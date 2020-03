Meilleure série originale Netflix disponible

En 2012, Lilyhammer a fait ses débuts en tant que première série originale Netflix sur le service de streaming. Cela n’a pas eu beaucoup d’impact, mais ce spectacle n’était que le début. Depuis lors, une tonne d’émissions Netflix originales ont été diffusées sur le service et ont contribué à augmenter la base d’abonnés du fournisseur de streaming.

Si vous êtes un nouvel abonné Netflix ou si vous voulez simplement quelque chose de nouveau à binge, nous avons sélectionné certaines des meilleures séries Netflix originales que vous pouvez regarder. La liste est extrêmement variée et couvre tout, des spectacles pour adolescents aux comédies et drames les plus adultes.

Mais avant de passer à la liste des meilleures émissions originales de Netflix à regarder, parlons d’abord exactement de ce que sont les originaux de Netflix.

Qu’est-ce que les originaux Netflix, de toute façon?

Contrairement à la croyance populaire, un original Netflix n’est pas nécessairement un spectacle créé par Netflix à partir de zéro. Un original Netflix signifie simplement qu’une émission est disponible à regarder exclusivement sur Netflix, dans le monde entier ou dans des pays spécifiques.

Les originaux Netflix entrent généralement dans l’une des trois catégories. Le premier est un spectacle qui a été commandé et produit par Netflix lui-même. Des émissions comme celles-ci incluent Orange Is The New Black, Bloodline et BoJack Horseman, entre autres.

Un original de Netflix est également une émission produite par un autre réseau et qui a fait ses débuts à la télévision, après quoi ce réseau a vendu les droits de distribution au géant du streaming. Les droits de distribution peuvent être mondiaux, internationaux (en dehors du pays d’origine) ou liés à des pays spécifiques.

Un exemple de ceci est l’émission The End of the F *** ing World. Il a fait ses débuts sur Channel 4 au Royaume-Uni et les droits internationaux ont ensuite été vendus à Netflix. Par conséquent, l’émission est commercialisée comme un original Netflix dans tous les pays que le géant du streaming le propose, sauf au Royaume-Uni. Une exclusivité Netflix serait probablement un meilleur nom dans ce cas si vous me le demandez.

Enfin, les originaux Netflix peuvent également être des émissions récupérées par un service de streaming après avoir été annulées par un autre réseau. Par exemple, les deux premières saisons de Black Mirror ont fait leurs débuts sur Channel 4 au Royaume-Uni, après quoi le réseau a abandonné l’émission. Netflix a ensuite repris et publié jusqu’à présent trois saisons supplémentaires.

Les meilleurs originaux Netflix à regarder:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures séries Netflix originales à mesure que de nouveaux spectacles seront publiés.

1. Orange est le nouveau noir

Vous avez probablement entendu une chose ou deux à propos de cette série Netflix originale, car elle est très populaire. Il s’articule autour d’une New-Yorkaise privilégiée qui se retrouve dans une prison pour femmes en raison de ses crimes passés. Elle est condamnée à un an et demi derrière les barreaux où elle retrouve un vieil ami.

Orange Is The New Black est une comédie dramatique du créateur des émissions de télévision populaires Weeds. Il a reçu de nombreuses distinctions et est l’une des séries originales Netflix les plus regardées. Découvrez la bande-annonce ci-dessus pour en savoir plus.

Première diffusion: 2013Nombre de saisons: SeptNombre d’épisodes: 91Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.1Tomatomètre: 90%

2. Mindhunter

Cet original de Netflix se déroule dans les années 1970 et tourne autour d’agents du FBI qui interviewent des tueurs en série. Leur objectif est de comprendre comment ils pensent et ensuite d’utiliser ces connaissances pour résoudre des cas ouverts. C’est l’une des meilleures émissions Netflix que vous pouvez regarder, mais ce n’est pas pour tout le monde car c’est un peu sombre et effrayant.

