Meilleure montre intelligente Garmin en 2020

Si vous êtes à la fois un fan de fitness et un passionné de smartwatch, vous connaissez peut-être Garmin, qui conçoit une variété de produits portables qui s’adressent à la fois aux smartwatch et aux amateurs de fitness. Notre favori personnel est le nouveau Vivoactive 4, qui mélange bien les deux. Que vous soyez un athlète professionnel ou un coureur novice, il existe de nombreux choix fantastiques ici.

Meilleur dans l’ensemble: Garmin Vivoactive 4

La Vivoactive 4 est l’une des dernières montres intelligentes Garmin à arriver sur le marché et elle regorge de fonctionnalités qui en font une mise à niveau digne. Vous aurez maintenant votre choix entre deux tailles: 45 mm et 40 mm. Le modèle plus grand vous offre une journée supplémentaire d’autonomie en mode smartwatch à 8 jours. Il durera 6 heures en mode GPS et musique. Le modèle plus petit descend à 7 jours et 5 heures, respectivement.

En ce qui concerne les bonnes choses, vous aurez tous les éléments essentiels, comme le GPS intégré, les notifications de smartphone, Garmin Pay et la résistance à l’eau de 5 ATM. Le stockage de musique est désormais standard, ce que vous deviez payer plus cher avec le prédécesseur. Vous aurez plusieurs des mêmes séances d’entraînement: musculation, cardio et elliptique ainsi que des escaliers, escalade au sol, aviron intérieur et yoga. Les nouvelles fonctionnalités comprennent un capteur de pouls Ox qui suit les niveaux de saturation en oxygène du sang et un suivi de la respiration qui surveille le nombre de respirations par minute. En conséquence, vous aurez des données de sommeil plus perspicaces.

La nouvelle batterie corporelle vous permet de vérifier vos niveaux d’énergie pendant la journée en collectant des données sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), le stress, le sommeil et l’activité. Cela vous aidera à planifier vos séances d’entraînement et vos périodes de repos à des moments optimaux. Vous aurez plus de 40 séances d’entraînement à l’écran pour la musculation, le cardio, le yoga et le Pilates. Suivez l’animation sur votre montre car elle montre la forme et la technique appropriées. Enfin, de nouvelles activités de respiration sont conçues pour favoriser la concentration et la relaxation. Si vous optez pour la plus grande montre de 45 mm, vous n’aurez que le choix de couleur ardoise ou argent. À ce prix, il aurait été bien d’avoir un écran plus riche, mais le Vivoactive 4 utilise le même écran transflectif que la plupart des appareils portables Garmin.

Avantages:

GPS intégré avec d’excellentes fonctionnalités de suivi

Résistance à l’eau de 5 ATM

Garmin Pay

Stockage de musique

Bonne autonomie de la batterie

Nouveau capteur Pulse Ox

Les inconvénients:

Assez cher

45 mm a moins d’options de couleur

Affichage terne

Meilleur dans l’ensemble

Garmin Vivoactive 4

Montre intelligente bien équilibrée

Le Vivoactive 4 offre un suivi d’activité et d’autres fonctionnalités utiles, notamment la batterie corporelle, le pouls, le suivi respiratoire et les séances d’entraînement à l’écran.

Meilleur rapport qualité / prix: Garmin Vivoactive 3

Si vous n’êtes pas inquiet d’avoir la dernière montre connectée Garmin, vous pouvez économiser de l’argent en optant pour le Vivoactive 3. Il n’est pas aussi robuste que son successeur, mais le prix imbattable en fait un excellent choix de valeur. Tant que cela ne vous dérange pas qu’il ne soit disponible qu’en une seule taille et quelques autres différences, vous ne trouverez pas de meilleure offre que cela.

Les fonctionnalités remarquables du Vivoactive 3 incluent le GPS intégré, les notifications de smartphone, Garmin Pay, plusieurs applications sportives préchargées et une résistance à l’eau de 5 ATM. Cette montre intelligente offre également un suivi du stress, un suivi du sommeil et une surveillance de la fréquence cardiaque. La batterie durera jusqu’à une semaine en mode montre intelligente et 13 heures en mode GPS. Comme nous l’avons mentionné, vous aurez du mal à trouver toutes ces fonctionnalités à ce prix.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas la pire chose au monde de sélectionner une montre intelligente qui n’est pas la plus récente option sur le marché. Vous en avez pour votre argent ici. Une autre différence qui pourrait affecter votre choix est que le Vivoactive 3 n’offre pas de stockage de musique en standard. Vous devrez dépenser un peu plus pour obtenir un modèle avec stockage de musique.

