Meilleures applications HomeKit pour Apple Watch en 2020

Même si l’Apple Watch dispose déjà de Siri et d’une version allégée de l’application Home, il existe des tonnes d’applications tierces qui peuvent rendre le contrôle et la gestion de votre maison depuis votre poignet un peu plus rapides et plus pratiques. Vous souhaitez accéder rapidement à la vue en direct de l’une de vos caméras HomeKit? Ou avez-vous besoin d’attirer l’attention de votre enfant sans avoir à parcourir votre énorme liste d’accessoires? Il y a une application pour ça! Voici quelques-uns de nos favoris actuels.

HomeRun pour HomeKit

HomeRun pour HomeKit est de loin le meilleur moyen d’accéder à vos accessoires HomeKit lors de vos déplacements. Cette application met vos scènes HomeKit préférées directement sur le cadran de votre montre avec des complications personnalisables qui peuvent être mises en mouvement avec un seul robinet.

Le fait de puiser dans l’application HomeRun actuelle vous présente une grille propre de scènes HomeKit, qui peut être adaptée à vous grâce à une combinaison de plus de 4000 icônes et couleurs. Si cela ne suffisait pas, l’application HomeRun propose également des routines quotidiennes qui modifient les scènes affichées sur le cadran de votre montre, y compris le cadran Siri, en fonction de l’heure de la journée.

HomeRun pour HomeKit

HomeRun pour HomeKit apporte vos scènes préférées directement sur votre visage Apple Watch en les rendant disponibles en un seul clic. Une fonction de routine quotidienne soignée peut même changer vos complications en fonction de l’heure de la journée.

Accueil + 4

L’application Home + 4 est la référence pour les utilisateurs expérimentés de HomeKit depuis des années en raison de sa capacité à afficher des données et des automatisations qui ne se trouvent nulle part dans l’application Home d’Apple. Si vous avez déjà voulu modifier des choses comme les niveaux de microphone ou créer des automatisations basées sur la température, alors l’application est faite pour vous.

Sur l’Apple Watch, Home + 4 vous permet de visualiser les accessoires, les scènes et les appareils photo que vous jugez préférés. Des groupes d’accessoires et leurs données sont également disponibles, qui présentent des éléments tels que la durée de vie de la batterie de tous vos appareils sans fil en un clin d’œil.

Accueil + 4

Home + 4 va au-delà des données et des contrôles que vous obtenez avec l’application Home stock sur iOS et Apple Watch. En plus de définir des scènes, cette application peut vous donner toutes les statistiques ringardes et les états de l’appareil dont vous rêvez sur le petit écran.

HomeCam pour HomeKit

Avouons-le, essayer d’afficher une caméra HomeKit à partir de l’application Home sur l’Apple Watch peut être un peu pénible. Heureusement, HomeCam for HomeKit peut vous aider en retirant tous les autres accessoires que vous pourriez avoir. Cela place vos caméras au centre et à portée de main.

HomeCam ne vous montre pas seulement vos caméras, mais il vous permet également d’interagir avec l’action à l’aide du microphone intégré sur votre Apple Watch. Vous pouvez même utiliser la couronne numérique pour régler le volume de votre appareil photo d’un simple tour, tout comme lorsque vous écoutez de la musique.

HomeCam pour HomeKit

HomeCam est simplement le moyen le plus rapide et le plus simple de visualiser vos caméras HomeKit directement sur votre montre, vous tenant au courant de toutes les actions à tout moment.

Flash domestique pour HomeKit

Home Flash pour HomeKit résout le problème séculaire d’attirer l’attention de tout le monde dans votre maison, sans avoir à crier ou à voyager d’une pièce à l’autre. Cette application simple prend vos accessoires d’éclairage HomeKit existants et les combine avec une bascule rapide qui peut les faire clignoter.

