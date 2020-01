Meilleur VPN en 2020 | Android Central

Source: NordVPN

Meilleur

VPN

Android Central

2020

Un réseau privé virtuel, ou VPN, est utilisé pour de nombreuses raisons, dont certaines sont assez sommaires. Deux raisons légitimes d’utiliser un VPN sont de cacher votre identité en ligne et de vous connecter à vos comptes de streaming TV lorsque vous voyagez, en particulier à l’étranger. Alors qu’un service VPN gratuit est tentant, un service payant est plus fiable, plus sécurisé et est moins susceptible de conserver des journaux de votre activité. ExpressVPN est l’un des services VPN les plus rapides et les plus sécurisés avec des serveurs dans près de 100 pays. Il est compatible avec la plupart des appareils, y compris les routeurs, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents.

Source: ExpressVPN

ExpressVPN est l’un des services les plus populaires, avec des milliers de serveurs positionnés dans 160 emplacements et 94 pays. En raison du nombre d’emplacements, de serveurs et de milliers d’adresses IP uniques, ExpressVPN est également le meilleur à utiliser avec les services de streaming TV. Ce VPN est facile à configurer, mais si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN dispose d’une assistance en direct 24h / 24. Hébergé dans les îles Vierges britanniques, ce service VPN est très sécurisé, utilisant le cryptage AES 265 bits et ne gardant jamais un œil sur ce que vous faites en ligne.

Ce service dispose d’une solution VPN pour à peu près tous les appareils ou navigateurs possibles; il fonctionne avec les ordinateurs PC, Mac et Linux. Il existe à la fois une option Android et iOS pour mobile et des extensions de navigateur pour Firefox et Chrome si vous préférez emprunter cette voie. ExpressVPN dispose également d’une option VPN de routeur qui masque tous les appareils connectés à votre Internet via votre routeur. De plus, ExpressVPN ne limite pas le nombre d’appareils pouvant être connectés en même temps, ni votre bande passante mensuelle, de sorte que tout le monde et tous les appareils de votre maison peuvent être masqués en même temps et tout le temps. Ce service VPN a les vitesses de téléchargement les plus rapides à environ 100 Mbps. Cela signifie que tous vos appareils peuvent être protégés à la fois sans mise en mémoire tampon ou qualité d’image médiocre.

Malheureusement, ExpressVPN n’est pas l’option la moins chère, coûtant environ 13 $ par mois, bien que vous puissiez le réduire de moitié avec un contrat de 15 ans et si vous êtes prêt à payer pour tous ces mois d’avance. Vous bénéficiez également d’une garantie de remboursement de 30 jours au cas où vous décideriez qu’ExpressVPN n’est pas le bon choix pour vous.

Avantages:

Serveurs dans 94 pays

Pas de journalisation

Vitesse de téléchargement de 100 Mbps

Excellent support client

Fonctionne avec presque tous les appareils et navigateurs

Meilleur dans l’ensemble

ExpressVPN

Bien caché, bien sécurisé

Connectez-vous rapidement à l’un des plus de 2 000 serveurs répartis sur 160 sites dans 94 pays avec un cryptage de niveau militaire.

Meilleur rapport qualité / prix: accès Internet privé

Source: Accès Internet privé

L’accès Internet privé masque votre identité en ligne en vous attribuant une autre adresse IP lorsque vous vous connectez et cryptez toutes vos données, en utilisant le cryptage AES 265 bits, avant leur envoi. Vous pouvez connecter 10 appareils au VPN via un seul compte et l’accès Internet privé est compatible avec les ordinateurs Windows, Mac et Linux; Appareils mobiles Android et iOS; et possède des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Opera.

Votre bande passante n’est pas limitée, ce qui signifie que vous n’utiliserez pas de temps prédéterminé chaque mois et que votre connexion ne ralentira ni ne s’arrêtera jamais en raison de votre utilisation de ce service VPN. L’interface est facile à utiliser – il suffit de cliquer sur un bouton et le programme s’installe instantanément au téléchargement. Vous n’avez pas besoin de faire grand-chose pour commencer à être protégé.

