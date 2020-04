Meilleures alternatives au zoom | iMore

Meilleur

Alternatives au zoom

iMore

2020

Lorsque vous travaillez à domicile et que vous avez besoin de rencontrer vos collègues, le logiciel de visioconférence est indispensable. Il vous permet de vous rencontrer virtuellement pour discuter des plans et vous donne ce temps critique pour vous connecter. De plus, de nombreuses familles et amis adorent rester en contact via le chat vidéo, il est donc crucial d’avoir une ou deux applications qui vous permettent de sortir, peu importe où tout le monde vit. Le zoom est peut-être une application de visioconférence populaire, mais si vous avez prêté attention aux actualités récemment, vous saurez qu’il y a une tonne de problèmes de sécurité – alors qu’en est-il de quelque chose de différent? Voici nos alternatives Zoom préférées pour un usage professionnel et personnel.

Pour une utilisation professionnelle

Zoom a été utilisé par de nombreuses entreprises, et si vous recherchez un logiciel de visioconférence pour votre lieu de travail, ce sont nos alternatives préférées à Zoom.

Choix du personnel

Microsoft Teams a remplacé Skype Entreprise en tant qu’outil de visioconférence de Microsoft. Il peut accueillir jusqu’à 250 personnes dans une même salle, vous permettra de partager votre écran pour des présentations et vous permet même d’enregistrer des réunions en entier – parfait pour rattraper les employés qui ont dû manquer l’heure de la réunion. Il dispose également d’un service de messagerie pour que vous puissiez rester en contact à tout moment, et il est disponible sur Mac, Windows, iOS et Android.

À partir de 5 $ / mois chez Microsoft

La réponse de Google à la vidéoconférence pour les entreprises fait partie de son abonnement G Suite, qui propose trois plans d’abonnement différents, ce qui signifie qu’il est un peu plus flexible pour fournir des entreprises de différentes tailles. Il peut accueillir jusqu’à 250 personnes en une seule réunion, offre le partage d’écran et des services de messagerie instantanée. De plus, Hangouts Meet possède des applications iOS et Android, fonctionne dans une fenêtre de navigateur et vous pouvez même vous connecter à la réunion via un appel téléphonique, donc peu importe si quelqu’un utilise le Wi-Fi ou des données, vous pourrez obtenir tout le monde ensemble.

À partir de 6 $ / mois chez Google

Si vous avez besoin de beaucoup de personnes dans une pièce virtuelle, GoToMeeting est le meilleur logiciel pour le travail. Un hôte peut inviter jusqu’à 3000 personnes à la fois, ce qui permet de faire une présentation à l’ensemble de votre entreprise, et il peut accéder à la réunion via un ordinateur ou un appareil mobile en toute simplicité. Selon l’abonnement que vous obtenez, ils offrent également des services d’enregistrement dans le cloud, de prise de notes et même de transcription automatique.

À partir de 12 $ / mois chez GoToMeeting

Si vous avez une petite entreprise et que vos minutes ne durent jamais trop longtemps, le plan gratuit de Cisco Webex propose des réunions de 40 minutes pour jusqu’à 100 participants à la fois. Il est facile d’accès grâce aux applications sur toutes les principales plates-formes, y compris les appareils mobiles, et les réunions sont entièrement cryptées à des fins de sécurité. Bien sûr, il existe des options pour payer par mois et accéder à plus de fonctionnalités telles que l’enregistrement des réunions et le stockage dans le cloud.

À partir de 0 $ / mois chez Webex

Si votre entreprise a donné à vos employés des ordinateurs et des appareils appartenant à l’entreprise et que vous souhaitez les contrôler et y accéder, TeamViewer est votre meilleur choix. Bien sûr, vous pouvez avoir des vidéoconférences et utiliser la messagerie instantanée. Néanmoins, vous pouvez également contrôler à distance les appareils via TeamViewer, ce qui vous permet de résoudre les problèmes logiciels et de résoudre les problèmes informatiques sur place.