Ce thriller psychologique est produit par David Fincher (House of Card) ainsi que Charlize Theron, entre autres. La série a été suspendue, donc on ne sait pas quand ni si une nouvelle saison sortira.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 19Toujours en production: TBAClassement IMBd: 8.6Tomatomètre: 97%

3. Poupée russe

Cette série originale Netflix nominée aux Emmy Awards est une nouvelle interprétation du principe de la boucle temporelle «Groundhog Day». Natasha Lyonne, qui a co-créé la série, incarne une femme qui revit encore et encore la nuit de son 36e anniversaire.

Bien que l’idée de base de ce spectacle de comédie ne soit pas nouvelle, Russian Doll parvient toujours à être drôle, et Lyonne est parfaite en tant que personnage principal qui ne peut pas croire que cette situation lui arrive.

Première diffusion: 2019Nombre de saisons: UnNombre d’épisodes: NeufToujours en production: OuiClassement IMBd: 7,9Tomatomètre: 97%

4. La fin du monde F *** ing

L’une des émissions pour adolescents les plus étranges sur Netflix, The End of the F *** ing World suit James, un garçon de 17 ans qui pense qu’il est un psychopathe. Après qu’il s’ennuie de tuer des animaux, James décide d’essayer de tuer une personne.

Il s’installe sur l’adolescente rebelle Alyssa, qui en le rencontrant convainc James de voyager à travers l’Angleterre avec elle. Pensant que cela fournira une bonne occasion de la tuer, James accepte, et les deux partent en voyage et finissent par développer des sentiments l’un pour l’autre.

Cela peut sembler un peu psychotique pour un spectacle d’adolescents – c’est le cas – mais The End of the F *** ing World est en fait étrangement doux et souvent assez drôle. La différence dans la narration de James, qui se produit tout au long du spectacle, et la façon dont il interagit avec les autres personnages conduit souvent à des situations assez divertissantes. Essayez cette émission Netflix – je suis sûr que vous ne serez pas déçu.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 16Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.1Tomatomètre: 93%

5. Incassable Kimmy Schmidt

Ce spectacle Netflix est original. Il tourne autour de Kimmy Schmidt (joué par Ellie Kemper) qui faisait partie d’un culte et a vécu dans un bunker pendant 15 ans. Après avoir été secourue, elle déménage à New York pour commencer une nouvelle vie. Elle obtient un emploi et essaie de naviguer dans la vie comme une personne normale, ce qui se révèle parfois assez difficile, pour le moins.

Incassable Kimmy Schmidt est une série originale Netflix très unique qui vous fera sûrement rire. Le spectacle est rempli de personnages étranges qui vous garantissent de ne jamais savoir ce qui se passera ensuite. Quatre saisons de l’émission sont disponibles sur le service de streaming, avec un spécial interactif à venir cette année.

Première diffusion: 2015Nombre de saisons: QuatreNombre d’épisodes: 51Toujours en production: OuiClassement IMBd: 7.6Tomatomètre: 96%

6. Maître de rien

Cet original Netflix a été créé par Aziz Ansari, qui a joué dans la populaire émission de télévision Parks and Recreation, entre autres. Aziz joue le personnage principal de Master of None, un acteur de 30 ans vivant à New York. Le spectacle tourne autour de sa vie professionnelle et romantique et est extrêmement drôle. Si vous aimez la comédie, vous allez adorer cette série originale de Netflix.

La première saison se déroule à New York, tandis que la seconde est principalement tournée en Italie. Pour l’instant, on ne sait pas quand ni si nous pouvons nous attendre à voir une autre saison.

Première diffusion: 2015Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 20Toujours en production: TBAClassement IMBd: 8.3Tomatomètre: 100%

7. Bloodline

Bloodline est une série dramatique originale de Netflix sur la riche famille Rayburn des Florida Keys. C’est une famille soudée de quatre frères et sœurs adultes dont les sombres secrets sont révélés lorsque leur frère – considéré comme le mouton noir de la famille – rentre à la maison.

La série est pleine de rebondissements qui vous garderont sur le bord de votre siège. C’est certainement l’un des meilleurs spectacles que Netflix a à offrir, malgré le fait que les deuxième et troisième saisons n’ont pas reçu autant de critiques de la part de la critique que la première.

