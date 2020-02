Meilleur stylet pour iPad en 2020

Source: iMore

Utiliser un iPad est tellement mieux avec un stylet numérique. Notre périphérique d’entrée préféré reste l’Apple Pencil de première génération, qui prend en charge le plus grand nombre de tablettes Apple. Facile à utiliser et offrant une longue durée de vie de la batterie, ce stylet est beau et pratique, bien qu’il y en ait d’autres à considérer en fonction de vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: Apple Pencil (1re génération)

Révélé pour la première fois en 2015, l’Apple Pencil de première génération est toujours le stylet pour la plupart des utilisateurs d’iPad, même si un modèle de deuxième génération est arrivé en 2018. La raison? Ce dernier ne fonctionne qu’avec les modèles iPad Pro 2018. En revanche, celui-ci prend en charge les modèles iPad Pro de première et deuxième génération, l’iPad de sixième génération et l’iPad mini et iPad Air 2019.

Doté d’une communication sans fil Bluetooth, le crayon Apple d’origine a un capuchon amovible qui cache un connecteur Lightning pour la charge, ce que vous pouvez faire via le port Lightning de votre iPad. Il ne faut que 15 minutes pour donner au crayon 30 minutes d’utilisation de la charge.

L’Apple Pencil est sensible à la pression et à l’inclinaison, vous pouvez donc modifier le poids de la ligne, créer des nuances subtiles et produire une large gamme d’effets artistiques. Le meilleur de tous, c’est moins cher que le modèle plus récent.

Avantages:

Prend en charge plus d’iPad que la version la plus récente

Prix

Inclut un pourboire supplémentaire

Charge rapide de la batterie

Les inconvénients:

Conception ancienne

Pas de charge sans fil

Meilleur dans l’ensemble

Apple Pencil (1re génération)

Le meilleur choix pour la plupart

Il est peut-être plus ancien, mais l’Apple Pencil original fonctionne avec plus de modèles d’iPad que la version plus récente.

Finaliste: Apple Pencil (2e génération)

L’Apple Pencil de deuxième génération est le meilleur Apple Pencil disponible, mais ce n’est que le deuxième sur cette liste en raison de sa compatibilité limitée. À ce jour, le deuxième Apple Pencil ne fonctionne qu’avec l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération.

L’Apple Pencil au fini mat n’a pas de connecteur Lightning. Au lieu de cela, il se charge sans fil en se connectant magnétiquement à l’iPad Pro. Pour cette raison, le dispositif d’écriture est plat d’un côté. Le modèle abandonne également la pointe supplémentaire fournie avec la version de première génération. Vous devrez acheter un pack de quatre conseils séparément.

À noter également: l’Apple Pencil (2e génération) vous permet de toucher deux fois pour basculer entre les modes, même la gomme. Différentes applications offrent des fonctionnalités différentes avec l’action double-tap. Comme le premier modèle, il offre une sensibilité à la pression et un rejet de la paume.

Avantages:

Associez et chargez sans fil

Se fixe magnétiquement à l’iPad

Appuyez deux fois pour changer d’outils

Les inconvénients:

Ne prend en charge que deux iPad … pour l’instant

Pas de pourboire supplémentaire

Finaliste

Apple Pencil (2e génération)

Une impression redéfinie

Si vous possédez un iPad Pro récent, c’est l’Apple Pencil que vous devriez obtenir. Affaire classée.

Meilleur rapport qualité / prix: Adonit Mark

Si vous n’avez pas d’iPad Pro, ou que vous n’avez pas besoin de sensibilité à la pression et de rejet de la paume, l’Adonit Mark est une option confortable (et peu coûteuse) pour l’écriture, le dessin et l’esquisse. Le stylet rond basé sur le maillage fonctionne bien avec la plupart des écrans multitouch et offre une résistance suffisante pour bien écrire sans trop d’aberrations. Pourtant, cette pointe de maillage devra être remplacée – peut-être souvent, selon la quantité utilisée.

Le Adonit Mark ne nécessite pas de piles, ce qui est bon et mauvais. C’est bien car il n’y a pas de batterie à remplacer ou à recharger. C’est terrible car, sans batterie, le Mark ne peut pas offrir la précision des autres crayons numériques. Néanmoins, cela fonctionne bien dans un pincement.

