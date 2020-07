Meilleures applications Android pour votre Chromebook 2020

Source: Android Central

Alors que Chrome OS dans son ensemble était une idée fantastique, surtout pour ceux qui voulaient un ordinateur avec un budget limité, cela a été entravé pendant un certain temps. Ensuite, Google a décidé d’améliorer l’expérience en intégrant le Google Play Store aux Chromebooks. Maintenant, vous avez accès à plus d’applications que vous ne savez quoi en faire. Bien que toutes les applications de votre téléphone ne soient pas disponibles sur un Chromebook, nous avons toujours trouvé certaines des meilleures dont vous aurez besoin.

Restez en contact avec tout le monde

La communication est essentielle, en particulier avec quelque chose comme un Chromebook et le Play Store, ce qui fait que vous n’avez pas à vous fier au navigateur. Certaines applications de messagerie sont disponibles dans le navigateur, mais vous n’obtenez pas tous les mêmes avantages que la version Play Store. Que vous essayiez de collaborer ou de rattraper votre famille, ce sont les applications pour rester en contact avec tout le monde.

Meilleurs fournisseurs VPN 2020: découvrez ExpressVPN, NordVPN et plus

Restez au top de vos tâches

La gestion des tâches est une nécessité agaçante, même si c’est pour quelque chose d’aussi simple qu’une liste d’emballage ou d’épicerie. Heureusement, avec ces applications à faire, vous pourrez gérer n’importe quel projet, grand ou petit, plus facilement que jamais depuis votre Chromebook.

Google Keep est fantastique pour être l’endroit idéal pour jeter des objets suspendus dans votre tête. Qu’il s’agisse d’une liste, d’un lien vers un site Web ou d’une simple note de base, vous pouvez tout faire avec Google Keep. De plus, avec les cartes personnalisables, vous n’oublierez pas où se trouvent vos notes.

Peu importe si vous avez un grand projet ou une liste de tâches de base, Todoist peut gérer tout ce que vous lui lancez. Les membres Premium bénéficient de fonctionnalités supplémentaires telles que les balises et les rappels, tandis que la version gratuite sera plus que suffisante pour la majorité des utilisateurs.

Parfois, tout garder dans l’écosystème de Google est tout simplement plus facile et les tâches ne sont pas trop minables. Vous ne pourrez pas suivre les projets complexes, mais vous pouvez faire quelques listes, intégrer Google Assistant et visualiser vos tâches de partout.

TickTick est assez impressionnant, même s’il n’obtient pas autant de fanfare que d’autres applications à faire. L’application propose des dossiers, ainsi que la possibilité de créer des listes intelligentes personnalisées et d’ajouter une priorité à vos tâches. Il y a même une minuterie Pomodoro intégrée pour vous aider à rester concentré sur votre travail.

Bien que vous puissiez utiliser Asana pour gérer vos projets personnels, le vrai pouvoir est débloqué si vous travaillez avec une équipe. La collaboration est facile à configurer et à gérer, avec des fonctionnalités utiles comme les commentaires et le balisage. Mieux encore, il est disponible sur le Web, votre téléphone ou votre Chromebook en tant qu’application autonome.

Après avoir acquis Wunderlist, Microsoft To Do est devenu l’une des meilleures applications de tâches gratuites disponibles. Vous pourrez importer vos tâches Wunderlist tout en profitant des listes intelligentes pour suivre différents projets. Tout cela est possible sans que vous ayez à dépenser un centime.

Mots de passe protégés

Internet est un endroit merveilleux, mais avec tous les différents comptes dont vous avez besoin, il est impossible de se souvenir de tous vos mots de passe. Vous ne voulez jamais utiliser le même mot de passe deux fois, et avec ces gestionnaires de mots de passe, vous pourrez non seulement créer des mots de passe uniques et les gérer, mais vous pouvez également être averti si quelqu’un a été impliqué dans une violation de données.

