif ultra-large est incroyable à photographier et le mode Nuit vous permet d’obtenir les meilleures photos possibles, même dans des situations de faible luminosité. Le téléobjectif est toujours utile lorsque vous devez effectuer un zoom avant car il s’agit d’un zoom optique et non numérique. Face ID est plus rapide que jamais et fonctionne sous plus d’angles grâce à la puce A13 Bionic avec moteur neuronal de troisième génération, et la durée de vie de la batterie vous durera toute la journée sans avoir besoin de charge. C’est le meilleur qu’Apple puisse offrir, et tout est emballé dans un boîtier compact.

Christine Romero-Chan utilise des iPhones depuis 2008 avec l’OG iPhone. Elle a mis à jour son iPhone chaque année pour avoir le dernier et le meilleur et sait certainement quel iPhone est le meilleur pour tout le monde. Vous pouvez suivre ses réflexions sur Twitter ou consulter ses photos iPhone sur Instagram.

