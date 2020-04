Meilleur VPN gratuit 2020: Hotspot Shield, ProtonVPN, et plus

Saviez-vous que certains des meilleurs services VPN sont gratuits? À ce jour, vous avez probablement entendu l’expression Virtual Private Network ou VPN, mais vous ne vous êtes peut-être pas déjà inscrit et avez commencé à en utiliser un. Un excellent service VPN peut ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre téléphone, tablette, PC et même console de jeu. Ils sont devenus de plus en plus populaires au cours des dernières années, et pour cause.

Nous vivons beaucoup de nos vies en ligne ces jours-ci. Nous saisissons nos informations bancaires, nous connectons à des comptes privés et faisons bien plus chaque jour sans même y penser à deux fois. Combien de fois vous êtes-vous connecté à un réseau Wi-Fi public, comme à Starbucks, à l’aéroport ou dans une autre entreprise locale de la ville sans même deviner ce que vous faisiez? Malheureusement, ces réseaux non sécurisés laissent vos informations vulnérables et peuvent atterrir entre de mauvaises mains.

Un VPN devient de plus en plus une nécessité que quelque chose qui est tout simplement agréable à avoir. Heureusement, vous n’avez pas besoin de faire faillite pour en utiliser un. Il existe plusieurs services qui proposent des versions gratuites à utiliser et à tester, bien que vous fassiez des sacrifices en les utilisant.

Actuellement, le meilleur service VPN gratuit est Hotspot Shield Free pour plusieurs raisons différentes. Tout d’abord, même s’il s’agit d’un VPN gratuit, vous pouvez toujours l’utiliser sur jusqu’à cinq appareils en même temps, vous n’avez donc pas besoin de déprotéger votre téléphone pour protéger votre PC. De plus, l’attribution des données est plus généreuse que certaines autres et est assez facile à utiliser.

Nous avons déjà décomposé les différentes différences entre les VPN gratuits et les VPN payants, et maintenant nous sommes de retour avec quelques informations sur tous les meilleurs gratuits pour vous inscrire. Comme ils sont tous gratuits, nous vous suggérons de les lire, puis de les essayer pour voir lequel vous convient le mieux. Les fonctionnalités varieront légèrement d’une entreprise à l’autre, mais une chose que toutes offriront est une sécurité supplémentaire.

Selon la quantité de données que vous utilisez quotidiennement ou mensuellement, un VPN gratuit peut ne pas être la solution. Certaines options VPN premium sont disponibles pour seulement quelques dollars par mois, alors vous devriez peut-être envisager d’abandonner la prochaine tasse de café de Starbucks et de sécuriser votre vie en ligne à la place. Pour les options payantes, nous recommandons fortement ExpressVPN. Il offre un support client fantastique, une interface facile à utiliser, des données illimitées et des vitesses rapides. Vous bénéficiez également d’une garantie de remboursement de 30 jours, il n’y a donc aucun risque à l’essayer par vous-même maintenant. C’est une excellente combinaison de tout, et en utilisant notre remise exclusive, vous pouvez économiser sur un plan annuel et obtenir trois mois supplémentaires gratuits.

Vous pouvez également consulter ces offres VPN fantastiques pour vous aider à économiser de l’argent sur les services premium. Si vous ne voulez pas payer, ne vous inquiétez pas. Voici les meilleurs services VPN gratuits en 2020.

Il existe de nombreuses options intéressantes, notre premier choix étant Hotspot Shield, suivi de près par ProtonVPN. Il existe quelques différences entre chaque service, alors décomposons les meilleurs services VPN gratuits maintenant.

VPN gratuit Hotspot Shield

Nombre de serveurs: 2 500

Emplacements des serveurs: 70+

Nombre maximum d’appareils pris en charge: 5

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Le VPN Hotspot Shield offre 500 Mo de données à utiliser par jour et possède l’une des applications les mieux conçues du groupe.

Hotspot Shield est l’une des rares sociétés VPN à proposer à la fois une version gratuite et payante de son service, et c’est notre premier choix pour le meilleur VPN gratuit. On pourrait penser que, puisque la société propose une option payante convaincante, celle gratuite serait bien pire qu’elle ne l’est réellement. Au lieu de cela, le VPN Hotspot Shield offre aux clients gratuits jusqu’à 500 Mo d’utilisation de données par jour, la possibilité de connecter cinq appareils simultanément, une connexion en un clic, etc.

