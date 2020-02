Meilleur téléphone pliable en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Téléphone pliable

Android Central

2020

Nous en sommes encore aux premiers jours de la réémergence du téléphone pliable, mais il y a quelques options disponibles si vous souhaitez vous inscrire. Ce ne sont plus des concepts ou des prototypes, ce sont des téléphones complets qui sont sur les étagères des magasins comme les autres. En ce moment, le meilleur pliable global est le Samsung Galaxy Z Flip en raison de sa capacité à fonctionner comme un téléphone normal la plupart du temps … jusqu’à ce qu’il se replie à nouveau en deux.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy Z Flip

La meilleure chose que le Galaxy Z Flip a à offrir est la normalité et les compromis minimaux. À sa base, le Z Flip est effectivement un Galaxy S10 + rafraîchi et légèrement amélioré, ce qui est une bonne chose. Cette année, vous obtenez des spécifications et des performances performantes, du matériel solide et de haute qualité, et un ensemble de caméras qui sont juste un peu en retrait par rapport aux téléphones haut de gamme. Comparé aux défauts des autres pliables, le Z Flip brille pour avoir une si bonne facilité d’utilisation quotidienne.

Le Galaxy Z Flip possède également l’écran pliable le plus durable disponible aujourd’hui, avec son revêtement d’écran en verre ultra mince (UTG). Maintenant, bien sûr, tout est relatif, car d’autres pliables jusqu’à présent ont des revêtements d’écran purement en plastique, mais c’est quelque chose. Le revêtement UTG peut encore être endommagé assez facilement par rapport au verre extrêmement dur trouvé sur les téléphones non pliants, mais il est plus robuste que ce que nous avions auparavant et il devrait être un peu plus résistant aux dommages dus à une utilisation normale.

En guise de compromis, vous abandonnez un peu par rapport à un téléphone normal du même prix (ou inférieur). Avec juste une batterie de 3300 mAh, la longévité est faible. Bien que son écran soit idéal pour un pliable, il ne fait que 1080p et n’a pas la même clarté et qualité qu’un panneau fixe – et ses grands cadres peuvent être encombrants. Vous obtenez également un haut-parleur unique assez faible, il n’y a pas de caméra ultra-large à l’arrière et le petit écran de couverture de 1,06 pouce à l’extérieur n’est pas utile pour bien plus que de montrer l’heure et la date.

Avantages:

Écran pliable le plus durable

Spécifications vraiment solides

Qualité de construction Samsung généralement excellente

Les inconvénients:

Le revêtement d’écran UTG n’est toujours pas très solide

Les caméras un pas derrière les produits phares de 2020

Durée de vie de la batterie plus faible que les téléphones standard

L’affichage de la petite couverture est presque inutile

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy Z Flip

Le pliable le plus convivial avec le moins de compromis

La meilleure partie du Galaxy Z Flip est sa capacité à se sentir comme un téléphone normal lorsqu’il est ouvert, puis à se plier rapidement en deux pour une taille compacte.

Meilleur grand écran: Samsung Galaxy Fold

Le Galaxy Fold a connu un lancement en montagnes russes, mais la version révisée de milieu d’année a répondu à de nombreuses préoccupations concernant sa durabilité. Samsung a peaufiné et amélioré le revêtement de l’écran, les lunettes et la charnière afin qu’il soit moins sensible aux dommages causés par les débris – mais le revêtement de l’écran en plastique est encore assez vulnérable aux dommages. Heureusement, vous pouvez fermer et protéger cet écran à tout moment, tout en ayant un écran de couverture complet à utiliser – bien que la taille et la forme du pli fermé le rendent un peu lourd.

Le véritable avantage du Galaxy Fold est qu’il peut s’ouvrir et fournir un mini écran de la taille d’une tablette, avec de réelles possibilités d’utiliser plusieurs applications à la fois et de visualiser confortablement le contenu en mode portrait ou paysage. Samsung le soutient avec des spécifications haut de gamme, une longue durée de vie de la batterie et la gamme complète d’appareils photo du Galaxy S10 +. Bien sûr, tout cela semble un peu vieux par rapport au nouveau Galaxy S20 Ultra, mais en ce qui concerne les pliables, c’est toujours haut de gamme.

Le Galaxy Fold ne plaira pas à autant de personnes que le Z Flip en raison de sa taille, mais son potentiel d’être une véritable machine de productivité ne peut pas être sous-estimé. Il vient juste avec plus de compromis et un prix plus élevé.

Avantages:

Écran massif une fois déplié

Spécifications haut de gamme et plus de caméras

Grande autonomie de la batterie

Galaxy Buds inclus dans la boîte

Les inconvénients:

Incroyablement épais et lourd

L’écran de couverture est difficile à utiliser

Écran interne susceptible d’être endommagé

Meilleur grand écran

Samsung Galaxy Fold

Une tablette qui se replie en un téléphone, en quelque sorte.

Le premier pliable de Samsung est livré avec plus de compromis, mais un facteur de forme peut-être plus intrigant.

Conclusion

En ce qui concerne la sélection limitée de téléphones pliables, le Samsung Galaxy Z Flip est le meilleur du lot. Il n’offre pas le même niveau de qualité et de valeur qu’un smartphone normal non pliable, mais ce n’est pas ce que nous évaluons ici.

En ce qui concerne un pliable, il offre la meilleure combinaison de fonctionnalités et de qualité tout en limitant les compromis. Lorsqu’il est ouvert, il fonctionne principalement comme le Galaxy S10 + – et vous pouvez ensuite le plier en deux à une taille plus compacte pour mieux tenir dans votre poche ou votre sac. Être familier et normal est une caractéristique dans ce cas lorsque vous obtenez les avantages supplémentaires d’avoir un écran pliable par-dessus tout.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Andrew Martonik est Executive Editor, U.S. chez Android Central. Il est un passionné de mobile depuis les jours Windows Mobile, et couvrant toutes les choses liées à Android avec une perspective unique chez AC depuis 2012. Pour des suggestions et des mises à jour, vous pouvez le joindre à andrew.martonik@androidcentral.com ou sur Twitter à @ andrewmartonik.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.