L’accès Internet privé compte plus de 3 300 serveurs dans 29 pays, mais sa principale ville hôte est aux États-Unis.Ce n’est pas autant que mon premier choix de VPN, mais c’est encore suffisant pour garder votre identité en ligne protégée et garantir une connexion sécurisée à l’emplacement tu désires. Cependant, comme il est basé aux États-Unis, Private Internet Access conserve certaines informations utilisateur à portée de main malgré sa politique d’absence de journal de trafic.

Avantages:

Cryptage de niveau militaire

Connexion à plusieurs appareils

Bande passante illimitée

Connectez 10 appareils

Installation facile

Les inconvénients:

Moins d’emplacements que d’autres services

Basé aux États-Unis

Meilleure valeur

Accès Internet Privé

Pas d’arrêt ou de ralentissement

Ce VPN a une bande passante illimitée, vous ne subirez donc jamais de ralentissement, de mise en mémoire tampon ou d’arrêt de service car vous avez atteint une limite mensuelle.

Meilleur VPN en streaming: PureVPN

Source: PureVPN

PureVPN est un premier choix si vous recherchez un VPN pour le streaming TV. Ce service est compatible avec les applications et les appareils de streaming comme Android TV, Roku et Kodi. Il a également des options VPN pour les consoles de jeux comme Xbox et PlayStation qui protègent votre identité tout en jouant, mais vous aident également à vous connecter au service de streaming via ces appareils. Vous pouvez également utiliser PureVPN via un navigateur Web pour masquer votre identité et regarder des programmes en ligne. Il existe également une option VPN de routeur. Cela vous permet d’utiliser PureVPN sur plusieurs appareils tant qu’ils sont connectés à votre service Internet via votre routeur. Vous êtes limité à seulement cinq appareils.

Plus de 300 000 adresses IP sont disponibles via PureVPN et vous pouvez vous connecter à l’un de ses 1 000 serveurs. Ce n’est pas autant de serveurs que d’autres sociétés VPN, mais il a plusieurs emplacements aux États-Unis à des fins de streaming. Les vitesses de téléchargement sont bonnes avec une moyenne d’environ 65 Mbps. Ce n’est pas aussi rapide que plusieurs autres services que j’ai testés et examinés, mais cette vitesse est assez bonne pour prendre en charge la diffusion en continu de la télévision haute définition et plusieurs appareils en même temps.

PureVPN dispose d’un kill switch automatique qui vous déconnecte rapidement d’Internet si le bouclier VPN tombe. Vous pouvez vous reconnecter par vous-même ou attendre que PureVPN rétablisse votre connexion sécurisée une fois que le VPN fonctionne à nouveau. Cela ne se produit pas souvent, mais c’est une bonne fonctionnalité de sécurité qui doit vous aider à garder votre activité et votre identité en ligne cachées.

Avantages:

Compatible avec les applications de streaming

Fonctionne avec les appareils de streaming

Compatible avec les consoles de jeux

Option VPN routeur

Les inconvénients:

Limiter le nombre d’appareils

Moins de serveurs et d’emplacements

Meilleur VPN en streaming

PureVPN

Diffusez avec n’importe quelle application ou appareil

PureVPN vous permet de vous connecter à des appareils et des applications de streaming TV pendant vos déplacements afin de vous tenir au courant de vos émissions et équipes sportives préférées.

Meilleur VPN de routeur: HideMyAss (HMA)

Source: HideMyAss

HideMyAss VPN (HMA) est la meilleure solution si vous souhaitez étendre vos protections VPN aux consoles de jeu et autres appareils domestiques intelligents (et il a le meilleur nom). Cela se fait via le package VPN du routeur HMA. Ce produit est installé au niveau du routeur et couvre automatiquement tous les appareils connectés à votre Internet. HMA est compatible avec certains des routeurs les plus populaires, ou vous pouvez acheter un routeur exclusif HideMyAss. Le nombre d’appareils qui peuvent utiliser activement le VPN à la fois est déterminé par le routeur et le package VPN que vous achetez. Vous devez acheter le VPN HMA en plus du routeur compatible VPN.

