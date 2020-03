Meilleures applications de stockage cloud pour iPhone et iPad

Source: iMore

En ce qui concerne le stockage dans le cloud, votre iPhone n’est livré qu’avec 5 Go gratuits, et si vous avez une capacité plus petite sur l’appareil, vous pourriez bientôt avoir besoin de stockage supplémentaire. Le stockage dans le cloud est un excellent moyen non seulement de stocker des fichiers importants, de sauvegarder vos appareils et de vous assurer d’avoir une copie sûre de tous vos documents, mais il vous aide également à accéder à tous vos biens numériques à partir de plusieurs appareils et lorsque vous êtes en déplacement.

Il y a de vraies ordures, nous avons donc réduit les meilleures applications de stockage en nuage pour iPhone et iPad afin que vous puissiez garder vos affaires en sécurité sans prendre de la place sur vos appareils.

Dropbox

Dropbox est facilement l’un des meilleurs services de stockage cloud du marché. J’ai demandé dans nos forums, et tout le monde a dit qu’ils utilisaient Dropbox. J’ai demandé à tous mes collègues – Dropbox tout autour.

C’est parce que Dropbox a des fonctionnalités de démarrage, comme la possibilité de récupérer des éléments supprimés, le fait qu’il se trouve sur à peu près toutes les plateformes imaginables et qu’il peut se synchroniser avec d’autres services, comme 1Password. Vous pouvez également gagner plus d’espace de stockage gratuit en parrainant vos amis et votre famille et en remplissant le “Guide de démarrage” de Dropbox.

Un compte Dropbox gratuit de base vous offre 2 Go de stockage gratuit, ou vous pouvez choisir de payer un abonnement annuel de 11,99 $ par mois pour 1 To (Plus), ou 19,99 $ pour 2 To (Professionnel).

Google Drive

Source: iMore

Si vous voulez du stockage gratuit et que vous en voulez beaucoup (de manière fiable), alors Google Drive est là où il en est. Vous obtenez 15 Go à l’avance, sans frais. Dans Google Drive se trouve Google Photos, qui vous offre un stockage illimité de photos jusqu’à 16 mégapixels chacune.

Comme Dropbox, Google Drive est sur à peu près toutes les plateformes et c’est l’endroit idéal pour démarrer et stocker à peu près tout. Photos vous permet de stocker des photos, Docs vous permet de créer et de stocker des documents (j’ai écrit cela dans Docs), et vous avez également des feuilles et des diapositives pour les feuilles de calcul et les présentations, respectivement.

Pour une multitude d’outils impressionnants et un excellent stockage, à partir duquel vous pouvez télécharger tout ce que vous créez ou stockez (sur n’importe quel appareil), consultez Google Drive. Il est assez difficile de battre ce que vous obtenez GRATUITEMENT.

Mais si vous avez besoin de plus de 15 Go de stockage, voici toutes les options de tarification de Google Drive:

100 Go pour 1,99 $ par mois

200 Go pour 2,99 $ par mois

2 To pour 9,99 $ par mois

10 To pour 99,99 $ par mois

20 To pour 199,99 $ par mois

30 To pour 299,99 $ par mois

OneDrive

Si vous utilisez un iPhone et un iPad mais que vous préférez un PC à un Mac, OneDrive est là pour vous. Il est également disponible sur à peu près toutes les plateformes et fonctionne de manière assez similaire à Google Drive. OneDrive est préinstallé sur les appareils Windows 10, donc si vous cherchez à synchroniser toutes vos données iPhone avec votre PC, vous n’avez pas grand-chose à faire à part vous assurer que vous êtes connecté au même compte sur les deux dispositifs.

OneDrive vous envoie également des notifications en temps réel lorsque quelqu’un modifie un document et vous permet de savoir qui il est. Exclusivité iOS est la fonction d’annotation PDF, qui vous permet de mettre en surbrillance, de dessiner et de signer n’importe quel fichier PDF sur votre iPhone ou iPad. Si vous aimez stocker des photos, vous aimerez également que OneDrive marque automatiquement les photos en fonction des visuels, afin qu’elles soient plus faciles à rechercher plus tard.

