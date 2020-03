Meilleures applications de téléconférence pour Android en 2020

Meilleur

Applications de téléconférence pour Android

Il est facile de passer des appels vidéo individuels, en particulier avec Google Duo. Cependant, les problèmes commencent à apparaître lorsque vous devez réellement avoir une téléconférence avec une myriade de personnes lors de l’appel. C’est plus important que jamais maintenant que beaucoup plus d’entreprises travaillent à domicile. Il existe des applications qui résolvent assez bien le problème de ne pas avoir de réunion en personne, et certaines sont meilleures avec les différentes intégrations incluses. Voici les meilleures applications de téléconférence dont vous pouvez profiter sur vos appareils Android.

Choix du personnel

Il y a une raison pour laquelle GoToMeeting est le meilleur pour la plupart des besoins de téléconférence. L’application comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes, telles que vous permettre de tenir une réunion sans avoir à saisir de carte de crédit et synchroniser votre calendrier pour ne jamais manquer une réunion. Il existe même un «mode de transport», qui vous aide à enregistrer des données si vous êtes sur un réseau cellulaire.

TeamLink est une sélection impressionnante avec ses mises à jour régulières et régulières, ainsi que la compatibilité multiplateforme. Cependant, le véritable accroche-regard est que vous pouvez avoir jusqu’à 300 participants en même temps, et que vous n’aurez pas de limite de temps. TeamLink a également été conçu pour ceux qui n’ont peut-être pas la meilleure réception à l’esprit, car l’application a été conçue pour les mobiles.

Zoom a grimpé dans les classements du Play Store grâce à la possibilité de créer et d’héberger gratuitement une réunion avec jusqu’à 100 personnes. Bien que ces réunions de groupe soient limitées à 40 minutes, ces réunions post-réunion 1: 1 peuvent être organisées gratuitement sans contrainte de temps. Et vous pouvez partager votre écran directement depuis votre téléphone Android si vous avez besoin de parcourir une présentation.

Skype est idéal pour les téléconférences, depuis un certain temps, mais l’application vous permet également de discuter avec des contacts et même de passer des appels téléphoniques. Pour les besoins de téléconférence, Skype vous permet de discuter avec jusqu’à 24 participants en même temps, ou vous pouvez simplement avoir un appel de groupe avec quelques personnes. Si vous optez pour SMS Connect, vous pouvez utiliser Skype comme application SMS sur votre PC ou Mac.

Bien qu’Allo n’ait pas fait la coupe pour les services de messagerie de Google, Duo l’a fait et est devenu un favori pour les appels de groupe. Vous pouvez avoir jusqu’à huit personnes en même temps dans l’appel vidéo, et peu importe si les membres de la réunion ont iOS ou Android. Duo vous permet également de vous en tenir aux appels vocaux si vous, ou quelqu’un d’autre, ne pouvez pas discuter par vidéo.

Contrairement aux autres options de la liste, vous devrez créer un compte pour utiliser Cisco Webex Meeting. Une fois créé, vous pourrez démarrer ou rejoindre ces différentes conférences téléphoniques, et il y a même un widget personnalisable qui vous permet de vous joindre directement à partir de votre écran d’accueil lorsque la réunion commence. Cisco a également intégré Google Assistant et fonctionne avec Google Home Hub si vous devez vous joindre à une téléconférence, mais vos mains sont un peu ligotées.

Bien que Hangouts Meet soit disponible pour tout le monde, vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités si vous êtes un client G Suite. Cela inclut la possibilité de tenir des conférences vidéo et audio avec jusqu’à 250 membres en même temps, parfait pour n’importe quelle réunion de taille. Google a même des sous-titres en temps réel si vous ne pouvez pas écouter l’appel, mais que vous devez toujours voir et savoir ce qui se passe.

Microsoft Teams est plutôt impressionnant car il sert de hub non seulement pour vos communications, mais bien plus encore. Les équipes vous permettent de collaborer avec d’autres personnes, de discuter en privé ou de créer des canaux entiers pour la communication de groupe et d’avoir des appels vidéo ou audio traditionnels. Le seul blocage possible est que vous aurez besoin d’un abonnement commercial Office 365 pour en tirer pleinement parti.

BlueJeans est conçu pour les entreprises, mais peu importe la plate-forme que vous utilisez, car l’application est disponible partout. Il y a un calendrier intégré pour vous permettre de suivre les réunions à venir, afin que vous puissiez les rejoindre quand il est temps. Après avoir créé un compte, vous pouvez héberger gratuitement une réunion vidéo de 25 personnes maximum ou vous inscrire à BlueJeans Premium et réunir jusqu’à 100 personnes à la réunion.

Discord est très bien conçu pour les joueurs, mais l’application peut également être utilisée pour des téléconférences si le besoin s’en fait sentir. Une mise à jour récente permet aux utilisateurs de créer des appels de groupe rapides avec jusqu’à 50 participants, car la norme précédente était limitée à seulement 10. Et puis, lorsque vous avez terminé, vous pouvez continuer la conversation avec quelques extras amusants pour maintenir le moral.

Slack est fantastique pour les chats textuels de groupe standard, mais l’application a bien plus à offrir avec une pléthore d’intégrations. Pour les appels vocaux ou vidéo, vous pouvez avoir des conversations 1: 1, mais si vous avez besoin d’ouvrir des choses, Slack permet jusqu’à 15 personnes en même temps. Une fois l’appel terminé, vous pouvez utiliser une intégration à partir de votre outil de gestion de produits pour brancher ces tâches à venir.

Join.me provient des mêmes développeurs que GoToMeeting tout en vous offrant un moyen plus simple de rejoindre ou de créer une réunion. Il existe une fonctionnalité intégrée pour le chat en réunion avec un seul participant ou tout le monde. De plus, vous pouvez profiter de la VoIP pour que votre appel ne soit pas interrompu et interrompu grâce à d’éventuels réseaux de mauvaise qualité.

Rendre ces téléconférences plus productives

Il existe une multitude d’applications qui facilitent un peu la téléconférence, même si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau. Avec une application comme GoToMeeting, vous avez la confiance de savoir que vos appels peuvent se passer sans accroc, peu importe que ce soit une réunion en tête-à-tête ou l’ensemble du bureau. Et avec les applications “Commuter Mode”, vous pouvez toujours assister ou héberger ces réunions même si vous n’êtes pas à la maison ou au bureau.

Sans avoir à souscrire à un gros plan qui peut être utile ou non, utiliser quelque chose comme la vidéoconférence TeamLink peut être le meilleur choix. Avec TeamLink, vous pouvez héberger une réunion avec jusqu’à 300 participants à la fois, sans rencontrer de limites de temps ou de contraintes potentielles. Et avec des fonctionnalités comme le partage d’écran et les «interactions en temps réel», vous pourrez montrer vos présentations sans accroc et obtenir les commentaires dont vous avez besoin sur place.