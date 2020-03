Meilleures applications de messagerie alternatives à WhatsApp

Source: Luke Filipowicz / iMore

WhatsApp est une application de messagerie très populaire dans le monde entier, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne souhaiterez peut-être pas la conserver. WhatsApp appartient à Facebook, et cela peut ne pas vous convenir, en raison des actions passées de l’entreprise. Ou, peut-être que vous n’aimez pas les fonctionnalités offertes par WhatsApp et que vous recherchez quelque chose d’un peu différent. Quelle que soit la raison, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’utiliser WhatsApp; vous pouvez plutôt utiliser l’une de ces excellentes applications de messagerie.

iMessages

Je sais que cela semble évident, non? Si vous avez surtout des amis et de la famille qui utilisent les produits Apple, l’application Messages intégrée d’Apple est une application de communication parfaite. Il est intégré à votre iPhone, iPad et Mac, et il est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, des emojis, des autocollants et des améliorations de l’interface utilisateur alors qu’Apple continue d’apporter des modifications à ses plates-formes iOS et macOS chaque année. De plus, les iMessages sont envoyés à l’aide d’un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que personne, pas même Apple, ne peut accéder à vos communications.

De toute évidence, il est plus utile que les personnes que vous souhaitez communiquer utilisent également l’application Messages, mais si cela vous ressemble, pourquoi s’embêter à installer une autre application?

Telegram Messenger

Telegram Messenger a gagné en popularité ces dernières années et est très similaire à WhatsApp. La conception et la mise en page vous seront toutes familières et vous offriront également les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez facilement envoyer des photos, des vidéos, des GIF et des autocollants à l’aide des fonctionnalités intégrées de Telegram, et il peut envoyer des documents tels que des fichiers PDF, MP3 et autres.

La grande chose à propos de Telegram Messenger est le cryptage. Tout ce que vous envoyez sur Telegram est chiffré à l’aide d’une combinaison de chiffrement AES symétrique 256 bits, de chiffrement RSA 2048 bits et d’échange de clés sécurisé Diffie-Hellman. En termes simples, vos messages et communications sont aussi sécurisés qu’ils peuvent l’être à l’aide d’une application tierce.

Google Hangouts

Vous pouvez penser à Google Hangouts comme un service d’appel vidéo, mais il offre également beaucoup de messagerie instantanée. Les Hangouts vous permettent d’envoyer des SMS, des photos et des vidéos, en plus de passer et de recevoir des appels audio et vidéo. La messagerie de groupe Hangouts fournit non seulement des reçus de lecture, mais aussi qui les lit. Il est donc facile de garder une trace des informations que les gens ont vues. Il fonctionne sur iPhone et iPad ainsi que sur Android, et dans n’importe quel navigateur Web sur Mac ou Windows, donc vos amis et votre famille seront en mesure de l’utiliser, peu importe ce qu’ils possèdent.

Skype

Oui, Skype est toujours là, et oui, ce n’est pas seulement pour les appels vidéo. Il n’y a pas grand chose à dire sur Skype; il fait un peu tout de manière assez fiable. Il est facile de voir qui est en ligne et qui est hors ligne. Vous pouvez envoyer des SMS, des appels, des appels vidéo, envoyer des photos, des GIF, des autocollants et bien plus encore à tout contact que vous souhaitez.

Skype a également une application native pour à peu près toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. iPhone, iPad, Mac, Windows, Android, si vous avez un appareil qui peut se connecter à Internet, vous pouvez probablement y ajouter Skype.

Kik Messenger

Kik Messenger existe depuis des siècles et sa base d’utilisateurs est très large. Sa messagerie est rapide et gratuite, vous pouvez passer des appels audio et vidéo, et vous pouvez envoyer des tonnes d’autocollants, de GIF, de mèmes et d’autres médias à qui vous voulez. Kik gère également très bien les discussions de groupe, et vous pouvez ajouter une tonne de personnes à une conversation de groupe, pas de problème.

Kik a également une touche de réseautage social. Vous pouvez trouver des groupes qui parlent de certains sujets et rencontrer des gens si vous le souhaitez, mais vous n’avez pas besoin d’utiliser ces fonctionnalités si vous ne le souhaitez pas.

WeChat

WeChat n’est vraiment utile que si vous avez des contacts en Chine car c’est là qu’il est basé et principalement utilisé. J’ai des amis en Chine et WeChat est le seul moyen de communiquer de manière fiable avec eux, car de nombreuses autres applications sont inaccessibles. Il peut cependant faire tout ce que vous voulez qu’une application de messagerie, y compris des textes, des messages audio, des appels audio, des appels vidéo, etc.

