Meilleure montre intelligente pour femmes en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Montre connectée pour femme

Android Central

2020

Il peut être amusant d’accessoiriser, mais parfois, il est difficile de trouver le mélange parfait de fonction et de mode, comme lors du choix d’une montre intelligente. La bonne nouvelle est qu’il y a des tonnes d’options pour les femmes de nos jours. Notre préférée est la Fossil Gen 5 Julianna, qui offre des fonctionnalités haut de gamme tout en bénéficiant d’un design classique et élégant. Nous avons rassemblé les meilleurs choix pour vous aider à choisir celui qui vous convient.

Meilleur classement général: Fossil Gen 5 Julianna

Source: Groupe fossile

Si vous étiez fan des smartwatches Gen 4 de Fossil mais espériez des améliorations, le moment est venu. Les montres intelligentes Gen 5 – y compris la magnifique Julianna – sont livrées avec un nouveau design élégant, plus de RAM et un haut-parleur externe. Il fait également tout ce dont vous avez besoin pour le faire: suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque, résistance à l’eau de 3 ATM (profondeur jusqu’à 30 mètres), Google Pay, Google Assistant, GPS et notifications. Le nouveau Snapdragon Wear 3100 est enfin là aussi, ce qui contribue à la durée de vie de la batterie. Si vous espériez une mise à niveau majeure, vous pourriez être déçu; la Julianna a une durée de vie estimée à plus de 24 heures, ce qui n’est pas une énorme amélioration par rapport à la génération précédente.

Cependant, grâce au nouveau processeur et aux modes d’économie de batterie, vous pouvez obtenir plus d’utilisation entre les charges. Le mode étendu désactive les fonctionnalités non essentielles, telles que l’affichage permanent, le haut-parleur, le Wi-Fi et le toucher pour se réveiller. L’emplacement et le NFC sont définis sur “à la demande”, de sorte que ces radios ne sont activées que lorsque les applications les utilisent. Le mode Heure seule vous donne quelques heures supplémentaires lorsque la batterie est faible en fonctionnant uniquement comme une montre. En bref, si vous prévoyez de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités offertes par la génération 5, vous devrez le recharger quotidiennement.

Avantages:

Design élégant et léger

Haut-parleur externe, plus de stockage

GPS embarqué, NFC, HRM

Assistant Google

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie médiocre

L’affichage pourrait être plus lumineux

Les modes d’économie de batterie limitent la fonctionnalité

Meilleur dans l’ensemble

Fossil Gen 5 Julianna

Nouveau et amélioré

Les fans de fossiles vont adorer cette montre. Il a un suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque, Google Pay et GPS. Il est léger et élégant aussi.

Meilleur rapport qualité / prix: Fossil Gen 4 Venture

Source: fossile

Pour ceux qui ne craignent pas un peu de compromis pour une bonne affaire, vous serez intéressé à entendre parler de la smartwatch Fossil Gen 4 Venture. Bien qu’il utilise toujours le processeur Snapdragon Wear 2100 obsolète, ne dispose pas d’un haut-parleur externe et dispose de moins de stockage que les nouveaux modèles Gen 5, vous en avez toujours beaucoup pour votre argent. Vous pouvez vous attendre jusqu’à un jour d’autonomie avant de devoir la recharger.

En plus des notifications de smartphone et des commandes de musique, vous recevrez également certaines des fonctionnalités premium que l’on ne trouve généralement que sur les montres intelligentes chères, comme le GPS intégré, Google Pay, ainsi que le suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque. Il est toujours livré avec un design féminin mais il est légèrement moins flashy que le Julianna. Il existe plusieurs combinaisons de couleurs disponibles pour la bande en acier inoxydable, y compris les variantes en or rose, or et argent.

Avantages:

Suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque

GPS embarqué, NFC, HRM

Technologie de natation

Les inconvénients:

Le logiciel peut être lent

Autonomie de batterie courte

Moins de stockage

Meilleure valeur

Fossil Gen 4 Venture

Valeur incroyable

Si vous n’êtes pas concerné par les dernières technologies, vous apprécierez la valeur du Fossil Gen 4 Venture. Le prix est imbattable.

