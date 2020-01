Meilleures alternatives Sonos en 2020

Source: Daniel Bader / Android Central

Meilleur

Alternatives à Sonos

Android Central

2020

Plus que jamais, les haut-parleurs sont plus qu’un simple outil pour écouter votre musique préférée. Les haut-parleurs modernes ont souvent des façons intégrées de lire des chansons à partir de votre service de streaming préféré, de parler à des assistants numériques et de se connecter à d’autres haut-parleurs de votre maison pour un son multi-pièces. Sonos est devenue l’une des marques les plus populaires dans le monde actuel des enceintes, offrant un système multi-pièces qui s’est avéré être l’un des meilleurs sur le marché. Cependant, si vous êtes prêt à aller au-delà de Sonos, il existe une tonne d’options – y compris Amazon Echo Studio – qui sont tout aussi bonnes.

Meilleur dans l’ensemble: Amazon Echo Studio

Source: Daniel Bader / Android Central

Amazon a lancé une tonne d’enceintes Echo au fil des ans, mais l’Echo Studio est le premier à avoir pris la qualité audio au sérieux. Pour le prix, c’est facilement l’un des haut-parleurs au meilleur son que vous pouvez acheter.

L’Echo Studio sonne tout aussi bien que le Sonos One à prix similaire, avec ses trois haut-parleurs de milieu de gamme de 2 pouces, son tweeter de 1 pouce orienté vers l’avant et son subwoofer orienté vers le bas, créant un profil sonore riche et plein de vie , et est particulièrement bien avec le chant. Le Studio utilise également ses sept microphones pour ajuster et adapter sa sortie sonore en fonction de la pièce dans laquelle il se trouve. Le surmixage 3D activé par défaut semble assez mauvais, mais au moins il est assez facile de le désactiver avant de commencer à brouiller trop fort.

En tant qu’enceinte Echo, Alexa est intégrée de sorte que vous pouvez utiliser l’aide numérique pour vous renseigner sur la météo, contrôler les appareils domestiques intelligents ou tout ce que vous voulez. Grâce à l’application Alexa sur votre téléphone, vous pouvez créer des groupes de haut-parleurs pour vos différents haut-parleurs Alexa et avoir une lecture transparente dans toute votre maison.

Avantages:

Un son merveilleux qui donne du punch

Les microphones fonctionnent très bien pour les commandes Alexa

Prise auxiliaire 3,5 mm

Agit comme un hub de maison intelligente Zigbee

Super prix

Les inconvénients:

Le surmixage 3D d’Amazon est mauvais

Meilleur dans l’ensemble

Amazon Echo Studio

Sonos qui?

L’Amazon Echo Studio facilite la séparation avec Sonos, offrant une qualité sonore exceptionnelle à un prix avantageux.

Meilleur rapport qualité / prix: Amazon Echo Dot (3e génération)

Source: Android Central

Sonos fait bien les choses, mais ce qui n’est pas idéal avec les offres de la société, c’est qu’elle ne vend pas de haut-parleurs “bon marché”. Si vous essayez de construire un système audio multi-pièces sur un budget, l’un des meilleurs haut-parleurs que vous pouvez obtenir est l’Amazon Echo Dot (3e génération). Il s’agit du haut-parleur Echo le plus abordable d’Amazon, et bien qu’il doive couper certains coins par rapport au plus impressionnant Echo Studio, vous obtenez une tonne de rapport qualité-prix.

L’Echo Dot ne semble évidemment pas aussi bon que les autres haut-parleurs de cette liste, mais pour le prix, il fait un excellent travail. Si vous êtes un auditeur occasionnel et que vous voulez juste que quelque chose joue de la musique / des podcasts en arrière-plan, le Dot est un haut-parleur exceptionnel. Le modèle actuel de 3e génération est le meilleur à ce jour, offrant une quantité surprenante de basses pour un si petit boîtier.

Vous pouvez grouper l’Echo Dot avec d’autres haut-parleurs Alexa comme vous le pouvez avec Echo Studio, et si vous avez une question ou une commande brûlante, Alexa est à votre disposition et appelle pour vous aider de toutes les manières possibles.

Avantages:

Si petit et mignon

Bon son pour sa taille

Accès complet à Alexa

Jack 3,5 mm

Les inconvénients:

Évidemment, ce n’est pas un bon choix pour les audiophiles

Meilleure valeur

Amazon Echo Dot (3e génération)

Le petit orateur qui pourrait

Il est bon marché, compact et le meilleur haut-parleur que vous pouvez acheter pour construire un système audio multi-pièces avec un budget limité.