Première diffusion: 2015Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 33Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.0Tomatomètre: 62%

8. Narcos

Basé sur une histoire vraie, Narcos est une série dramatique policière qui raconte l’histoire de Pablo Escobar, le chef de file de la drogue et des agents de la DEA qui le poursuivent. Vous pouvez voir la nature violente d’Escobar et de ses hommes, la façon dont il a fait et dépensé de l’argent, ainsi que la façon dont il a interagi avec d’autres cartels qui ont tourmenté le pays pendant cette période.

Narcos a pris fin après trois saisons, mais une nouvelle série a commencé peu de temps après, qui se déroule au Mexique et suit un autre cartel de la drogue. Ça s’appelle Narcos: Mexico, et bien que ce soit bien, ce n’est pas aussi intéressant que l’original à mon avis.

Première diffusion: 2015Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 30Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.8Tomatomètre: 89%

9. Stranger Things

Que dire de plus sur cette émission originale de Netflix qui n’a pas déjà été dite? Stranger Things est devenu l’un des drames télévisés actuels les plus populaires et les plus animés. Créée par les frères Matt et Ross Duffer, la série parvient à offrir un grand divertissement nostalgique aux personnes qui ont grandi du début au milieu des années 1980 et ont regardé des films comme E.T., Poltergeist et d’autres. Dans le même temps, le spectacle est réalisé avec une sensibilité moderne aux relations et aux personnages.

Les enfants et les adultes qui vivent et travaillent dans la fictive Hawkins, dans l’Indiana, doivent faire face à des menaces surnaturelles au cours de chacune des trois premières saisons de l’émission, mais il y a aussi beaucoup de place pour la romance adolescente et plus encore. La quatrième saison a été confirmée, mais il n’y a pas encore de mot sur sa date de sortie.

Première diffusion: 2016Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 25Toujours en production: OuiClassement IMBd: 8.8Tomatomètre: 93%

10. BoJack Horseman

Si vous pensiez qu’un spectacle animé sur un cheval parlant serait drôle, vous auriez raison en ce qui concerne BoJack Horseman. Cependant, ce qui est vraiment surprenant à propos de cette série Netflix pour adultes (non, ce n’est pas pour les enfants), c’est comment elle peut gérer certains problèmes graves tout en vous faisant rire.

La performance vocale de Will Arnett en tant que BoJack est parfaite, jouant un cheval parlant qui était autrefois la star d’une émission télévisée à succès, mais qui veut maintenant faire un grand retour. Vous pouvez attraper les six saisons sur Netflix en ce moment.

Première diffusion: 2014Nombre de saisons: SixNombre d’épisodes: 77Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.7Tomatomètre: 93%

11. Big Mouth

Passer par la puberté peut donner à n’importe qui le sentiment d’être un monstre, mais que se passe-t-il si vos hormones se manifestent réellement comme une seule? Big Mouth est un regard animé sur un groupe d’élèves de septième année vivant à New York alors qu’ils traversent la puberté et font face à toute la maladresse qui l’accompagne. En plus de cela, les enfants sont visités par les monstres hormonaux (joués par Nick Kroll et Maya Rudolph), des personnages ressemblant à des anges d’épaule qui apparaissent et tourmentent les personnages principaux Andrew (John Mulaney) et Jessi (Jessi Klein).

Big Mouth est une émission sur le fait de grandir, de se connaître et d’essayer de se familiariser avec cela. C’est absolument hilarant et l’un des meilleurs spectacles de Netflix à regarder.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 31Toujours en production: OuiClassement IMBd: 8.0Tomatomètre: 100%

12. Je pense que vous devriez partir

Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson est un sketch comique pas comme les autres. La voix comique particulière de Robinson est absurde, grossière et aléatoire, et les situations qu’il rêve pour cette émission originale de Netflix sont toujours surprenantes, déroutantes et hilarantes. Les croquis incluent un homme suivant une voiture avec un autocollant de pare-chocs “klaxon si vous êtes excité” avec son camion et klaxonnant pendant des jours, ou un groupe de discussion d’une entreprise automobile où un homme n’arrête pas de parler de la façon dont il veut vraiment voiture avec un volant qui ne tombera pas.

