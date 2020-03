Meilleure station de charge pour les contrôleurs PlayStation 4 en 2020

Meilleur

Station de charge pour les contrôleurs PlayStation 4

Android Central

2020

Bien que vous puissiez charger votre manette DualShock 4 avec un câble USB branché sur votre console, il est parfois plus facile d’acheter une station de charge séparée. C’est particulièrement vrai si vous avez plusieurs contrôleurs et les utilisez fréquemment. Si tel est le cas, vous pourriez être intéressé par certains des meilleurs que nous puissions trouver.

Choix du personnel

La station de charge pour manette PowerA DualShock 4 est la seule station de charge sous licence officielle pour vos manettes PlayStation 4. Il fonctionne à partir d’adaptateurs secteur pour faciliter la connexion de vos contrôleurs et obtenir une charge sans tracas supplémentaire. Cette station d’accueil s’intègre facilement à un système de divertissement et ne prend pas beaucoup de place.

18 $ chez Amazon

L’HyperX ChargePlay Duo charge rapidement deux contrôleurs à la fois en environ deux heures et est alimenté par un adaptateur secteur. Vous n’avez pas besoin de prendre l’un des précieux ports USB de votre console. Avec son indicateur d’état lumineux, vous saurez toujours quand vos contrôleurs sont complètement chargés et prêts à fonctionner.

29 $ chez Amazon

Quand il s’agit de trouver d’excellents accessoires qui correspondent à votre budget, les choses peuvent être un peu difficiles. Heureusement, cette station d’accueil est à la fois facile à utiliser et abordable. La station de charge BEBONCOOL pour PlayStation 4 peut facilement gérer deux contrôleurs à la fois et vous permet de les retirer et de les insérer facilement dans la station de charge.

16 $ chez Amazon

La plupart des supports de cette liste chargent chaque contrôleur côte à côte, ce dock est un peu différent. Il dispose d’un support vertical pour que vous puissiez empiler vos contrôleurs les uns sur les autres. C’est une différence mineure dans le grand schéma des choses, mais cela peut être nécessaire pour déterminer où vous l’ajusterez et à quoi il ressemblera avec votre configuration de jeu.

14 $ chez Amazon

Si vous voulez un peu plus pour votre argent, vous pouvez toujours saisir ce support de refroidissement Pecham PS4 / Slim. Non seulement il refroidit votre PS4 pour qu’il ne surchauffe pas, mais il dispose également de stations pour charger jusqu’à deux contrôleurs DualShock 4 à la fois. De plus, il dispose de trois ports USB supplémentaires à l’avant si vous devez charger des extras.

16 $ chez Amazon

Cette bête est compatible avec tous les modèles PS4, y compris la PS4 Pro. En tant que support de refroidissement, il s’assurera que votre console ne surchauffe jamais. Et il dispose de deux quais sur le côté pour une charge rapide de 2 heures et d’une puce de protection intégrée afin que vous ne ruiniez pas les batteries en les surchargeant. Il possède également un espace de stockage pouvant accueillir jusqu’à 12 jeux.

24 $ chez Amazon

Quel chargeur choisirez-vous?

Bien qu’il puisse être très pratique d’en avoir un, vous n’avez pas toujours besoin d’une station de charge distincte pour votre manette. Il est tout aussi productif d’avoir un câble USB connecté directement à votre console que vous pouvez utiliser pour charger un contrôleur. Cependant, les bornes de recharge ont plusieurs utilisations. Il facilite le stockage de plusieurs contrôleurs à la fois. De plus, il semble juste plus propre et plus élégant qu’un tas de fils qui sortent de votre PS4.

La station de charge PowerA DualShock 4 est la meilleure ici en raison de sa conception compacte et parce que Sony l’autorise officiellement. Vous ne pouvez pas remettre en question sa fiabilité quand il est devenu si populaire pour une raison. Et ceux qui recherchent un peu plus ont d’autres options à choisir qui vous en donneront plus pour votre argent.

Si vous avez besoin d’un chargeur polyvalent qui refroidit également votre console PS4, vous voudrez le support de refroidissement Oivo PS4 Pro avec station de charge. Il est difficile de battre un seul produit qui refroidit votre système, charge vos contrôleurs et est livré avec un stockage de jeu physique tout-en-un. Si vous recherchez une option moins chère qui conserve ses utilisations polyvalentes, le support de refroidissement Pecham PS4 avec station de charge DualShock 4 est quelque chose que vous pourriez envisager, car il agit également comme support pour votre PlayStation 4 tout en chargeant vos contrôleurs.

Quel que soit le cas, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un d’eux car ils sont tous de haute qualité, et vous serez sûr de trouver celui qui convient bien à vos besoins.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.