Si vous utilisez ce VPN sans le routeur, votre appareil se voit toujours attribuer une autre adresse IP pendant que vous êtes en ligne, il est donc plus difficile de suivre votre activité en ligne. Votre position est également masquée, il est donc plus difficile de savoir où vous vous situez en fonction de vos mouvements Web.

HMA recueille des informations sur tous ses utilisateurs et divulgue à la fois quelles informations sont conservées et comment elles sont utilisées sur son site Web. HideMyAss VPN promet de ne jamais garder un œil sur les sites Web ou les services auxquels vous accédez lorsque vous êtes en ligne ou de garder une trace de votre véritable adresse IP complète. Un autre écueil est que, tandis que HMA vous montre quel est votre abonnement mensuel, il ne vous permet pas de payer chaque mois comme le font la plupart des autres services VPN. Au lieu de cela, vous devez payer un minimum d’une année complète à l’avance. Vous bénéficiez d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Avantages:

Routeur VPN

Adresses IP uniques attribuées

Compatible avec plusieurs appareils

Garantie de remboursement

Les inconvénients:

Dossiers conservés sur les clients

Le routeur détermine le nombre d’appareils

Aucune option de paiement d’un mois à l’autre

Meilleur routeur VPN

HideMyAss (HMA)

Acheminez la protection vers les appareils intelligents

HMA fournit une protection VPN contre votre routeur Internet afin que tous vos appareils intelligents, consoles de jeux, téléphones et ordinateurs soient toujours protégés.

Meilleur VPN mobile: Hotspot Shield

Source: Hotspot Shield

Pour vous protéger lorsque vous êtes sur votre téléphone portable, essayez l’application VPN Hotspot Shield. Ce programme est spécialement conçu pour lorsque vous n’êtes pas connecté à votre propre Internet domestique ou professionnel, mais plutôt à un point d’accès public. Hotspot Shield fonctionne comme tous les autres VPN en attribuant une adresse IP privée à votre appareil qui ne vous est pas facilement retracée, et en masquant votre emplacement en filtrant vos informations envoyées et reçues via l’un de ses 3200 serveurs dans 80 pays.

Hotspot Shield fonctionne rapidement avec des vitesses de téléchargement moyennes impressionnantes de 80 Mbps. Il n’interfère pas avec les jeux, les médias sociaux, les vidéos ou d’autres activités rapides. De plus, il fonctionne avec les ordinateurs Windows et Mac, ainsi qu’avec les appareils mobiles Android et iOS. Un avantage de Hotspot Shield est sa capacité à activer automatiquement le VPN lorsque vous démarrez votre appareil. Cela vous évite de toujours vous rappeler de vous connecter au VPN lorsque vous ouvrez un navigateur Web.

Il n’y a pas beaucoup de points négatifs à propos de Hotspot Shield. Certains utilisateurs signalent qu’ils ont du mal à se connecter avec les représentants du service client lorsqu’une aide est nécessaire, et que les problèmes ne sont pas résolus rapidement lorsqu’ils peuvent joindre quelqu’un. Le plus gros inconvénient est que cela ne fonctionne pas avec les applications de streaming TV. Au lieu de cela, vous devrez regarder via un navigateur Web une fois le VPN connecté.

Avantages:

Wi-Fi public sécurisé

Connexion automatique

Adapté aux mobiles

Fonctionne avec de nombreux appareils

Les inconvénients:

Mauvaise assistance client

Pas d’utilisation directe avec les applications

Meilleur VPN mobile

Bouclier de hotspot

Sécurité en déplacement

Le Wi-Fi public est plus sécurisé en utilisant ce VPN car il cache l’adresse IP et l’emplacement de votre appareil, ce qui rend plus difficile la percée des pirates.