Si cela semble bon, ou au moins assez bizarre pour être intéressant, regardez certainement cette émission – vous ne le regretterez pas.

Première diffusion: 2019Nombre de saisons: UnNombre d’épisodes: SixToujours en production: OuiClassement IMBd: 7.6Tomatomètre: 91%

13. Aventures effrayantes de Sabrina

Voici un drame pour adolescents qui pourrait véritablement effrayer les adolescents et les adultes. Cette émission Netflix est basée sur le personnage d’Archie Comics et se situe techniquement dans le même «univers» que l’émission à succès CW Riverdale (dont les rediffusions sont également un grand succès pour Netflix). Cependant, puisqu’il s’agit d’une série originale de Netflix, Chilling Adventures of Sabrina peut aller dans des endroits que même le réseau CW ne peut pas toucher.

Kiernan Shipka joue le personnage principal, une sorcière adolescente qui veut toujours se tenir avec ses amis mortels, même si le diable lui-même veut la revendiquer comme la sienne. C’est très divertissant, et c’est aussi une histoire intéressante de passage à l’âge adulte.

Première diffusion: 2018Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 28Toujours en production: OuiClassement IMBd: 7.6Tomatomètre: 84%

14. Lueur

Une comédie dramatique sur la lutte féminine? Bien sûr, pourquoi pas. Bien que vous ne soyez peut-être pas un fan de la lutte en tant que sport ou même simplement comme divertissement, la série originale Netflix Glow vous mettra un sourire.

Cette émission suit le monde fictif des Gorgeous Ladies of Wrestling, une véritable ligue professionnelle composée de femmes qui avait sa propre émission de télévision dans les années 1980. Il utilise sa propre version de Glow pour non seulement raconter des histoires drôles sur ses personnages, mais aussi pour mettre en lumière les problèmes des femmes en milieu de travail.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 30Toujours en production: OuiClassement IMBd: 8.0Tomatomètre: 92%

15. Carbone modifié

Les publics qui veulent des histoires de science-fiction de haut niveau devraient consulter Altered Carbon. Cette émission originale de Netflix, basée sur le roman de Richard K. Morgan, se déroule dans le futur où les gens peuvent transférer leur conscience vers de nouveaux corps cultivés à cet effet.

L’histoire renferme un mystère de meurtre avec de nombreux paramètres et actions de science-fiction sympas, et elle ne ressemble à aucune autre émission à la télévision, en streaming ou autre. Vous pouvez consulter la première saison d’Altered Carbon sur Netflix maintenant, et une deuxième saison arrive dans un proche avenir.

Première diffusion: 2018Nombre de saisons: UnNombre d’épisodes: dixToujours en production: OuiClassement IMBd: 8.1Tomatomètre: 69%

16. Castlevania

Qui a dit que les adaptations de jeux vidéo étaient toutes mauvaises? Cette série animée, basée sur la franchise à succès de jeux d’action Konami, est extrêmement divertissante car elle raconte l’histoire de Trevor Belmont, qui essaie de combattre le vampire classique Dracula de prendre le contrôle de la nation de Valachie.

Le style artistique de l’émission ressemble étroitement à l’anime japonais, même s’il a été créé à Austin, au Texas, par Powerhouse Animation Studio. C’est beau à regarder et il y a des scènes d’action folles. Ajoutez une écriture intelligente et une excellente distribution de voix et tout cela s’ajoute à une série originale et divertissante de Netflix. Deux saisons sont disponibles pour regarder maintenant, avec la troisième saison à venir.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 12Toujours en production: OuiClassement IMBd: 8.1Tomatomètre: 90%

17. Cloué!

Il y a beaucoup d’émissions de téléréalité à regarder, à la fois sur la télévision conventionnelle et en streaming, mais aucune d’entre elles ne ressemble à Nailed It. Ce spectacle rassemble trois boulangers qui ne sont pas tout à fait les meilleurs (et c’est généreux). Ils doivent recréer des gâteaux, cupcakes et autres confiseries d’aspect assez avancé et être jugés par la suite.