Avantages:

Excellent rapport qualité / prix

Résistance à l’eau de 5 ATM

Durée de vie de la batterie supérieure

GPS intégré

Garmin Pay

Les inconvénients:

Le stockage de musique n’est pas standard

Pas d’entraînement à l’écran

Livré en une seule taille

Meilleure valeur

Garmin Vivoactive 3

Meilleur rapport qualité / prix

Le Garmin Vivoactive 4 n’est peut-être pas le dernier de sa gamme, mais il a beaucoup à offrir à un prix incroyable.

Idéal pour les bases: Garmin Vivomove HR

Ceux qui recherchent une montre intelligente hybride à prix raisonnable qui offre un design élégant et attrayant avec un bon ensemble de fonctionnalités, le Vivomove HR est idéal. L’un des aspects les plus attrayants de ce modèle est peut-être son prix étonnamment abordable, ce qui est un bon bonus si vous avez un budget limité. Cette montre offre jusqu’à 5 jours d’autonomie en mode montre intelligente et 2 semaines supplémentaires en mode montre ordinaire.

Bien que ce ne soit en aucun cas une montre de coureur à part entière, elle a encore beaucoup à offrir à l’athlète occasionnel qui veut suivre les bases. Chaque fois que vous enregistrez un entraînement, le Vivomove HR suivra votre fréquence cardiaque, votre vitesse, votre distance, les étages montés et votre rythme. Il suivra également vos habitudes de sommeil et votre niveau de stress. Il est décevant que ce portable soit équipé d’un accéléromètre et d’une résistance à l’eau de 5 ATM, mais il n’offre pas de suivi de nage. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une montre intelligente hybride avec un écran qui ne fonctionne pas sous l’eau, cela a du sens.

Si vous êtes satisfait des fonctions de base de suivi d’activité et de surveillance de la fréquence cardiaque, la Vivomove HR est une excellente montre à porter à votre poignet. Vous n’aurez pas de GPS ni de suivi de nage, mais c’est un petit prix à payer pour une smartwatch hybride économique. Sans oublier qu’il y a une poignée d’options de couleurs et de styles éblouissants à choisir, donc cela aura l’air bien car il répond à vos besoins de suivi.

Avantages:

Prix ​​raisonnable

Résistance à l’eau de 5 ATM

Vie de la batterie décente

Design époustouflant et élégant

Suivi de l’activité, du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque

Les inconvénients:

Manque de GPS intégré

Pas de suivi de nage

La navigation sur écran tactile peut être délicate

Difficile à lire en plein soleil

Idéal pour les bases

Garmin Vivomove HR

Mode de vie hybride

La Garmin Vivomove HR est une belle smartwatch hybride à un prix raisonnable. Vous pouvez suivre les pas, les calories, la distance, le sommeil, le stress et la fréquence cardiaque.

Idéal pour les débutants: Garmin Forerunner 45

La Garmin Forerunner 45 est destinée aux débutants qui recherchent une montre de course d’entrée de gamme facile à utiliser mais qui regorge de fonctionnalités utiles. Vous disposerez d’un écran transflectif couleur qui vous fournira des notifications sur smartphone. Votre batterie durera jusqu’à 7 jours en mode montre intelligente et 13 heures en mode GPS. Les options de taille incluent 39 mm et 42 mm avec deux choix de couleurs pour chaque taille.

En ce qui concerne les fonctionnalités, vous bénéficierez d’un GPS intégré, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi des activités, de la VO2 Max, etc. Vous aurez également accès aux plans d’entraînement Garmin Coach ainsi qu’aux applications sportives pour la course à pied, le cyclisme, la piste intérieure, le tapis roulant, l’elliptique, le cardio et le yoga. Vous pourrez suivre de nombreuses mesures avec le Forerunner 45, notamment le rythme, la distance, les calories, le sommeil et le stress. Il est également livré avec la fonction Body Battery.