Avec les limites quotidiennes, vous atteignez un maximum d’environ 15 Go au total pour le mois, et c’est l’une des attributions les plus généreuses d’un fournisseur gratuit. Bien sûr, le passage à la version Elite élimine cette restriction. Sur le plan gratuit, vous êtes également limité aux emplacements que la société sélectionne pour vous, et il y a des publicités à traiter. Ce n’est pas un énorme problème dans la plupart des situations.

Que ce soit la première fois que vous configurez un VPN ou que vous soyez un professionnel chevronné, vous apprécierez la facilité d’utilisation ici. Hotspot Shield offre un moyen facile de se protéger grâce à sa connexion en un clic, et le logiciel sur ordinateur et sur mobile est quelque chose que vous trouverez facile à naviguer.

Vous remarquerez que le site Hotspot Shield n’a aucun moyen de s’inscrire au plan gratuit et de continuer à l’utiliser chaque mois. Au lieu de cela, vous devez vous inscrire à l’essai gratuit de 7 jours du plan Elite, puis vous pouvez continuer avec l’option gratuite. Malheureusement, cela signifie que vous devez saisir vos informations de carte de crédit et autres, bien qu’il n’y ait aucune obligation de continuer avec un compte payé après la période d’essai.

Si vous souhaitez commencer avec un VPN, nous vous recommandons vivement Hotspot Shield, alors essayez-le aujourd’hui.

Avantages:

Plus de 2500 serveurs

Répartition généreuse des données

L’application est très facile à utiliser

Les inconvénients:

Vous devez toujours entrer les données de votre carte de crédit pour un plan gratuit

VPN Hotspot Shield

C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pouvez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

ProtonVPN Free

Nombre de serveurs: 628

Emplacements des serveurs: 44

Nombre maximal d’appareils pris en charge: 1

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Il n’y a pas de limite de données chaque mois, ce qui signifie que vous pouvez sécuriser tout votre trafic Web gratuitement.

ProtonVPN provient des mêmes personnes que derrière ProtonMail qui propose des e-mails cryptés sécurisés. L’entreprise est basée en Suisse et met l’accent sur la sécurité dans tout ce qu’elle fait. Là où il se démarque dans l’espace VPN gratuit, c’est qu’il n’y a en fait aucune limite de données chaque mois, vous pouvez donc utiliser autant de données pendant que vous êtes connecté au VPN que vous le souhaitez, mais il y a quelques autres compromis qui vont avec. .

Vous ne pouvez être connecté qu’à un seul appareil à la fois, et il n’y a que trois emplacements disponibles pour être connectés. De plus, ProtonVPN priorise les utilisateurs gratuits, ce qui signifie que vous remarquerez des vitesses plus lentes par rapport à ce que les clients payants reçoivent du service. Il n’y a pas non plus de support P2P.

ProtonVPN a une politique stricte de non-journalisation, et vous n’avez besoin de rien de plus qu’une simple adresse e-mail pour commencer. Il n’y a pas d’annonces sur le site Web ou l’un des clients.

Si vous trouvez que les vitesses pendant les heures de pointe sont juste un peu trop lentes pour vous, cela peut valoir la peine d’envisager une mise à niveau, mais pour la plupart, le package gratuit fera très bien l’affaire.

Avantages:

Basé en Suisse

Aucune limite de données

Seulement besoin d’une adresse e-mail pour commencer

Les inconvénients:

Les clients gratuits sont prioritaires dans les périodes de pointe

ProtonVPN Free

Des créateurs du ProtonMail sécurisé et crypté vient ProtonVPN. Il n’y a pas de limites de données ici, mais les utilisateurs gratuits sont priorisés en faveur des utilisateurs payants pendant les heures de pointe.

TunnelBear

Nombre de serveurs: 1 000

Emplacements des serveurs: 20+

Nombre maximum d’appareils pris en charge: 5

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Les modifications récentes de la politique de confidentialité nécessitent beaucoup moins de données utilisateur pour s’inscrire au service.

Comme Hotspot Shield, TunnelBear offre à la fois un niveau gratuit et payant, bien que cette offre soit beaucoup plus restrictive. Lorsque vous obtenez 500 Mo par jour sur Hotspot Shield, avec TunnelBear, vous êtes limité à seulement 500 Mo pour tout le mois, ce qui est une petite quantité de données. Avec la taille des pages Web, les annonces à lecture automatique, etc., il est très facile de les graver en une seule journée.