Les résultats ne sont jamais aussi beaux, mais l’attrait de cette émission ne réside finalement pas dans notre rire des efforts de ces boulangers (d’accord, nous rions un peu de leurs efforts), mais dans l’apprentissage que tout le monde sur cette émission fait de son mieux.

Première diffusion: 2018Nombre de saisons: TroisNombre d’épisodes: 19Toujours en production: TBAClassement IMBd: 7.4Tomatomètre: /

18. Mystery Science Theatre 3000

Ce redémarrage de l’une des émissions de télévision les plus drôles de tous les temps (l’original a duré 10 ans sur Comedy Central et Sci-fi) est tout aussi bon, sinon meilleur à certains égards, que l’original. La prémisse de base est la même; un homme est kidnappé et est forcé de regarder des films vraiment, vraiment mauvais (et réels), sur lesquels il fait des commentaires avec ses amis robots.

MST3K (comme ses fans le connaissent) a plus de blagues vraiment drôles par heure que la plupart des émissions de comédie en une saison, et avouons-le; c’est toujours cool de se moquer de films comme Starcrash et Atlantic Rim. Vous pouvez maintenant regarder deux saisons du nouveau MST3K sur Netflix, et vous pouvez également consulter certains épisodes de l’original.

Première diffusion: 2017Nombre de saisons: DeuxNombre d’épisodes: 20Toujours en production: NonClassement IMBd: 8.0Tomatomètre: 100%

19. Black Mirror

Initialement conçu pour la chaîne britannique Channel 4, Netflix a maintenant acquis les deux premières saisons et a depuis publié plus d’épisodes de cette série d’anthologie de science-fiction vraiment révolutionnaire. Beaucoup de gens ont comparé Black Mirror à The Twilight Zone, mais ce spectacle semble encore plus d’actualité car il traite des avancées technologiques qui pourraient nous affecter dans un avenir très proche. Il montre les dangers d’avoir le statut de médias sociaux affectent notre vie réelle dans l’épisode «Nosedive» et comment la surveillance constante des personnes pour leur sécurité peut se détériorer dans «Arkangel».

Vous pouvez maintenant découvrir cinq saisons de Black Mirror sur Netflix, ainsi qu’un récent spécial appelé Bandersnatch qui est le premier programme Netflix pour adultes qui permet au spectateur de choisir où l’histoire ira à différents points, ce qui peut finalement conduire à l’un des nombreux différents terminaisons.

Première diffusion: 2011Nombre de saisons: CinqNombre d’épisodes: 22Toujours en production: TBAClassement IMBd: 8.8Tomatomètre: 83%

20. Black Summer

La bibliothèque de Netflix comprend les saisons passées du drame zombie AMC The Walking Dead. Cependant, si vous voulez regarder une émission de télévision vraiment brutale sur les morts-vivants, consultez Black Summer. Il s’agit d’un regard adulte et violent sur les débuts d’un monde post-apocalypse.

Jamie King joue le rôle d’une mère séparée de sa fille au début de la prise de contrôle des zombies. Elle et un petit groupe de survivants doivent prendre des décisions importantes pour dire vivant. Vous pouvez diffuser la première saison de huit épisodes maintenant, et une deuxième saison devrait sortir en 2020.

Première diffusion: 2019Nombre de saisons: UnNombre d’épisodes: HuitToujours en production: OuiClassement IMBd: 6.3Tomatomètre: 76%

Meilleure série Netflix originale: mentions honorables

Il y a tellement de grandes séries originales Netflix, dont beaucoup ont été récemment annulées, que nous ne pouvions pas laisser de côté certains spectacles qui pourraient également mériter votre attention.