Meilleur design intemporel: Michael Kors Access Runway

Source: Michael Kors

Parfois, vous visez le meilleur des deux mondes: un tracker d’activité solide avec des tonnes de fonctionnalités sous la forme d’une montre intelligente intemporelle qui ne se démodera jamais. La piste d’accès Michael Kors vérifiera toutes ces cases. Vous bénéficierez d’une autonomie estimée à 24 heures, d’un GPS embarqué, d’un suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque, d’une résistance à l’eau de 3 ATM, de Google Assistant, de Google Play, etc. Il est disponible en différentes couleurs, notamment en or, rose, noir, argent et or rose. Le beau design pourrait donner l’impression que cette montre ne concerne que l’apparence, mais ce n’est pas le cas.

La piste d’accès vous permet de définir des objectifs de fitness personnalisés, de suivre les calories brûlées et de cartographier les itinéraires d’exercices. Il y a un large choix d’activités au choix, comme l’elliptique, l’aérobic, la boxe, l’entraînement en circuit, et plus encore. Le seul vrai inconvénient est que les utilisateurs iOS devront avoir l’application Wear OS en arrière-plan pour que la montre intelligente reste connectée, sinon vous ne recevrez pas de notifications. Lorsque votre téléphone est connecté, vous pourrez accepter ou rejeter les appels (il n’y a pas de haut-parleur, alors soyez prêt à utiliser des écouteurs). Les utilisateurs d’Android peuvent répondre aux textes, mais les utilisateurs d’iOS n’auront pas ce luxe.

Avantages:

Différentes options de couleurs

Assistant Google

GPS, NFC, HRM

Suivi d’activité personnalisé

Réponse aux textes; répondre aux appels sur Android

Les inconvénients:

Fonctionnalité iOS limitée

Autonomie décevante de la batterie

Le design n’est pas idéal pour les entraînements intenses

Meilleur design intemporel

Piste d’accès Michael Kors

Le meilleur des deux mondes

Vous voulez une superbe montre intelligente pleine de fonctionnalités impressionnantes et d’avantages de suivi d’activité? La piste d’accès Michael Kors est gagnante.

Idéal pour les bases: Michael Kors Access Sofie

Source: Michael Kors

Si c’est une montre étincelante que vous recherchez, vous aurez rencontré votre match avec le Michael Kors Access Sofie. Bien qu’il s’agisse plus de l’apparence que de toute autre chose, il offre toujours de nombreuses fonctionnalités de base qui pourraient vous séduire. Vous obtiendrez environ 24 heures d’autonomie de la batterie, des notifications sur les smartphones, une résistance à l’eau de 1 ATM (peut résister à la poussière et aux éclaboussures, mais ne convient pas à la natation), des cadrans de montre personnalisés, Google Assistant et un suivi des activités avec Google Fit. Vous pourrez suivre vos pas et les calories brûlées pour la course, la marche et le vélo.

Bien que vous manquiez le GPS, le suivi de la fréquence cardiaque et Google Pay, ce n’est pas un mauvais compromis si vous êtes à la recherche d’une montre éblouissante comme celle-ci avec moins de fonctionnalités. Gardez à l’esprit que le même concept s’applique ici à l’acceptation et au rejet d’appels et seuls les utilisateurs d’Android peuvent répondre aux SMS. À la fin de la journée, vous ne pouvez pas battre l’attrait de ce portable brillant qui complétera à coup sûr n’importe quelle tenue ou occasion. Cependant, étant donné qu’il se situe dans la même gamme de prix que la piste d’accès susmentionnée, la seule raison d’aller avec ce modèle est si vous n’avez aucune utilisation des fonctionnalités qui lui manquent ou si vous avez une forte préférence pour son design plus glamour.

