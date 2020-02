Meilleure Apple Watch pour les adolescents pour 2020

Source: iMore

Meilleur

Apple Watch pour les adolescents pour

iMore

2020

Les montres Apple sont disponibles dans différents styles et prix. Pour les adolescents, nous recommandons la Apple Watch Series 3, toujours populaire, qui est disponible à un excellent prix et qui présente toujours d’excellentes fonctionnalités bien qu’il s’agisse d’un modèle plus ancien. Nous avons également inclus d’autres modèles pour vous aider à prendre une décision plus éclairée.

Meilleur dans l’ensemble: Apple Watch Series 3

Source: Apple

L’Apple Watch Series 3 comprend une zone d’affichage plus petite que le modèle le plus récent et les composants internes plus anciens. Cependant, il est toujours rempli de nombreuses fonctionnalités qui méritent d’être considérées, en particulier pour les étudiants et les jeunes à la recherche d’un accord. Ceux-ci incluent un capteur cardiaque optique intégré, une résistance à l’eau jusqu’à 50 m, une batterie lithium-ion rechargeable intégrée qui dure jusqu’à 18 heures entre les charges et un altimètre barométrique.

La série 3 n’inclut pas la conception rafraîchie introduite pour la première fois avec l’Apple Watch 4, désormais abandonnée, et il n’y a pas d’option de finition dorée. Malgré cela, vous ne pouvez pas nier le prix incroyable de cet appareil portable toujours impressionnant.

Avantages:

Le prix est juste

Prend en charge watchOS 6

Idéal pour la baignade

Les inconvénients:

Sélection limitée

Conception plus ancienne

Meilleur dans l’ensemble

Apple Watch Series 3

Il a encore du punch

L’Apple Watch Series 3 2017 est toujours un excellent choix qui est disponible à un rabais important.

Meilleure alternative: Apple Watch Series 5

Source: iMore

L’Apple Watch Series 5 est l’appareil portable phare d’Apple. Il comprend un écran plus grand, des lunettes plus minces et des coins plus arrondis que les versions précédentes. La nouveauté de cette année est un affichage permanent et une boussole intégrée. Avec un processeur double cœur S5 64 bits, l’Apple Watch Series 5 double les performances de l’Apple Watch Series 3.

S’il y a un inconvénient à acheter l’Apple Watch Series 5, c’est le prix. Selon le modèle, la nouvelle version coûte au moins 200 $ de plus que l’Apple Watch Series 3.

Cette version d’Apple Watch comprend également un système d’électrocardiogramme (ECG) capable de détecter si vous souffrez d’anomalies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire. Il existe également un outil intégré de détection des chutes qui contacte automatiquement les services d’urgence en cas de chute. L’Apple Watch Series 5 comprend également un haut-parleur plus puissant, idéal pour la réception d’appels, un dos en céramique et verre saphir et une capacité de stockage accrue. C’est à vous de décider si toutes ces fonctionnalités valent le prix supplémentaire.

Avantages:

Grand écran

Deux fois plus rapide que l’Apple Watch 3

Comprend un affichage toujours allumé

Les inconvénients:

Cher

Pourrait être exagéré pour de nombreux adolescents

Meilleure alternative

Apple Watch Series 5

Le fleuron actuel

L’Apple Watch Series 5 est disponible dans différents styles et prix. La nouveauté de cette année est un affichage et une boussole toujours allumés.

Idéal pour le sport: Apple Watch Series 5 Nike +

Source: Nike

L’Apple Watch Series 5 Nike + est exactement le même que le modèle régulier de la série 5 en termes de fonctionnalités. Cependant, avec ce modèle, vous obtiendrez également une application Nike Run Club déjà installée avec des parcours audio-guidés et des cadrans de montre exclusifs Nike + Analog et Digital.

Côté matériel, la version Nike + est uniquement disponible avec un boîtier en aluminium, et il n’y a pas d’option de finition dorée. L’Apple Watch Series 5 Nike + est disponible en 44 mm et 40 mm avec GPS uniquement et GPS + Cellular.

Avantages:

Même prix, plus de visages que la série 5 ordinaire

Fonctionne avec les mêmes groupes

Les inconvénients:

Uniquement disponible avec boîtier en aluminium

Pas de finition dorée disponible

Idéal pour le sport

Apple Watch Series 5 Nike +

Plus de cadrans

Si vous ne savez pas à quel Apple Watch Series 5 choisir, vous voudrez peut-être obtenir celui-ci. Pour le même prix, vous obtiendrez des cadrans supplémentaires.

Meilleure Premium: Apple Watch Edition

Source: iMore

Êtes-vous un adolescent qui va au collège? Avez-vous un bling supplémentaire à dépenser? Il est temps d’envisager l’Apple Watch Edition pour la série 5. L’édition Watch pour 2019/20 est disponible en titane, en titane noir spatial et en céramique blanche. Gardez à l’esprit, cependant, qu’à l’intérieur, c’est exactement la même chose que l’Apple Watch Series 5 régulière.

Les inconvénients:

Cher

Identique à l’Apple Watch Series 5 standard

Meilleure prime

Édition Apple Watch

Quelque chose de différent

Que ce soit en cadeau ou pour vous-même, l’Apple Watch Edition est formidable. Choisissez judicieusement votre groupe.

Conclusion

Si vous êtes un adolescent à la recherche d’une nouvelle Apple Watch, vous remarquerez rapidement qu’une large sélection de versions est disponible. Notre modèle préféré pour les moins de 20 ans est l’Apple Watch Series 3. Bien qu’il s’agisse d’un modèle plus ancien, l’appareil portable a toujours du punch, et vous ne pouvez pas nier son prix impressionnant.

L’Apple Watch Series 3 prend en charge la dernière version de watchOS6, comprend un capteur cardiaque optique intégré, offre une résistance à l’eau jusqu’à 50 m et comprend une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

Avons-nous mentionné son prix bas?

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Penn State (go Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

