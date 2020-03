Comme son nom l’indique, le Moto E6 Plus est une version améliorée de l’E6 ordinaire avec de meilleures spécifications à tous les niveaux. Plus particulièrement, il a 4 Go de RAM au lieu de 2 Go, 64 Go de stockage interne par opposition à 16 Go, deux caméras arrière et un écran plus grand avec des lunettes plus minces. Cependant, il s’agit d’un téléphone international, ce qui signifie qu’il ne fonctionne que sur AT&T et T-Mobile et ne vient pas avec une garantie américaine.