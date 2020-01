Meilleure Chromebox en 2020 | Android Central

Source: ASUS

La Chromebox 3 d’ASUS est la meilleure Chromebox que vous puissiez acheter en ce moment. Il est disponible en plusieurs configurations, mais tous les modèles disposent d’un véritable SSD M.2 SATA pour des années de stockage et de mise à niveau sans souci si vous en avez besoin. Si vous êtes plus intéressé par les Chromebooks pour utiliser Chrome OS en déplacement, consultez les meilleurs Chromebooks où vous trouverez quelque chose qui vous convient et à votre style.

Meilleur dans l’ensemble: ASUS Chromebox 3

La Chromebox 3 est le plus récent modèle d’ASUS et c’est l’un des meilleurs de la société. Vous pouvez obtenir le modèle de base pour moins de 300 $, mais nous pensons que le modèle N019U, avec un processeur plus rapide et plus de mémoire, frappe le juste prix par rapport aux fonctionnalités – le tout pour seulement quelques centaines de dollars de plus. Tous les modèles sont livrés avec un ensemble complet de ports pour la connexion à des moniteurs ou des téléviseurs – y compris les ports USB-C de génération actuelle – afin que vous puissiez utiliser votre souris et votre clavier préférés ou un lecteur de stockage externe rempli de films.

La Chromebox 3 d’ASUS est une Chromebox pour toute la famille qui est évolutive, sécurisée et fiable. Nous avons quelques problèmes – il n’y a pas de compatibilité avec les applications Windows et il n’y a pas de haut-parleurs internes (vous devrez donc payer un supplément). Cela pourrait être un problème si vous êtes sur un budget car les modèles haut de gamme sont toujours chers par rapport à d’autres sur le marché. Cependant, en fonction de ce que vous obtenez en termes de fonctionnalités, vous ne pouvez pas vous tromper ici.

Avantages:

Processeurs Intel Core de bureau

RAM DDR4 haute vitesse

Disque dur extensible par l’utilisateur

Connexions HDMI et USB héritées

Lecteur de carte SD

Les inconvénients:

Coûteux

Pas de haut-parleurs internes

Pas de compatibilité avec les applications Windows

Le modèle de base est un peu sous-alimenté

Meilleur dans l’ensemble

ASUS Chromebox 3

Le meilleur pour tout le monde

Vous pourrez naviguer sur le Web, magasiner en ligne, faire vos impôts ou même jouer à un jeu avec la Chromebox 3 et rester en sécurité.

Utilisateurs expérimentés: Acer CX13 Chromebox

Source: Acer

L’ensemble Intel Core i3 CX13 Chromebox d’Acer est parfait pour l’utilisateur qui en veut un peu plus sans se soucier de choisir entre les modèles ou de mettre à niveau les choses eux-mêmes.

À l’intérieur, vous trouverez le processeur Core i3 de 8e génération d’Intel, 8 Go de mémoire DDR4 et un disque SSD de 64 Go (il convient de noter que la mémoire et le stockage ne peuvent pas être mis à niveau après l’achat). À l’extérieur, vous trouverez une option de montage vertical pour économiser de l’espace sur le bureau et un clavier et une souris personnalisés en chrome. Vous paierez un peu plus que le modèle de base de notre premier choix, mais vous remarquerez également la différence en ce qui concerne l’utilisation quotidienne.

Avantages:

CPU rapide et beaucoup de RAM

Clavier et souris Chrome OS inclus

Le support vertical économise de l’espace sur le bureau

Les inconvénients:

Plus de puissance signifie un prix plus élevé

Le stockage et la RAM ne sont pas extensibles

Prêt pour les utilisateurs expérimentés

Acer CX13 Chromebox

Rapide et prêt à l’emploi

Si vous voulez une Chromebox configurée par un utilisateur avancé sans ouvrir le boîtier, c’est une excellente option.

Tout compris: pack Chromebox CTL

Source: CTL

Si vous préférez prendre une boîte avec tout ce dont vous avez besoin – y compris un clavier personnalisé Chrome difficile à trouver – alors cette configuration de CTL est un excellent achat.

