Meilleure caméra vidéo Android en 2020

Le Xperia 1 combine trois excellents appareils photo – grand, téléobjectif et ultra-large – avec des commandes manuelles robustes et un affichage aux couleurs précises capable d’utiliser la Rec. Gamme de couleurs 2020. L’application Cinema Pro de Sony vous permet de régler manuellement l’ISO, la mise au point et la vitesse d’obturation, ainsi que d’appliquer des LUT pour obtenir différents looks cinématographiques, et vous pouvez même prendre des photos dans le même format 21: 9 que celui utilisé dans les films populaires, compressé avec le h Codec .2.65.