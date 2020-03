Meilleures alternatives au Nest WiFi en 2020

Meilleur

Alternatives à Nest WiFi

Que vous vous méfiez des pratiques de collecte de données de Google, que vous en ayez marre du manque de fonctionnalités avancées de Nest WiFi ou que vous naviguiez simplement sur le marché pour quelque chose de mieux, nous avons rassemblé certaines des meilleures alternatives à ce que Google a à offrir. Découvrez-les ci-dessous – il devrait y avoir quelque chose pour tout le monde!

Choix du personnel

L’eero Pro offre une vitesse, une cohérence et une portée incroyables, surpassant Nest WiFi dans de nombreux domaines. De plus, avec Eero Secure, vous avez accès à une tonne de fonctionnalités de sécurité avancées et à l’option pour un gestionnaire de mots de passe, un antivirus premium et un VPN – le tout à un prix raisonnable.

299 $ chez Amazon

Netgear est dans le jeu de réseautage à domicile depuis longtemps, et cela se voit. Son système Orbi 6 récemment publié est extrêmement puissant et offre une prise en charge du Wi-Fi 6 avec un signal sans fil tri-bande qui fournit jusqu’à un maximum de 6 Gbps. Le principal inconvénient est que cette performance sérieuse est accompagnée d’un sérieux prix.

600 $ chez Amazon

Même s’il s’agit de l’une des options les moins chères de la liste, Luma est livré avec une tonne de fonctionnalités qui vous permettent de contrôler, sécuriser et personnaliser votre connexion, y compris plusieurs comptes d’utilisateurs, des filtres parentaux, un antivirus et une gestion à distance. Ce n’est pas aussi rapide et il n’offre pas autant de couverture que Nest WiFi, mais c’est toujours un bon achat.

240 $ chez Amazon

Une grande partie du matériel de maillage de cette liste est conçue avec un aspect et une sensation modernes. Si ce n’est pas votre esthétique, l’entrée de Synology dans le jeu de réseau maillé pourrait vous intéresser. Il associe un routeur traditionnel à un matériel maillé, offrant une flexibilité surprenante, mais au prix d’un peu de complexité supplémentaire.

340 $ chez Amazon

AmpliFi HD possède une gamme massive, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d’étendre leur réseau au-delà des limites de la maison, comme une maison d’hôtes ou un atelier. Il a également l’air cool, avec un écran tactile sur l’unité principale qui vous montre des détails sur votre connexion sans fil. Le matériel permet également une gamme beaucoup plus large d’options de personnalisation par rapport à d’autres solutions de réseau maillé.

340 $ chez Amazon

Deco M9 de TP-Link est plus qu’un réseau maillé. Il vous permet également de contrôler les appareils domestiques intelligents tels que les serrures, les portes, les thermostats et les appareils électroménagers. Avec des performances en ligne avec les autres entrées de cette liste, c’est une excellente option pour les utilisateurs qui ont une tonne d’appareils intelligents mais qui manquent de moyens unifiés pour les gérer.

153 $ chez Amazon

Là où le matériel maillé Guardian de Gryphon brille vraiment, c’est du côté de la sécurité. Il fournit des contrôles parentaux inégalés dans leur portée, vous permettant de gérer et de surveiller non seulement le contenu, mais également l’accès à Internet et le temps d’écran. Pour un petit abonnement, il ajoute également le filtrage des logiciels malveillants, la détection des intrusions et le blocage des publicités.

340 $ chez Amazon

Nos coups de cœur

Toutes les options ci-dessus sont des choix phénoménaux, mais si vous recherchez l’alternative la plus puissante à Nest WiFi, eero est votre meilleur choix. C’est l’une des options les plus abordables actuellement sur le marché et offre une excellente connectivité et vitesse pour son prix. De plus, eero Secure est une valeur ajoutée incroyable, surtout si vous optez pour l’option premium, qui comprend les comptes pour 1Password, Malwarebytes Premium et Encrypt.me.

Cela dit, si vous avez de l’argent à brûler, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Netgear Orbi 6. Il peut être prohibitif, mais il souffle également toutes les autres options de réseau maillé du marché complètement hors de l’eau en termes de puissance brute . Il est plus rapide que tout autre réseau maillé que nous avons vu et offre une excellente couverture et une grande fiabilité.

Enfin, si l’argent est un objet, Luma est un excellent choix. Bien qu’il s’agisse d’une alternative à moindre coût, il est toujours livré avec une tonne de fonctionnalités que les systèmes de réseau maillé encore plus chers n’offrent pas.

