Meilleures applications de support pour March Madness en 2020

Source: iMore

March Madness est l’un des plus grands événements sportifs de l’année, et ce qui suit avec vos équipes et joueurs préférés est une tonne de plaisir, mais rien n’est aussi amusant que de créer un support.

De la ronde des 64, jusqu’aux huitièmes de finale, puis jusqu’à la finale, la création d’un support est l’un des meilleurs moyens de suivre le tournoi. Choisissez qui vous pensez gagnera chaque match et priez les dieux du basket-ball que votre support ne soit pas brisé au premier tour. Voici les meilleures applications de support pour March Madness.

CBS Sports

CBS Sports possède en partie March Madness, donc si vous avez un abonnement au câble et que vous voulez voir tous les jeux de première main, alors c’est l’application pour vous. Branchez-vous sur vos jeux préférés sur l’application Apple TV ou restez discrètement à jour avec l’application Apple Watch.

Vous pouvez créer des parenthèses et des pools entre vous et vos amis et votre famille, et vous pouvez obtenir des mises à jour sur tout le tournoi, ainsi que sur tous les autres sports qui chatouillent votre envie, directement dans l’application.

CBS Sports est le meilleur moyen d’obtenir tout March Madness directement de la bouche du cheval.

Remarque: Vous avez besoin d’un abonnement au câble pour regarder des matchs en direct.

ESPN Tournament Challenge

Le ESPN Tournament Challenge est conçu dans le seul but de créer des supports March Madness et de rivaliser avec d’autres utilisateurs pour une chance de 10 000 $. Vous pouvez créer jusqu’à 25 supports et vous pourriez même gagner un voyage à Hawaï pour le Maui Invitational.

La création de parenthèses est rapide et facile, grâce à la fonction de remplissage automatique, et la fonction Bracketcast utilise la notation en direct pour vous aider à suivre les bouleversements et les outsiders, vous montrant en temps réel comment ils affectent vos parenthèses.

Participez à des groupes ou seul et affrontez même des célébrités et des groupes de fans de partout aux États-Unis. Si vous voulez vous lancer dans le jeu et rendre les choses encore plus excitantes, jetez un coup d’œil au Tournament Challenge.

NCAA March Madness Live

Disponible uniquement aux États-Unis, NCAA March Madness Live est votre guichet unique pour faire vos choix et regarder chaque match en direct. Vous bénéficierez d’un aperçu gratuit de 3 heures, puis vous aurez besoin d’un abonnement TV pour regarder le reste sur TBS, TNT et truTV, cependant, selon la description de l’application, vous n’avez pas besoin d’un abonnement TV payant pour regarder des jeux CBS.

Vous pouvez également écouter une émission de radio en direct de chaque match et voir des vidéos exclusives à la demande, qui incluent des jeux classiques et vos équipes préférées. Vous pouvez également consulter la liste des équipes, rester à jour avec les nouvelles et les faits saillants, et même recevoir des alertes sur votre Apple Watch.

En plus de tout cela, NCAA March Madness Live vous permet de créer des supports que vous pouvez jouer contre vos amis et votre famille, ou même sauter dans l’un de leurs défis de support public et jouer contre toutes sortes de gens!

Où faites-vous vos supports?

Quelle est votre application préférée pour les supports March Madness? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