Outre une Chromebox entièrement configurable avec accès à Google Play Store, vous trouverez un écran 1080p de 22 pouces, un clavier Chrome personnalisé et une souris Logitech. Avec la Chromebox VESA montée à l’arrière du moniteur, cela en fait un bureau ultra-propre.

Avantages:

Excellent prix

Moniteur, clavier et souris inclus

Chromebox est livré VESA monté sur le moniteur

Les inconvénients:

Le moniteur du modèle de base est seulement 1080p

Le stockage n’est pas extensible

Lot complet

Chromebox CTL et ensemble écran 22 pouces

Tout est dans la boîte

CTL propose une Chromebox que vous pouvez configurer VESA montée sur un écran IPS 22 pouces de haute qualité, un clavier et une souris à un prix avantageux.

Est-ce le bon moment pour acheter une Chromebox?

Oui! Chrome obtient constamment de nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus utilisable en tant que bureau et une Chromebox est le meilleur moyen de la découvrir. En étant un appareil toujours branché, vous n’avez pas la limitation thermique que vous trouveriez dans un Chromebook avec un moniteur et un clavier connectés et le résultat est une meilleure expérience de la même classe de spécifications.

Google prend en charge les Chromebox avec des mises à jour automatiques pendant six ans et il n’est pas difficile de les mettre à jour vous-même après la fin du support officiel, donc un achat maintenant sera bon pour les années à venir. Si vous voulez un système d’exploitation de bureau avec un navigateur de classe mondiale, la meilleure sécurité et de nombreuses applications et jeux disponibles via Google Play, vous ne pouvez pas vous tromper avec une Chromebox.

Conclusion

La Chromebox 3 d’ASUS est ce que nous avons toujours voulu voir dans une Chromebox. Des modèles et des prix pour tout le monde sont disponibles, et chaque configuration possède les ports et la puissance dont vous avez besoin pour vivre une expérience formidable tout en restant sécurisé et à jour avec le logiciel Google Chrome. Nous pensons que c’est la meilleure Chromebox pour tout le monde.

Si vous préférez saisir une boîte avec tout ce dont vous avez besoin – y compris un écran de 22 pouces – alors le pack CTL Chromebox est un excellent achat. C’est plug and play!

Les meilleures améliorations

Une Chromebox est géniale, mais une chose rend notre premier choix encore meilleur – elle peut être mise à niveau par l’utilisateur. Bien que vous ne puissiez pas échanger le processeur ou la carte mère, la RAM et le disque dur sont simples à échanger à l’aide de guides que vous trouverez sur Internet. voici le bon équipement à acheter.

Plus de RAM

Kit Crucial 16 Go DDR3L 1866 MT / s (PC3-14900) Mémoire SODIMM 204 broches sans tampon

Les bonnes choses

Il est plus difficile de trouver la bonne RAM que de la mettre à niveau. C’est la bonne RAM et avec 16 Go, votre Chromebox volera!

Plus de stockage

SSD interne Crucial MX500 500 Go 3D NAND SATA M.2 Type 2280SS

Oodles de chambre

Ce lecteur M.2 SATA se connectera directement à votre Chromebox 3 et avec ses 500 Go d’espace, vous aurez de la place pour tous les mèmes que vous souhaitez télécharger.

Conçu pour Chrome

Clavier multimédia Dell Chrome OS

Tous les bons boutons

Chrome OS possède des raccourcis clavier uniques, et bien que vous puissiez utiliser les touches F sur n’importe quel clavier, avoir un modèle avec les bons raccourcis clavier peut vous faciliter la vie.

Un régal pour vos yeux

Moniteur sans cadre 4K AOC 27 pouces

Grand et abordable

Votre nouvelle Chromebox peut facilement diffuser de superbes vidéos 4K, alors vous voudrez peut-être vous faire plaisir. Ce moniteur 4K 27 pouces d’AOC est non seulement sans cadre avec presque aucun cadre, mais est également prêt pour un montage VESA complet.