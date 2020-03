Meilleures applications de clavier pour Android en 2020

Source: Andrew Myrick / Android Central

Les claviers peuvent être l’un des choix les plus importants que vous faites sur votre téléphone. Ils façonneront la vitesse et la précision avec lesquelles vous utilisez votre téléphone pour communiquer, et parce que les claviers peuvent voir tout ce que vous tapez, des mots de passe aux numéros de sécurité sociale, il est important d’avoir un clavier en lequel vous avez confiance et que vous aimez. À cette fin, voici maintenant les quatre claviers auxquels nous faisons confiance et que nous aimons le plus pour nous aider à tweeter, à envoyer des SMS et à taper nos articles dans une barre bondée.

Gboard: le roi des claviers

Source: Android Central

Gboard a été au sommet de la montagne du clavier Android, et les raisons sont claires: d’excellentes prédictions grâce à l’apprentissage automatique, un accès facile aux gifs et aux packs d’autocollants tels que les collections d’autocollants Disney et un dictionnaire lié à votre compte Google, il vous suit donc partout.

Ils continuent d’ajouter toutes les fonctionnalités intelligentes que les utilisateurs d’Android ont appréciées à partir d’autres claviers et enveloppent le tout dans un package rapide et réactif (et gratuit!). Les thèmes sur Gboard ne sont toujours pas aussi diversifiés ou fringants que les autres claviers, mais ceux-ci ont l’air bien et il y a une option Material Black, qui est tout ce dont vous avez vraiment besoin à la fin de la journée. Vous pouvez également enfin créer vos propres gifs dans Gboard comme les utilisateurs iOS peuvent le faire depuis un certain temps.

Mieux encore, Gboard ne cache aucune fonctionnalité ou option derrière les murs de paiement ou les publicités. Le meilleur clavier sur Android est entièrement gratuit.

L’étalon-or de Google

Gboard

Google apporte son jeu A au clavier avec plus de téléphones Android que jamais. Entre un support autocollant et gif robuste, un texte prédictif d’apprentissage automatique et une conception intelligente et des dispositions de menu, Gboard place la barre haute pour les claviers Android.

SwiftKey: toujours génial, mais pas le meilleur

Source: Android Central

Swiftkey est toujours là aux côtés de Gboard, mais depuis un moment maintenant, il n’a pas pu le surpasser et reprendre son trône. SwiftKey est un acteur majeur des claviers Android depuis des années; c’était le summum des prédictions et du glissement, mais les deux ont pris un peu de retard sur Gboard. Il y a encore une suite consacrée à SwiftKey, et après des années de construction d’un dictionnaire personnel sur SwiftKey, il peut être difficile de passer à autre chose.

Pas de soucis, SwiftKey n’est peut-être pas le numéro un, mais c’est quand même un sacré bon clavier et excellent pour la productivité. Et alors que SwiftKey était un clavier payant, il est complètement gratuit depuis des années.

Nice et niche

SwiftKey

SwiftKey est juste là-haut avec Gboard en termes de qualité et de fonctionnalités, mais ses fonctionnalités s’adressent un peu plus aux professionnels difficiles qu’aux textos décontractés pour adolescents. J’adore les balayages de ponctuation et l’accès aux symboles, ainsi que l’accès au presse-papiers robuste.

Chrooma: couleur, choix et clarté

Source: Android Central

Avec la plupart des claviers, vous choisissez un thème et c’est tout, mais Chrooma pense que c’est un peu ennuyeux. Au lieu de cela, les couleurs du clavier Chrooma s’adaptent à chaque application que vous utilisez: il devient bleu pour Twitter, vert pour Spotify, jaune pour Google Keep, etc. Il y a même un mode nuit qui assombrira les sélections de couleurs des claviers la nuit – ou tout le temps si vous laissez le mode nuit comme moi. Les options de couleur de Chrooma sont adaptées à la plupart des applications, et il est facile de changer de couleur pour les applications où il manque sans perdre l’adaptation des couleurs lors de la saisie dans d’autres applications.

Le glissement sur Chrooma est de premier ordre, et la possibilité de glisser de plus en plus à gauche pour supprimer des mots ou des phrases entières est fabuleuse pour supprimer de courts morceaux de texte. Si vous voulez vraiment vous amuser avec le style, la taille, la police du clavier et la synchronisation de vos paramètres entre les appareils, vous devrez débourser pour Premium, qui est un achat unique de 9,99 $. C’est un peu raide, mais si vous êtes quelqu’un qui déplace fréquemment des appareils, cela vaut la peine d’avoir vos prévisions et paramètres vous suivent d’un appareil à l’autre.

Adaptatif et énervé

Chrooma

Chrooma est aussi joli à regarder qu’à utiliser, et entre son thème robuste et adaptatif, ses excellents mots ou phrases entiers glisser-supprimer pour supprimer, et la saisie de gestes de flux de mots non-stop, ce clavier est idéal pour les professionnels pointilleux, occasionnels chatteurs et tout le monde entre les deux.