Meilleur VPN sécurisé: NordVPN

Source: NordVPN

NordVPN dispose d’une double fonctionnalité VPN unique qui crypte vos données deux fois avant de les envoyer, et comme il utilise le même processus de cryptage que l’armée américaine, vous pouvez être sûr qu’il est très sécurisé. Cela se fait en passant vos informations via deux des serveurs de NordVPN. Basé au Panama, NordVPN possède plus de 5600 serveurs dans 54 pays et vous permet de décider d’utiliser une adresse IP dédiée à chaque fois que vous vous connectez ou d’être assigné au hasard une nouvelle. L’utilisation d’une adresse IP aléatoire rend plus difficile pour les trackers publicitaires et autres espions de savoir qui et où vous êtes, tandis qu’une adresse IP dédiée est utile pour utiliser certains services de streaming. Vous pouvez connecter plusieurs appareils à votre compte VPN et les avoir tous connectés et protégés en même temps.

L’utilisation du double cryptage VPN de NordVPN peut entraîner un certain ralentissement car les informations sont envoyées via deux serveurs. Cependant, cela ne devrait pas vous affecter suffisamment pour perturber vraiment votre utilisation en ligne, d’autant plus que NordVPN a une vitesse de téléchargement moyenne de 70 Mbps. NordVPN a un kill switch automatique, donc si pour une raison quelconque votre couverture est supprimée, vous ne pourrez pas accéder au Web jusqu’à la reprise du service, ou vous dites à NordVPN que vous êtes à l’aise d’accéder au Web sans être masqué.

Avantages:

Processus de cryptage double

Laissez-vous choisir comment gérer l’adresse IP

Interrupteur d’arrêt automatique

Basé au Panama

Meilleur VPN sécurisé

NordVPN

Chiffrer puis chiffrer à nouveau

NordVPN crypte vos données sortantes puis les crypte à nouveau pour vous assurer qu’elles sont extrêmement sécurisées. Il fournit également une nouvelle adresse IP à chaque connexion.

Connexion rapide: Surfshark

Source: Surfshark

Surfshark est l’un des services VPN les plus rapides avec des vitesses de téléchargement presque constantes entre 68 et 70 Mbps. De plus, lorsque vous activez ce service, Surfshark recherche automatiquement un serveur disponible avec les vitesses les plus rapides et vous y connecte. Un autre avantage est que Surfshark vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils sans vous obliger à déconnecter d’abord un autre appareil, à acheter plus de privilèges de connexion ou à compromettre vos vitesses de connexion.

Ce service VPN ne fonctionne pas avec les applications de streaming, mais en utilisant sa fonction Smart DNS, vous pouvez regarder la télévision via des appareils comme Fire TV et Apple TV ou vous connecter via votre Smart TV. Surfshark fonctionne également avec les consoles de jeux et dispose d’une option VPN de routeur. L’utilisation d’un VPN de cette manière vous permet d’accéder plus facilement aux bibliothèques de streaming, même celles qui recherchent des programmes VPN, comme Hulu et Netflix.

Il y a quelques problèmes avec Surfshark. Le plus important est que sa politique de confidentialité n’est pas formulée de manière suffisamment claire ou claire pour comprendre exactement quelles informations ce VPN collecte sur ses utilisateurs et comment ces informations sont utilisées. Surfshark maintient toujours une position sans journal et promet de ne pas conserver d’historique utilisateur sur aucun de ses clients. Je souhaitais juste que ce soit plus clair dans sa politique officielle.

Avantages:

Vitesses de téléchargement rapides

Compatible avec les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux

Connexions d’appareil illimitées

Les inconvénients:

Politique de confidentialité de Vague

Ne fonctionne pas avec les applications de streaming

Connexion rapide

Surfshark

Connexions illimitées à une vitesse fulgurante

Surfshark a des vitesses de téléchargement impressionnantes et se connecte automatiquement au serveur disponible le plus rapide. Connectez également un nombre illimité d’appareils à la fois.

