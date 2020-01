Meilleures antennes en direct en 2020

Source: Cordcutters

Si vous cherchez à choisir une antenne en direct, il peut y avoir une quantité écrasante de choix à choisir. Que vous recherchiez une large gamme ou un prix bon marché, vous pouvez parcourir les antennes pendant des heures. Je recommanderais de jeter un œil à l’antenne extérieure ClearStream 1MAX si vous recherchez une antenne décente à un bon prix. Assurez-vous de continuer à lire pour encore plus d’informations sur ce qui en fait la meilleure antenne globale. Il existe plusieurs grandes antennes parmi lesquelles choisir, en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce que vous cherchez à y consacrer.

Meilleur dans l’ensemble: ClearStream 1MAX

Le ClearStream 1MAX est le choix clair pour la meilleure antenne globale avec toutes les grandes fonctionnalités qu’il a à offrir dans le monde des antennes. Avec cette gamme de prix et l’ajout d’un amplificateur, il contribue à faire ressortir la beauté de ce produit. Le design est agréable et simple, et il ne prendra pas beaucoup de place à l’intérieur ou à l’extérieur. Comme pour toutes les antennes, la précision de la plage indiquée peut ne pas être vraie pour toutes les zones. Il y a aussi des plaintes selon lesquelles cette antenne particulière est difficile à assembler, alors faites attention lorsque vous allez de l’avant pour le faire.

Bien qu’il y ait quelques problèmes avec cet appareil, les points positifs brillent certainement au-dessus de tous. La meilleure partie doit être le prix de cette antenne, d’autant plus qu’un amplificateur est inclus. Ajoutez un joli design et une taille plus petite; il y a beaucoup de bonnes choses pour ce produit. C’est pourquoi c’est le meilleur choix pour une antenne globale et mon préféré.

Avantages:

Grande gamme de prix

Construction compacte

Design élégant et simple

Comprend un amplificateur

Les inconvénients:

Précision de portée

Difficile à assembler

Meilleur dans l’ensemble

ClearStream 1MAX

Ayez votre téléviseur et aimez-le aussi.

Cette antenne est la bonne façon de profiter de la télévision, avec un design élégant et un joli prix. Il est également livré avec un amplificateur pour aller encore plus loin.

Meilleur milieu de gamme: Channel Master CM-4221

L’antenne Channel Master atteint jusqu’à 180 degrés de portée, ce qui vous apportera un téléviseur de haute qualité dans le confort de votre salon. Avec une portée de 60 miles, cet appareil sera en mesure de vous apporter plusieurs canaux, locaux et réseau. Comme pour toutes les antennes, la précision de la portée dépend de votre emplacement. Soyez sûr de considérer les arbres autour de votre maison. La conception de cette antenne est un peu vieille école, mais vous ne pouvez pas trop vous plaindre étant donné qu’elle est pré-assemblée.

Cette antenne a beaucoup de bonnes choses: de la télévision de haute qualité à 180 degrés de fonctionnalité pour capter plus de chaînes. Bien que la plage ne soit pas précise pour tout le monde et qu’elle ne soit pas exactement la plus jolie, il est agréable de ne pas avoir à l’assembler seule. Montez ce mauvais garçon directement sur votre toit ou dans votre grenier et profitez de tout ce que Channel Master a à offrir à votre expérience télévisuelle.

Avantages:

Multidirectionnel

Qualité HD

Pré-assemblé pour plus de facilité

Les inconvénients:

Conception de la vieille école

La plage peut ne pas être précise

Meilleur milieu de gamme

Maître de canal CM-4221

Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.

Cette antenne de milieu de gamme est un excellent choix si vous recherchez un rayon plus petit pour les canaux. Le design classique vaut la gamme que vous obtiendrez.

Meilleur rapport qualité / prix: antenne TV HD amplifiée Bikuu

Cette version bon marché d’une antenne de qualité a une assez large gamme compte tenu de son coût. Non seulement la gamme est excellente, mais elle est également très bien construite et elle est livrée avec un amplificateur qui rend le prix encore plus beau. Cependant, il semble que cette antenne ne capte pas les canaux qu’elle promet ainsi que l’inexactitude de la portée qu’elle déclare atteindre.

Il est important de garder à l’esprit que votre emplacement joue un grand rôle dans ce que vous pourriez recevoir sur votre antenne. Étant donné que c’est l’option la moins chère de la liste, il est plutôt étonnant de voir cette gamme, qui vous apportera plus de chaînes. C’est également une antenne de qualité avec un amplificateur inclus, ce qui la rend encore plus incroyable à ce prix particulier.

Avantages:

À longue portée

Petite étiquette de prix

Amplificateur inclus

Construction de qualité

Les inconvénients:

Ne capte pas autant de canaux que promis

Volumineux

Plage imprécise

Meilleure valeur

Antenne TV HD amplifiée Bikuu

Bon marché mais bon.

Bikuu a créé une antenne géniale mais bon marché pour vous aider à économiser de l’argent pendant que vous cherchez à étendre la portée de votre chaîne de télévision.

