Meilleures applications et jeux iOS à acheter avec votre carte-cadeau

Les cartes-cadeaux iTunes sont l'un des cadeaux les plus courants chaque année, surtout si vous êtes un technicien difficile à acheter. De nos jours, les cartes-cadeaux iTunes et App Store sont bonnes non seulement pour les applications, mais aussi pour Apple Music, Apple TV +, etc. Voici quelques-unes des meilleures applications et jeux iOS à acheter avec les cartes-cadeaux iTunes que vous avez déballées cette saison des fêtes.

Thermostat Ecobee HomeKit

Si vous avez reporté l'achat de quelque chose pour le fan d'Apple dans votre vie jusqu'à la dernière minute, Amazon a toujours des cartes-cadeaux App Store et iTunes disponibles avec livraison par e-mail. Vous pouvez même obtenir 15 $ de rabais lorsque vous dépensez 100 $ ou plus.

Si vous avez déjà obtenu une carte-cadeau iTunes de quelqu'un cette année, mais que vous ne savez pas à quoi la dépenser, n'ayez crainte. Voici les meilleures applications iOS, y compris des jeux, des utilitaires et plus encore, à acheter avec votre toute nouvelle carte-cadeau iTunes.

Les meilleures applications iOS: les choses

Tout le monde a des opinions et des préférences différentes pour les gestionnaires de tâches. Mon choix personnel est Things from Cultured Code. Avec un design élégant, une synchronisation fiable sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, et plus encore, c'est l'option la plus puissante et personnalisable pour mes besoins.

Téléchargez Things sur l'App Store pour 9,99 $.

Apollo pour Reddit

Si vous êtes un Redditor qui utilise toujours l'application officielle Reddit pour iOS, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Apollo pour Reddit est un client Reddit incroyablement puissant pour iOS avec une navigation basée sur les gestes, la prise en charge du mode sombre et une interface qui s'intègre parfaitement dans iOS.

Téléchargez gratuitement Apollo pour Reddit sur l'App Store et utilisez votre carte-cadeau iTunes pour débloquer des achats intégrés avec des notifications, des vignettes et bien plus encore.

Météo Carrot

Si vous cherchez une application météo de haute qualité avec une touche (ou plus) de personnalité, Carrot Weather est fait pour vous. Avec des fonctionnalités telles que l'intégration des raccourcis Siri, les prévisions de pluie, les cartes météo animées et une application Apple Watch, Carrot Weather est l'une de nos applications iOS préférées sur ..

Téléchargez Carrot Weather sur l'App Store pour 4,99 $.

AutoSleep

Si une meilleure nuit de sommeil est l'une des résolutions de votre nouvel an, le mode AutoSleep est un excellent moyen de commencer à suivre votre sommeil. Avec la prise en charge du suivi du sommeil Apple Watch et bien plus encore, il offre des informations détaillées sur la qualité de votre sommeil chaque nuit.

Téléchargez AutoSleep sur l'App Store pour 2,99 $.

Tempo

S'appuyant sur des applications idéales pour les résolutions du Nouvel An, Tempo for Runners est un excellent moyen de commencer à suivre vos courses. Vous pouvez visualiser la progression de votre entraînement, voir des informations détaillées sur les intervalles et le rythme, et bien plus encore.

Téléchargez Tempo gratuitement sur l'App Store. L'abonnement Tempo Pro déverrouille la cadence, les cartes d'itinéraire, les graphiques et bien plus encore.

Gazouillement pour Twitter

Si vous avez reçu une Apple Watch cette saison de Noël, l'une de nos applications dédiées préférées est Chirp pour Twitter. Chirp vous permet d'accéder à votre chronologie Twitter, à vos listes, à vos sujets de tendances et plus directement depuis votre Apple Watch.

Téléchargez Chirp pour Twitter sur l'App Store gratuitement, avec des achats intégrés disponibles pour une personnalisation supplémentaire et plus encore.

HomeRun pour HomeKit

Si vous êtes un utilisateur HomeKit avec une Apple Watch, HomeRun est quelque chose que vous devez ajouter à votre configuration. HomeRun est le meilleur moyen d'exécuter des scènes HomeKit d'Apple Watch avec la prise en charge de complications personnalisées et bien plus encore.

Téléchargez HomeRun pour HomeKit sur l'App Store pour 2,99 $.

Comté de Donut

Donut County est un jeu simple mais addictif pour iOS. C'est un jeu de réflexion physique insensé et basé sur des histoires qui imagine un monde où les ratons laveurs ont pris le dessus. C'est un peu difficile à expliquer, alors regardez la vidéo ci-dessus pour y voir de plus près.

Donut County est un téléchargement de 4,99 $ sur l'App Store.

Alto’s Odyssey

En parlant de jeux, Alto’s Odyssey est l'un des meilleurs jeux iOS de tous les temps. Il a été publié l'année dernière dans le prolongement d'Alto’s Adventure et c’est un coureur sans fin attrayant et magnifiquement conçu qui excelle vraiment sur iPhone et iPad.

Téléchargez Alto’s Odyssey sur l'App Store pour 4,99 $.

Golf du désert

Desert Golfing est depuis longtemps l'un de mes jeux indépendants préférés sur iOS. Même si je l'ai joué pendant des années, je ne m'en lasse jamais et son concept incroyablement simple, mais délicat. Si vous cherchez un jeu simple pour passer le temps, Desert Golfing est un excellent choix.

Téléchargez Desert Golfing sur l'App Store pour 1,99 $.

D'autres jeux

L'une des plus grandes tendances de l'App Store que nous avons vues en 2019 a été les grands studios de jeu et les entreprises qui ont introduit leurs franchises emblématiques sur iOS. Voici certains de ces jeux:

Abonnements

Enfin et surtout, les cartes-cadeaux App Store et iTunes conviennent également aux abonnements. Par exemple, une carte-cadeau iTunes peut être utilisée pour Apple Music, iCloud Storage, Apple Arcade, Apple TV + et bien plus encore.

Vous voulez essayer Apple Arcade ou Apple TV +? Selon le crédit que vous avez sur l'App Store, vous pouvez même pré-payer pour une année complète en utilisant votre carte-cadeau et réaliser de belles économies dans le processus.

Emballer

Ce ne sont que quelques-unes des meilleures applications et jeux iOS à télécharger avec votre nouvelle carte-cadeau iTunes. L'une des meilleures choses à propos d'iOS est son abondance d'applications, d'utilitaires, de jeux et bien plus encore. Vous avez des recommandations supplémentaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Gardez également à l'esprit que les cartes-cadeaux iTunes sont bonnes pour les films, les émissions de télévision, la musique et bien plus encore!

