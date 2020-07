Meilleur routeur Linksys en 2020

Source: Linksys

Linksys fabrique des routeurs depuis des années et s’est fait un nom en fournissant du matériel fiable doté de fonctionnalités solides. Il a continué d’innover avec sa série Velop et a commencé à passer au Wi-Fi 6 pour les appareils modernes. Le MAX-STREAM MR7350 est l’un des meilleurs routeurs pour la plupart des gens avec une vitesse et des capacités de maillage suffisantes, mais il existe également d’autres options.

Meilleur dans l’ensemble: MAX-STREAM MR7350

Source: Linksys

Le routeur Linksys MAX-STREAM MR7350 est un routeur Wi-Fi 6 abordable qui est également livré avec des capacités de maillage. La connexion double bande est capable de fournir des vitesses sans fil de l’AX1800 avec 1 201 Mbps à 5 GHz et 574 à 2,4 GHz. Comme tous les routeurs Wi-Fi 6, il est rétrocompatible avec 802.11ac / n / g / b / a et dispose de quatre ports Gigabit Ethernet afin que vous puissiez connecter l’ensemble de votre réseau.

Le MR7350 est capable de maillage et fonctionne avec plus de routeurs MR7350 ainsi qu’avec les gammes de produits haut de gamme MR9600 et Linksys Velop. Si vous devez ajouter plus de couverture à votre maison, vous n’avez pas besoin de remplacer votre routeur.

Ce routeur a un design sobre avec un boîtier noir mat avec une ventilation sur le dessus. Deux antennes pivotantes sont fixées à l’arrière à côté des ports Ethernet et un port USB 3.0 pour les périphériques de stockage. Ce n’est pas le routeur le moins cher mais avec le Wi-Fi 6 et les capacités de maillage, il devrait durer un bon moment /

Avantages:

Quatre ports Ethernet

Capacité de maillage avec Velop

Sécurité WPA3

Compatible Wi-Fi 6

Les inconvénients:

AX1800

Uniquement double bande

Coûteux

Meilleur dans l’ensemble

MAX-STREAM MR7350

Conception traditionnelle avec capacités de maillage

Le MR7350 offre un excellent équilibre de fonctionnalités pour la plupart des personnes disposant de connexions filaires ainsi que la compatibilité Wi-Fi 6.

Meilleur rapport qualité / prix: MAX-STREAM EA7300

Source: Linksys

Le MAX-STREAM EA7300 possède toutes les fonctionnalités standard que vous attendez d’un routeur peu coûteux, ainsi que d’autres que vous ne souhaiteriez pas, comme MU-MIMO (qui lui permet de mieux communiquer avec plus d’appareils simultanément) et la configuration avec une application. Ce routeur Wi-Fi 5 offre des vitesses AC1750 avec une configuration double bande avec 1404 Mbps à 5 GHz et 300 Mbps à 2,4 GHz. Il y a quatre ports Ethernet à l’arrière pour les appareils câblés ainsi que trois antennes réglables.

Cette conception du routeur semble un peu datée maintenant, mais elle est suffisamment subtile pour ne pas se démarquer si vous souhaitez la laisser à l’air libre. Linksys recommande ce routeur pour les petits ménages, donc si vous avez besoin de couvrir beaucoup d’espace, envisagez un routeur plus grand ou un système maillé. Vous pouvez également rencontrer des problèmes si vous avez des murs de briques ou plusieurs étages.

Si vous recherchez quelque chose de basique qui peut vous mettre en ligne et que vous ne vous inquiétez pas trop des vitesses de pointe, cela devrait être une bonne option. Vous devriez même pouvoir diffuser des vidéos 4K sans problème tant que votre connexion Internet peut les prendre en charge.

Avantages:

Vitesse AC1750

Quatre ports Ethernet

Abordable

USB 3.0

Prise en charge de MU-MIMO

Les inconvénients:

Uniquement Wi-Fi 5

Conception datée

Pas bon pour les grands ménages

Meilleure valeur

MAX-STREAM EA7300

Un équilibre entre vitesse et fonctionnalités pour une petite maison

L’EA7300 a les bases, avec quatre ports Ethernet et des vitesses double bande AC1750. C’est assez pour le streaming léger et la navigation.

Idéal pour les jeux: WRT3200ACM

Source: Linksys

Dans un boîtier nostalgique bleu et noir, le WRT3200ACM angulaire et légèrement en colère est un routeur de jeu Wi-Fi 5 bien équilibré. Avec deux antennes et à l’arrière et deux autres sur les flancs, ce routeur offre des vitesses AC3200 avec une configuration double bande. 600Mbps sur la bande 2,4GHz plus 2600Mbps sur 5GHz est possible grâce à un large canal 160GHz 5GHz. Vous bénéficiez également de quatre ports Ethernet pour le meilleur ping possible.

Un puissant processeur double cœur 1,8 GHz et la prise en charge MU-MIMO maintiennent des vitesses élevées et des pings cohérents même avec plusieurs appareils connectés. Si vous aimez bricoler, c’est un excellent routeur avec un support pour les logiciels open source comme OpenWrt et DD-WRT. Ce logiciel a été conçu pour vous permettre de personnaliser au maximum votre réseau. Pourtant, l’option intégrée n’est pas mauvaise pour la plupart des gens et vous pouvez la configurer avec l’application Linksys Smart WiDi.

