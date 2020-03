Meilleur SSD de remplacement pour PlayStation 4 en 2020

Meilleur

SSD de remplacement pour PlayStation 4



2020

Vous avez donc décidé que vous deviez lancer un nouveau SSD dans votre PlayStation 4. C’est l’une de ces mises à niveau qui peut ou non améliorer visiblement les choses, mais si vous pouvez le faire, pourquoi pas? La plupart des vitesses de lecture et d’écriture sont comparables, mais nous les avons mises au cas où ce serait un facteur décisif pour vous. Voici quelques-unes des meilleures options qui s’offrent à vous.

Par où commencez-vous même?

Si vous avez besoin d’un SSD et que vous souhaitez disposer d’une bonne quantité d’espace de stockage, un lecteur de 1 To peut être le point de départ. Les disques 1 To vont bien sûr être plus chers que leurs homologues de 500 Go, mais l’augmentation du prix va vous donner de l’espace pour beaucoup plus de jeux.

Peu importe la façon dont vous faites le travail, l’extension du stockage dans votre PlayStation est une très belle mise à niveau de la qualité de vie. Nous aimons le Western Digital Blue parce que c’est un nom auquel vous pouvez faire confiance, mais le SanDisk est un nom que vous connaissez également et offre un excellent produit et un bon prix.

Enfin, vous pouvez toujours utiliser le lecteur hybride Seagate si vous avez besoin d’économiser de l’argent, mais un SSD complet fonctionnera mieux pour vous.

Le compromis

Si vous regardez tous ces prix SSD et que vous vous sentez dépassé, je ne vous en veux pas. Le stockage à l’état solide est encore assez cher. Si vous souhaitez toujours voir une augmentation de la vitesse sur votre PS4, mais que vous souhaitez économiser quelques dollars, il existe une autre option.

Seagate 1TB FireCuda SSHD

(75 $ sur Amazon)

SSHD signifie Solid State Hybrid Drive. L’ascenseur pour des disques comme celui-ci est que vous verrez des vitesses SSD avec les prix des disques traditionnels. Cette affirmation est quelque peu douteuse, et je ne mettrais probablement pas un dans mon PC et n’attendrais pas les mêmes performances qu’un SSD. Cela étant dit, j’en mettrais un totalement dans ma PlayStation. La mise à niveau du disque PS4 stock vers un disque hybride comme celui-ci devrait montrer une augmentation marquée de la vitesse à un prix raisonnable.

