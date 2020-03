Meilleure technologie pour le camping en 2020

Meilleur

Tech pour le camping

iMore

2020

Le camping est très amusant. Sortir dans les grands espaces, se connecter avec la nature et passer du temps loin du chaos pollué de la vie urbaine quotidienne est fortement recommandé. Cependant, vous n’avez pas à manquer tous les conforts de la maison, nous avons rassemblé une liste d’achats de technologies qui peuvent vous aider à déguster un café chaud, une infusion froide et à rester connecté pendant votre absence.

Choix du personnel

Emportez ce gadget intelligent avec vous et vous aurez une source de lumière garantie quoi qu’il arrive. Une lampe de poche, un projecteur ou une lumière de secours rouge, elle se recharge avant de vous connecter via USB, puis lorsque vous êtes absent, vous pouvez recharger le niveau de jus via le panneau solaire ou en utilisant la manivelle intégrée. En plus de fournir un éclairage, cela peut également charger des téléphones via USB.

70 $ chez Amazon

Ce n’est pas parce que vous campez que vous devez vous passer de café décent. Le Minipresso GR de Wacaco n’a besoin ni d’électricité ni de piles pour vous préparer une tasse d’extérieur de Joe. Tant que vous pouvez fournir de l’eau bouillante, l’action de pompage de ce gadget vous permettra de préparer jusqu’à 50 ml d’expresso authentique. Il est portable et léger à moins de 7 pouces et pèse moins d’une livre.

49 $ chez Amazon

Cet étui intelligent “anti-gravité” offre une solution quatre en un pour les propriétaires d’iPhone. En plus de la protection du téléphone et d’un espace pour vos cartes et votre argent, cela comprend un ouvre-bouteille en acier robuste intégré qui est idéal pour ouvrir vos brewskis de camping. Ajoutant à son utilité, l’une des couches se double d’un miroir incassable, vous évitant d’en emballer une supplémentaire.

60 $ sur Amazon

Les allumettes à l’ancienne sont inutiles si elles sont mouillées et si les briquets peuvent être malodorants et salissants. Cet arc briquet Ronxs est une solution beaucoup plus intelligente. Une fois entièrement alimenté par USB, il vous fournira plus de 500 utilisations, il devrait donc vous couvrir pour quelques séances de cuisine ou de feu de camp. De plus, il est résistant aux éclaboussures et au vent, ce qui signifie que vous pouvez toujours l’utiliser même si le temps n’est pas idéal.

19 $ chez Amazon

Un peu de technologie super utile, cette radio Running Snail a un tuner AM / FM ordinaire pour un usage quotidien, mais est également compatible avec la radio météo NOAA au cas où. Il a une lampe de poche intégrée et la possibilité de recharger les téléphones et autres gadgets via USB. Cela a trois façons d’obtenir du jus – via USB, charge solaire grâce au panneau sur le dessus, ou en utilisant la manivelle.

26 $ chez Amazon

Il y a des conforts à la maison que vous ne pouvez pas reproduire lorsque vous campez, mais une boisson froide et des aliments réfrigérés n’ont pas besoin d’être l’un d’eux grâce à ce produit d’Igloo. Avec une construction moulée par soufflage robuste, des parois en mousse extra-épaisse, des loquets en T caoutchoutés qui assurent une fermeture sûre du couvercle et bloquent le froid, ce refroidisseur peut garder la glace solide jusqu’à quatre jours.

60 $ sur Amazon

Tents’ Notech

Nous avons d’excellents produits pour votre prochain voyage de camping. Une torche décente est un camping essentiel si vous voulez rester allumé, alors la lampe de poche Goal Zero Torch 250 est une option fabuleuse d’autant plus qu’elle peut être utilisée comme lanterne, lampe de poche et peut même charger votre téléphone.

Si vous ne pouvez pas faire face à la journée sans une secousse java, alors envisagez d’investir dans Wacaco Minipresso GR. C’est la cafetière parfaite pour le camping car elle peut vous faire brasser un verre d’espresso sans nécessiter d’électricité ni de piles, grâce à sa conception à pompe. Enfin, un gadget intelligent qui peut vous divertir ainsi que vous éclairer est la radio RunningSnail MD-088. En plus de vous fournir des rapports météorologiques NOAA, il a une lampe de poche intégrée utile, et si sa puissance est faible, il peut être chargé par une manivelle.