Si vous êtes quelqu’un qui voyage sporadiquement ou qui veut simplement avoir une bonne option en veille, TunnelBear correspond parfaitement à la facture. La société a été acquise par McAfee en mars 2018 et a apporté des changements positifs depuis lors. Récemment, il a apporté quelques modifications à la politique de confidentialité afin que moins de données soient collectées auprès des utilisateurs. Vous n’avez plus besoin de fournir un nom lors de votre inscription, et TunnelBear abandonne son enregistrement du nombre de connexions que vous avez faites en utilisant le service.

Bien sûr, si vous cherchez plus de données, vous pouvez passer à l’option payante. Cela vous donnera plus de données et augmentera le nombre de pays disponibles pour vous connecter. En ce moment, vous pouvez vous inscrire aux offres payantes de TunnelBear pour seulement 4,99 $ par mois en utilisant notre lien, ce qui représente une économie massive de 58%.

Avantages:

Les mises à jour de la politique de confidentialité nécessitent encore moins de données pour commencer

Les applications sont conviviales

Les inconvénients:

Seulement 500 Mo de données par mois gratuitement

TunnelBear

La limite de données est faible, mais si vous cherchez simplement à tester l’eau ou à l’utiliser rarement, TunnelBear est un excellent choix à considérer.

Windscribe

Nombre de serveurs: 400

Emplacements des serveurs: 60+

Nombre maximal d’appareils pris en charge: illimité

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Vous pouvez réellement gagner plus de données gratuites chaque mois en faisant la promotion du service sur Twitter et en parrainant vos amis.

Windscribe est l’un des nouveaux acteurs de l’espace VPN, et la société a reçu beaucoup d’attention ces derniers temps. Le forfait gratuit de base est de 10 Go par mois. Nous avons vu Windscribe exécuter des offres qui font grimper le package de base jusqu’à 20 Go par mois, et il existe également d’autres façons de noter des données gratuites chaque mois. L’envoi d’un tweet sur le fournisseur vous rapporte 5 Go de données supplémentaires à utiliser, et lorsque vous invitez un ami à vous inscrire, vous obtenez un Go supplémentaire à chaque fois.

Ce n’est pas parce qu’il est gratuit qu’il y a beaucoup de sacrifices. Windscribe ne stocke pas les journaux de connexion, les tampons IP ni un enregistrement des sites que vous avez visités. Pour le temps que vous êtes connecté à un serveur, il conserve votre nom d’utilisateur, mais une fois la session terminée, ces données sont effacées en seulement trois minutes.

Si vous parrainez quelqu’un qui finit par souscrire à un plan payant, Windscribe mettra également le vôtre à niveau vers un plan illimité, ce qui est un excellent bonus. Avons-nous mentionné qu’il y avait aussi un bloqueur de publicités et un pare-feu intégrés?

Qu’est-ce que tu attends? Allez-y et essayez Windscribe maintenant!

Avantages:

Généreuse allocation de données de 10 Go

Peut gagner plus de données en effectuant des tâches simples

Les données de session sont effacées 3 minutes après la déconnexion

A un bloqueur de publicités et un pare-feu intégrés

Les inconvénients:

L’application n’est pas aussi simple que d’autres

Windscribe

Vous pouvez ajouter à l’allocation de données saine de 10 Go en tweetant votre amour pour le service Windscribe et en invitant des amis. C’est un excellent moyen d’apporter encore plus de données à votre pool gratuit.

Cachez-moi

Nombre de serveurs: 1 400

Emplacements des serveurs: 55

Nombre maximal d’appareils pris en charge: 1

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Il n’y a pas de journaux de données ni d’annonces lors de son utilisation.

Avec Hide.me, vous bénéficiez de 10 Go de données par mois sur le plan gratuit, soit cinq fois ce que l’entreprise proposait récemment! Vous ne pouvez connecter qu’un seul appareil à la fois avec le forfait gratuit, et il n’y a que trois options de serveur disponibles (Pays-Bas, Singapour et Canada). Cela peut le rendre un peu moins utile, selon vos besoins en VPN.