Avantages:

Design magnifique

Assistant Google

Suivi des activités de base

Les inconvénients:

Fonctionnalité iOS limitée

Manque GPS et NFC

Pas de moniteur de fréquence cardiaque

Idéal pour les bases

Michael Kors Access Sofie

Rester simple

Si vous préférez garder les choses simples et que vous voulez une montre intelligente pour les regards plutôt que pour les fonctionnalités, le Sofie est un choix solide.

Idéal pour la mode: Kate Spade Scallop Smartwatch 2

Source: Android Central

La Kate Spade Scallop Smartwatch 2 est une avancée majeure par rapport à son prédécesseur. Il offre une tonne de fonctionnalités qui n’étaient pas sur la table auparavant, y compris le GPS intégré, Google Pay et la surveillance de la fréquence cardiaque, sans oublier qu’il existe un éventail de modèles à la mode parmi lesquels choisir, y compris le noir, l’or rose, l’or, rose et blanc. Il est également livré avec une résistance à l’eau 3ATM. Cette montre intelligente estime à environ 24 heures la durée de vie de la batterie en fonction de votre utilisation. Choisissez le style de bracelet que vous préférez, qu’il s’agisse de silicone, de cuir ou d’acier inoxydable classique.

Vous pourrez également utiliser Google Assistant, afficher les notifications en un coup d’œil, contrôler votre musique, personnaliser les cadrans de la montre, etc. N’oublions pas le suivi d’activité de base qui vous permet de suivre vos pas et les calories brûlées tout au long de la journée tout en surveillant votre fréquence cardiaque et en suivant votre itinéraire. Nous sommes déçus qu’il utilise toujours l’ancien Snapdragon Wear 2100, mais c’est un petit compromis pour tout ce que vous obtenez. C’est un peu cher, mais pour ceux qui ne veulent pas se contenter de mode, ça vaudra le coup.

Avantages:

Suivi d’activité

GPS, NFC, HRM

Commandes de musique

Excellentes options de conception

Différents styles de groupe

Les inconvénients:

Utilise Snapdragon 2100

Autonomie de batterie courte

Un peu cher

Meilleur pour la mode

Montre connectée Kate Spade Scallop 2

La mode à son meilleur

Vous cherchez à faire une déclaration de mode tout en disposant des fonctionnalités dont vous avez besoin? Ne cherchez pas plus loin que le Kate Spade Scallop 2.

Idéal pour le sport: Fitbit Versa 2

Source: Android Central

Bien que la nouvelle Fitbit Versa 2 ne soit pas exclusivement réservée aux femmes, elle peut certainement devenir une montre connectée pour femmes. Vous pouvez le rendre robuste et durable avec la bonne bande lorsque vous vous dirigez vers l’extérieur pour un entraînement intense. Lorsque l’heure du soir passe, passez à un groupe élégant pour une soirée en ville. Une smartwatch fitness peut être féminine si vous le souhaitez! Il existe de nombreuses améliorations à noter, en particulier l’augmentation de la durée de vie de la batterie de 4 à 5 jours cette fois-ci.

Cette montre intelligente offre de bonnes mises à niveau par rapport à l’original, comme l’ajout d’Amazon Alexa, la normalisation de Fitbit Pay, l’amélioration de la fonction de suivi du sommeil, etc. Vous pouvez également contrôler votre musique Spotify avec une application sur l’appareil, mais cela ne fonctionnera pas pour la synchronisation des listes de lecture hors ligne. Quant à Alexa, vous ne pourrez pas entendre les réponses à vos demandes sans casque car la montre n’a pas de haut-parleur. Cependant, vous n’avez toujours pas de GPS à bord, vous devrez donc avoir votre téléphone à portée de main pour utiliser le GPS connecté à la place. Vous aurez certaines des mêmes fonctionnalités qu’avant, comme le suivi de la santé des femmes, la résistance à l’eau de 5 ATM, plus de 15 modes d’exercice et le suivi de la fréquence cardiaque 24/7.