Restez social

Ce n’est pas amusant d’avoir une multitude de fenêtres de navigateur ouvertes lorsque vous passez d’un réseau social à l’autre. Avec le Play Store, vous pouvez maintenant télécharger l’application qui l’accompagne pour votre réseau préféré, puis parcourir et partager le contenu de votre cœur.

Reddit est la «première page d’Internet». Vous pouvez vous retrouver assez rapidement dans un terrier de lapin ou trouver une réponse à une question que vous pourriez avoir et qui n’a pas été résolue ailleurs sur le Web. Les subreddits sont des communautés où vous pouvez partager vos pensées, vos opinions ou trouver de nouveaux fonds d’écran à télécharger sur presque tous les sujets.

Quand il s’agit de suivre ce qui se passe chaque jour, il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’avec Twitter. Les entreprises ont décidé d’annoncer de nouveaux produits, des mises à jour et bien plus sur Twitter, et vous pouvez suivre autant de personnes que vous le souhaitez.

Bien qu’il soit possible de prendre des photos de certains Chromebooks et de les télécharger sur Instagram, ce n’est pas la meilleure expérience. Cependant, avec l’application Android sur votre Chromebook, vous pouvez le faire ou simplement suivre vos amis et ce qu’ils ont fini par faire le week-end dernier.

Détendez-vous avec des films ou des émissions de télévision

Rien de tel que de s’asseoir avec un bon film à la fin d’une longue journée. Heureusement, vous pouvez choisir parmi de nombreux services de streaming. Certains permettent de regarder la télévision en direct, tandis que d’autres vous donnent accès à des classiques que vous avez peut-être oubliés.

Il existe de nombreux services de streaming disponibles actuellement qui tentent d’éliminer le tonnerre de Netflix, mais la société continue de produire du contenu original, tout en hébergeant d’autres films et émissions de télévision que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Quelle meilleure façon de se détendre de la journée qu’avec votre émission préférée sur Netflix?

La bibliothèque Disney + est si vaste qu’elle peut être un peu époustouflante. Cela ne signifie pas que vous devez l’éviter, car il contient certains des meilleurs films et émissions de télévision avec lesquels vous avez grandi. Mieux encore, s’il y a quelque chose avec lequel vous voulez frapper la nostalgie, il y a de fortes chances que ce soit sur Disney +.

Les services de streaming sont excellents et tout, mais si vous avez déjà une bibliothèque de contenu, vous pourrez probablement la regarder avec VLC. Cette application prend en charge une multitude de formats vidéo, mais vous pouvez également l’utiliser pour écouter de la musique ou des livres audio. Vous n’aurez plus à vous soucier du téléchargement d’un grand film, seulement pour être incapable de le lire en raison du format.

Maintenant que Mixer est à l’écart, Twitch est l’endroit idéal pour les streamers de jeux vidéo de grande envergure. Cependant, si vous souhaitez parcourir, vous serez surpris de constater qu’il y a beaucoup plus disponible que les seuls jeux vidéo.

La bibliothèque vidéo Prime d’Amazon est assez vaste et si vous êtes déjà abonné à Prime, c’est un excellent moyen de regarder des films impressionnants. Il y a des émissions et des films que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, tandis que du contenu nouveau et unique sort tout le temps.

Bien que Hulu ait un arriéré de contenu décent à regarder, le plus grand avantage est de pouvoir regarder la télévision en direct. Cela ouvre la porte à bien plus qu’un catalogue d’émissions et de films déjà enregistrés. Vous pouvez même enregistrer du contenu à regarder plus tard si vous ne pouvez pas rentrer à temps.

Modifier ces photos et vidéos

Peu importe si vous prenez des photos avec votre smartphone, DSLR ou votre Chromebook, vous voudrez probablement les exécuter via un éditeur de photos. Peut-être avez-vous juste besoin d’une application pour les gérer et les sauvegarder toutes. Ce sont les meilleures applications pour gérer et éditer vos photos et vidéos.