La société promet de ne pas tenir de journaux de ses utilisateurs, ni diffuser d’annonces. C’est un excellent moyen de commencer avec un VPN pour voir s’il vous convient, mais ce n’est peut-être pas la meilleure option pour les personnes qui avalent des données qui souhaitent continuer à se connecter à des serveurs aléatoires dans le monde entier.

Avantages:

Pas de journaux de toutes sortes

Même la version gratuite est sans publicité

Les inconvénients:

Le plan gratuit ne peut accéder qu’à 3 emplacements de serveur

Hide.me VPN

Vous n’obtenez pas une tonne de données, mais vous n’êtes pas suivi et il n’y a pas de journaux à trouver ici. C’est un choix solide pour ceux qui ont besoin d’une protection de smartphone pour la navigation lors de leurs déplacements.

Speedify

Nombre de serveurs: 2 500

Emplacements des serveurs: 70+

Nombre maximum d’appareils pris en charge: 5

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: C’est juste dans le nom. La vitesse est le principal objectif ici et la société utilise une technologie intéressante pour l’aider à rester rapide (et sécurisée).

Vous aimez quand les choses vont vite, non? Il en va de même pour Speedify, et c’est l’objectif principal de l’entreprise (en plus d’ajouter de la sécurité à vos connexions). Speedify affirme qu’en utilisant toutes les connexions Internet disponibles, y compris Ethernet et une connexion mobile captive, il peut offrir des vitesses «turbocompressées» plus rapides.

Avec le plan gratuit, vous avez accès à tous les 50+ emplacements de serveurs de Speedify, ce qui est identique à ce que propose le plan payant. Malheureusement, les utilisateurs gratuits ne reçoivent que 5 Go de données par mois pour le premier mois, puis 1 Go par mois par la suite. Cela vaut vraiment la peine de vérifier Speedify si vous vous inquiétez de la vitesse à laquelle vos données sont sur VPN, mais prenez note des compromis pour vous offrir cette vitesse supplémentaire.

Avantages:

L’un des services VPN les plus rapides

Beaucoup d’emplacements de serveurs disponibles pour les utilisateurs gratuits

Les inconvénients:

Après le premier mois, vous obtenez seulement 1 Go de données gratuitement

Speedify

La vitesse est le nom du jeu, et quelque chose dans lequel Speedify excelle. Vous obtenez également tous les excellents ajouts de sécurité et de sécurité des autres VPN, alors ne vous inquiétez pas.

SurfEasy (VPN gratuit Opera)

Nombre de serveurs: 1 000

Emplacements des serveurs: 25

Nombre maximum d’appareils pris en charge: 5

Adresses IP: N / A

Caractéristique clé: Il est intégré au navigateur Opera (où vous obtenez des données illimitées chaque mois) et peut être utilisé partout ailleurs avec un petit compartiment de données.

SurfEasy vient de l’équipe derrière le navigateur Web Opera. Il s’agit à la fois d’un VPN autonome et intégré directement dans le navigateur, et c’est là que les choses deviennent un peu confuses. Lorsque vous utilisez l’option intégrée, il n’y a pas de limites de données dans le navigateur, bien que si vous utilisez l’option autonome, vous n’obtenez que 500 Mo par mois.

Les utilisateurs gratuits peuvent connecter jusqu’à cinq appareils en même temps, et l’application elle-même est très conviviale. Les tests ont montré que selon le serveur auquel vous vous connectez, les vitesses peuvent être un peu aléatoires, vous devrez donc peut-être basculer pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous cherchez quelque chose intégré directement dans un outil que vous utilisez tous les jours, vous voudrez peut-être passer au navigateur et au VPN d’Opera.

Avantages:

Données illimitées dans le navigateur Opera

Peut utiliser jusqu’à 5 appareils en même temps

Applications conviviales

Les inconvénients:

En dehors du navigateur Opera, vous n’obtenez que 500 Mo de données par mois

SurfEasy

Vous pouvez l’utiliser à la fois dans le navigateur Web Opera et seul, bien que vous obteniez une quantité illimitée de données lorsque vous l’utilisez dans le navigateur. Il est peut-être temps de changer de navigateur et d’essayer un nouveau VPN.

Que devez-vous considérer avant de vous inscrire à un VPN gratuit?

Il y a toujours un coût associé aux produits de nos jours. Rien dans la vie n’est vraiment gratuit, vous devez donc comprendre certaines choses avant de commencer à utiliser un VPN gratuit que vous rencontrez. Alors que les VPN continuent de gagner en popularité, nous continuerons à voir de plus en plus de fournisseurs apparaître dans l’espace.

