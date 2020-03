Meilleures alternatives à la souris magique en 2020

Meilleur

La souris magique d’Apple n’est pas pour tout le monde. Il est compatible avec les gestes multi-touch et est rechargeable, mais de nombreuses personnes échangeraient toujours des fonctionnalités sophistiquées pour une souris traditionnelle. Une bonne souris n’est rien à se moquer – vous les utilisez tous les jours et vous en voudrez une qui soit confortable et qui possède toutes les fonctionnalités que vous souhaitez, que vous travailliez à la maison ou au bureau. Donc, si vous n’aimez pas la Magic Mouse fournie avec votre Mac, vous pouvez et devriez obtenir autre chose. Voici nos meilleurs choix!

Coup de coeur du personnel

Également connue sous le nom de souris Triathalon, la souris sans fil à faible coût de Logitech est une excellente option pour la plupart des gens. Elle s’appelle la souris Triathalon car elle dispose de trois connexions d’appareils Bluetooth. Vous pouvez l’utiliser avec votre iMac Pro à la maison, votre MacBook Pro en déplacement et votre PC au travail.

SteelSeries fait une souris de jeu impeccable avec un décalage presque nul, un placement précis du réticule et la détection de décollage la plus faible. Ses boutons et son équilibre de poids sont hautement personnalisables, même pour le joueur le plus exigeant.

Si vous recherchez une souris de base sans cloches et sifflets, et que vous ne voulez pas payer cher, Amazon fabrique une souris simple et fiable sans fioritures dans votre choix de couleurs amusantes. Cela coûte aussi moins cher qu’une grande pizza.

Si vous cherchez quelque chose qui a un profil mince et plat, un peu comme la souris Magic Mouse, le Logitech Pebble est un excellent choix. Il utilise un récepteur USB, mais il a un clic très silencieux, des boutons de clic gauche et droit et une molette de défilement tactile et réactive.

Certains adorent le Logitech MX Master 3 en raison de sa forme, tandis que d’autres l’aiment en raison de sa capacité à suivre n’importe où (même en verre dépoli) ou parce qu’il est rechargeable. Si vous avez plusieurs ordinateurs ou tablettes pris en charge, vous pouvez également basculer entre eux plus facilement que jamais ici.

Personne n’aime être au milieu d’un grand projet et ensuite se mettre la main à l’étroit ou à transpirer. VicTsing aide à lutter contre cela avec son design ergonomique, visant à aider à adapter les contours de vos mains tout en offrant une meilleure adhérence sur les côtés. Il n’y a pas d’USB-C, mais VicTsing indique que la batterie du Pioneer durera jusqu’à un an avant de devoir la recharger.

Obtenez la souris qui vous convient

Quand il s’agit de savoir quelle souris est la meilleure, ce sont vraiment des préférences personnelles. L’essentiel est que vous obteniez une souris qui possède toutes les fonctionnalités que vous souhaitez.

Nous adorons le Logitech M720 car il est tellement polyvalent. La possibilité d’avoir trois connexions simultanément vous permet de l’utiliser avec plusieurs appareils sans avoir à vous soucier de l’appairer à chaque fois.

Si vous recherchez un aspect et une sensation similaires à ceux de la souris Magic Mouse, le Logitech Pebble est probablement le plus proche que j’ai jamais essayé. Ce n’est peut-être pas un appareil tactile, mais le profil bas et le dessus plat le rendent facile à utiliser pour les gauchers ou les droitiers, et il a un mécanisme de clic super silencieux, donc il ne devient jamais ennuyeux.

Enfin, si vous aimez jouer à tous les SteelSeries Rival 650 est une excellente souris de jeu qui ne coûte pas des centaines de dollars. Il a un retard d’entrée très faible et une précision incroyable, ce qui le rend parfait pour cliquer sur la tête de votre tireur préféré ou commander des troupes ou le dernier jeu RTS.