Il n’y a pratiquement aucune limite à ce que vous pouvez faire avec Google Photos en ce qui concerne la gestion de vos photos et vidéos. Vous pouvez tout sauvegarder, créer des dossiers, les partager avec vos amis et votre famille et tout organiser. La gestion des photos n’a jamais été aussi simple grâce à Google Photos.

Si vous avez besoin de modifier vos photos et que vous ne souhaitez pas vous abonner, il est difficile de trouver une meilleure option que Snapseed. Il existe une pléthore d’outils d’édition, ainsi que des filtres. Vous pouvez également partager rapidement ces photos modifiées avec vos amis ou simplement les enregistrer pour vous-même.

C’est bien et dandy si vous voulez éditer des images de votre GoPro, mais avec Quik, vous n’avez besoin de rien d’autre. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter jusqu’à 75 photos ou clips vidéo, y compris des photos animées. Ensuite, vous pouvez facilement créer une superbe vidéo pour montrer les moments forts de vos vacances.

Il existe différents niveaux d’éditeurs de photos que vous pouvez utiliser et jouer avec. Lightroom est au niveau moyen avec la pléthore d’outils que vous pouvez utiliser pour peaufiner vos photos. Il existe également des ajustements automatiques qui peuvent être activés pour que vous puissiez laisser l’application faire le travail et obtenir des photos incroyables.

Ce qui distingue Infinite Painter, ce sont les pinceaux et leur fonctionnement avec les différentes textures de papier disponibles. Nous nous attendons à ce que les choses semblent et se sentent différentes lorsque vous utilisez différentes textures et Infinite Painter le fait mieux que quiconque.

Photoshop d’Adobe est la crème de la crème en ce qui concerne les éditeurs de photos. Il y a plus d’outils que vous ne pouvez l’imaginer et avec le cloud d’Adobe, vous pouvez commencer à éditer quelque chose sur un appareil et le récupérer sur un autre en toute simplicité. Avec un abonnement PS Express Premium, vous paierez un peu moins que pour le client de bureau.

Essayez un autre navigateur

Si vous travaillez à partir d’un Chromebook, il est peu probable que vous vous rendiez compte qu’il existe d’autres applications de navigateur disponibles. Donc non, vous n’êtes pas simplement «coincé» avec Chrome et le Play Store vous ouvre la porte à de nombreux navigateurs tiers populaires sur votre Chromebook.

Trier ces e-mails

Si vous avez le même e-mail depuis des années, il y a de fortes chances qu’il soit transformé en tiroir à ordures numérique. Mais vous ne voulez pas ignorer complètement tous vos e-mails si quelque chose d’important arrive dans votre boîte de réception. Ce sont nos applications de messagerie préférées que vous pouvez télécharger et utiliser sur votre Chromebook, au lieu d’être reléguées dans une fenêtre de navigateur pour chaque adresse e-mail que vous avez.

Il est temps de faire un peu de travail

Pour beaucoup, la productivité est le nom du jeu et il est extrêmement important d’avoir tous les bons outils pour faire le travail. Sur chaque Chromebook, vous avez déjà accès à la suite d’outils de Google, mais le Play Store en abrite tellement d’autres que vous pourrez transformer votre Chromebook en un couteau numérique suisse pour faire avancer les choses.

Pendant des années, la suite Office de Microsoft était disponible sur le Play Store, mais récemment, la société a changé les choses. Maintenant, vous obtenez Word, Excel, PowerPoint et Stick Notes dans la même application. C’est génial si vous ne voulez pas continuer à basculer entre un tas d’applications différentes.

De l’annotation de PDF à la prise de notes, Squid est idéal pour profiter d’un stylet avec votre Chromebook. La société s’est même associée à Google pour améliorer la latence sur le Pixelbook et le Chromebook Plus de Samsung. Si vous devez utiliser un stylet pour autre chose que des dessins, Squid est la solution.

Nebo prend des notes et les augmente d’un cran. Bien que vous puissiez taper et modifier des notes comme d’habitude, vous pouvez également utiliser un stylet pour écrire des notes à la main, dessiner des diagrammes et bien plus encore. Ensuite, vous pouvez synchroniser toutes vos notes avec Google Drive ou Dropbox, les rendant disponibles partout.