Garantie de satisfaction: CyberGhost

Source: CyberGhost

CyberGhost est un service VPN sécurisé qui fonctionne avec les appareils Android et les ordinateurs Windows. Vous pouvez utiliser ce service pour masquer vos informations DNS et IP pendant la connexion, et comme il est situé en dehors des États-Unis, sa politique de non-journalisation est celle à laquelle vous pouvez faire confiance pour garder vos informations hors de portée. Lorsque vous vous connectez, CyberGhost crypte les informations sortantes et entrantes à l’aide du cryptage AES 256 bits, le plus élevé disponible. La meilleure partie de ce service est CyberGhost vous offre une garantie de remboursement de 45 jours pour vous assurer qu’il vous convient. C’est la garantie la plus longue offerte par les meilleurs services VPN que j’ai examinés.

Vous pouvez utiliser CyberGhost pour vous connecter aux services de streaming, bien que ses applications soient limitées dans ce domaine. Il a des programmes spécifiques VPN pour Android TV et Fire Stick d’Amazon. La plupart des autres services, comme Netflix et YouTube, vous devrez y accéder via une application mobile ou un navigateur après le déploiement de votre VPN sur votre appareil.

CyberGhost possède 3 000 serveurs situés dans le monde entier, mais vous pouvez rencontrer un certain ralentissement notable sur votre appareil. En fait, de tous les services VPN populaires que j’ai testés, CyberGhost est le plus lent. Il faut beaucoup de temps pour que ce VPN démarre, et j’ai remarqué que les vitesses de téléchargement n’étaient pas cohérentes une fois connecté. Ils ont suffisamment fluctué pour que j’en prenne note. D’autres utilisateurs ont mentionné que CyberGhost n’est pas un bon choix lors de l’utilisation d’un VPN en Chine. Les connexions ne passent généralement pas et lorsqu’elles le font, il est difficile de se connecter au contenu nécessaire.

Avantages:

Garantie de remboursement la plus longue

Chiffrement le plus élevé disponible

DNS et protection IP

3000 serveurs dans le monde

Les inconvénients:

Vitesses de connexion lentes

Des vitesses de téléchargement fluctuantes

Ne fonctionne pas depuis la Chine

Non compatible avec toutes les applications de streaming

Satisfaction garantie

CyberGhost

Vous aimez ou vous détestez?

CyberGhost vous donne 45 jours pour décider si vous aimez son VPN. Il possède plus de 3 000 serveurs dans le monde et protège les informations DNS et IP.

VPN avec antivirus: Avast Premium Security

Source: Avast

Avast Premium Security est l’un des meilleurs logiciels antivirus sur le marché, et il est livré avec un VPN facile à utiliser et protégera votre activité en ligne dans le cadre d’un ensemble complet de protection informatique. Ce VPN empêche les logiciels publicitaires de créer des publicités ciblées et des trackers Internet de diffuser ce que vous faites en ligne. Votre adresse IP et votre emplacement sont masqués, tout comme les services VPN autonomes, mais vous avez l’avantage supplémentaire de savoir qu’Avast arrêtera les fichiers malveillants avant qu’ils n’aient la possibilité de commencer le téléchargement. Avast Premium Security dispose également d’un gestionnaire de mots de passe pour masquer et stocker vos informations de connexion qui fonctionne avec le VPN.

Si vous avez besoin d’un service VPN pour diffuser la télévision en continu, ce n’est pas la solution pour vous. C’est principalement parce qu’il n’a pas beaucoup de serveurs – environ 60. Avec plusieurs personnes accédant à un serveur à la fois, il est facile pour les services de streaming de récupérer l’adresse IP, de la retracer vers un service VPN et de la bloquer . Sans beaucoup d’adresses IP uniques à parcourir, il est difficile d’en trouver une qui n’a pas été bloquée.