Fleksy: Peckers peut être des sélecteurs

Source: Android Central

Fleksy a fait son retour, mais à moins que vous ne soyez un dactylographe de chasse et de picage, vous voudrez probablement continuer à bouger. Glisser des mots sur Fleksy ne se produit pas, et les corrections sur ce clavier peuvent aller un peu trop loin lorsque vous utilisez un tas d’acronymes ou un jargon non standard. Il existe des add-ons soignés pour ce clavier, y compris des suggestions d’emoji, et un add-on de feux d’artifice qui apporte de petites explosions à vos taps et sons de clavier.

Fleksy a une faible courbe d’apprentissage, mais malheureusement, lorsque vous changez de téléphone ou réinitialisez les paramètres d’usine, votre dictionnaire personnel ne vous suit pas toujours. Nous espérons que ce clavier continuera de s’améliorer et de rattraper son retard pour rivaliser plus uniformément avec les claviers activés par balayage comme Gboard, mais pour le typer de chasse et de picage quotidien, Fleksy devrait être génial.

Chasser et picorer

Fleksy

Laissez vos gestes à la porte; Fleksy est un clavier pour les dactylographes en désordre qui sont fatigués de glisser des mots qu’ils ne voulaient pas. La correction de texte est agressive ici, mais assez simple pour ajouter des mots, et les modules complémentaires de type widget pour ce clavier sont trop amusants pour être ignorés.

Clavier grammatical

Source: Android Central

Peu importe que vous soyez un professeur d’anglais, un écrivain ou quelqu’un qui écrit à l’occasion, Grammarly Keyboard peut être utile pour tout le monde. Le clavier garde une trace de ce que vous tapez pendant que vous tapez pour vous assurer que votre grammaire et votre orthographe sont correctes. Et une mise à jour récente a apporté la saisie par balayage, une fonctionnalité qui est déjà disponible sur à peu près tous les autres claviers populaires.

Ce clavier propose également des suggestions prédictives, mais vous devrez laisser Grammarly apprendre comment vous tapez en premier. Peut-être que la meilleure partie, à part les corrections, est que vous recevrez une explication simple expliquant pourquoi votre grammaire ou votre phrasé est incorrect. Ainsi, non seulement vous ne ressemblerez pas à un imbécile, mais vous récupérerez quelques conseils pour vos futurs besoins de frappe.

Vérifiez votre grammaire

Clavier grammatical

La grammaire est idéale pour ceux qui ont des problèmes de grammaire ou pour ceux qui veulent juste un deuxième regard. Vous obtiendrez une saisie par balayage, une intégration avec toutes vos applications et des suggestions de texte prédictives. De plus, Grammarly vous apprendra lorsque vous faites des erreurs pour vous assurer qu’elles ne deviennent pas un problème récurrent.

OpenBoard

Source: Android Central

Le problème avec certaines applications tierces est qu’il existe un risque que votre entrée soit enregistrée ou que l’application soit abandonnée. Avec une application clavier comme OpenBoard, vous n’aurez pas à vous soucier non plus, car l’application est régulièrement mise à jour, mais n’ajoute pas beaucoup de “fioritures”.

En parlant de cela, il y a une seule omission qui peut éloigner certaines personnes et c’est le manque de textos glissants. Vous devrez chasser et picorer sur votre écran, sauf si c’est le genre de chose que vous recherchez déjà. OpenBoard est également open-source, vous pouvez donc garder une trace des mises à jour à venir et des problèmes de bogues qui ont déjà été signalés.

Rapide et simple

OpenBoard

Si vous voulez un clavier open source et qui vous évite de vous soucier de l’extraction de vos données, OpenBoard est parfait. La seule grande fonctionnalité manquante est le manque de frappe par balayage, mais elle propose quelques gestes ainsi que quelques thèmes.

Il y a un clavier pour tout le monde

Source: Andrew Myrick / Android Central

Beaucoup d’entre nous s’en tiennent au clavier préinstallé, qui est probablement le clavier Gboard ou Samsung. Il y a une raison pour laquelle Gboard est le “roi du château” et c’est grâce à sa polyvalence et sa capacité à reconnaître ce que nous essayons de taper, pendant que nous le tapons. Google a également inclus une multitude de fonctionnalités pour vous aider à personnaliser et à ajuster le clavier à votre guise.

Pendant des années, la plus grande plainte de SwiftKey était le fait que vous deviez payer pour cela. Maintenant que le mur de paiement a été supprimé grâce à Microsoft, c’est une alternative fantastique et entièrement gratuite à Gboard. Et bien que l’application possède toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter et plus encore, il existe également un programme bêta que vous pouvez rejoindre pour obtenir toutes les fonctionnalités “de pointe” qui arrivent dans le pipeline.

Le conseil d’administration contre l’ancien