Meilleure basse: Google Home Max

Source: Android Central

Sorti fin 2017, le Google Home Max n’est plus un poulet de printemps. Cependant, même avec quelques années à son actif, il se distingue toujours comme l’un des haut-parleurs intelligents les plus sonores du marché.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un haut-parleur de cette taille et de ce prix, le Home Max sonne vraiment, vraiment bien. Il garde les médiums et les aigus agréables et clairs, mais lorsque vous plongez dans le bas de gamme avec des chansons riches en basses, les deux subwoofers de 4,5 pouces permettent à votre musique de frapper dans votre intestin de la meilleure façon possible. Semblable à l’Echo Studio, le Home Max dispose d’une fonction “son intelligent” qui utilise ses microphones pour détecter la pièce dans laquelle il se trouve et adapter sa lecture en conséquence.

Google Assistant est présent sur le Home Max pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin, et en utilisant la fonction Chromecast intégrée, vous pouvez facilement envoyer de la musique de votre téléphone vers le Home Max. Même si vous lancez la musique aussi fort que possible, l’Assistant fait un excellent travail pour entendre le mot chaud “Hey Google”. Et, bien sûr, vous pouvez créer des groupes d’enceintes multi-pièces pour d’autres enceintes alimentées par Assistant qui prennent en charge la fonction.

Avantages:

Son fort et grave

Fonction «son intelligent»

Les microphones fonctionnent bien grâce à la musique assourdissante

Assistance Google Assistant et Chromecast

Couplage simple dans plusieurs pièces

Les inconvénients:

Conception encombrante

Coûteux

Meilleure basse

Google Home Max

Plus c’est gros, mieux c’est

Vos voisins ne seront pas ravis si vous prenez le Home Max, mais son son puissant et ses excellents microphones en valent la peine.

Meilleur facteur de forme: Google Nest Mini

Source: Android Central

Là où Amazon a l’Echo Dot pour son haut-parleur intelligent abordable, Google a le Nest Mini. Il s’agit de la suite du populaire Google Home Mini, et c’est un petit gadget vraiment exceptionnel.

L’une de nos pièces préférées sur le Nest Mini est sa conception. Il est assez petit pour pouvoir s’adapter à peu près n’importe où, et grâce à la housse en tissu confortable disponible en quelques couleurs différentes, il peut fonctionner avec pratiquement n’importe quelle esthétique. Vous pouvez placer le Nest Mini sur une table, ou profiter du support mural à l’arrière et étendre les possibilités de le placer.

Le Nest Mini offre un bon son pour sa taille, le volume et les basses étant particulièrement impressionnants. Les commandes tactiles fonctionnent également bien pour contrôler la lecture de musique, et entre l’assistant, le Chromecast et la prise en charge des haut-parleurs multi-pièces, toutes les fonctionnalités intelligentes que vous pourriez demander sont présentes ici.

Avantages:

Idéal pour une écoute décontractée

Plus de basses et de volume que vous attendez

Support mural intégré à l’arrière

Commandes tactiles utiles

Très abordable

Les inconvénients:

Semblable à l’Echo Dot, il n’est pas idéal pour les fanatiques de musique sérieux

Meilleur facteur de forme

Google Nest Mini

Mettez-le n’importe où

Que vous souhaitiez le placer sur votre table ou le fixer au mur, le Nest Mini peut aller à peu près partout dans votre maison.

Meilleur portable: Haut-parleur portable Bose

Source: Bose

Tous les haut-parleurs de cette liste sont parfaits pour écouter de la musique lorsque vous êtes à la maison, mais que faire si vous voulez emmener vos morceaux ailleurs? Entrez dans le haut-parleur portable Bose. Vous pouvez le brancher à votre domicile et l’écouter de cette façon, ou le saisir par la poignée intégrée et profiter jusqu’à 12 heures de lecture véritablement sans fil.

Le haut-parleur portable portable fonctionne via votre réseau Wi-Fi lorsque vous êtes à la maison et, une fois que vous vous en éloignez, agit comme n’importe quel autre haut-parleur Bluetooth. Il offre un contrôle vocal via Alexa et Google Assistant, et en utilisant la technologie SimpleSync de Bose, vous pouvez utiliser le haut-parleur portable avec d’autres appareils Bose pour un son multi-pièces.

Bose favorise l’audio à 360 degrés grâce à la forme cylindrique du haut-parleur domestique, il a des boutons physiques sur le dessus pour les commandes de lecture, et il est résistant à l’eau IPX4 afin qu’il reste en sécurité à la plage ou au bord de la piscine.

Avantages

Peut être utilisé à la maison ou partout où vous allez

Poignée intégrée pour le transport

Son à 360 degrés

Jusqu’à 12 heures d’utilisation par charge

Se connecte à d’autres enceintes Bose Home

Meilleur portable

Haut-parleur portable Bose

Emmenez-le où vous voulez

Grâce à sa durée de vie de la batterie de 12 heures, le haut-parleur portable Bose vous accompagne pour un son impressionnant partout.