Ce programme prend plus de ressources informatiques en raison de la taille du programme et vous remarquerez un certain ralentissement. De plus, bien que le prix d’utilisation de ce VPN coûte moins de 8 $ par mois – moins cher que la plupart des services VPN – vous devez acheter une licence d’un an, ce qui peut rendre le prix de 90 $ un peu trop cher. Cependant, le niveau de protection que vous obtenez avec Avast Premium Security dépasse de loin ce que vous obtenez avec un programme VPN autonome.

Avantages:

Protège l’identité numérique

Comprend un antivirus

Mot de passe de protection

Facile à installer

Les inconvénients:

Coûteux

Ralentit les appareils

Ne permet pas le streaming TV

VPN avec antivirus

Avast Premium Security

Snoops et malware snobés

Le VPN d’Avast protège votre identité en ligne tout en empêchant les logiciels malveillants de télécharger et d’infecter votre ordinateur. Il sécurise également les mots de passe.

Voici pourquoi ExpressVPN est mon premier choix

ExpressVPN est ce qu’on appelle un VPN complet. Cela signifie qu’il comprend plusieurs paramètres et services qui vont au-delà du simple blindage de votre identité en ligne. ExpressVPN vous donne accès à des services de streaming, des vidéos, des sites Web et des jeux qui sont bloqués régionalement en vous attribuant une adresse IP à partir de cette région. Il dispose également de protections supplémentaires lorsque vous effectuez des opérations bancaires ou effectuez des achats en ligne afin de garantir votre identité personnelle, ainsi que votre identité numérique, en toute sécurité. Avec la protection L2TP, même les transactions de crypto-monnaie sont sécurisées. ExpressVPN utilise une protection de niveau militaire ou un cryptage AES 265 bits pour sécuriser vos données en ligne. Il dispose d’un kill switch automatique qui détecte si le bouclier VPN est tombé et arrête immédiatement l’accès en ligne bloque votre adresse IP et votre emplacement réels jusqu’à ce que vous vous reconnectiez avec le VPN.

Il y a deux raisons pour lesquelles ExpressVPN bat la concurrence pour être notre premier choix. Tout d’abord, il a des serveurs dans plus d’emplacements que tout autre service VPN que nous avons examiné: 94. Avec ces nombreux emplacements et avec la possibilité de choisir où vous souhaitez que votre adresse IP soit originaire, vous n’avez pas à vous soucier de votre connexion en ligne activité remontant jusqu’à vous. Cela fait également d’ExpressVPN le meilleur choix pour les services de streaming TV. Il y a suffisamment d’adresses IP uniques pour qu’il soit hautement improbable que vous soyez bloqué par un service de visualisation, même s’il utilise le suivi VPN.

La deuxième raison est qu’ExpressVPN est l’un des rares services à offrir une protection de routeur. Cela signifie que vous pouvez déployer vos protections VPN à partir de votre routeur Internet plutôt que simplement sur l’appareil protégé. Les VPN de routeur vous permettent de protéger les appareils intelligents, comme Alexa Echo et Google Home, et les consoles de jeux qui, autrement, pourraient ne pas être aussi sécurisées. De plus, parce qu’ExpressVPN ne vous impose pas de restrictions de bande passante, vous n’avez pas à vous soucier de plafonner les données ou de interrompre ou d’arrêter votre connexion à tout moment.

Utiliser un VPN pour le streaming TV

Source: Timothy Hansen

De nombreux programmes basés aux États-Unis sont disponibles à l’étranger, bien qu’ils soient souvent à l’origine de quelques épisodes et des jeux sportifs généralement diffusés plus tard après que le score final soit connu. L’utilisation d’un VPN vous permet d’accéder à vos services de streaming TV pour voir la programmation actuelle et en direct de vos émissions préférées. Cela se fait en se connectant à un serveur basé aux États-Unis via votre VPN. Cela vous donne une adresse IP américaine. Après la connexion, vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte de streaming, y compris Netflix et AndroidTV pour regarder vos émissions. Vous avez besoin d’un compte de streaming existant avec une adresse et un code postal aux États-Unis pour afficher du contenu en dehors des États-Unis.

