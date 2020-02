Meilleure Apple Watch pour femme jusqu’en 2020

Source: iMore

Lorsque l’Apple Watch a été annoncée pour la première fois, je n’étais pas sûre de pouvoir la retirer avec mon petit poignet féminin. Mais après l’avoir vu chic sur le poignet d’une femme encore plus petite, j’étais convaincu. J’ai commandé mon Apple Watch le même jour, et c’est l’une de mes choses préférées depuis. Bien que ce ne soit pas dans mon budget d’acheter une nouvelle Apple Watch à chaque génération, si c’était le cas, je choisirais absolument la dernière série 5.

Meilleur dans l’ensemble: Apple Watch Series 5

Lorsque je travaillais à l’Apple Store, j’ai passé des semaines à m’entraîner à apprendre précisément comment faire correspondre chaque personne avec la bonne technologie pour elle. Il n’y a pas de solution unique en matière de technologie. Mais pour la plupart des gens, j’ai recommandé la toute dernière technologie adaptée au budget. Plus la technologie est récente, plus Apple prendra en charge les mises à jour logicielles, de sorte que vous pourrez la conserver pendant des années.

L’option la moins chère de cette série est une Apple Watch en aluminium de 40 mm avec GPS uniquement, avec une bande sport ou une boucle sport. En augmentant le prix à partir de là, vous pouvez opter pour la plus grande taille de 44 mm, obtenir le modèle cellulaire, mettre à niveau les matériaux du boîtier ou obtenir un bracelet plus cher. Contrairement aux générations précédentes, vous pouvez désormais acheter votre Apple Watch avec la bande précise que vous souhaitez, plutôt que quelques combinaisons de boîtier et de bande prédéfinies.

L’Apple Watch Series 5 (ainsi que la Series 4 avant elle) présente un facteur de forme plus mince, donc ce n’est pas aussi encombrant au poignet. Les lunettes sont plus petites par rapport à la série 3 et aux modèles antérieurs, vous obtenez donc un écran plus grand sans que le boîtier soit plus grand. Nouveau sur la série 5, l’écran Always-On Retina est très demandé, vous n’avez donc pas à bouger votre poignet pour voir l’heure.

Avantages:

La dernière technologie

Large gamme de couleurs, matériaux, tailles, bandes et prix

Petites lunettes

Facteur de forme mince

Écran Retina toujours allumé

Meilleur dans l’ensemble

Apple Watch Series 5

Dernières et meilleures

C’est la montre que j’achèterais si j’achetais une Apple Watch aujourd’hui.

Meilleure folie: Apple Watch Hermès

Source: Apple

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une folie, et je ne peux pas justifier les dépenses supplémentaires d’un point de vue technologique. Côté technique, cette montre n’est ni meilleure ni pire que le reste de la série 5. Oui, elle a la face saphir, le boîtier en acier inoxydable et la capacité cellulaire du milieu supérieur de la gamme de prix de la série 5, comme vous vous en doutez. Mais tout l’argent supplémentaire que vous paieriez pour l’Apple Watch Hermès en plus est uniquement destiné à la reconnaissance de la mode et de la marque. C’est vraiment magnifique.

L’Apple Watch Hermès est livrée avec votre choix de magnifiques bracelets en cuir Hermès de haute qualité, et la sélection est mise à jour de façon saisonnière. De plus, la montre Hermès est livrée avec des cadrans Apple Watch exclusifs que vous n’obtiendrez que si vous achetez ce modèle particulier.

Avantages:

Toutes les fonctionnalités de la série 5

Bracelet Hermès en cuir de qualité supérieure

Visages exclusifs

Meilleure folie

Apple Watch Hermès

Marque de luxe deux fois

Pour les fans de la marque Hermès, ce sera une folie digne.

Idéal pour les athlètes: Apple Watch Nike

Source: Apple

Ce n’est qu’une autre variante de l’Apple Watch Series 5, mais cela a quelques ajouts amusants. Comme l’Apple Watch Hermès, il existe des bandes et des visages exclusifs. Contrairement à l’Apple Watch Hermès, il n’y a pas de frais supplémentaires pour eux. Les bandes Nike comprennent une boucle Sport et une bande Sport avec des trous pour une meilleure ventilation. Les deux styles de bandes Nike sont conçus pour garder votre poignet au frais pendant que vous transpirez.

