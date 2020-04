Meilleures alternatives à Dark Sky en 2020

Nous savons tous à quelle vitesse la météo peut changer, et c’est aussi à quelle vitesse une application météo peut changer. Dark Sky a annoncé le 31 mars qu’il avait été acheté par Apple et que son application Android allait fermer cet été. Dark Sky a même utilisé une alerte de temps violent pour diffuser les nouvelles dans d’autres applications qui utilisent l’API de Dark Sky, juste pour vous assurer que vous le sauriez même si vous n’avez pas utilisé son application. Dark Sky n’a introduit son application sur Android qu’en 2016, et honnêtement, je n’ai jamais vraiment compris le battage médiatique. La carte globale de Dark Sky est cool lorsque vous suivez un ouragan ou un Nor’easter, mais pour la météo locale régulière, elle ne se cumule pas aussi bien.

Eh bien, que vous aimiez ou non l’application Dark Sky, son application Android est morte maintenant, alors voyons si nous ne pouvons pas vous aider à trouver quelque chose de mieux.

Météo Appy

Si vous aimez ce petit carrousel avec les différentes conditions dans la chronologie de Dark Sky, alors vous serez probablement très content d’Appy Weather, optimisé par l’API de Dark Sky – qui continuera à servir les clients API existants jusqu’en 2021. Appy Weather est l’application météo J’utilise depuis 9 mois environ parce que la présentation de la carte est super simplifiée, cela vous permet d’être très précis lors de la configuration de vos emplacements – mon emplacement par défaut est le Magic Kingdom pour que je sache à quoi ça ressemble dans les parcs avant d’y arriver – et le tableau chronologique me donne les données dont j’ai besoin dans une vue plus compacte.

Le radar est caché sous l’icône en couches dans la barre supérieure de l’application, ce qui ne me dérange pas personnellement, car comme mentionné précédemment, les cartes radar de Dark Sky ne sont vraiment pas si bonnes pour les précipitations locales. Appy est encore relativement jeune pour une application météo et elle est toujours en train d’ajouter plus de fonctionnalités et plus de sources de données, mais c’est une excellente application que je garde à côté de mon application Walt Disney World afin que je puisse vérifier les températures et les chances de pluie avant réservez un FastPass pour Big Thunder Mountain.

Pour me citer dans notre résumé des meilleures applications météo:

“Les prévisions hyperlocales et ultra-précises sont quelque chose de mal approprié, mais c’est aussi quelque chose qui est inestimable quand cela fonctionne. AccuWeather a MinuteCast, qui vous donne une chronologie à la minute pour les deux prochaines heures prédisant quand la pluie commencera, s’arrêtera, et à quel point ce sera difficile. Dans les endroits où la pluie peut commencer et s’arrêter apparemment au hasard – comme un merveilleux Orlando sujet au tonnerre – ce genre de fonctionnalité est ridiculement addictif, et ces jours-ci, avant même de commencer à emballer mon sac pour aller dans les parcs , Je consulte le MinuteCast. “

Même si je compte sur Appy Weather pour la température et les conditions régulières, lorsque les célèbres averses de 3 heures d’Orlando viennent littéralement pleuvoir sur le défilé et chasser les foules hors du parc, MinuteCast est crucial pour déterminer quand et comment je fais une pause pour mes manèges préférés ou pour la voiture. L’interface d’AccuWeather est certainement plus encombrée que Dark Sky, mais elle est fiable et parfaitement utilisable même si vous ne vous découragez pas pour vous débarrasser des publicités.

Comme Appy Weather, Today Weather peut extraire ses données de l’API de Dark Sky si vous souhaitez continuer à obtenir les mêmes données météorologiques que celles auxquelles vous êtes habitué, mais il vous permet également d’obtenir vos données à partir de dix sources différentes afin que vous puissiez commencer à essayer de trouver une autre source qui semble aussi précise pour votre région. Aujourd’hui, la météo a un aspect plus minimal pour sa mise en page de défilement, chaque page étant un emplacement que vous pouvez facilement parcourir si vous devez vérifier plusieurs emplacements avant d’emballer pour un voyage d’affaires ou des vacances dans plusieurs villes.

Aujourd’hui, la météo met les données au premier plan, contrairement à Dark Sky et Appy, comme le pollen et la qualité de l’air. Je souffre d’allergies chroniques – l’accent est mis sur la souffrance – donc voir que le pollen des arbres est élevé et que je devrais prendre un antihistaminique supplémentaire est très utile. Je souhaite que le radar ne se cache pas en bas, mais il n’est pas difficile de feuilleter l’écran et d’y arriver en toute hâte si vous essayez de voir combien de temps vous avez avant que votre chantier ne pleuve.