Avantages:

Très bon marché

Disponible en différentes couleurs

Les inconvénients:

La pointe de la maille peut facilement se détacher d’une utilisation normale

Poussée dure nécessaire

Perd parfois le contact avec l’iPad

Meilleure valeur

Adonit Mark

Choix peu coûteux

La marque Adonit fonctionne sur tous les appareils mobiles, mais pas aussi bien que sur les meilleurs.

Meilleur pour les enfants: Logitech Crayon

Le Logitech Crayon est compatible avec tous les iPad sortis en 2018 et après. Le crayon numérique polyvalent fonctionne avec n’importe quelle application qui prend également en charge Apple Pencil. Avec la technologie de rejet de la paume, le Logitech Crayon comprend une pointe intelligente qui ajuste dynamiquement le poids de la ligne en fonction de son angle. Contrairement à l’Apple Pencil, il ne prend pas en charge la sensibilité à la pression.

Parce qu’il n’était à l’origine destiné qu’à l’école, le Logitech Crayon a été conçu pour les enfants. Pour cette raison, son corps est plus plat et plus large que les produits similaires sur le marché. En prime, cette conception le rend impossible à rouler.

Pour commencer avec Logitech Crayon, il vous suffit d’appuyer sur le bouton sur le côté. Il se connecte automatiquement à l’iPad sans couplage supplémentaire. Le crayon numérique offre jusqu’à 7,5 heures d’écriture sur une seule charge et s’éteint automatiquement après 30 minutes de temps idéal. Une charge de deux minutes augmente la batterie de 30 minutes d’écriture.

Avantages:

Prêt à l’emploi, pas besoin de jumeler

Conçu pour ne pas rouler

Peut charger à l’aide d’un câble Lightning standard

Les inconvénients:

Pas de sensibilité à la pression

Corps plus large et plus plat pas pour tout le monde

Idéal pour les enfants

Logitech Crayon

Facile à utiliser, quel que soit l’âge

Les enfants adoreront cette création de Logitech. Allumez-le et laissez le plaisir commencer!

Meilleure alternative: Adonit Pixel

L’un des plus grands avantages de l’utilisation d’Adonit Pixel est qu’il fonctionne sur plusieurs appareils Apple, y compris les iPhones. Oui, vous avez bien lu ça! Doté d’une pointe appelée Pixelpoint de 1,9 mm, le crayon numérique offre une sensibilité à la pression, un rejet de la paume, des boutons de raccourci et même un capteur de poignée qui détecte lorsque vous le prenez.

Pour la charge, l’Adonit Pixel est livré avec un dongle qui se branche sur un port USB. Il faut une heure de charge pour 14 heures d’utilisation.

Comme c’est souvent le cas avec de nombreux stylets non Apple Pencil, l’Adonit Pixel implique un certain décalage, selon l’appareil. La règle empirique officieuse: plus votre appareil Apple est ancien, plus le stylet risque de prendre du retard. Sachez également que le pixel Adonit est plus épais et plus lourd que le crayon.

Avantages:

Compatible avec de nombreux appareils, y compris les combinés

Comprend la sensibilité à la pression, le rejet de la paume

Batterie longue

Les inconvénients:

Dongle de charge étrangement conçu

Meilleures performances sur les nouveaux appareils

Épais et lourd

Meilleure alternative

Adonit Pixel

Fonctionne avec plusieurs appareils

Si vous possédez un iPad qui ne prend pas en charge Apple Pencil, c’est probablement celui que vous devriez considérer le plus.

Conclusion

L’Apple Pencil de première génération est le meilleur stylet que vous pouvez acheter pour votre iPad, en supposant que vous ne possédez pas les derniers modèles d’iPad Pro, qui ne prennent en charge que le plus récent Apple Pencil.

Iconique et élégant, le premier Apple Pencil offre une charge rapide, dispose d’une astuce supplémentaire et fonctionne avec tous les modèles d’iPad de génération actuelle, y compris les iPad Pro de première et deuxième génération, l’iPad de sixième génération et l’iPad mini et iPad Air 2019 . Dessin heureux!