Avantages:

Vitesse AC3200

Prend en charge les logiciels ouverts

CPU rapide

Bande 160MHz 5GHz

Conception flashy

Prise en charge de MU-MIMO

Les inconvénients:

Uniquement double bande

Wi-Fi 5 uniquement

Idéal pour les jeux

WRT3200ACM

Des tonnes de personnalisation avec un matériel robuste

Le WRT3200ACM est une plate-forme solide pour d’excellents logiciels pour assurer le bon fonctionnement des jeux. La prise en charge des logiciels open source est un bonus.

Meilleur maillage Wi-Fi 6: Velop MX10

Source: Linksys

Le système Linksys Velop MX10 est un maillage composé de deux routeurs MX5. Le MX5 est un appareil Wi-Fi 6 tri-bande capable d’accélérer jusqu’à AX5300. Cette vitesse se décompose en 1 147 Mbit / s, 2 402 Mbit / s et 1 733 Mbit / s livrés avec le Wi-Fi 6. C’est une vitesse plus que suffisante pour tout le monde, mais elle a un prix élevé. Pourtant, si vous voulez l’un des meilleurs systèmes de maillage disponibles, c’est celui-ci.

Chaque unité est livrée avec quatre ports Ethernet à l’arrière disposés verticalement avec un port USB 3.0 en haut. Ce n’est pas une configuration idéale pour Ethernet car des câbles lourds pourraient déséquilibrer le système, mais il est agréable d’avoir autant d’options câblées sur un système maillé. Cela étant dit, ces routeurs mesurent 4,5 pouces de diamètre et 9,6 pouces de hauteur, donc ils ne sont pas exactement petits.

Le maillage est facile à configurer avec l’application Linksys Smart Wi-Fi et ces routeurs prennent même en charge la norme WPA3. Le Velop MX10 devrait être en mesure de fournir beaucoup de vitesse et de couverture pour les années à venir.

Avantages:

Tri-bande

Vitesse AX5300

Prise en charge WPA3

Quatre ports Ethernet par unité

USB 3.0 sur l’unité

Meilleur Wi-Fi 6 Mesh

Velop MX10

Réseau maillé Wi-Fi 6 ultra-rapide

Le Velop MX5 est l’un des routeurs Wi-Fi 6 les plus rapides fabriqués par Linksys et fait partie de l’un des systèmes de maillage Wi-Fi 6 les plus puissants du marché.

Meilleures caractéristiques de sécurité: Velop Tri-band

Source: Android Central

Le Linksys Velop Tri-band est l’un des systèmes de maillage les mieux équilibrés disponibles grâce à sa taille modeste et ses puissantes capacités Wi-Fi. Avec deux bandes de 5 GHz et une bande de 2,4 GHz, ce routeur est capable de fournir deux flux de 867 Mbps plus un flux de 400 Mbps. L’avantage majeur de la tri-bande dans un système maillé est qu’une bande peut être utilisée pour les connexions de périphériques tandis qu’une autre peut être utilisée pour la connexion maillée. Cela permet de réduire de moitié la vitesse lors du transfert d’un grand nombre de données.

Il y a deux ports Ethernet au bas de l’appareil, ce qui permet un look épuré, mais n’offre pas beaucoup d’extension pour les appareils câblés. Si vous devez connecter un grand nombre d’appareils câblés, vous devrez ajouter un commutateur filaire à votre réseau. Ce n’est pas très cher ou difficile mais augmente la complexité de la configuration.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes incluses avec le Velop Tri-Band est la possibilité d’utiliser les fluctuations du signal sans fil pour détecter les mouvements à l’intérieur de votre maison. Appelée Linksys Aware, cette fonctionnalité est un bon moyen de garder une idée du niveau d’activité à la maison sans avoir à installer de capteurs de mouvement ou de caméras.

Avantages:

Connexion tri-bande

Vitesse AC2200

Détection de mouvement Linksys Aware

Fonctionne avec d’autres routeurs Velop

Les inconvénients:

Seulement deux ports Ethernet

Wi-Fi 5 uniquement

Meilleures fonctionnalités de sécurité

Velop Tri-band

Velop avec une bande de communication supplémentaire

Le système Velop Tri-Band est capable de fournir une connexion maillée plus rapide qu’un système bi-bande et peut même détecter les mouvements.

Conclusion

Quels que soient vos besoins de mise en réseau, il est fort probable que Linksys dispose d’un routeur qui fonctionnera pour vous. Lorsque j’installe un équipement réseau, je veux qu’il fonctionne juste pour que je puisse l’oublier. Linksys a une bonne réputation de fiabilité et ses routeurs ont généralement de bons ensembles de fonctionnalités. La ligne Velop a également été bonne pour maintenir la compatibilité sur toute la ligne, ce qui facilite la construction du maillage parfait.

Le meilleur routeur doit être suffisamment flexible pour répondre à vos besoins dès maintenant et l’année prochaine sans vous ruiner. Le MAX-STREAM MR7350 fait un bon travail avec cet équilibre en construisant un routeur avec des fonctionnalités assez standard et une vitesse suffisante avec des capacités de maillage. Avec une compatibilité complète avec Velop, ce sera un routeur facile à étendre sur la route si vous trouvez que vous avez besoin de plus de couverture.

