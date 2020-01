Meilleures ampoules LED intelligentes qui fonctionnent avec Google Home en 2020

Meilleur

Ampoules LED intelligentes compatibles avec Google Home

Non seulement les ampoules intelligentes à LED sont plus éconergétiques que les ampoules à incandescence traditionnelles, mais vous vous sentirez comme Tony Stark marcher dans votre maison en contrôlant l’éclairage avec juste votre voix. Google Home est l’une des plates-formes d’assistant domestique au point de mire, donc bien sûr, il existe une pléthore de marques d’ampoules intelligentes désireuses d’obtenir ce badge «fonctionne avec Google». La question que vous devez vous poser en tant que consommateur est de savoir combien d’ampoules vous avez besoin pour votre maison et combien êtes-vous prêt à dépenser?

Éclairage intelligent complet

Pour profiter au mieux des lumières LED intelligentes, vous voudrez commencer par celles qui sont entièrement personnalisables avec la gamme complète de couleurs disponibles. Parce que ces ampoules sont beaucoup plus chères que n’importe quelle ampoule que vous avez probablement achetée dans votre vie – et nécessitent souvent un concentrateur intelligent dédié pour relayer entre les ampoules et votre réseau domestique – vous allez vouloir choisir une marque qui peut satisfaire tous vos besoins d’éclairage intelligent ou assemblez votre plan de maison avec des ampoules qui n’ont pas besoin de concentrateur.

Ampoules intelligentes blanches à intensité variable

Soyons réalistes, toutes les ampoules intelligentes de votre maison n’ont pas besoin de parcourir 16 millions de couleurs différentes; ils ont juste besoin d’être gradables et de réagir à vos commandes vocales. Vous pouvez économiser de l’argent en achetant des ampoules intelligentes à LED blanches pour les zones les plus banales de votre maison comme les couloirs et les salles de bains et économiser les ampoules de couleur plus sophistiquées pour les zones où vous divertissez vos invités. Il existe des ampoules intelligentes blanches à intensité réglable pour chaque écosystème de concentrateur intelligent ainsi que de nombreuses options qui ne nécessitent qu’une connexion Wi-Fi.

Tant que vous possédez déjà un pont Philips Hue, vous pouvez commencer à ajouter des ampoules intelligentes à n’importe quelle pièce de votre maison. Avec ce pack de quatre ampoules blanches à intensité réglable, vous pouvez planifier et automatiser votre éclairage en fonction de vos besoins quotidiens ou donner l’impression que votre maison est habitée pendant que vous êtes absent en programmant des lumières dans différentes pièces pour qu’elles s’allument et hors tout au long de la soirée.

50 $ sur Amazon

Les ampoules LIFX ne nécessitent pas de concentrateur, juste une connexion solide au réseau Wi-Fi. Cette ampoule est comparable à une ampoule de 60W et est parfaite pour les petites lampes ou les appareils d’éclairage. La variation blanche offre le meilleur rapport qualité-prix, mais il existe des mini ampoules de couleur ou des ampoules de jour et de crépuscule qui changeront la couleur et la chaleur de l’éclairage en fonction de l’heure de la journée. Ceux-ci sont vendus individuellement et sont parfaits pour les lampes sur les tables de chevet.

À partir de 15 $ sur Amazon

Si vous avez déjà un concentrateur Sengled – ou même un concentrateur SmartThings ou Wink – vous pouvez ajouter huit ampoules à votre réseau pour le meilleur prix par ampoule que vous trouverez. C’est une affaire et une excellente option si vous souhaitez remplacer chaque ampoule de votre maison par une ampoule intelligente à commande vocale sans dépenser des centaines de dollars.

74 $ chez Amazon

Découvrez ce pack de deux ampoules SEALIGHT pour le look rétro d’une ampoule à incandescence avec tout le confort d’une ampoule connectée. Le prix par ampoule est assez bon, et aucun moyeu n’est requis. Ce sont des ampoules A19 standard qui sont contrôlables via votre téléphone ou avec Google Assistant sont faciles à atténuer et peuvent être réglées sur des minuteries planifiées.

30 $ chez Amazon

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent les ampoules intelligentes blanches à intensité variable et ne veulent pas dépenser une fortune, les ampoules Kasa de TP-Link sont un bon choix qui offre l’avantage supplémentaire de ne pas avoir de concentrateur – juste une connexion solide au Wi-Fi de votre maison. Un réseau Fi est requis. Le kit de démarrage, qui comprend trois ampoules, est un bon point de départ et se connecte facilement à l’application Google Home.

60 $ chez Amazon

Last but not least, Eufy propose également une sélection d’ampoules intelligentes qui incluent des ampoules blanches douces, des ampoules blanches accordables qui sont capables d’imiter la lumière du jour et une ampoule multicolore qui peut groover avec votre musique. Toutes les ampoules incluent une connexion Wi-Fi intégrée pour se déplacer en ayant besoin d’un concentrateur et peuvent être facilement ajoutées à vos appareils connectés dans l’application Google Home.

33 $ chez Amazon

N’ayez pas peur de mélanger et assortir

La meilleure partie du fait d’avoir autant d’options d’éclairage intelligent disponibles que tout fonctionne avec Google Home est que vous pouvez avoir un concentrateur configuré et des ampoules Wi-Fi individuelles fonctionnant toutes sur votre réseau domestique et toujours tout contrôler à l’aide de Google Assistant.

Notre principale recommandation est le kit de démarrage Philips Hue qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire la maison intelligente de vos rêves. Une fois que vous aurez tout configuré, vous voudrez commencer à rechercher d’autres produits Hue qui sont tout aussi faciles à configurer et à contrôler. Si vous voulez faire des folies, vous pouvez créer l’ambiance d’éclairage parfaite pour chaque pièce de votre maison en utilisant les lumières intelligentes Hue.

Bien sûr, ce qu’il y a de bien avec Google Home, c’est qu’il fonctionne avec d’innombrables autres marques, vous pouvez donc économiser sur les bandes lumineuses LED en obtenant une bande intelligente LED Minger Govee de 16 pieds pour la moitié du prix de l’équivalent Philips Hue. Et puis, il y a juste des pièces d’accent dope comme le kit Nanoleaf Rhythm Smarter qui auraient l’air cool dans n’importe quelle salle multimédia ou dans un repaire de joueur.