Dans l’ensemble, cette montre intelligente en cours d’exécution est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Bien que le Forerunner 35 coûte moins cher, il offre également moins de fonctionnalités. Les seules vraies déceptions que nous pouvons trouver avec le Forerunner 45 sont le manque de bandes interchangeables, qui ont l’air un peu bon marché. Cela signifie que la seule personnalisation que vous effectuerez se fera à travers les cadrans de la montre. Pour certains, le prix peut être un peu élevé pour ce qui est considéré comme un appareil d’entrée de gamme. Cependant, il est difficile de se plaindre de toutes les fonctionnalités que vous obtiendrez.

Avantages:

GPS intégré

Résistance à l’eau de 5 ATM

Commandes et notifications musicales

Grande autonomie de la batterie

Suivi de l’activité, du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque

Les inconvénients:

Encore cher pour un appareil d’entrée de gamme

Un peu pas cher

Manque de bandes interchangeables

Idéal pour les débutants

Garmin Forerunner 45

Point de départ parfait

Le Forerunner 45 est un choix idéal pour les débutants. Il offre les bases à un prix équitable: GPS, activité, sommeil et suivi de la fréquence cardiaque.

Idéal pour les coureurs: Garmin Forerunner 945

Vous recherchez une montre intelligente GPS fiable qui ne vous laissera jamais tomber? Le Forerunner 945 fait l’affaire. En fait, ce modèle reprend quelques fonctionnalités clés de la plupart des montres connectées haut de gamme de Garmin et les intègre dans un package puissant. Commençons par le haut. Il promet une énorme autonomie de deux semaines en mode smartwatch, 10 heures en mode GPS avec de la musique et jusqu’à 60 heures en mode UltraTrac. La taille est de 47 mm, il est donc grand et en charge. En même temps, il est mince et léger, ce qui est important pour ces entraînements intenses.

Vous pouvez vous attendre à un suivi multisports, une analyse de l’entraînement mise à jour, Garmin Pay, un lecteur de musique intégré, un GPS et des cartes en couleur. Certains des profils d’activités de plein air comprennent la randonnée, l’escalade, le ski et le kayak. La nouvelle analyse de la charge d’entraînement vous indique combien de temps vous avez passé à travailler dans différentes zones aérobies et anaérobies. Il propose même des suggestions basées sur vos performances pour vous aider à être plus productif. Il dispose également du capteur Pulse Ox pour suivre les niveaux de saturation en oxygène du sang, ce qui prend en charge la surveillance avancée du sommeil et l’acclimatation à l’altitude.

Il est facile de voir pourquoi les coureurs et les athlètes sérieux apprécieraient toutes les nouvelles fonctionnalités offertes par la Forerunner 945. Que vous cherchiez à suivre une course longue distance simple ou un triathlon plus complexe, il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez faire avec cette montre intelligente. Cela dit, ce n’est pas l’option la moins chère, mais le prix est garanti. Si vous voulez l’expérience complète, vous devrez investir dans le Running Dynamics Pod pour des données supplémentaires, telles que la longueur de foulée, l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol.

Avantages:

GPS intégré, cartes en couleur

Résistance à l’eau de 5 ATM

Suivi d’activité sans fin

Suivi du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque

Stockage et commandes de musique

Garmin Pay

Les inconvénients:

Assez cher

Une seule option de taille

Besoin d’exécuter Dynamics Pod pour des données supplémentaires

Idéal pour les coureurs

Garmin Forerunner 945

Le rêve d’un amoureux du multisport

Le Forerunner 945 a beaucoup à aimer, notamment des mesures de course avancées, un suivi multisports, Garmin Pay, des cartes en couleur, etc.

Idéal pour les aventuriers: Garmin Fenix ​​6

La série Fenix ​​6 est un autre tout nouveau portable que Garmin vient de sortir. C’est nouveau, mais cela vaut la peine de le mentionner compte tenu du fait qu’il est rempli à ras bord de fonctionnalités. Il existe quelques modèles différents dans la série, mais nous discuterons du Fenix ​​6 standard, qui fait 47 mm. Il est important de noter que plus vous montez haut dans la Fenix ​​6 Series, plus votre montre sera chère. Étant donné les différents modes de montre, la durée de vie de la batterie peut varier. Le mode Smartwatch dure 14 jours, le mode GPS dure 36 heures, le mode GPS maximum de la batterie dure 72 heures, l’activité GPS d’expédition vous donne 28 jours et le mode de veille économiseur de batterie promet 48 jours.

