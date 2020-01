Meilleures bandes Apple Watch bon marché en 2020

Source: iMore

Meilleur

Bracelets Apple Watch pas chers

iMore

2020

Si vous cherchez à récupérer votre prochain bracelet ou bracelet pour votre Apple Watch, vous êtes au bon endroit. Ici, nous avons des choix solides qui offrent des éléments comme la durabilité, le style et les options de couleur, le tout à un prix abordable. La bande en silicone Fullmosa est la sangle qui ressort vraiment de tous ces attributs. Si celui-ci n’est pas votre style, vous pouvez trouver l’un de ces autres bracelets de montre plus attrayant.

Meilleur dans l’ensemble: Bande de silicone Fullmosa

Source: Amazon

Fullmosa a une prise intéressante avec son bracelet pour l’Apple Watch, car il utilise un silicone résistant aux acides et non toxique. Ce silicone a un revêtement d’huile anti-poussière spécial qui est idéal pour repousser la transpiration. Le matériau en silicone de cette bande est doux et imperméable, ce qui est parfait pour ceux qui fréquentent fréquemment le gymnase. Il ne ressemble pas à un marais sur votre poignet à cause de l’accumulation de sueur pendant un entraînement, comme on le voit avec la plupart des bracelets de sport à base de caoutchouc. Il a également une conception de rainure intégrée pour aider à dissiper l’humidité et à améliorer le flux d’air.

Avantages:

Se défend contre l’humidité

Options de couleurs

Meilleur dans l’ensemble

Bande de silicone Fullmosa

Plus de poignet puant et marécageux

La bande en silicone de Fullmosa a un design unique qui dissipe l’humidité et améliore la circulation d’air de votre poignet.

Meilleur prix abordable: IYOU Sport Band

Source: Amazon

Pour la plupart, tout bracelet en silicone ordinaire est une option pratique en tant que bracelet de sport pour votre Apple Watch. Les acheteurs de ce groupe remarqueront instantanément à quel point il est comparable à la version d’Apple en termes de flexibilité, d’épaisseur, de fonctionnalité et de confort. La meilleure partie à ce sujet est que son prix est beaucoup plus abordable.

Ce que vous attendez avec le groupe de sport IYOU est un groupe solide qui se décline dans une tonne de couleurs. Sérieusement, il existe plus de 30 choix de couleurs différentes, y compris le rose lilas, le cobalt bleu, l’orange, ainsi que des couleurs traditionnelles comme le blanc ou le noir.

Avantages:

Grand choix d’options de couleurs

Acier inoxydable hypoallergénique sans nickel

Prix ​​abordable

Les inconvénients:

Tache de couleurs claires

Échanger le poignet

Meilleur prix abordable

IYOU Sport Band

Des groupes sportifs plus colorés qu’Apple a à offrir

Le bracelet sport IYOU offre une fonctionnalité similaire à celle de son homologue Apple à un prix beaucoup plus bas.

Meilleure durabilité: SupCase Unicorn Beetle Pro Band

Source: SupCase

Si vous souhaitez protéger votre Apple Watch contre les dommages potentiels, vous aimerez cette option de SupCase. Cet étui de protection et ce bracelet sont parfaits pour les personnes en plein air qui aiment faire de l’escalade et de la randonnée, ou pour ceux qui font du travail manuel ou des exercices de haute intensité.

SupCase fabrique des étuis de protection pour iPhone depuis des années; maintenant, ils apportent la même qualité à la montre. Leur Unicorn Beetle Pro se double d’un étui, qui s’enclenche sur votre Apple Watch pour fournir une absorption des chocs. De plus, la conception de la lunette surélevée agit comme un protecteur d’écran pour éloigner votre montre du danger de rayures ou de coups.

Avantages:

Antichoc

Confort et durabilité

Options de couleurs

Meilleure durabilité

Bande SupCase Unicorn Beetle Pro

L’étui et le bracelet parfaits pour les activités intenses

Unicorn Beetle Pro de SupCase est l’étui parfait pour les personnes actives qui s’entraînent ou effectuent un travail manuel.

Meilleure esthétique: bande de maille en acier inoxydable Jwacct

Source: Amazon

Cette option s’adresse à tous ceux qui sont fans du matériau de conception en maille. Le bracelet de Jwacct offre un design avec son bracelet en maille en acier inoxydable et possède un fermoir magnétique réglable pour verrouiller votre Apple Watch sur votre poignet en toute sécurité. Ce bracelet fonctionne avec les tailles 38 mm / 40 mm et 42 mm / 44 mm. Il existe également en plusieurs couleurs, dont le noir, l’or rose et l’arc-en-ciel!