Avantages:

Durée de vie de la batterie améliorée

Suivi du sommeil raffiné

Fitbit Pay

Meilleure option de résistance à l’eau

Amazon Alexa intégré

Les inconvénients:

Manque de GPS intégré

La fonctionnalité Spotify limite

Pas de haut-parleur pour les réponses Alexa

Idéal pour le sport

Fitbit Versa 2

Exercez votre cœur

La Fitbit Versa 2 a fait la norme Fitbit Pay, ajouté Amazon Alexa et amélioré le suivi du sommeil. Il est également parfait pour les amateurs de sport.

Idéal pour la polyvalence: Galaxy Watch Active 2

Source: Android Central

La sortie la plus attendue de l’année est peut-être la nouvelle Samsung Galaxy Watch Active 2, qui offre une connectivité LTE en option avec certains modèles. Encore une fois, ce portable n’est pas spécialement conçu pour les femmes, mais il existe de nombreuses options de couleurs qui peuvent convenir à n’importe qui. Il est compatible avec des bandes interchangeables de 20 mm, vous pourrez donc le porter décontracté ou l’habiller à votre guise. Votre montre correspondra toujours à votre tenue avec l’application d’extraction de couleurs My Style qui vous permet de prendre une photo de votre tenue afin qu’elle puisse générer une sélection de cadrans pour l’accompagner.

D’autres nouvelles fonctionnalités vous attendent avec impatience, notamment un moniteur de fréquence cardiaque à LED plus rapide et plus précis, un accéléromètre avancé, un GPS amélioré et un capteur ECG intégré. En ce qui concerne le suivi des activités, la fonction Running Coach fournit désormais des mesures de rythme en temps réel avec un aperçu de ce à quoi vous attendre avant de commencer votre entraînement. Que vous marchiez, fassiez du jogging ou que vous couriez, la fonction vous entraîne avec des signaux audio via le haut-parleur de l’appareil ou vos écouteurs Bluetooth. Vous aurez également une résistance à l’eau de 5 ATM avec la nouvelle édition et un jour ou deux d’autonomie, qui variera en fonction du modèle que vous choisissez et de votre utilisation.

Avantages:

GPS, NFC, HRM

Capteurs améliorés

Connectivité LTE en option

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie douteuse

Peut devenir cher avec LTE

Aucune mise à jour majeure du suivi des activités

Idéal pour la polyvalence

Galaxy Watch Active 2

Fait tout

Si vous voulez une montre qui peut tout faire et facilement adaptée à diverses occasions, vous allez adorer la Galaxy Watch Active 2.

Idéal pour les fans d’Apple: Apple Watch Series 5

Source: Android Central

La nouvelle Apple Watch Series 5 est un autre excellent choix lors de l’achat d’une montre intelligente pour femme, surtout si vous êtes déjà une passionnée d’Apple. Cette nouvelle édition propose quelques mises à jour subtiles, notamment l’arrivée tant attendue de l’écran toujours allumé. Votre montre se met toujours en veille lorsque vous ne l’utilisez pas, mais maintenant l’affichage reste allumé avec un mode de faible puissance du gradateur. Il a également des appels d’urgence internationaux, qui fonctionnent dans plus de 150 pays. Vous n’avez même pas besoin d’avoir votre téléphone à proximité pour en profiter. Tant que vous possédez un modèle à capacité cellulaire, vous pourrez l’utiliser.

Cette version apporte également une nouvelle boussole numérique à la table, qui vous permet d’enregistrer et d’afficher le cap, l’inclinaison, la latitude, la longitude et l’altitude. Bien qu’il existe des cas où cette fonctionnalité peut être utile, c’est une amélioration assez basique. Ce sera très utile lorsque vous regardez vos cartes et que vous devez déterminer la direction dans laquelle vous vous dirigez.

En ce qui concerne le suivi d’activité et d’autres fonctionnalités de la montre intelligente, l’Apple Watch Series 5 offre beaucoup de la même chose. Vous aurez toujours un suivi approfondi de la santé et de la forme physique, un GPS intégré, une résistance à l’eau de 5 ATM, Apple Pay, des notifications sur les smartphones, et plus encore. Mais toujours aucun signe de suivi du sommeil. La durée de vie de la batterie est à peu près la même, vous pouvez donc vous attendre à la charger quotidiennement.