Il est évident à première vue que la Fenix ​​6 n’est pas exactement une montre de style de vie de tous les jours. C’est grand et très robuste, avec raison. Il est conçu pour les expéditions difficiles qui nécessitent un appareil durable. Bien qu’il n’y ait pas de mises à niveau logicielles majeures par rapport à son prédécesseur, il y a suffisamment de changements subtils pour justifier l’achat de la version la plus récente. Vous aurez maintenant vos données organisées en widgets. Appuyez sur un bouton sur l’écran d’accueil pour trier les données clés, telles que la dernière activité, les pas, la fréquence cardiaque, les notifications, les commandes musicales, la météo et le calendrier. La précision GPS a été améliorée et vous pourrez également obtenir une lecture de la fréquence cardiaque sous l’eau.

En plus des profils de suivi d’activité de base pour la force, le cardio, l’entraînement elliptique, etc., il existe également une tonne de profils d’activités de plein air. Vous aurez la randonnée, le vélo de montagne, le snowboard et plus encore. Il est clair que le Fenix ​​6 est le compagnon d’aventure ultime. Il n’y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas faire avec cette montre intelligente. Ce n’est pas fait avec la mode comme priorité absolue, mais ce n’est pas son but. Si vous cherchez constamment à repousser les limites lorsque vous vous dirigez vers l’extérieur pour un entraînement, le Fenix ​​6 sera là avec vous.

Avantages:

GPS nouveau et amélioré

Résistance à l’eau de 10 ATM et fréquence cardiaque sous-marine au poignet

Conception solide et durable qui peut résister

Suivi de l’activité, du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque

De nombreux profils d’activités au choix

Garmin Pay

Les inconvénients:

L’une des options les plus chères

Pas trop de nouvelles fonctionnalités par rapport à son prédécesseur

Pas l’option la plus élégante

Idéal pour les aventuriers

Garmin Fenix ​​6

Aventure sans limites

Le Fenix ​​6 est conçu pour ceux qui recherchent l’aventure sans limites. Soyez juste prêt à dépenser un joli centime pour l’obtenir.

Idéal pour la musique: Garmin Forerunner 245 Music

Vous pouvez obtenir une montre connectée Garmin sans dépenser une fortune. Le Forerunner 245 Music est le plus populaire pour sa longue liste de fonctionnalités de course avancées ainsi que pour le stockage de musique embarqué pouvant contenir jusqu’à 500 chansons. Vous pouvez charger des fichiers musicaux sur la montre ou accéder à vos listes de lecture préférées via des services de streaming tiers, tels que Spotify et Deezer. Gardez à l’esprit que ce modèle est plus cher que le Forerunner 245 standard, qui n’offre pas de stockage de musique. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le mode montre intelligente dure jusqu’à 7 jours, le GPS avec mode musique dure jusqu’à 6 heures et le mode GPS sans musique peut durer 24 heures.

Il vous offre plusieurs améliorations qui manquaient à son prédécesseur, y compris la natation en piscine, les entraînements de force, le suivi du stress toute la journée, Galileo, le mode UltraTrac, et plus encore. Les athlètes bénéficieront d’une multitude de fonctionnalités avancées, comme le support de Running Dynamics et Garmin Coach. Cela vous donne accès à des outils pour vous aider à définir et à atteindre vos objectifs pendant votre entraînement. En parlant de formation, le Forerunner 245 Music dispose d’une fonction d’état de formation qui vous permet de savoir si vous surentraînez ou sous-entraînez. Il y a aussi un effet d’entraînement pour vous aider à voir comment vos entraînements influencent votre vitesse et votre endurance. La charge d’entraînement compare votre volume d’exercice le plus récent à la plage optimale pour votre niveau de forme physique.

Les seules vraies plaintes méritant d’être mentionnées avec cette montre intelligente Garmin sont le manque de paiements NFC et d’un altimètre. Ce dernier semble être une omission très étrange puisque même les vêtements les plus basiques en ont. De nombreux utilisateurs ne manqueront pas Garmin Pay, mais cela aurait quand même été une fonctionnalité intéressante. Vous aurez toujours la connectivité Wi-Fi, le stockage de musique, les notifications de smartphone, le GPS intégré et un suivi d’activité plus que suffisant.

