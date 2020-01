Meilleures alternatives bon marché au téléviseur NVIDIA Shield (2019) en 2020

Source: Android Central

Alternatives bon marché au téléviseur NVIDIA Shield (2019)

Le NVIDIA Shield TV (2019) est de loin le meilleur décodeur Android TV que vous pouvez acheter, offrant un excellent mélange de fonctionnalités pour les coupe-câbles et les joueurs. Cependant, toute cette grandeur a un prix assez élevé. Si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre prochaine boîte de streaming, votre meilleur pari est la Xiaomi Mi Box S, mais nous avons également arrondi quelques autres options.

Meilleur dans l’ensemble: Xiaomi Mi Box S

La Xiaomi Mi Box S est la meilleure option pour ceux qui souhaitent profiter de l’expérience Android complète à un prix inférieur. Avec des spécifications décentes et une compatibilité avec les téléviseurs 4K, il s’agit d’une option abordable pour quiconque cherche à diffuser du contenu à partir des services les plus populaires disponibles sur le Google Play Store – Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney +, YouTube, etc.

Compte tenu du prix et de la compatibilité, cela peut sembler une évidence, mais le Xiaomi Mi Box S présente quelques lacunes. Bien qu’il offre un support pour le contenu 4K, il a du mal à diffuser en 4K sans retard considérable. Comme l’explique l’écrivain Harish Jonnalagadda dans son examen complet, la Mi Box S n’a tout simplement pas la puissance matérielle pour prendre pleinement en charge le streaming 4K et c’est une déception.

Une autre gêne est d’avoir à activer la case juste pour utiliser la fonctionnalité Chromecast. Cela dit, si le bégaiement de flux 4K n’est pas un problème pour vous, le Xiaomi Mi Box S est une alternative parfaitement abordable au téléviseur NVIDIA Shield.

Avantages:

Fonctionne sur Android TV 8.1

Gère facilement le contenu 1080p

Fonctionnalité Chromecast et Google Assistant intégrée

Les inconvénients:

Le streaming 4K est lent

Mi Box doit être activé sur Cast

Meilleur dans l’ensemble

Xiaomi Mi Box S

Une expérience Android TV comparable à moitié prix

Le Xiaomi Mi Box S est une excellente option pour les fans d’Android TV. Il est en retard en 4K mais offre toujours un excellent rapport qualité-prix pour les coupe-câbles économe.

Meilleur rapport qualité / prix: Roku Ultra

Roku est une plate-forme de streaming populaire qui a été utilisée dans de nombreux téléviseurs intelligents, et le Roku Ultra représente le meilleur que Roku a à offrir pour les coupe-câbles.

L’Ultra est la dernière boîte de streaming de Roku qui prend en charge le contenu 1080p, 4K UHD et HDR10. Il est livré avec une télécommande qui est une solution polyvalente. Il dispose d’une prise casque pour une écoute privée (avec une paire d’écouteurs gratuits), offre un support pour la recherche vocale et comprend un haut-parleur intégré pour les moments où il se perd dans un coussin de canapé. Appuyez simplement sur le bouton de recherche à distance du Roku Ultra et votre télécommande Roku émettra son emplacement dans votre maison.

Il existe une prise en charge de tous les services de streaming attendus, de la programmation de nouvelles locales et de centaines de chaînes privées diffusant du contenu de toutes sortes – la véritable force de la plate-forme Roku. Le seul inconvénient est qu’il ne fonctionne pas sur Android, vous n’avez donc pas accès au Google Play Store. De plus, bien que Dolby Atmos soit pris en charge, Dolby Vision n’est pas pris en charge.

Avantages:

Prise en charge complète du contenu 4K UHD et HDR10

Télécommande bourrée de fonctionnalités utiles

La plate-forme offre un excellent support pour les applications

Livré avec écouteurs

Les inconvénients:

Pas de support pour Dolby Vision

Pas de support pour les applications Android

Meilleure valeur

Roku Ultra

La meilleure solution de streaming de Roku

Le Roku Ultra est un streamer 4K fidèle qui prend en charge la plupart des services de streaming, ainsi que la collection complète de canaux gratuits de Roku.

