Meilleur tour de table en 2020: le travail à domicile est devenu plus facile

Meilleur

Lap Desks en 2020: le travail à domicile est devenu plus facile

2020

Que vous travailliez à la maison, que vous souhaitiez participer à une session de jeu depuis votre lit ou regarder des films tout en étant coincé à la maison, un bon pupitre est inestimable. Il y a tellement de choix – des options réglables à celles avec des lumières ou des ventilateurs. Nous avons rassemblé le meilleur pour vous d’obtenir ce que vous voulez faire, où que vous vouliez le faire.

Personnel préféré

Ce bureau d’ordinateur portable de Kavalan a non seulement fière allure, mais possède également de grandes fonctionnalités qui font un excellent usage de sa taille. Le bureau a des tapis de souris des deux côtés pour une utilisation pour droitiers ou gauchers, ou comme un endroit où votre téléphone peut se détendre. Il y a aussi une fente en haut du bureau si vous souhaitez utiliser une tablette et la soutenir. Deux coussinets en bas et un repose-poignet vous garantissent de rester confortable pendant que vous travaillez ou jouez.

43 $ chez Amazon

Ce bureau pour ordinateur portable de Mind Reader est fabriqué en bambou avec une quincaillerie de qualité pour vous assurer qu’il durera longtemps. Le haut est divisé en deux sections, le côté gauche étant équipé pour s’incliner dans trois positions, en gardant la section droite ouverte pour une souris ou un bloc-notes. Il y a aussi un petit tiroir qui sort du côté droit pour les stylos, cordons ou autres fournitures. Il y a deux pieds qui peuvent travailler sur une variété de surfaces, ou vous pouvez les plier et utiliser le bureau à plat.

20 $ chez Amazon

Le Surf Portable Lap Desk ne ressemble en rien à votre ordinateur de bureau typique car il est conçu pour être à la fois un siège et un bureau pouvant être utilisé depuis le sol ou une chaise. Le plastique en forme de S a une surface supérieure inclinée pour écrire ou utiliser un ordinateur portable à une hauteur confortable. Ces bureaux créatifs sont parfaits lorsque vous souhaitez travailler à partir d’une hauteur plus élevée. Il y a même un coussin vendu séparément si vous avez besoin d’un confort supplémentaire.

25 $ chez Amazon

MavoCraft a un bureau intelligent qui vous offre non seulement un endroit agréable pour travailler en position assise, mais aussi un endroit pour ranger vos fournitures. Ce bureau de tour a deux pieds qui peuvent se replier à plat ou être étendus pour vous offrir une surface surélevée pour travailler de. Le haut ouvre jusqu’à trois compartiments différents pour que vous puissiez garder un cahier, des stylos, des crayons, des cordons ou tout autre petit objet dont vous avez besoin.

23 $ chez Amazon

Sofia + Sam propose un ordinateur de bureau bien conçu et très confortable qui présente des caractéristiques avantageuses en remorque. Tout d’abord, il y a un coussin de poignet confortable sur le dessus et un coussin de genoux en mousse à mémoire de forme en coin. Deuxièmement, Sofia + Sam comprenait un plateau coulissant pour une souris ou un bloc-notes, mais il y a aussi une fente en haut – ainsi que le bureau principal – pour soutenir votre téléphone. Pour couronner le tout, il y a aussi une lumière LED réglable. Il est alimenté par des piles AA ou via un câble USB vers votre ordinateur portable.

49 $ chez Amazon

HUANUO a créé un bureau pour ordinateur portable avec un design moderne et des fonctions pratiques, y compris un protège-poignet confortable et des protège-genoux. Cette taille polyvalente permet d’avoir suffisamment d’espace pour ne pas se sentir à l’étroit, mais pas non plus surdimensionné quand il s’agit de le stocker. Sur le dessus se trouve un espace où vous pouvez insérer une tablette. À l’arrière du bureau, deux poches peuvent être utilisées pour ranger vos stylos, votre souris ou vos câbles.

38 $ sur Amazon

L’une des plus grandes questions liées à l’utilisation d’un ordinateur portable: où mettez-vous votre boisson? Eh bien, LapGear a résolu cela en construisant un porte-gobelet directement dans le haut pour garder votre boisson à proximité en toute sécurité. Le dessus a un aspect inspiré du marbre avec un rebord d’appareil pour empêcher les choses de glisser. Avec un coussin sous-abdominal confortable et une poignée de transport à proximité, vous pourrez continuer à travailler – et hydraté – tout en travaillant mobile.

30 $ chez Amazon

Lorsque les situations deviennent intenses, elles chauffent souvent, et il en va de même pour votre ordinateur portable. Targus a un pupitre qui est là pour aider à résoudre ce problème. Le haut réglable est bien ventilé pour dissiper la chaleur, et si cela ne suffit pas, il y a aussi quatre ventilateurs ultra silencieux. Alimentés par votre ordinateur portable, ces ventilateurs assureront que votre session de travail ou de jeu reste cool. Un concentrateur USB à 4 ports est également intégré pour étendre votre connectivité.

41 $ chez Amazon

Parfois, tout ce dont vous avez besoin est une surface solide pour vous donner un endroit confortable pour faire du travail où vous voulez. C’est ce que vous obtenez avec le Mind Reader Lapdesk. Vous n’obtiendrez pas certains des cloches et des sifflets comme d’autres sur cette liste, mais le haut a huit positions réglables différentes pour vous donner le bon angle de travail. Un fond rembourré aide au confort et à la stabilité, et quand il est temps de partir, Mind Reader inclut une poignée.

13 $ chez Amazon

Travaillez où vous le souhaitez

Si vous avez déjà essayé d’utiliser un ordinateur portable assis sur un canapé, un lit ou une chaise, vous savez à quel point cela peut être inconfortable. Dans certains cas, c’est carrément difficile. Dans le monde d’aujourd’hui, être mobile est presque une nécessité, que ce soit pour le travail ou la détente. Dans certaines situations, il est difficile de trouver une bonne surface de travail qui vous permet d’obtenir ce que vous voulez faire.

C’est à cette époque qu’un bureau de bureau confortable et de qualité est vraiment utile. Bien sûr, vous pouvez simplement utiliser un livre ou une boîte, mais ceux-ci ne sont ni confortables ni fonctionnels. C’est pourquoi nous aimons vraiment le Lap Desk Kavalan. De ses fonctionnalités bien pensées aux genouillères et aux coussinets très doux, vous pouvez faire les choses efficacement et confortablement. Peut-être que vous voulez juste un peu plus de luxe au lit et au travail. Alors ne cherchez pas plus loin que le bureau multi-tâches Sofia + Sam avec lampe USB. Non seulement vous obtenez un ordinateur portable solide et confortable, mais vous obtenez également un plateau coulissant pour votre souris ainsi qu’une lumière pour tout garder en vue.

Donc, que ce soit une séance de travail tard le soir, des jeux dans le confort de votre lit, ou peut-être que vous vouliez simplement changer de place où vous regardez des films, un ordinateur portable est une bonne chose à avoir autour. Alors installez-vous confortablement et soyez prêt à faire avancer les choses avec l’un des ordinateurs portables que nous avons choisis pour vous.

