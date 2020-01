Meilleures annonces NAMM 2020 de Moog, UA, et plus

NAMM 2020 est facilement l’un, sinon le plus grand spectacle de l’année pour les producteurs, les musiciens et les gens qui conçoivent l’équipement que nous utilisons tous. Maintenant que la plupart des annonces les plus importantes du NAMM 2020 ont été diffusées, il est temps de rassembler les meilleurs d’entre eux. Ci-dessous, vous trouverez une sélection de notre nouvel équipement préféré qui a été dévoilé au salon de cette année, ainsi que des mentions honorables pour les producteurs nationaux, les créateurs de contenu, les streamers et bien plus encore.

Les meilleures annonces NAMM 2020 et de nouveaux équipements:

Universal Audio Luna:

La plate-forme d’enregistrement Universal Audio Luna se classe facilement parmi les annonces les plus importantes et les meilleures de NAMM 2020 cette année. Après 60 ans consacrés aux équipements d’enregistrement audio analogique haut de gamme et similaires, Luna promet de donner aux propriétaires d’interfaces UA Apollo et Arrow une mise à niveau massive lorsqu’elle sera finalement lancée plus tard cette année. La toute nouvelle console Neve totalisant l’émulation d’ampli, des possibilités de routage d’interface beaucoup plus profondes et même son propre environnement DAW complet sont quelques-unes des principales fonctionnalités ici. Bien que cela puisse être à peu près aussi perturbateur pour l’industrie dominée par Pro Tools, Logic et Ableton qu’excitant, Universal Audio apporte aux producteurs ce qui semble être de nouveaux jouets incroyablement puissants tout en sautant dans l’espace d’instruments virtuels pour la toute première fois. avec Luna. Des trucs très excitants ici.

Obtenez tous les détails sur Universal Audio Luna dans notre couverture d’annonce pour être prêt pour le gratuit télécharger lors de son lancement au «printemps 2020».

Apogee Symphony Desktop:

Cette année, NAMM 2020 a eu sa juste part de la nouvelle technologie d’interface audio, des toutes premières solutions SSL dédiées aux nouveaux montages de guitare d’IK Multimedia. Mais c’est le nouvel Apogee Symphony Desktop qui a retenu notre attention. Bien que j’utilise un système Universal Audio Apollo à l’époque, la conversion numérique-audio d’Apogee n’est pas une plaisanterie et est facilement parmi les meilleures de l’industrie. La nouvelle interface apporte les composants internes haut de gamme des Symphony I / O MkII existants à la simplicité et la polyvalence des interfaces Duet et Quartet beaucoup plus abordables. Bien que la boîte de 10 entrées / 14 sorties chargée de DSP ne soit certainement pas bon marché à 1299 $, il semble que la gamme Apollo d’UA ait une nouvelle concurrence de la seule société qui a tenté de le faire. Cette ventouse fonctionnera aussi avec votre Mac et iPad Pro dès la sortie de la boîte.

Le nouvel Apogee Symphony Desktop commencera à être livré au premier trimestre 2020. Et vous pouvez en savoir plus sur ces toutes nouvelles interfaces SSL ici.

Arturia KeyStep Pro

Les meilleures annonces NAMM 2020 d’Arturia ont été soulignées par le nouveau KeyStep Pro. Le contrôleur de clavier MIDI hybride dispose d’un séquenceur multipiste étendu avec de nombreuses options d’E / S pour tous vos équipements externes. Alors que la plupart des claviers MIDI ne sont que cela et pas beaucoup plus, le KeyStep Pro offre un ensemble de fonctionnalités presque à l’épreuve du temps qui permet aux producteurs et aux musiciens d’étendre leur configuration en termes d’équipement virtuel et physique sans avoir à obtenir un nouveau contrôleur pour tout exécuter. . Avec quatre séquenceurs entièrement indépendants intégrés, nous pouvons facilement imaginer que KeyStep Pro est le cerveau de votre opération à la fois sur scène et en home studio. En savoir plus dans notre couverture d’annonces.

KeyStep Pro d’Arturia commencera à être livré au printemps 2020 pour 349 $. N’oubliez pas de consulter le dernier KeyLab 88 MkII et la dernière mise à jour du firmware du synthétiseur Arturia Microfreak annoncée au NAMM 2020.

Plus des meilleures annonces NAMM 2020:

Vous trouverez encore plus de nouveaux équipements de NAMM 2020 dans notre centre de nouvelles ici.