Inutile de dire que Home Flash est un excellent moyen d’appeler vos enfants à la table du dîner ou de faire savoir à quelqu’un qu’ils prennent un peu trop de temps sous la douche. Les lumières autour de la maison peuvent également être réglées sur différentes couleurs, ce qui la rend encore plus utile.

Flash domestique pour HomeKit

Rien n’attire plus l’attention de quelqu’un que les lumières clignotantes, et Home Flash pour HomeKit fait exactement cela. Configurez vos lumières HomeKit préférées sur l’application iPhone et elles seront là, à votre poignet, prêtes à clignoter en cas de besoin.

HomeScan pour HomeKit

L’application HomeScan pour HomeKit est l’un de ces utilitaires que vous n’utilisez peut-être pas tous les jours, mais il vous sera utile à un moment donné au cours de votre voyage à domicile intelligent. Cette application intelligente recherche les signaux Bluetooth dans votre maison et affiche la puissance de leur signal en fonction de votre emplacement actuel.

Choisissez simplement un accessoire que vous souhaitez surveiller sur la version iPhone de l’application et promenez-vous dans votre maison tout en portant votre Apple Watch. L’application Watch affiche la puissance du signal en temps réel d’un accessoire que vous suivez, ce qui est excellent pour diagnostiquer une connexion problématique ou pour déterminer le meilleur endroit pour votre dernier équipement.

HomeScan pour HomeKit

Vous avez un accessoire Bluetooth qui est sur le côté lent ou qui affiche parfois le redoutable “No Response” dans l’application Home? Ensuite, vous avez besoin de HomeScan. Cette application peut afficher la force du signal de votre accessoire directement sur votre poignet.

Accueil Dash

L’application Home Dash fait passer l’expérience HomeKit au niveau supérieur grâce à des “tableaux de bord” personnalisables que vous pouvez utiliser pour remplacer l’application vanilla Home. Les curseurs et les commandes pratiques sont superbes sur un iPad mural et ils vous donnent en un coup d’œil les données qui vous intéressent le plus.

Bien qu’il ne soit pas aussi flashy que ses cousins ​​iOS, Home Dash sur l’Apple Watch permet toujours de trouver vos accessoires et scènes préférés plus rapidement que l’application Home. La navigation dans votre maison par pièce sur la montre permet de garder les choses cohérentes et les boutons de raccourci pratiques accélèrent les contrôles.

Accueil Dash

L’application Home Dash pour Apple Watch fonctionne en tandem avec les magnifiques tableaux de bord que vous créez sur votre iPhone. Voyez vos scènes et accessoires préférés, ou naviguez simplement un peu plus facilement en sautant d’une pièce à l’autre.

HomePass pour HomeKit

Les codes d’association HomeKit, ces petits autocollants avec le code QR et les huit chiffres inclus avec chaque accessoire, semblent avoir le don de se jeter ou de se perdre quelque part dans la maison. Malheureusement, ces codes sont cruciaux pour le processus de couplage, et si vous ne pouvez pas le retrouver, vous ne pourrez pas le rajouter à l’application Home.

HomePass pour HomeKit vise à résoudre ce problème en offrant un endroit pour stocker tous vos codes dans une application pratique. Une fois que vous avez entré l’un de vos codes, il est accessible à partir de n’importe quel appareil iOS, ainsi que de votre Apple Watch. Vous pouvez maintenant récupérer le code à tout moment et l’Apple Watch peut même afficher le code QR, vous permettant de le numériser avec votre téléphone.

HomePass pour HomeKit

HomePass est une application incontournable pour ceux qui ont des tonnes d’accessoires HomeKit à la maison. Cette application stocke tous vos codes de couplage HomeKit, ce qui les rend à portée de main sur l’iPhone et l’Apple Watch.

Qu’est-ce que vous utilisez?

Quelles applications HomeKit utilisez-vous pour votre Apple Watch? Vous en connaissez un génial que nous avons manqué? Faites le nous savoir dans les commentaires!