Parfois, il vous suffit de vous asseoir et de mettre des mots à l’écran. Que ce soit pour la journalisation ou si vous travaillez sur une pièce plus longue, iA Writer est fantastique pour cela. Et si vous aimez écrire sans distraction ou dans Markdown, il n’y a pas de meilleure façon de le faire.

Parfois, il vous suffit de prendre des notes et de les stocker quelque part pour y accéder plus tard. Simplenote vous facilite la tâche en prenant des notes, en créant des listes de tâches et bien plus encore. Vous pouvez même ajouter des photos en ligne à vos notes si vous travaillez sur un projet plus important.

Evernote est l’ordinateur portable numérique dont vous ne pensiez pas avoir besoin. Vous pouvez créer un tableau de différents blocs-notes avec des pages et des sous-pages tout en ajoutant des pièces jointes, des balises, etc. Étant donné qu’il est disponible sur toutes les principales plates-formes, vous pouvez démarrer quelque chose sur votre téléphone et le récupérer sur votre Chromebook.

Utilitaires nécessaires

Chrome OS a évolué pour inclure de nombreuses fonctionnalités et utilitaires sans avoir à télécharger quelque chose de nouveau. Cependant, la beauté du Play Store est que vous pouvez télécharger quelque chose de différent si l’option de Google ne vous convient pas. Ou peut-être devez-vous transformer votre Chromebook en un deuxième écran – vous pouvez le faire facilement maintenant.

Pour beaucoup, l’application Fichiers stock fera très bien quand il s’agit de gérer vos fichiers. Cependant, certains aiment l’idée d’utiliser quelque chose d’un peu plus personnalisable et c’est là que Simple File Manager Pro entre en jeu. Vous pouvez rendre votre gestionnaire de fichiers aussi robuste ou simple que vous le souhaitez tout en personnalisant le thème de la couleur.

Si votre Chromebook n’est pas votre seul appareil, ou si vous possédez plusieurs Chromebooks, vous aimerez peut-être disposer d’un espace d’écran supplémentaire. Duet Display transforme votre Chromebook en un moniteur secondaire tout en vous permettant de profiter de l’écran tactile (si vous en avez un).

Certains peuvent ne pas penser qu’ils ont besoin d’une application d’extension de texte, mais si vous utilisez beaucoup des mêmes caractères ou envoyez des e-mails avec des cookies, avoir une application comme celle-ci est pratique. Texpand vous permet de créer des raccourcis pour vos phrases les plus utilisées, y compris votre adresse, votre nom, votre compte de messagerie et pratiquement tout ce à quoi vous pouvez penser. Et vous pouvez créer et personnaliser ces raccourcis à votre guise afin de ne jamais les oublier.

Votre propre radio portable

Presque personne n’aime rester assis en silence tout au long de la journée, et que ce soit de la musique ou des podcasts, vous voudrez écouter quelque chose. Ces applications vous permettent d’avoir votre propre radio portable et d’écouter tout ce qui vous convient à ce moment-là.

Les applications Android sur Chrome OS sont incroyables

Source: Chris Wedel / Android Central

L’importance d’avoir le Play Store sur votre Chromebook n’a jamais été aussi élevée. Cela est particulièrement vrai étant donné que Google a annoncé que le Chrome Web Store pour les applications disparaîtrait à partir de 2020 et serait complètement fermé d’ici la fin de 2022. Alors maintenant, avec le Play Store, vous pouvez télécharger un grand nombre des mêmes applications qui se trouvent dans le Web Store, ainsi que de nouveaux que vous avez utilisés sur votre téléphone ou votre tablette.

Et même si vous pensez que les applications Android peuvent ne pas fonctionner correctement sur votre Chromebook, vous voudrez y réfléchir à nouveau. La plupart de ces applications fonctionnent immédiatement et fonctionnent de la même manière que sur votre téléphone. La raison en est que ce sont les mêmes applications!

