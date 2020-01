Meilleur téléphone Android robuste en 2020

Meilleur

Téléphone Android robuste

Android Central

2020

De plus en plus souvent, les téléphones sont lancés avec des dos en verre brillant, des cadres en métal lisse et d’autres éléments de conception pour les rendre aussi attrayants que possible. C’est génial si vous préférez la forme à la fonction, mais qu’en est-il si vous êtes à la recherche d’un smartphone dont vous n’avez pas besoin pour bébé sans arrêt? Voici les meilleurs téléphones Android robustes que nous ayons pu trouver!

Choix du personnel

Les téléphones robustes ne doivent pas toujours être chers, et le Blackview BV5500 en est un parfait exemple. Ce téléphone robuste dispose d’un indice MIL-STD-810G et IP68, ce qui signifie qu’il est résistant aux chutes et que vous pouvez le plonger dans deux mètres d’eau pendant jusqu’à deux heures. Il y a aussi une grosse batterie de 4400 mAh, un écran HD de 5,5 pouces et deux caméras arrière.

110 $ chez Amazon

Connaissez-vous la marque Caterpillar qui fabrique des équipements de construction? Cette même entreprise fabrique également des téléphones Android, et le CAT S61 est le meilleur à ce jour. Le S61 peut être immergé dans l’eau jusqu’à 3 mètres pendant 30 minutes, est protégé contre le sel et le sable et résiste à la pression. Il est également livré avec une caméra thermique, une mesure de distance assistée par laser et un moniteur de qualité de l’air intérieur.

720 $ chez Amazon

Un coup d’œil au DOOGEE S95 Pro suffit pour voir qu’il s’agit d’un téléphone Android robuste qui signifie affaires. Côté design, le S95 Pro a tout pour plaire: résistance à la poussière et à l’eau IP68, durabilité MIL-STD-810G et protection contre le rayonnement solaire, les températures extrêmes, etc. Nous sommes également fans du stockage de base de 128 Go, de 8 Go de RAM et de la puissante batterie de 5150 mAh. DOOGEE fait même tout son possible pour offrir une charge sans fil 10 W Qi!

480 $ chez Amazon

Si vous voulez un téléphone robuste qui ne lésine pas sur les fonctionnalités ou les spécifications, l’Ulefone Armor 7 est le chemin à parcourir. Sur le plan de la robustesse, il est équipé d’un indice de résistance à la poussière / à l’eau IP68 et à la durabilité de qualité militaire MIL-STD-810G. Vous bénéficiez également d’un capteur de fréquence cardiaque intégré, d’une énorme batterie de 5500 mAh, de trois caméras arrière, de NFC pour Google Pay et d’un bouton personnalisable qui peut être mappé pour trois actions différentes.

490 $ chez Amazon

L’une des meilleures valeurs que vous trouverez pour les smartphones robustes est le CUBOT King Kong 3. En ce qui concerne les fonctionnalités et le prix, cette chose monte en flèche. Vous obtenez un écran de 5,5 pouces, une étanchéité IP68, du Gorilla Glass et une conception robuste qui peut résister à des températures extrêmes, à la poussière, etc. Il y a aussi une batterie robuste de 6000 mAh, une connectivité LTE, deux caméras arrière et un capteur d’empreintes digitales fiable.

190 $ chez Amazon

Vous voulez un téléphone Caterpillar mais vous n’avez pas l’argent pour le S61? Le S41 est un autre excellent choix qui laisse tomber quelques fonctionnalités au profit d’un prix beaucoup plus petit. Le CAT S41 est équipé d’une étanchéité jusqu’à deux mètres pendant 60 minutes, d’une protection contre les chocs et les chutes jusqu’à six pieds et d’un verre Corning Gorilla Glass 5 qui résiste même aux pires rayures.

375 $ chez Amazon

Si nous devions faire un choix

Maintenant que vous savez quels téléphones robustes nous recommandons, lequel vous convient le mieux? Pour la plupart des gens, nous sommes enclins à recommander le Blackview BV5500. Blackview est l’un des rares fabricants à continuer de proposer des téléphones robustes de qualité, et le BV5500 est un choix fantastique si vous voulez un combiné robuste sans dépenser trop d’argent.

Il n’a pas le processeur le plus rapide ni le meilleur écran, mais si vous voulez juste un téléphone capable de faire les bases tout en offrant la conception robuste que vous désirez, il est difficile de faire mieux que cela.

Un autre excellent choix est le Ulefone Armor 7. Il est plus cher que le BV5500, mais vous bénéficiez de meilleures spécifications à tous les niveaux, en plus de fonctionnalités telles que trois camers arrière, NFC pour Google Pay, un bouton personnalisable et la charge sans fil Qi.

Enfin, si la batterie fait partie de vos préoccupations majeures, le CUBOT King Kong 3 est la voie à suivre. Avec une énorme batterie de 6000 mAh, vous pouvez utiliser le King Kong 3 autant que vous le souhaitez sans avoir à vivre avec l’anxiété de la batterie. Pour les personnes qui effectuent des travaux difficiles sans accès facile à une source d’alimentation, c’est un choix fantastique.