Les options de couleur changent selon les saisons, alors n’attendez pas trop longtemps si Nike publie une bande de couleur que vous aimez. En plus des bandes Nike spéciales, vous obtenez également des cadrans de montre Nike exclusifs. Bien que tout le monde puisse acheter un bracelet Nike après coup, les cadrans de la montre Nike ne sont destinés qu’à l’Apple Watch Nike et ne peuvent pas être ajoutés plus tard.

Avantages:

Toutes les fonctionnalités de la série 5

Cadrans de montre Nike exclusifs

Livré avec une bande Nike Sport perforée ou une boucle Nike Sport

Pas de frais supplémentaires pour les exclusivités de la marque Nike

Les inconvénients:

Doit choisir un bracelet Nike

Aucune option en acier inoxydable

Idéal pour les athlètes

Apple Watch Nike

Courez, faites du vélo, nagez et plus encore

Les fans de Nike apprécieront les visages de marque et les bandes respirantes qui transpirent.

Meilleur rapport qualité / prix: Apple Watch Series 3

Source: Apple

L’Apple Watch Series 3 est ce que je bascule actuellement. Bien sûr, ce n’était pas un “meilleur rapport qualité-prix” lorsque je l’ai acheté il y a deux ans, mais c’est maintenant. Je l’aime toujours autant qu’au premier jour. Bien sûr, vous n’obtiendrez pas les fonctionnalités les plus récentes telles que le facteur de forme plus mince, les lunettes plus étroites, la détection des chutes, l’écran Retina Always On et les nouveaux cadrans de montre. Mais vous aurez toujours tout ce pour quoi l’Apple Watch est connue, du suivi de la santé et de la condition physique aux fonctionnalités de notification et de communication pratiques. Je m’attends à ce qu’Apple prenne en charge l’Apple Watch Series 3 avec des mises à jour pour les années à venir, car Apple la vend toujours nouvelle.

Pour ceux qui veulent simplement entrer dans la vie de l’Apple Watch et qui ne se soucient pas trop d’avoir les “dernières et meilleures”, l’Apple Watch Series 3 reste un excellent choix. Il coûte environ la moitié du prix de l’Apple Watch Series 5. la moins chère. C’est la montre que je possède, et elle ne me semble pas encore obsolète. Même en tant que rédacteur technique, je peux attendre une autre génération ou deux pour mettre à niveau.

Avantages:

Grande valeur

Fantastique tracker de santé et de fitness

Toutes les fonctionnalités principales de l’Apple Watch

Les inconvénients:

Sorti en septembre 2017

Facteur de forme et cadres plus épais

Aucune détection de chute ou écran Retina Always-On

Meilleure valeur

Apple Watch Series 3

Coutil toujours

Bien qu’il s’agisse d’un modèle plus ancien, c’est toujours un appareil fantastique à moitié prix.

Conclusion

Lorsque je travaillais à l’Apple Store, les clients faisaient souvent référence à la petite Apple Watch comme étant la “femme” et la plus grande à la “masculine”. Bien sûr, n’importe quel sexe peut porter n’importe quelle Apple Watch, et cela vaut pour tout cet article, alors prenez-le comme vous voulez. Il n’y a certainement pas de “devoir” ni de “devoir” en matière de genre et d’Apple Watch. Je connais pas mal de femmes qui balancent des montres Apple 42 / 44mm ainsi que des hommes qui balancent des montres Apple 38 / 40mm. Je crois que tout le monde devrait porter ce qu’il aime. Mes suggestions reflètent mon goût personnel (et mon cadre) et ce que je recommanderais à ma mère, mes filles et mes copines.

Si on me remettait une carte-cadeau Apple et que je devais acheter une nouvelle Apple Watch aujourd’hui, j’irais avec l’Apple Watch Series 5. Plus précisément, j’opterais pour de l’acier inoxydable argenté avec la boucle milanaise, car je pense que l’acier inoxydable a une esthétique plus bijou. Si la carte-cadeau n’était pas suffisante pour la couvrir, j’opterais plutôt pour l’aluminium doré avec le bracelet sport rose, car c’est tout simplement mignon.

Crédits – La femme qui a travaillé sur ce guide

Karen S. Freeman est enseignante, écrivaine, spécialiste des médias sociaux, passionnée d’Apple Watch et femme de famille. Elle aime voyager, jouer avec des trucs technologiques, boire du café, découvrir de nouveaux restaurants incroyables et découvrir de nouvelles choses.

