Meilleures applications de messagerie pour Mac en 2020

L’envoi de courriels est probablement l’activité que nous faisons le plus sur nos ordinateurs. Même si vous ne travaillez pas sur un ordinateur pendant la journée, vous vous asseyez probablement devant lui pour vérifier votre boîte de réception à la fin de la journée. Si l’application Mail fournie avec votre Mac ne fournit pas les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous avez de la chance. Il existe des dizaines d’excellentes applications de messagerie dans le Mac App Store. J’en ai testé beaucoup et ce sont mes préférés. Chacun a un petit quelque chose de spécial qui le rend unique.

Polymail

Source: iMore

Polymail pour Mac a une interface fantastique avec de jolis boutons partout, vous n’avez donc pas à penser à quoi faire ensuite. Il semble en fait qu’il appartient à un appareil mobile, sauf que vous cliquez sur les boutons au lieu de les toucher.

Une quatrième section apparaît chaque fois que vous sélectionnez un e-mail, qui affiche toutes les correspondances passées que vous avez eues avec ce contact ou groupe de contacts particulier. C’est génial pour retrouver rapidement quelque chose dont vous avez parlé dans le passé.

Vous pouvez configurer de nouveaux e-mails avec un modèle prédéfini, envoyer des invitations de calendrier, recevoir des notifications lorsqu’une personne a lu votre e-mail et planifier l’envoi d’un e-mail ultérieurement.

Vous pouvez également rédiger des e-mails ou y répondre avec une mise en forme de texte enrichi. Donc, si vous souhaitez changer la police, ajouter des lettres en gras, une puce ou une section, ou tout simplement gifler un emoji, tout est disponible directement à partir de la barre d’outils en haut de votre nouvel e-mail. La seule chose qui manque est le support Touch Bar, qui ferait vraiment briller cette application.

Polymail peut être utilisé gratuitement, mais vous devrez vous inscrire à un abonnement si vous voulez toutes les fonctionnalités impressionnantes qui distinguent Polymail, comme les notifications de lecture, l’envoi ultérieur et les modèles de messagerie. Vous pouvez ajouter ces fonctionnalités pour aussi peu que 10 $ par mois. Si vous êtes un gros utilisateur de messagerie et que ces fonctionnalités vous séduisent, essayez l’essai gratuit pour voir si cela vaut votre argent.

Si vous voulez que votre expérience de messagerie électronique ressemble davantage à une expérience mobile, avec de gros boutons d’action faciles à trouver, Polymail est fait pour vous.

Gratuit avec un abonnement mensuel – Télécharger maintenant

Étincelle

Source: iMore

Spark a cette fonctionnalité “Smart Inbox” qui sépare le courrier en catégories: Personnel, Notifications, Newsletters, Épinglé et Vu. Autrement dit, tout e-mail provenant de quelqu’un de vos contacts ou ressemblant à un e-mail personnel sera filtré en haut de la liste de boîte de réception. En dessous, dans une section distincte, les e-mails qui ressemblent à des alertes d’entreprises avec lesquelles vous traitez, comme votre compagnie de gaz ou Amazon, qui incluent une sorte d’alerte ou de notification. En dessous, vous verrez une section intitulée “Newsletters” qui est exactement cela. En dessous, il y a des e-mails que vous avez marqués ou marqués comme importants d’une manière ou d’une autre. Enfin, les e-mails que vous avez vus, mais que vous n’avez pas déplacés vers un autre dossier.

Spark vous permet également de répéter un e-mail et de revenir en prendre soin ultérieurement. Ceci est inestimable lorsque vous recevez régulièrement des e-mails auxquels vous devez répondre mais que vous n’avez pas le temps avant la fin de la journée. Je l’utilise tout le temps.

Il a également des actions basées sur les gestes pour accéder à la boîte de réception zéro. Vous pouvez balayer vers la droite ou la gauche pour supprimer, archiver, épingler ou marquer un e-mail comme non lu.

Et il a un support Touch Bar, que j’adore.

Spark est idéal pour les personnes qui souhaitent organiser leur boîte de réception avant de parcourir et de déplacer des e-mails vers de nouveaux dossiers, de les adresser ou de les supprimer complètement. Si cela vous semble attrayant, essayez Spark.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Kiwi pour Gmail

Source: iMore

Si vous avez un ou plusieurs comptes Gmail, vous devriez envisager de passer à Kiwi. Ce triomphe tout-en-un apporte l’aspect et la convivialité de Gmail pour le Web sur le bureau sous la forme d’une application. Avec la boîte de réception filtrée Focus unique du service, vous pouvez afficher vos messages en fonction de la date, de l’importance, de la non-lecture, des pièces jointes et des favoris. Ce faisant, vous pouvez hiérarchiser vos e-mails en temps réel.

La meilleure raison d’utiliser Kiwi pour Gmail est peut-être son intégration à G Suite. Grâce à l’application, vous pouvez désormais découvrir Google Docs, Sheets et Slides en tant qu’applications de bureau fenêtrées. Kiwi est disponible pour Mac et Windows.

Gratuit avec une offre premium disponible – Télécharger maintenant

Boîte aux lettres

Source: Postbox

Nouveau sur notre liste pour 2020, Postbox a été conçu pour les professionnels, mais toute personne possédant plus d’un compte de messagerie doit continuer à l’utiliser. Disponible pour Mac et Windows, Postbox fonctionne avec n’importe quel compte IMAP ou POP, y compris Gmail, iCloud, Office 365 et plus encore.

Postbox propose l’un des moteurs de recherche d’e-mails les plus rapides du marché, qui convient parfaitement lorsque vous devez rechercher des fichiers, des images et d’autres pièces jointes. Avec la barre rapide intégrée de l’application, vous pouvez déplacer un message, copier un message, changer de dossier, baliser un message, Gmail étiqueter un message ou changer de dossier en quelques touches seulement.

Vous en voulez plus? Postbox est livré avec 24 thèmes (de comptage), et bien plus encore.

29 $ par an avec un essai gratuit – Télécharger maintenant

Votre favori?

Quel sera votre prochain client de messagerie pour Mac?

Principale