Idéal pour Alexa: Amazon Fire TV Cube

Le Fire TV Cube d’Amazon est un excellent choix pour quiconque est fortement investi dans l’écosystème Alexa. La dernière solution de streaming d’Amazon prend en charge le streaming Ultra HD 4K et comprend tout ce que vous aimez à propos d’Alexa.

Le Fire TV Cube offre un peu de tout ce qui rend les offres de maison intelligente d’Amazon si attrayantes. Vous obtenez un boîtier de streaming décodeur amélioré qui fonctionne également comme un hub domestique intelligent pour vos autres appareils connectés. Il fonctionne également comme haut-parleur Echo à commande vocale lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.

Pour ces raisons, c’est la meilleure option pour toute personne déjà intégrée dans l’écosystème Alexa. Malheureusement, il ne prend pas en charge les services Google Play que les utilisateurs Android adorent sur le Shield TV.

Avantages:

Prise en charge de 4K UHD et HDR10 +

Prise en charge de Dolby Vision et Atmos

Utilisez Alexa pour les recherches vocales et

Agit comme haut-parleur Echo et hub domestique intelligent lorsque le téléviseur est éteint

Les inconvénients:

Prise en charge limitée des jeux

Pas de support pour les services Google Play (à part YouTube)

Idéal pour Alexa

Amazon Fire TV Cube

Le produit Alexa parfait pour votre salon

Le cube de streaming 4K d’Amazon est le moyen idéal d’ajouter Alexa à votre salon et se double d’un haut-parleur Echo lorsque le téléviseur est éteint.

Meilleur dongle de streaming: Google Chromecast Ultra

Le Google Chromecast Ultra n’est pas une boîte de streaming à part entière comme les autres options de cette liste, mais il fonctionne toujours bien pour la plupart des situations de streaming en utilisant uniquement votre téléphone. L’Ultra prend également en charge le streaming 4K HDR, le cas échéant, et offre également des fonctionnalités avec le service de streaming de jeux Stadia de Google.

Il n’y a pas de télécommande ici, juste un dongle HDMI qui se connecte à l’arrière de votre téléviseur et vous permet de diffuser des applications depuis votre téléphone (ou depuis un navigateur Chrome sur un ordinateur) sur votre téléviseur. Cela fait du Chromecast l’un des produits de streaming les plus faciles à configurer et à utiliser, mais le fait de ne pas avoir de contrôles physiques peut provoquer des maux de tête si les contrôles multimédias disparaissent de l’ombre de notification de votre téléphone.

Le Chromecast Ultra n’est pas aussi riche en fonctionnalités que les autres options de cette liste, mais c’est un produit Google, il fonctionne donc bien avec Google Play et peut être contrôlé par Google Assistant.

Avantages:

Prend en charge le contenu 4K HDR

Facile à configurer et à utiliser

Fonctionne avec Google Assistant et Google Stadia

Les inconvénients:

Pas une boîte de streaming complète

Les contrôles multimédias peuvent disparaître pendant la diffusion

Meilleur dongle de streaming

Google Chromecast Ultra

Le puissant petit dongle de streaming de Google

Le Google Chromecast est un moyen abordable de diffuser votre contenu préféré en 4K, avec une prise en charge complète de Google Assistant.

Conclusion

Nous recommandons toujours le NVIDIA Shield TV (2019) comme la meilleure option absolue pour le streaming Android TV (avec toutes les qualités de jeu offertes en bonus), mais si vous cherchez à économiser de l’argent tout en obtenant un similaire interface utilisateur et accès au Google Play Store, nous suggérons la Xiaomi Mi Box S comme une option abordable.

La Mi Box S coûte moins de la moitié de la TV Shield (2019) et parvient à offrir un matériel décent et une compatibilité avec tous les services de streaming qui vous intéressent. La télécommande est équipée de Google Assistant, vous donnant la possibilité de jouer votre émissions de télévision et films préférés simplement en émettant des commandes vocales.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Marc Lagace est l’éditeur d’applications et de jeux sur Android Central. Il a été joueur pendant la majeure partie de sa vie et a suivi un cours universitaire sur la théorie des jeux vidéo – qu’il a réussi! Vous pouvez le contacter sur Twitter @spacelagace.

Harish Jonnalagadda Harish Jonnalagadda est l’éditeur régional d’Android Central. Un modder du matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché en plein essor des combinés en Inde. Auparavant, il réfléchissait au sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

