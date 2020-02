Meilleures alternatives de sonnettes vidéo Ring en 2020

Meilleur

Ring Video Doorbell Alternatives

2020

Les sonnettes vidéo sont des outils pour la maison intelligente incroyablement utiles, et l’utilité qu’elles fournissent en nous permettant de voir qui est à la porte à distance est si pratique. Cependant, comme les récents scandales sur la vie privée l’ont prouvé, tous les appareils ou services ne sont pas créés égaux. Nous avons compilé une liste de certaines de nos alternatives de sonnettes vidéo Ring préférées pour ceux qui pourraient rechercher d’autres options pour protéger leur maison.

Choix du personnel

La sonnette vidéo Eufy est notre premier choix car elle comprend un carillon de sonnette et ne vous oblige jamais à payer un abonnement pour accéder à vos vidéos. Vous pouvez stocker toutes vos données sur l’appareil et ne vous inquiétez pas de les perdre ou de les partager dans le cloud.

160 $ ​​chez Amazon

La sonnette vidéo Nest Hello comporte l’une des meilleures caméras de sonnette que nous ayons jamais vues et possède des fonctionnalités intéressantes telles que des réponses vocales automatisées pour les moments où vous ne pouvez pas répondre à la porte (ou ne pouvez pas être dérangé). Il vous alertera également lorsque les colis seront livrés afin que vous puissiez prendre des dispositions pour les sécuriser.

220 $ chez Walmart

L’August Doorbell Cam Pro est l’un des appareils domestiques intelligents les plus élégants que nous ayons jamais vus, mais c’est plus qu’un joli visage. La vidéo préenregistrée HD et HindSight en couleur vous permet de capturer les moindres détails.

170 $ chez Amazon

La sonnette vidéo d’Arlo est l’une des plus abordables de cette liste, mais elle contient toujours une tonne de fonctionnalités importantes que nous avons appréciées. La vidéo HD avec HDR, la détection de mouvement, la vision nocturne, l’audio bidirectionnel et trois mois d’enregistrement dans le cloud sont tous inclus.

150 $ chez Amazon

Nous admettrons que ce n’est pas le plus joli appareil de cette liste, mais il pourrait bien être le plus fonctionnel. Contrairement à toute autre sonnette vidéo que nous avons vue, celle-ci comprend deux caméras pour le prix d’une.

200 $ chez Best Buy

Nous avons aimé l’August Doorbell Cam Pro en partie à cause de sa conception non standard, et la sonnette vidéo SkKyBell HD WiFi a sa propre vision d’être différente. Cette sonnette vidéo est celle que vous pouvez obtenir si vous voulez un look plus traditionnel ou si vous avez besoin de rentrer dans un espace plus restreint.

137 $ chez Amazon

Vous vous sentirez en sécurité avec Eufy

Source: Eufy

Nous sommes depuis longtemps de grands fans des appareils Eufy car ils sont bien fabriqués, à un prix raisonnable et offrent beaucoup pour le prix d’achat. Avec ce produit, non seulement vous obtenez une sonnette vidéo de haut niveau, mais vous obtenez également un carillon de sonnette inclus (qui est souvent un supplément de 30 $ ou plus d’autres fournisseurs). Et en parlant de valeur, dès la publication de cet article, Amazon propose un coupon “cliquable” d’une valeur supplémentaire de 40 $ sur la sonnette vidéo Eufy, ramenant le prix à 120 $. Maintenant, c’est beaucoup!

Cet appareil dispose d’un enregistreur vidéo 2K avec HDR avancé et correction de la distorsion, de l’audio bidirectionnel, de la possibilité de visualiser jusqu’à trois secondes de séquences avant l’alerte initiale, et d’une excellente intégration d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Le meilleur de tous? Il dispose d’un cryptage de données AES 256 bits de niveau militaire avec stockage local, vous n’avez donc pas à vous soucier de la sécurité de vos données en ligne ou entre de mauvaises mains.

Champion de la valeur

Eufy Video Doorbell

La sonnette vidéo Eufy est en tête de notre liste car elle offre des fonctionnalités intelligentes de qualité sans frais ni abonnement cachés.

Bonjour mon voisin

Source: Android Central

La sonnette vidéo Nest Hello est notre premier choix pour les propriétaires qui sont tout-inclus sur les produits Nest et l’Assistant Google. Il possède certaines des meilleures spécifications de caméra dans une sonnette vidéo avec vidéo HD, vision nocturne, HDR et un champ de vision de 160 degrés, mais ce n’est pas vraiment ce qui le rend si unique.

Parce qu’il est fabriqué par Google, vous pouvez parier que certains super logiciels intelligents sont inclus. Le Nest Hello peut vous avertir lorsqu’un colis est livré, vous permet de pré-enregistrer des réponses rapides pour ces avocats agaçants ou voisins trop serviables, et il peut reconnaître les membres de la famille et les visages familiers. Le service de stockage en nuage Aware de Nest s’améliore continuellement (et moins cher) et propose un cryptage AES 128 bits et une vérification en deux étapes. Si vous souhaitez télécharger quelque chose d’aussi précieux que des vidéos de votre maison sur le cloud, vous voulez vous assurer qu’ils sont sécurisés.

Un nid pour votre nid

Sonnette vidéo Nest Hello

Google intelligent et la conception Nest en font une sonnette vidéo de haute qualité.