Meilleur haut de gamme: antenne TV Mohu Sky

L’antenne Mohu Sky TV est la plus chère de la liste, ce qui est compréhensible compte tenu de la garantie incluse et de la clarté des chaînes de télévision que vous recevez. Il est également livré avec un câble amovible de 30 pieds pour faciliter le déplacement de l’antenne au besoin. Bien que la conception soit terriblement étrange pour une antenne, ce n’est pas le pire de cet appareil. Compte tenu de son coût, la portée est le plus gros inconvénient de cette antenne particulière.

Même si la portée n’est que de 75 miles selon votre emplacement, la qualité et la clarté de l’image HD valent l’argent supplémentaire. La garantie d’un an incluse dans l’achat de l’antenne est un autre excellent ajout au cas où quelque chose lui arriverait. C’est une option merveilleuse pour toute maison qui ne craint pas de dépenser de l’argent pour la qualité de ce produit.

Avantages:

Câble détachable de 30 pieds

HDTV clair

Garantie un an

Construction de qualité

Les inconvénients:

Coûteux

Canaux dépendant de la zone

Pas longue portée

Conception maladroite

Meilleur haut de gamme

Antenne TV Mohu Sky

Plus c’est cher, mieux c’est.

L’antenne Mohu haut de gamme vaut le prix vu la qualité des spectacles. Ce qui lui manque en portée, il fait partie de la garantie.

Meilleure longue portée: Antenne TVHD amplifiée ViewTV

L’antenne ViewTV est déjà amplifiée, ce qui lui permet d’atteindre jusqu’à 150 miles pour une portée incroyablement longue. Cette antenne a également été créée pour résister aux intempéries, et elle est sur une rotation motorisée pour pouvoir tourner à 360 degrés. Cela permet à l’antenne de capter des canaux sur de longues distances tout autour du périmètre de votre maison. Bien qu’il ait une grande gamme, il semble être fait à moindre coût avec des éléments inutiles, et il a également un look old school dont peu de gens sont fans.

Bien qu’il y ait quelques plaintes à propos de cette antenne, elle semble être un appareil fantastique pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre téléviseur. La portée de 150 miles est imbattable et la rotation motorisée à 360 ° en fait une option encore plus merveilleuse pour n’importe quelle maison. Si vous vivez dans une zone où les éléments pourraient être un problème, c’est un excellent choix résistant aux intempéries à ajouter à votre plaisir télévisuel.

Avantages:

Rotation motorisée

Résistant aux intempéries

Atteint 150 miles

Les inconvénients:

Look d’antenne classique

Fait à peu de frais

Meilleure longue portée

Antenne TVHD amplifiée ViewTV

En elle pour le long terme.

Cette antenne a la meilleure gamme de toutes celles du marché, en particulier pour le prix. Il peut s’user par tous les temps.

Meilleure grande échelle: antenne TV Direct ClearStream 4 de l’antenne

L’antenne Direct ClearStream de l’antenne est un excellent choix si vous recherchez une grande antenne. Avec une portée de 70 miles et un élément multidirectionnel pour améliorer la portée et la réception, c’est une excellente antenne pour certains endroits. Cela vient également avec une garantie à vie et un support intégré pour aider également la gamme. C’est une conception étrange pour une antenne, et c’est plutôt difficile à assembler en raison de cette conception maladroite.

Si le look de l’antenne ne vous dérange pas et que vous recherchez un grand design, c’est une excellente antenne pour vous. Avec le support intégré et les multi-directions que vous pouvez utiliser pour augmenter la gamme, c’est un excellent choix pour de nombreuses maisons. De plus, la garantie à vie vous aidera à vous sentir mieux pour l’assembler, au cas où vous n’êtes pas une personne pratique.

Avantages:

Support intégré

Multidirectionnel

Garantie à vie

Les inconvénients:

Conception étrange

Difficile à assembler

Meilleure grande échelle

Antennes Direct ClearStream 4 TV Antenna

Grand et responsable.

Il s’agit de la plus grande antenne disponible, avec un support nécessaire pour augmenter sa portée. Bien que cela puisse être difficile à assembler, cela en vaut la peine.

Conclusion

Il y a des tonnes d’antennes parmi lesquelles choisir pour combler tous les besoins que vous pourriez avoir pour votre expérience TV. Bien qu’il existe plusieurs bonnes options dans cet article, elles sont toutes pâles par rapport au ClearStream 1MAX. Cette antenne est l’une des antennes les mieux notées de sa gamme et possède de nombreuses qualités qui en font l’option parfaite pour votre maison. Avec l’amplificateur inclus pour augmenter la portée si nécessaire ainsi que la conception compacte, il n’y a aucune raison de douter d’avoir ce produit en tête de votre liste.

Peut-être que vous recherchez certaines qualités en ce qui concerne votre antenne. Qu’il s’agisse d’une longue portée ou des directions multiples nécessaires pour certains canaux, il existe une antenne pour chaque exigence que vous pourriez avoir. Si votre lecteur principal est de réduire cette facture de câble, vous avez l’embarras du choix pour vous satisfaire de votre expérience de visionnement de télévision.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Phil Nickinson est l’éditeur de CordCutters.com, le père principal derrière Modern Dad et éditeur émérite d’AndroidCentral.com. Il est journaliste depuis qu’il a commencé à travailler dans son journal local en 1998, et avec Mobile Nations depuis 2009. Suivez-le sur Twitter: @Mdrndad.

