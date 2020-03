Meilleur téléphone appareil photo selfie en 2020

Meilleur

Nous prenons tous des selfies de temps en temps (certains beaucoup plus que d’autres, comme nous pouvons tous le voir sur les réseaux sociaux), et il n’y a rien de mal à vouloir la meilleure caméra frontale pour les emporter. Bien sûr, la seule qualité d’image n’est pas toujours la seule chose qui compte; Les objectifs grand angle et les astuces logicielles peuvent également aider à égayer votre jeu de selfie. Nous pensons que le Pixel 4 XL est le meilleur téléphone global pour prendre des selfies, mais il existe de nombreuses autres options parmi lesquelles choisir avec différentes fonctionnalités et prix.

Choix du personnel

Le Pixel 4 XL est connu pour sa qualité de caméra arrière étonnante, mais ces marques élevées s’étendent également à la caméra frontale. Google a opté pour un seul capteur plutôt que la paire sur le Pixel 3 XL, mais vous obtenez un joli champ de vision intermédiaire entre les deux avec le même excellent traitement. Le mode portrait et les prises de vue nocturnes l’amènent à un autre niveau.

Samsung a toujours eu un solide jeu de selfie, et le nouveau capteur 10MP du Galaxy S20 + est un pas en avant. Il est toujours bon d’un plan à l’autre et ne fait vraiment défaut que dans la mesure où il n’a pas autant de photos de portrait ou de nuit que le Pixel.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup mais souhaitez prendre des selfies solides, le Nokia 7.2 est votre confiture. En plus d’être un téléphone à budget global énorme avec Android One, sa caméra frontale de 20 mégapixels est fiable pour les selfies même avec plusieurs personnes. Vous pouvez également utiliser le mode “Bothie” dans l’appareil photo pour prendre une photo des caméras avant et arrière en même temps.

Le Pixel 4 XL prend des selfies fantastiques, mais c’est aussi cher. Pour des centaines de moins, vous pouvez obtenir la plupart de cette expérience de selfie dans le Pixel 3a. Ce n’est peut-être pas exactement le même capteur et le même verre, mais les prises de vue résultantes – y compris Night Sight – sont toujours excellentes, en particulier pour ce prix.

Le Moto G7 Play ne fera exploser aucun des autres téléphones de cette liste. Il fait toujours le travail avec un appareil photo frontal de 8 mégapixels accompagné d’un flash LED pour l’aider dans les scènes plus sombres. Pour moins de 200 $, c’est une bonne paire à avoir pour des selfies.

Obtenez les meilleurs selfies

Pour des selfies toujours excellents, c’était Samsung, Samsung, Samsung chaque année. Mais ces jours-ci, même si Samsung a toujours une configuration solide avec le Galaxy S20 +, Google possède le jeu de selfie.

La combinaison d’un bon objectif grand angle, d’une correction logicielle contre la distorsion, du mode Portrait et de Night Sight fait du Pixel 4 XL notre téléphone à selfie préféré à ce jour. Mieux encore, vous pouvez obtenir presque la même qualité de selfie du Pixel 3a pour des centaines de moins, ce qui le rend encore plus attrayant dans l’ensemble.

Côté budget, le Nokia 7.2 a beaucoup à offrir à un prix abordable, et la caméra selfie, bien qu’elle ne soit pas aussi bonne que le Pixel 3a, tient le coup.