Lucifer – Le diable lui-même s’ennuie avec son rôle de Lord of Hell et décide de déménager à Los Angeles, où il ouvre une boîte de nuit. Il commence également à aider la police à résoudre des meurtres dans la ville.Vous – Un thriller psychologique sur un tueur en série qui tombe amoureux d’un client qui entre dans sa librairie. Il devient obsédé par elle et utilise la technologie pour la suivre à chaque mouvement.Régime Santa Clarita – Effrayant et drôle à la fois, cette émission sur Netflix parle d’un couple immobilier qui se retrouve dans une situation particulière après que l’un d’entre eux est devenu mort-vivant et a besoin de chair humaine pour survivre.Collage – Une étudiante diplômée de New York travaille comme dominatrice sur le côté et fait venir son amie gay pour obtenir de l’aide. La liaison est crépue ainsi que divertissante et est l’une des meilleures choses à regarder sur Netflix.La Couronne – Trois saisons de cette émission Netflix, illustrant l’histoire de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, sont maintenant disponibles.L’OA – Si vous voulez vraiment, vraiment regarder une série originale Netflix bizarre, mais toujours divertissante avec des éléments de science-fiction, c’est le spectacle pour vous. Il y a deux saisons disponibles.Garde du corps – L’émission britannique sur un homme qui doit déjouer les attaques terroristes dans son pays est un thriller rapide pour ceux d’entre vous qui en manquent 24.Rangement – La dernière série à succès de Netflix est une émission de téléréalité qui met en vedette l’expert en organisation japonaise Marie Kondo qui aide les gens à organiser leur maison et leur vie.Perdu dans l’espace – Ce redémarrage familial de la série de science-fiction classique des années 1960 suit les aventures de la famille Robinson alors qu’elles se perdent dans l’espace.Patriot Act avec Hasan Minhaj – L’ancien correspondant du Daily Show décompose chaque semaine un sujet d’actualité intéressant dans un format rapide et amusant qui vous fera rire et réfléchir.

Pourquoi certains originaux Netflix ne sont-ils pas disponibles dans mon pays?

Malheureusement, tout le contenu de Netflix n’est pas disponible dans tous les pays dans lesquels le service de streaming opère. Cela est principalement dû aux accords et droits de licence régionaux. Cela s’applique aux originaux Netflix ainsi qu’aux autres émissions et films proposés par le service de streaming.

Si vous voulez contourner cette restriction, vous avez besoin d’un VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, un VPN modifie votre adresse IP, trompant les sites Web dans lesquels vous êtes basé dans un pays différent du vôtre. Ainsi, en vous connectant en ligne via un serveur VPN américain, vous aurez accès à tous les spectacles et films proposés par Netflix aux États-Unis. Un VPN basé aux États-Unis est généralement la meilleure option car Netflix offre le plus de contenu dans son pays d’origine.

Les VPN ont également de nombreuses autres utilisations, que je n’aborderai pas dans cet article. Si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, regardez la vidéo ci-dessous.

Nous ne recommandons pas d’utiliser des VPN gratuits pour Netflix car ils peuvent ne pas être sûrs et ont généralement des limites de données en place. Notre conseil est de dépenser quelques dollars par mois et d’opter pour un fournisseur réputé, comme ceux énumérés ci-dessous:

Vous pouvez choisir parmi de nombreux autres fournisseurs, dont certains peuvent être consultés dans notre article dédié «Meilleurs VPN pour Netflix» sur le lien.

Originaux Netflix: la concurrence

Netflix n’est pas le seul service de streaming à proposer des séries originales. Beaucoup d’autres font de même, notamment Amazon Prime Video et Hulu, qui sont les deux alternatives à Netflix que nous recommandons.

Les deux offrent de grandes séries originales qui incluent The Marvellous Mrs Maisel, The Man In The High Castle, The Handmaid’s Tale, Veronica Mars et bien d’autres. Pour en savoir plus, consultez les deux articles liés ci-dessous:

Alors que Netflix peut être le roi du contenu original ainsi que du streaming vidéo en général, des services comme Hulu et Prime Video valent également leur prix. Nous vous suggérons de profiter des essais gratuits qu’ils offrent, essayez-les.

Ce sont les meilleures émissions originales de Netflix à regarder à notre avis, bien qu’il y en ait aussi beaucoup d’autres disponibles. Nous veillerons à mettre à jour cette liste avec de nouvelles émissions une fois qu’elles seront publiées.