Ce n’est cependant pas une garantie. De nombreux services de streaming, y compris Disney + et Netflix, utilisent des outils de détection anti-VPN qui reconnaissent lorsque votre appareil utilise un VPN et restreindront l’accès. D’autres services, comme Hulu, sont sensibles à l’IP, ce qui signifie qu’il peut savoir si vous vous connectez à un appareil non connecté à votre réseau domestique et à votre IP. Mais pour la plupart, je n’ai eu aucun problème de connexion à mes services de streaming en utilisant un serveur américain tant que j’ai déjà un compte établi, avec une adresse et un code postal américains connectés à mon profil et à mon plan de paiement. Cela aide d’avoir un service VPN dans votre coin, comme ExpressVPN ou NordVPN qui a beaucoup de serveurs et des adresses IP uniques. Il est plus probable que vous enregistriez dans un emplacement qui n’a pas été bloqué par le service de streaming. Ou vous pouvez utiliser un service comme PureVPN qui a une option pour une adresse IP dédiée. Cela vous donne une partie de la protection d’un VPN, principalement le cryptage des données, mais aussi une IP qui est moins susceptible d’être bloquée lorsque vous regardez la télévision. Cependant, lorsque vous utilisez une adresse IP dédiée, vous êtes plus susceptible d’être suivi par certains sites Web et de voir des publicités ciblées.

Source: Hulu / ExpressVPN

Si vous prévoyez d’utiliser un VPN pendant la diffusion de la télévision, assurez-vous que les vitesses de téléchargement le géreront, sinon vous ressentirez une mise en mémoire tampon ou une mauvaise qualité d’image. Alors que la plupart des services de streaming TV nécessitent une vitesse minimale de 3 Mbps, il est recommandé d’avoir 25 Mbps pour une qualité haute définition. S’il y a plus d’un appareil connecté et utilisant le service VPN à la fois, recherchez un service VPN avec des vitesses de téléchargement supérieures à 25 Mbps. Dans mes tests, les services les plus rapides qui prennent également en charge le streaming TV sont ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et PureVPN. Hotspot Shield a également une vitesse de téléchargement décente mais a du mal à se connecter à certains services de streaming via ses applications mobiles. Vous pouvez cependant regarder via un navigateur.

Source: Future Plc

Aucune stratégie de journal

Plusieurs services VPN revendiquent une politique de non-journalisation. Cela signifie qu’en plus de protéger votre activité en ligne, l’entreprise elle-même ne tient pas de journal de vos déplacements ou de ce que vous faites en ligne lorsqu’elle est connectée à l’un de leurs serveurs. Beaucoup de ces services cachent également vos informations personnelles. Cependant, cette politique comporte une mise en garde. Pour les entreprises basées aux États-Unis, certaines informations sont toujours conservées, y compris les journaux des utilisateurs, pendant un certain temps, généralement 30 jours. En effet, certaines lois exigent que les données des utilisateurs soient communiquées aux forces de l’ordre lors de l’enquête sur certains crimes. Pour les fournisseurs de services Internet et les services VPN, il s’agissait généralement de lois sur le droit d’auteur et de problèmes de traite des êtres humains. Pour cette raison, la plupart des services VPN basés aux États-Unis ne peuvent pas avoir une véritable politique de non-journalisation. Pour les services VPN situés en dehors des États-Unis, ces lois ne les affectent pas ni leurs politiques de tenue de journaux.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

En tant que maman de 10 ans et grand-mère de 5 ans, Nicole Johnston tire parti de ses années d’expérience dans l’éducation de sa famille alors qu’elle explore, teste et examine une variété de produits de consommation, des robots culinaires aux oreillers de lit en passant par les programmes de contrôle parental. Nicole a plus de 13 ans d’expérience en recherche et en rédaction dans les secteurs public et privé, dont cinq consacrés aux solutions de sécurité et de confidentialité sur Internet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.