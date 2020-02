Meilleur petit téléphone Android en 2020

Meilleur

Android Central

2020

La définition d’un petit téléphone a changé au cours des deux dernières années, l’industrie des smartphones étant passée à des écrans plus grands. Les fabricants de téléphones ont gardé les tailles de téléphone petites en coupant les lunettes, et c’est la direction que Samsung a prise avec le Galaxy S10e. Il est parfait pour une utilisation à une main mais ne lésine pas sur l’écran immobilier.

Choix du personnel

Le Galaxy S10e est disponible dans des couleurs vives et offre un écran Dynamic AMOLED FHD + de 5,8 pouces, parfait pour une utilisation à une main. Le S10e dispose d’un écran plat et d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté gauche. Samsung n’a pas fait de compromis sur le matériel interne, le téléphone arborant le même chipset Snapdragon 855 que les S10 et S10 +.

650 $ chez Amazon

Google a fait un travail remarquable en publiant le “même” Pixel 4 en deux tailles différentes. Le Pixel 4 ne manque aucune des fonctionnalités de son grand frère – il a les mêmes spécifications, caméras et haut-parleurs stéréo. L’affichage peut être plus petit, mais c’est la même qualité. Vraiment, le seul inconvénient ici est la durée de vie de la batterie, qui est franchement médiocre.

630 $ chez Amazon

Le Nokia 7.1 a été remplacé par le plus récent 7.2, mais son successeur est beaucoup plus grand. Pour rester compact, restez avec le 7.1 et vous économiserez de l’argent en même temps. Il dispose d’un écran HDR10 dynamique de 5,8 pouces et le Snapdragon 636 garantit que vous ne voyez aucun décalage. Ensuite, il y a le logiciel – le Nokia 7.1 exécute Android One, garantissant une interface propre et des mises à jour de sécurité en temps opportun. Mieux encore, il est officiellement disponible aux États-Unis.

209 $ chez Amazon

Prenez le logiciel, les capacités et l’appareil photo du Pixel 3, mais réduisez le prix – vous avez maintenant un Pixel 3a. Des réductions stratégiques dans le matériel et les spécifications sont perceptibles. Mais vous ne vous souciez peut-être pas lorsque vous économisez quelques centaines de dollars et conservez le facteur de forme compact que vous désirez.

340 $ chez Amazon

Le Honor 10 étend la définition d’un petit téléphone car il vient juste en dessous de 150 mm, mais son facteur de forme étroit le rend idéal pour une utilisation à une main. Le design à l’arrière est évocateur, le téléphone offre un excellent rapport qualité-prix et la batterie 3400mAh est plus que suffisante pour une utilisation toute la journée. Mais vous n’avez pas de garantie aux États-Unis

290 $ chez Amazon

Le Nokia 5 est incroyablement peu coûteux, mais cela signifie également qu’il conserve des objets de taille modeste avec seulement un écran de 5,2 pouces. Les spécifications sont basiques, tout comme la conception, mais pour cet argent, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais c’est l’un des plus petits téléphones modernes et complets que vous puissiez obtenir aujourd’hui.

100 $ sur Amazon

Si nous faisons quelques suggestions

Le marché des petits téléphones diminue, mais il existe encore quelques options fiables. Le Galaxy S10e vous offre l’expérience de base du Galaxy S10 dans un boîtier plus petit et également à un prix inférieur. Oui, c’est toujours un peu cher, mais si vous recherchez un petit smartphone phare, c’est la voie à suivre.

Le Google Pixel 4 réduit également la taille, mais sa durée de vie de la batterie est faible et n’a pas le même tas de fonctionnalités que le S10e. Il existe également de nombreuses options moins chères, comme le Pixel 3a et le Honor 10 encore moins cher si vous avez un budget plus serré.

