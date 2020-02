Meilleures alternatives à l’affichage Pro d’Apple en 2020

Meilleur

Alternative à l’affichage Pro d’Apple

Le prochain écran XDR 6K Pro Display 32 pouces d’Apple n’est pas pour tout le monde. Ce n’est même pas pour la plupart d’entre nous. Surtout avec un prix aussi élevé. Si vous recherchez un écran externe pour votre Mac plus facile sur le portefeuille, voici une liste de moniteurs qui ne vous décevront pas!

Avec deux ports Thunderbolt 3 sur cet écran de 23,7 pouces qui peut gérer la vidéo 4K, l’audio et les données à la fois, en plus de fournir jusqu’à 85 W de puissance de charge, c’est le moniteur parfait pour se connecter à votre MacBook Pro ou MacBook Air . Ses trois ports USB-C supplémentaires vous permettent de connecter d’autres périphériques comme un concentrateur USB-C ou un disque dur, et le magnifique panneau IPS de LG avec une large gamme de couleurs P3 offre une résolution de 3840 x 2160 pour une clarté impeccable.

700 $ chez Apple

Le grand 32 pouces 32UL950-W de LG n’est pas seulement un moniteur Thunderbolt 3, ce qui signifie que vous pouvez connecter des moniteurs en série, mais aussi quelques ports. Avec un port Thunderbolt 3, un USB-C, deux USB-A, un HDMI, un port DisplayPort et une prise casque, ce moniteur dispose de tonnes de connectivité pour connecter tous vos appareils préférés. De plus, son taux de rafraîchissement de l’écran de 60 Hz, sa luminosité de 600 nits et sa belle gamme de couleurs P3 large rendent cet écran incroyable dès la sortie de la boîte.

997 $ chez Amazon

Si vous préférez emprunter la voie ultra large et que cela ne vous dérange pas un peu de courbe dans votre moniteur, le Samsung CJ791 utilise la technologie d’affichage QLED de Samsung, ce qui est magnifique. Ce moniteur n’est pas en reste non plus en ce qui concerne les ports. Avec deux ports Thunderbolt 3, un port HDMI, DisplayPort, deux ports USB-A et une prise casque, il est facile de connecter tous vos accessoires. De plus, le taux de rafraîchissement de 100 Hz en fait un écran incroyable pour les jeux, tant que cela ne vous dérange pas de perdre en 4K.

770 $ chez Amazon

Cet écran 5K ultra large comprend un port Thunderbolt 3, deux ports HDMI, deux ports USB-A, un port DisplayPort et une prise casque. Il vous donne accès à plusieurs ports à chaque fois que vous branchez votre Mac! De plus, le taux de rafraîchissement de 60 Hz, la gamme de couleurs DCI-P3 à 98% et la luminosité de 600 nits rendent cet écran LED Nano IPS plein de couleurs riches et belles.

1098 $ chez Amazon

Ce moniteur 4K est parfaitement situé entre prix et fonctionnalités. Avec une variété de ports, un transfert de données à haute vitesse et une charge de 60 W pour votre MacBook, le LG 27UK850-W est l’un des meilleurs moniteurs USB-C. Même s’il ne prend pas en charge Thunderbolt 3, il arbore toujours deux ports USB-A, deux ports HDMI, un port DisplayPort et une prise casque pour une compatibilité optimale des accessoires.

408 $ d’Amazon

Si vous êtes sur un budget, alors Ben Q est la voie à suivre avec son moniteur 27 pouces éclairé par LED. Il présente une résolution de 2560×1440, qui rivalise avec l’un des meilleurs moniteurs de sa catégorie, et son panneau IPS lui donne d’excellents angles de vision. Si vous passez d’un bureau à l’autre et que vous devez constamment référencer l’écran, vous passerez un bien meilleur moment sans avoir à le regarder de face.

294 $ chez Amazon

Thunderbolt 3 contre USB-C

USB-C et Thunderbolt 3 utilisent tous les deux le même port réversible, ce qui peut entraîner beaucoup de confusion autour des deux protocoles. Alors qu’un port USB-C et un port Thunderbolt 3 se ressemblent, Thunderbolt 3 dispose d’un matériel supplémentaire par rapport à l’USB-C plus largement adopté. La différence la plus importante et la plus importante est qu’Intel a développé Thunderbolt 3. Il offre des transferts de données à large bande passante entre les appareils, avec des taux de transfert maximum de 40 Gbps – sur une simple connexion USB-C, vous n’obtiendrez pas les taux de transfert aussi rapidement.

Si votre flux de travail a besoin des vitesses de transfert rapides ou des capacités de connexion en série de Thunderbolt 3, je suggérerais l’écran LG UltraFine 4K. Il dispose de deux ports Thunderbolt 3 et de 3 ports USB-C supplémentaires, vous offrant une tonne d’espace pour brancher vos accessoires préférés.

Si vous n’avez pas besoin des avantages supplémentaires fournis avec Thunderbolt 3, le LG 27UK850-W est l’un des meilleurs moniteurs USB-C pour les utilisateurs de Mac – j’en utilise même un moi-même. Il est livré avec des ports USB-A et HDMI, a un affichage fantastique et peut même alimenter tous les MacBook à l’exception du MacBook Pro 16 pouces, ce qui en fait un choix solide pour la majorité des gens.