Avantages:

GPS intégré

Résistance à l’eau de 5 ATM

Bonne autonomie de la batterie

Stockage de musique suffisant

Capteur de pouls et batterie corporelle

Suivi de l’activité, du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque

Les inconvénients:

Il manque Garmin Pay

Pas d’altimètre

La musique coûte plus cher

Idéal pour la musique

Garmin Forerunner 245 Musique

N’arrête pas la musique

C’est la montre de course de niveau intermédiaire parfaite avec Wi-Fi et stockage de musique, ce qui est parfait pour les gros auditeurs.

Idéal pour le style: Garmin Vivomove Style

Si vous avez toujours été fasciné par l’idée d’une montre intelligente hybride mais que vous ne voulez pas sacrifier le style ou les fonctionnalités, vous serez entre de bonnes mains avec le Garmin Vivomove Style. Il rappelle le Vivomove HR mais est conçu avec la foule élégante à l’esprit. Le boîtier en aluminium est disponible en différentes finitions métalliques, comme l’or clair, l’or rose, l’argent et le graphite. Selon la finition que vous choisissez, vous recevrez une bande en nylon tissé ou en silicone. Le Vivomove Style dispose également d’un double écran AMOLED caché pour une touche de couleur qui fait souvent défaut sur d’autres hybrides.

Cela pourrait être une smartwatch élégante, mais il se passe beaucoup plus de choses que ce qui semble évident. En plus du suivi de l’activité / du sommeil, de la surveillance de la fréquence cardiaque et de la résistance à l’eau de 5 ATM, le Vivomove Style propose également un GPS connecté et Garmin Pay. Comme vous vous en souviendrez, ces fonctionnalités manquent sur le Vivomove HR. Vous obtenez toujours jusqu’à cinq jours d’autonomie en mode montre intelligente et une semaine supplémentaire en mode montre. Si vous vouliez quelque chose de plus à la mode ainsi que des fonctionnalités bonus, le Vivomove Style pourrait être la montre pour vous.

La plus grande préoccupation pour certaines personnes sera le prix élevé. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser plus pour un hybride élégant, cela ne vous dérangera peut-être pas trop.

Avantages:

Suivi de l’activité / du sommeil

Surveillance de la fréquence cardiaque

GPS connecté

Résistance à l’eau de 5 ATM

Affichage AMOLED double

Les inconvénients:

Étiquette de prix cher

Autonomie de la batterie plus courte en mode montre

Idéal pour le style

Garmin Vivomove Style

Donnez du style

Votre sens du style n’a pas à souffrir au nom d’une montre intelligente comme le Vivomove Style.

Conclusion

Il est difficile de nommer une seule montre intelligente Garmin comme la meilleure en raison du nombre de modèles et de fonctionnalités disponibles. Si vous recherchez une magnifique montre de style de vie avec des tonnes de fonctionnalités, nous recommandons la Garmin Vivoactive 4. Elle se situe en plein milieu de la fourchette de prix des vêtements portables Garmin, et c’est un prix décent pour tout ce que vous obtenez. Vous aurez tout le suivi dont vous avez besoin, pour l’activité, le sommeil, le stress, la fréquence cardiaque, ainsi que de nouveaux. Vous pouvez également suivre la respiration, l’hydratation, les niveaux de saturation en oxygène du sang et les niveaux d’énergie. Ce n’est pas tout; cette nouvelle centrale Garmin propose désormais un stockage de musique et des séances d’entraînement à l’écran.

Bien sûr, si vous débutez, il existe des options de montres intelligentes Garmin plus abordables et de base conçues pour les débutants. D’un autre côté, les experts chevronnés trouveront une large sélection de produits portables haut de gamme qui répondent à leurs envies de tonnes de détails et de fonctionnalités. Quel que soit votre objectif, il existe certainement une montre intelligente Garmin conçue pour répondre à vos besoins.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Courtney Lynch est rédacteur indépendant à Android Central. Elle est obsédée par tout ce qui concerne la santé, la forme physique et la musique. À tout moment, elle peut découvrir les derniers et meilleurs gadgets tout en caressant son chien et en sirotant du café glacé.