Avantages:

Design chic et élégant

Fermoir magnétique réglable

Options de couleurs

Les inconvénients:

Couleurs légèrement différentes de celles des photos

Fermoir en métal

Meilleure esthétique

Bande de maille en acier inoxydable Jwacct

Entrez dans votre bureau avec style

Le bracelet en maille en acier inoxydable de Jwacct a un design en maille chic et élégant qui fonctionne bien pour les hommes et les femmes.

Meilleur choix de cuir: bracelet en cuir véritable Marge Plus

Source: Marge Plus

Si vous voulez un bracelet en cuir de qualité à un prix abordable, alors le bracelet en cuir véritable Marge Plus est un excellent choix. Le bracelet est fabriqué à partir d’un cuir véritable haut de gamme souple qui apporte un look à la mode et professionnel. En outre, il a une boucle classique, un poli anti-dérapant et absorbant la transpiration.

Cette couleur brune est agréable, mais si le marron n’est pas votre confiture, vous aurez alors la possibilité de choisir entre 11 autres couleurs, dont l’orange, le bleu vénitien, l’or rose et plus encore! Marge Plus dispose également d’une garantie solide qui protège vos bracelets en cuir Apple Watch pendant 18 mois.

Avantages:

Cuir Crazy Horse

Options de couleurs

Les inconvénients:

Couleurs légèrement différentes de celles des photos

Cuir rigide

Meilleur choix de cuir

Bracelet en cuir véritable Marge Plus

Cuir Crazy Horse avec un assortiment de couleurs

Les bracelets Marge Plus sont faits à 100% de cuir Crazy Horse, avec plusieurs options de couleurs amusantes à choisir.

Meilleur choix deux tons: sangles en tissu de toile Jobese

Source: Amazon

Le tissu bicolore est cool car il apporte un certain type de personnalité et de style que l’on ne retrouve pas dans beaucoup d’autres choix sur le marché. C’est ce que vous obtiendrez avec les sangles en toile de Jobese car elles incorporent un détail raffiné de type artisan.

Chaque bracelet utilise un matériau en tissu de qualité supérieure à côté d’un cuir véritable doux maintenu ensemble avec une boucle en acier inoxydable qui se sent lisse contre votre peau. Finalement, le matériau commencera à se mettre en forme à votre poignet après l’avoir porté pendant quelques jours.

Avantages:

Options de couleurs bicolores

Garantie de 18 mois

Prix ​​abordable

Meilleur choix deux tons

Sangles en toile Jobese

Couleurs bicolores qui apportent une apparence élégante et classique

Jobese vous propose plusieurs options de couleurs bicolores, dont la rose poussiéreuse, le blanc crème et le rouge.

Conclusion

L’Apple Watch est bien plus qu’un simple tracker de santé et de fitness. C’est une partie haut de gamme et à la mode de votre garde-robe. Apple fait des groupes incroyables pour aller avec, mais ils sont assez chers, et vous n’êtes certainement pas limité à ceux-ci. Vous n’avez pas à vous ruiner pour mettre en valeur votre Apple Watch avec un groupe fabuleux. Il y a tellement de bracelets sur le marché à choisir pour votre Apple Watch, beaucoup à un prix avantageux.

C’est pourquoi nous pensons que cette liste ainsi que notre meilleur choix global, le bracelet en silicone Fullmosa, permet de réduire votre temps de recherche. C’est notre premier choix car il offre dans certaines catégories que nous jugeons les plus importantes, comme les options de couleur, la durabilité et le design élégant.

Crédits – Les personnes qui ont travaillé sur ce guide

Chuck West est écrivain à iMore. Un homebody perturbateur avec une obsession de la précision et de tout ce qui est Apple. Suivez-le @chuckwestworld sur Twitter et Instagram.

Karen S. Freeman est enseignante, écrivaine, spécialiste des médias sociaux et femme de famille. Elle aime voyager, jouer avec des trucs technologiques, boire du café, découvrir de nouveaux restaurants incroyables et découvrir de nouvelles choses. Elle a une collection de bandes Apple Watch embarrassante.