Avantages

Affichage permanent

Appel d’urgence

Boussole électronique

ECG intégré

Batterie toute la journée

LTE en option

Apple Pay

Les inconvénients

Toujours pas de suivi du sommeil

Très cher

Idéal pour les fans d’Apple

Apple Watch Series 5

Cette montre indique l’heure

L’Apple Watch 5 a enfin un écran toujours allumé. Il existe également des appels d’urgence internationaux et une fonction de boussole numérique.

Meilleur design mince: Skagen Falster 2

Source: Android Central

Il y a beaucoup à dire sur le Skagen Falster 2, mais la première chose que vous remarquerez est sans aucun doute le design ultra-mince. Le boîtier ne fait que 11 mm d’épaisseur et lorsque vous l’associez à une bande de maille confortable contre votre poignet, c’est une allumette faite au paradis. En plus de l’acier inoxydable argenté, la montre est également disponible en or, en or rose et en noir, avec l’option de bandes de cuir, de bandes de silicone ou de maille magnétique. Il est compatible avec des bandes interchangeables de 20 mm afin que vous puissiez facilement en trouver une qui correspond à votre style. Heureusement, maintenant que le Skagen Falster 3 est enfin arrivé sur le marché, vous pouvez obtenir le Falster 2 à un bien meilleur prix.

Quant aux fonctionnalités, vous aurez un bon jeu entre vos mains. Le Skagen Falster 2 vous offre une résistance à l’eau de 3 ATM, un suivi de la fréquence cardiaque, un assistant Google, des notifications de smartphone, un suivi d’activité via Google Fit, Google Pay, un GPS intégré et plus encore. Bien sûr, vous aurez également la possibilité d’ajouter vos applications tierces préférées sur le Google Play Store. La durée de vie de la batterie est estimée à 24 heures sur une seule charge, ce qui aurait probablement pu être mieux s’il avait comporté le Snapdragon Wear 3100. Cette mise à niveau manquante aurait également pu aider avec le logiciel de buggy qui a tendance à être en retard avec certaines fonctionnalités, comme le levage réveiller. Cela dit, son design mince et élégant combiné à son ensemble de fonctionnalités pourrait suffire à compenser ces lacunes.

Avantages:

GPS, NFC, HRM

Conception ultra-mince

Affichage net et coloré

Les inconvénients:

Utilise Snapdragon 2100

La durée de vie de la batterie n’est pas excellente

Le logiciel peut être bogué

Meilleur design mince

Skagen Falster 2

Mince comme peut l’être

Le Skagen Falster 2 est une deuxième édition bien faite. Vous bénéficiez du suivi de la fréquence cardiaque, du GPS et de Google Pay dans un package ultra-mince.

Conclusion

L’essentiel est que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’une de ces options. Tout dépend de ce que vous recherchez dans une smartwatch. Peu importe celui que vous choisissez, vous recevrez un design époustouflant avec un ensemble de fonctionnalités solides. Assurez-vous de penser à ce que vous voulez de votre appareil avant de prendre votre décision finale. Si vous recherchez un look féminin, vous pouvez choisir l’une des montres spécialement conçues pour les femmes. Si vous désirez un ensemble spécifique de fonctionnalités, vous pouvez tout aussi facilement opter pour l’une des montres qui fonctionnent pour les hommes et les femmes qui ont ce dont vous avez besoin.

Notre préférée en matière de montre connectée pour femme est la Fossil Gen 5 Julianna. Le design accrocheur est assez agréable en soi, mais il y a aussi beaucoup sous le capot de cette montre intelligente. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, du suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque à Google Pay en passant par le GPS embarqué. N’oubliez pas la RAM supplémentaire et le haut-parleur externe. Pour le dire simplement, c’est de quoi sont faits les rêves de smartwatch.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Courtney Lynch est rédacteur indépendant à Android Central. Elle est obsédée par tout ce qui concerne la santé, la forme physique et la musique. À tout moment, elle peut découvrir les derniers et meilleurs gadgets tout en caressant son chien et en sirotant du café glacé.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.