À partir de 58 $ / mois chez TeamViewer

Pour usage personnel

Le chat vidéo et la messagerie instantanée sont quelques-uns des meilleurs moyens de rester en contact avec vos amis et votre famille. Voici nos alternatives Zoom préférées pour vous garder en contact avec vos proches.

Si tous vos amis et votre famille ont des appareils Apple, FaceTime est un excellent moyen de rester en contact. Il fonctionne parfaitement sur iPhone, iPad et Mac, vous n’êtes donc pas obligé de l’utiliser uniquement à partir de votre téléphone, et vous pouvez même utiliser certaines des fonctionnalités amusantes et amusantes d’Apple comme Memoji pour vous amuser pendant que vous sortez.

Gratuit sur l’App Store

Il est fort probable que la plupart de vos amis et de votre famille aient Facebook, ce qui signifie qu’ils ont probablement Facebook Messenger. Non seulement il est facile d’envoyer des gifs, des emojis, des autocollants et bien plus à tous ceux que vous aimez, mais vous pouvez également chater des vidéos via Facebook Messenger. Il existe des tonnes de petits filtres et jeux amusants auxquels vous pouvez jouer, et il prend en charge plusieurs utilisateurs afin que toute l’équipe puisse discuter en même temps.

Gratuit sur l’App Store

C’est vrai; Google a son propre service d’appel vidéo destiné à un usage personnel que toute personne possédant un compte Google peut utiliser. Il est facile d’appeler des amis, d’inviter des personnes à rejoindre votre conversation via des liens et de maintenir une communication constante grâce à sa grande variété de fonctionnalités.

Gratuit sur l’App Store

Oui, Skype est toujours là, et oui, c’est génial pour les appels vidéo. Il est facile à installer sur n’importe quel appareil car il a des applications pour tout; il fait un peu tout de manière assez fiable. Il est facile de voir qui est en ligne et qui est hors ligne. Vous pouvez envoyer des SMS, des appels, des appels vidéo, envoyer des photos, des GIF, des autocollants et bien plus encore à tout contact que vous souhaitez.

Gratuit sur l’App Store

Houseparty a récemment gagné en popularité et c’est une application assez amusante à utiliser avec vos amis et votre famille. L’application permet aux gens de chatter en vidéo, de jouer à des jeux, de répondre à des anecdotes et plus encore virtuellement, ce qui en fait un excellent moyen de socialiser et de voir tout le monde que vous aimez.

Gratuit sur l’App Store

Pour les affaires ou le plaisir, les services d’appels vidéo sont un centime

Vous souhaitez rester en contact, mais vous souhaitez protéger vos informations. Que vous travailliez à la maison et que vous ayez besoin d’un moyen de communiquer avec votre équipe ou d’une manière amusante de socialiser avec vos proches, il existe une tonne de moyens exceptionnels en plus de Zoom.

Notre équipe préférée des entreprises est Microsoft Teams car elle offre tellement de valeur aux équipes qui ont besoin de travailler ensemble. Des outils de communication et des appels vidéo à l’aide à la gestion de projet, il est facile de faire travailler toute votre équipe avec Microsoft Teams.

Vous dirigez une petite entreprise et vous ne voulez pas payer? Cisco Webex Meetings est un excellent outil pour rester professionnel et rester en contact. Bien que le délai de réunion de 40 minutes puisse être un peu ennuyeux, vous avez droit à des réunions illimitées, il est donc facile d’en démarrer une autre si vous en avez besoin également.

Enfin, il est difficile de nier à quel point il est facile d’utiliser Facebook Messenger, et puisque presque tout le monde a un compte Facebook, vous allez probablement pouvoir rester en contact avec tous ceux que vous pourriez souhaiter. Amusez-vous avec les filtres et les jeux amusants que Messenger intègre à son service de messagerie, et n’oubliez pas d’appeler votre grand-mère; elle te manque.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.