5 Go sont gratuits ou vous pouvez payer 1,99 $ par mois pour 50 Go, 69,99 $ par an (ou 6,99 $ par mois) pour 1 To et Office 365 Personnel, ou 99,99 $ par an (ou 9,99 $ par mois) pour 6 To et Office 365 Famille.

Boîte

Arrête de ricaner au nom. Box vous permet de stocker et de partager des fichiers sur tous vos appareils, et il permet même la collaboration, ce qui est idéal si vous ne souhaitez pas laisser des personnes dans vos dossiers personnels Google Drive ou iCloud Drive (car ils peuvent être joints à des adresses e-mail personnelles et n’importe quoi d’autre).

Vous bénéficiez de 10 Go de stockage gratuitement et la taille de votre fichier est limitée à 250 Mo par fichier, ou vous pouvez vous abonner au Personal Pro Plan pour 10 $ par mois et obtenir 100 Go de stockage et une taille limite de téléchargement de fichiers de 5 Go.

Il existe également des plans d’affaires qui commencent à 5 $ par mois par utilisateur, ainsi que des plans pour développeurs.

Box s’intègre à de nombreuses autres applications, tout comme Dropbox, que vous pouvez utiliser pour annoter, signer électroniquement, etc. La fonction de recherche en temps réel vous permet de trouver des fichiers plus facilement et vous pouvez être tranquille en sachant qu’ils sont tous protégés par un cryptage au niveau des fichiers.

Si vous devez souvent collaborer sur des fichiers ou si vous cherchez simplement un autre endroit pour stocker des documents, loin de votre réserve personnelle, consultez la case.

SugarSync

SugarSync est un autre excellent service à utiliser si vous ne souhaitez pas que les fichiers que vous partagez soient liés à des adresses e-mail personnelles, comme Google Drive ou OneDrive. C’est également le service parfait pour vous si vous souhaitez une synchronisation constante de tous vos fichiers sur tous les appareils que vous possédez.

Vous pouvez partager des fichiers en privé, diffuser des vidéos que vous avez sans avoir à les télécharger, sauvegarder automatiquement la pellicule de votre iPhone et bien plus encore.

SugarSync est gratuit pendant 90 jours, mais vous devez ensuite vous abonner, à 7,49 $ par mois pour 100 Go de stockage, 9,99 $ par mois pour 250 Go, 18,95 $ par mois pour 500 Go, puis 55 $ par mois pour un compte professionnel, ce qui vous donne 1 To.

Si vous aimez partager tous vos fichiers ou si vous avez une tonne d’appareils et que vous ne pouvez pas attendre que des trucs soient téléchargés tout le temps, consultez SugarSync.

Mega

Mega est l’option à considérer si vous souhaitez que vos fichiers soient hautement sécurisés avec un cryptage de bout en bout.

Cette société basée en Nouvelle-Zélande affirme que tous vos fichiers et médias téléchargés depuis vos appareils sont cryptés avant qu’ils n’atteignent les serveurs cloud. Cependant, en raison de la très haute sécurité impliquée, ils ne pourront pas vous aider lorsque vous devrez réinitialiser votre mot de passe, alors assurez-vous de vous en souvenir. L’application mobile vous permet de télécharger et de synchroniser vos photos et vidéos, et vous pouvez également voir vos autres types de fichiers qui ont été téléchargés à partir d’un ordinateur. Mega vous permet même de partager vos fichiers avec des contacts, et tout est sécurisé avec un cryptage. Les équipes peuvent également collaborer sur des fichiers partagés via Mega.

La création d’un compte est gratuite et tout le monde reçoit 50 Go gratuitement. Vous pouvez ensuite vous abonner avec les options suivantes:

4,99 € par mois ou 49,99 € par an pour 400 Go

9,99 € par mois ou 99,99 € par an pour 2 To

19,99 € par mois ou 199,99 € par an pour 8 To

29,99 € par mois ou 299,99 € par an pour 16 To