Meilleure connectivité: B&O Beoplay M3

Source: B&O

Bang & Olufsen (également connu sous le nom de B&O) est un autre nom éminent sur le marché audio. Ses haut-parleurs connectés n’ont pas la même notoriété que ceux de Sonos, mais cela ne signifie pas qu’ils ne valent pas le coup d’œil. Le Beoplay M3 est un excellent exemple de la raison pour laquelle B&O devrait figurer sur votre radar.

C’est l’un des haut-parleurs les plus abordables de B&O, même si le prix élevé ne le suggère pas nécessairement. Le Beoplay M3 a un magnifique design minimaliste qui est disponible dans cette finition naturelle invitante ou dans le style noir plus utilitaire. B&O affirme que son utilisation de matériaux naturels, tels que l’aluminium, le tissu kvadrat et le polymère souple, permet une meilleure acoustique que celle que vous trouverez dans les enceintes concurrentes.

La qualité sonore est de premier ordre sur le M3, donnant des airs chaleureux et invitants qui dépassent son petit facteur de forme. Vous pouvez coupler le M3 avec d’autres haut-parleurs B&O à l’aide de Beolink Multiroom, ou diffuser votre musique en utilisant Chromecast, AirPlay d’Apple ou Bluetooth. Quelle que soit la façon dont vous voulez écouter, le Beoplay M3 vous couvre.

Avantages:

Design minimaliste

Format compact

Excellente qualité sonore

Lecture multi-pièces de B&O

Prise en charge de Chromecast et AirPlay

Les inconvénients:

Pas pour les acheteurs soucieux de leur budget

Meilleure connectivité

B&O Beoplay M3

Utilisez-le à votre façon

À partir de Chromecast, d’AirPlay et du système de lecture multi-pièces de B&O, le Beoplay M3 vous permet d’écouter comme vous le souhaitez.

Meilleur design: Marshall Action II

Source: Marshall

Aucun des orateurs de cette liste n’a un design mauvais ou peu attrayant, mais je pense que nous pouvons tous convenir qu’aucun d’entre eux ne rivalise avec la beauté du Marshall Action II. Le design rétro fait une déclaration, et l’attention portée aux détails que Marshall a exposée est sans pareille.

En dehors de la beauté, l’Action II a le pouvoir de le sauvegarder. Ce n’est pas le plus grand haut-parleur est l’arsenal de Marshall, mais il semble toujours incroyable. Marshall vante une expérience d’écoute bien équilibrée qui n’est “rien de moins que grande”. À l’aide des boutons de commande physiques situés sur le dessus de l’Action II, vous pouvez régler manuellement le volume, les graves et les aigus de l’enceinte.

En ce qui concerne l’intelligence de l’Action II, elle est alimentée par Alexa. En plus de poser à Alexa toute question aléatoire qui vous vient à l’esprit tout au long de la journée, vous pouvez également regrouper le Marshall Action II avec d’autres haut-parleurs alimentés par Alexa pour un son à la maison dans chaque pièce.

Avantages:

L’un des haut-parleurs les mieux conçus sur le marché

Boutons de contrôle physique pour les basses et les aigus

Ne prend pas trop de place

Un son bien équilibré

Alexa intégré

Les inconvénients:

Ne gère pas le mieux les basses

Meilleur design

Marshall Action II

Une œuvre d’art

Le Marshall Action II fait une déclaration avec son design audacieux et rétro – même avec des boutons physiques pour ses basses et ses aigus.

Meilleur résultat: Bose Home Speaker 500

Source: Bose

Oui, c’est un affichage à l’avant du Bose Home Speaker 500. Est-ce nécessaire? Non. Est-ce un petit ajout sympa qui aide le 500 à se démarquer de ses concurrents? Oui. L’affichage sur le 500 est certainement unique et fait des choses comme montrer l’heure et quelle chanson joue actuellement, mais ce n’est pas la seule raison de l’acheter.

Derrière cet écran se trouve un produit exceptionnel dans presque tous les sens. Il offre un son phénoménal qui rend justice à n’importe quelle chanson que vous jouez, prend en charge Alexa et Google Assistant, et il fonctionne même avec AirPlay 2. Les microphones utilisés pour invoquer Alexa / Google Assistant sont exceptionnels, tout comme le corps en aluminium des deux pilotes personnalisés. logé dans.

Vous pouvez utiliser le Bose Home Speaker 500 seul et être très bien, ou le coupler avec d’autres haut-parleurs Bose pour un son multi-pièces qui vous coupera le souffle.

Avantages

Design saisissant

Ça a l’air fantastique

Alexa et Google Assistant

Grands micros

Meilleur Overkill

Bose Home Speaker 500

Sortez tous

Votre portefeuille pourrait vous détester, mais vos oreilles vous remercieront sans cesse d’avoir choisi le Bose Home Speaker 500.