Tous ces éléments ne sont pas créés égaux, et lorsque l’idée principale derrière quelque chose est d’ajouter de la sécurité à ce que vous faites en ligne, vous voudrez savoir que vous êtes réellement protégé. Nous avons dressé une liste de quelques éléments à prendre en compte lors de la recherche d’un nouveau VPN. Nous avons tenu compte de tous ces éléments lors de l’élaboration de la liste ci-dessus, et continuons à y penser lorsque nous examinons de nouvelles options. Voici quelques éléments à considérer lorsque vous recherchez des options non incluses dans notre meilleure liste VPN gratuite.

Quelles informations sont nécessaires pour s’inscrire? Certains fournisseurs de VPN souhaitent que vous créiez un compte comprenant des informations personnelles telles que votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe, tandis que d’autres vous permettront d’utiliser le service sans aucune information. Comme vous pouvez l’imaginer, moins il faut d’informations, mieux c’est. Cela vous aide à rester anonyme au service, et c’est important.

Quel est le modèle économique? Vous seriez surpris de voir combien il en coûte pour entretenir des serveurs dans le monde entier, employer des développeurs et du personnel de support client, et d’autres frais généraux. L’argent doit provenir de quelque part, et si vous utilisez un service gratuit, d’où vient-il? Certaines entreprises offrent des plans gratuits très limités dans le but de convertir les gens en offres payantes, tandis que d’autres sociétés incluront des publicités dans les applications ou vendront les données des utilisateurs pour récupérer une partie des bénéfices. Vous ne voulez pas que vos données soient vendues, alors assurez-vous de vérifier cela avant de vous inscrire à un service.

Quel sacrifice faites-vous en utilisant le plan gratuit? Comme mentionné ci-dessus, sur la plupart des plans, il y a de gros sacrifices lorsque vous optez pour l’option gratuite. Certains ont des allocations de données incroyablement faibles disponibles chaque mois pour les utilisateurs gratuits tandis que d’autres vont prioriser les vitesses des clients non payants pendant les heures de pointe. Pour certains, ces sacrifices en valent la peine, et pour d’autres, c’est un point de rupture.

Le service enregistre-t-il des données? De nombreux VPN disent qu’ils ont une politique de non-journalisation, mais vous voudrez lire les termes pour vraiment comprendre ce que cela signifie. Il est important de vous assurer que le contrat de licence utilisateur final (CLUF) indique que tout ce qui se trouve dans chacune de vos sessions est effacé après sa déconnexion. Vous ne voulez pas qu’il en reste des restes, car c’est presque aussi mauvais que de ne pas être protégé en premier lieu.

Au-delà de ces points clés, vous voudrez également examiner le nombre de serveurs disponibles et leur emplacement. Si votre objectif principal est de pouvoir usurper votre emplacement pour déverrouiller du contenu géo-restreint, il est essentiel de savoir où se trouvent les serveurs.

Quand devriez-vous passer d’un VPN gratuit à un VPN payant?

Il n’y a aucune ligne dans le sable que vous traversez pour savoir que vous devez mettre à niveau. C’est quelque chose que vous voudrez considérer lorsque vous serez frustré par les limites de votre forfait gratuit actuel ou lorsque vous verrez les avantages d’une fonctionnalité du forfait payant. Souvent, les plans payés peuvent être obtenus pour seulement quelques dollars par mois, il peut donc être utile de l’essayer pendant quelques mois pour voir s’il offre une meilleure expérience pour vous ou non.

Que puis-je utiliser un VPN gratuit?

Avec un VPN gratuit, vous pouvez faire la plupart des choses que vous pouvez accomplir avec un VPN payant. Certaines des fonctionnalités clés incluent «l’usurpation d’identité» de votre position pour apparaître comme si vous étiez ailleurs, la sécurisation de votre trafic Web, etc. Ceux-ci sont utiles lorsque vous vous connectez à un réseau non sécurisé ou lorsque vous essayez d’accéder facilement à du contenu géo-restreint.

Certains services peuvent limiter le nombre de connexions disponibles et d’autres offriront moins d’emplacements de serveurs, mais un VPN gratuit est un excellent moyen d’avoir un aperçu de ce qu’il peut accomplir avant de passer à une option payante.

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