Tranquillité d’esprit pour n’importe quel mois

Source: août

Si nous devions choisir un appareil domestique intelligent à exposer dans un musée d’articles ménagers, l’August Doorbell Cam Pro pourrait être cet appareil. Il a un look non traditionnel pour une sonnette, intelligente ou non, et est disponible avec une plaque frontale en aluminium brossé ou tout noir. Il joue bien avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google, et bien sûr, il se marie parfaitement avec les serrures intelligentes populaires d’Août. Vous pouvez également découvrir des tonnes de super widgets IFTTT pour y connecter vos autres appareils intelligents.

Outre la conception et la connectivité, l’August Doorbell Cam Pro offre tout ce dont vous avez besoin dans une caméra de sonnette, y compris des alertes en temps réel, un son bidirectionnel, une vision nocturne HD en couleur et des enregistrements de pré-alerte qu’elle appelle HindSight. Vous pouvez consulter gratuitement tous vos enregistrements pendant jusqu’à 24 heures avec l’abonnement cloud de base d’Août, ou vous pouvez stocker plus de contenu pour un modeste abonnement mensuel.

Fraîcheur suintante

August Doorbell Cam Pro

Cette caméra vidéo de sonnette d’aspect futuriste fonctionne avec votre serrure intelligente August pour assurer la sécurité et la commodité de votre entrée.

Profond et large

Source: Arlo

Les caméras Arlo sont souvent en tête de nos listes car elles offrent une bonne valeur, des tonnes d’options de stockage et des spécifications de qualité, et cette sonnette vidéo n’est pas différente.

Non seulement vous obtenez une vidéo HD avec une plage dynamique élevée (HDR), cette caméra peut zoomer jusqu’à 12x pour voir qui / quoi est là, et elle dispose également d’un large champ de vision de 180 degrés. Oh, et le rapport d’aspect sur le métrage est de 1: 1, vous pouvez donc voir plus que dans un viseur traditionnel, comme les autres appareils photo. Fais nous confiance; vous ne manquerez pas grand chose avec cet appareil photo!

Arlo a également intégré la vision nocturne, la détection de mouvement et l’audio bidirectionnel, qui semblent tous être des enjeux de table à ce stade, mais c’est agréable de les voir ici aussi. Arlo prétend que sa sonnette vidéo peut résister aux éléments grâce à sa résistance aux intempéries, et il a une fonctionnalité astucieuse qui vous permet d’envoyer des services d’urgence directement à votre domicile depuis l’application (et non à l’endroit où se trouve votre téléphone). Bien que cet appareil ne dispose pas d’options de stockage intégrées, Arlo propose jusqu’à 30 jours d’enregistrements vidéo et vous offre gratuitement les trois premiers mois de son service cloud Arlo Smart.

Tout voir

Arlo Video Doorbell

Avec un zoom 12x et un champ de vision de 180 degrés, la sonnette vidéo Arlo vous aide à tout capturer.

Deux yeux valent mieux qu’un

Source: Maximus

Nous admettrons que ce n’est peut-être pas la sonnette vidéo la plus attrayante, mais beaucoup d’entre vous ne se soucient probablement pas trop de l’apparence de votre sonnette. Avouons-le, cela ressemble à un périphérique utilitaire et il fonctionne en conséquence. Aucune autre sonnette vidéo de cette liste ne possède deux caméras pour couvrir tous les angles morts possibles de votre entrée, et nous ne connaissons aucun produit concurrent ayant cette fonctionnalité.

En plus de sa proposition de vente unique, la Maximus Answer DualCam contient bon nombre des mêmes fonctionnalités que les autres grandes sonnettes de cette liste. Il peut enregistrer des vidéos HDR 1080p avec un champ de vision ultra large à 180 degrés, il permet un son bidirectionnel et il dispose d’une technologie de caméra infrarouge pour une meilleure vision nocturne et une meilleure détection de mouvement. Il est résistant aux intempéries et compatible avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google.

Vision double

Maximus Answer DualCam Smart Wi-Fi Video Doorbell

Éliminez les angles morts sur votre port avant ou votre entrée avec les deux caméras de cette sonnette vidéo haut de gamme.

Retour en boucle

Source: Skybell

Avec tout le monde dans votre rue arborant un Ring, Nest, Eufy, Arlo ou un rectangle noir d’apparence similaire, vous voulez probablement que votre sonnette vidéo intelligente se démarque un peu. Peut-être que vous voulez quelque chose qui a un look plus traditionnel et quelque chose qui peut s’adapter à peu près n’importe quelle entrée. Si cela vous ressemble, vous devriez jeter un coup d’œil à la sonnette vidéo SkyBell HD WiFi.

Cet appareil non technique peut capturer des vidéos HD 1080p avec un champ de vision de 180 degrés et un zoom cinq fois. Il peut même enregistrer des vidéos en couleur même la nuit. Bien sûr, vous aurez toujours l’audio bidirectionnel, la visualisation à la demande, les détecteurs de mouvement et la possibilité d’accorder l’accès à plusieurs utilisateurs ou invités. Les caractéristiques les plus convaincantes sont peut-être liées à son prix. La SkyBell est l’une des sonnettes vidéo les moins chères que nous ayons rencontrées, et elle comprend sept jours d’enregistrements vidéo gratuits – aucun abonnement requis!

Petite cloche, grande valeur

Sonnette vidéo WiFi WiFi SkyBell

Un style intelligent et une sauvegarde vidéo gratuite de sept jours en font une sonnette convaincante pour presque n’importe qui.