Meilleure qualité audio: Bluesound Pulse Mini 2i

Source: Bluesound

Avec une présence si importante de Sonos sur le marché de l’audio multipièce, nous ne vous blâmons pas de ne pas vous être rendu compte du nombre de concurrents dont il dispose réellement, dont Bluesound. Il est similaire à Sonos dans le sens où il crée des haut-parleurs de haute qualité qui prennent en charge la lecture dans plusieurs pièces, et l’un des plus remarquables est le Bluesound Pulse Mini 2i.

Il s’agit essentiellement de la version Bluesound du Sonos Play: 5, et il vérifie une tonne de cases. La double chambre acoustique délivre un son fantastique qui est plus gros et plus puissant que ce que vous attendez d’un haut-parleur de taille moyenne comme celui-ci. Le Pule Mini 2i prend également en charge une tonne de codecs audio sans fil, y compris aptX HD.

Vous pouvez diffuser de la musique sur le Pulse Mini 2i en utilisant AirPlay 2, Alexa est intégré et Bluesound a son propre système de haut-parleurs multi-pièces appelé “BlueOS”. Ce n’est pas un voyage bon marché pour investir dans l’écosystème Bluesound (sans parler d’un haut-parleur), mais pour les audiophiles autoproclamés, c’est l’une des meilleures alternatives Sonos qui existe.

Avantages:

Qualité de construction de premier ordre

Un son plus gros que sa taille

Prend en charge une tonne de codecs audio

Système multi-pièces de Bluesound

Alexa et AirPlay 2

Les inconvénients:

Pas de support Chromecast

Très cher

Meilleure qualité audio

Bluesound Pulse Mini 2i

Offrez à vos oreilles quelque chose de sympa

En supposant que vous n’avez pas un budget serré, le Bluesound Pulse Mini 2i est un haut-parleur exceptionnel qui mérite une place dans votre maison.

Meilleure barre de son: Polk Audio Command

Source: Android Central

Le Sonos Beam est l’une des meilleures barres de son que vous pouvez acheter, mais si vous essayez de vous offrir une désintoxication Sonos, une excellente alternative est la commande audio Polk. Il s’agit d’un système en deux parties, comprenant la barre de son principale et un subwoofer sans fil qui l’accompagne.

Dans l’ensemble, la barre de son et le caisson de basses créent un son superbe pour remplir la pièce. Vous pouvez personnaliser l’égaliseur en fonction de ce que vous regardez ou écoutez, et le pilote de 6,5 pouces du woofer donne vie à tout ce que le Beam ne peut pas toucher. La configuration de la commande est également très simple, ce que nous aimons toujours voir.

Il s’agit d’un autre appareil alimenté par Alexa, ce qui signifie que vous pouvez parler à l’assistant pour obtenir de l’aide avec des questions / commandes et l’utiliser pour la lecture dans plusieurs pièces avec d’autres haut-parleurs Alexa. Tenez compte de tout cela avec le prix compétitif, et Polk a un gagnant entre ses mains.

Avantages:

Son merveilleux

Livré avec un subwoofer sans fil

Il a Alexa

Lecture facile dans plusieurs pièces

Processus de configuration simple

Meilleure barre de son

Commande audio Polk

Votre téléviseur en a besoin

Que vous regardiez un film ou écoutiez votre chanson préférée, la commande Polk est la barre de son que vous devriez avoir.

Conclusion

Bien que vous ne le pensiez peut-être pas au début, il existe de nombreuses options en ce qui concerne les alternatives Sonos. Bien que l’un des choix de cette liste mérite notre recommandation, l’orateur qui se démarque le plus est le Amazon Echo Studio.

Étant la première tentative d’Amazon de créer un haut-parleur intelligent véritablement génial, l’Echo Studio a largement dépassé nos attentes. C’est une pure joie à écouter, le système de lecture multi-pièces est facile à utiliser, et il tire à double usage en tant que hub Zigbee pour les appareils domestiques intelligents est juste la cerise sur le gâteau.

Que vous soyez déjà investi dans des haut-parleurs Echo / Alexa ou que ce soit votre tout premier, l’Echo Studio est un excellent exemple qu’il y a beaucoup de place pour d’autres joueurs dans cet espace.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joe Maring est le rédacteur en chef d’Android Central et aime tout ce qui a un écran et un processeur depuis qu’il se souvient. Il parle / écrit sur Android sous une forme ou une autre depuis 2012 et le fait souvent en campant dans le café le plus proche. Entrez en contact avec lui sur Twitter @ JoeMaring1 ou envoyez un e-mail à joe.maring@futurenet.com

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.