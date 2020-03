Meilleures bandes d’entraînement pour Garmin Vivoactive 3 en 2020

Meilleur

Les montres intelligentes sont d’excellents aides à l’exercice, et le Vivoactive 3 de Garmin est un modèle populaire sur le marché. Il propose 15 applications sportives intégrées – y compris le yoga, la course et la natation – et un moniteur cardiaque au poignet. Si vous cherchez à garder ce moniteur en place pendant que vous êtes en action, vous avez besoin d’une sangle décente. Si votre bande Vivoactive 3 d’origine doit être remplacée, ou si vous souhaitez un changement avec une couleur ou un style différent, nous pouvons vous aider avec notre sélection sportive.

Ce pack de grande valeur vous offre trois bandes à dégagement rapide dans des couleurs contemporaines. Ils sont faits de silicone souple pour plus de confort lors du port et ont un look propre et sportif. Un boîtier à broches et replis offre un ajustement sûr et le métal est en acier inoxydable hypoallergénique sans nickel.

14 $ chez Amazon

Les bracelets de remplacement Ancool sont spécialement conçus pour les amateurs de sport. Ils sont disponibles dans toute une gamme de couleurs vives et ont des trous d’aération pour les rendre respirants. Ils sont également étanches, résistants à l’usure et antidérapants. Ils sont disponibles en deux tailles, petites et grandes, afin que vous puissiez obtenir l’ajustement parfait.

À partir de 7 $ sur Amazon

Garmin propose une gamme de bandes de remplacement pour son Vivoactive 3. Outre des options plus formelles en cuir et en daim élégant, il existe des versions plus sportives disponibles en silicone. Il existe des choix de couleurs blanc, aqua, berry, noir et gris. Certaines des options sont un ensemble de trois pièces, avec une bande de boucle et deux bandes de tailles différentes pour l’autre côté.

À partir de 30 $ sur Amazon

Cette gamme amusante et économique obtient des trous de découpe plus grands, qui ne sont pas seulement pratiques pour rendre les bandes plus respirantes, mais offrent également un design amusant et épuré, qui a fière allure avec un schéma bicolore. Nous sommes fans de cette combinaison rose et turquoise, mais vous pouvez opter pour le noir et le rouge, le bleu et le blanc ou le rose et le noir.

7 $ chez Amazon

Fintie a une collection de bandes de remplacement en nylon tissé doux de première qualité, ce qui en fait des alternatives incroyables aux options en silicone que nous avons présentées. Ils sont toujours légers, respirants et confortables à porter. Ils sont également durables et peuvent être lavés, ce qui est utile si vous êtes une Betty en sueur.

À partir de 9 $ sur Amazon

Cette option apporte un chic deux tons avec une gamme de combinaisons de couleurs. En plus de cette option vert citron et noir saisissante, il y a une marine marine et blanche, ainsi qu’un noir et jaune audacieux. Fabriquées en caoutchouc naturel, ces bandes sont douces, confortables à porter, résistantes à l’eau et très durables.

10 $ chez Amazon

Relting propose une gamme de packs doubles de bandes de remplacement. Fabriquées en nylon doux et tissé de qualité supérieure, ces bandes sont douces, légères, confortables, respirantes et durables. Nous aimons les deux packs de bandes arc-en-ciel, mais il existe également d’autres options, y compris des choix réfléchissants qui sont parfaits pour les joggeurs.

17 $ chez Amazon

Les bandes de silicone de remplacement de NotoCity sont abordables et disponibles en deux tailles: petites, adaptées de 7,08 à 8,26 pouces, et grandes, adaptées jusqu’à 8,66 pouces. Durables et imperméables, ils ont une finition légèrement texturée et un fermoir en acier inoxydable sécurisé. Chaque bande est livrée avec deux ressorts de dégagement rapide de rechange.

À partir de 7 $ sur Amazon

Si vous êtes du type pratique, vous voudrez peut-être envisager cette solution de sangle fonctionnelle. Cette sangle noire sans fioritures est fabriquée à partir d’un fin nylon tissé qui est très résistant mais qui a aussi des qualités respirantes. Il est doté d’une boucle en métal en acier inoxydable argenté et d’une double boucle pour garder l’excédent de bande à l’écart pendant que vous êtes actif.

10 $ chez Amazon

Colorée et épaisse, la gamme de bracelets de remplacement GadgetWraps pour votre montre connectée préférée est fabriquée en silicone de haute qualité et imperméable. La meilleure chose à propos de ce choix de bande est la gamme incroyable de couleurs dans lesquelles ils sont disponibles. Avec une impressionnante 30 teintes différentes, des couleurs vives aux options pastel aux teintes en sourdine, vous trouverez une couleur adaptée.

14 $ chez Amazon

Enfin, quelque chose d’un peu différent avec cet ensemble de trois groupes d’Anrir. Cette solution à un achat pour tous vos besoins de remplacement de la bande Vivoactive 3 vous offre une attrayante sangle en cuir beige, une bande intelligente en acier inoxydable noir et pour quand vous êtes sur le point de devenir sportif, une bande en silicone souple à échanger contre la transpiration séances.

24 $ chez Amazon

Notre meilleur choix personnel pour une bande d’entraînement de remplacement pour votre Garmin Vivoactive 3 est le pack de trois bandes de fitness de remplacement en silicone souple de Big Tang. Vous disposez de trois couleurs différentes pour échanger en fonction de votre humeur ou de votre tenue et elles sont en silicone souple, ce qui les rend confortables à porter.

Comme alternative au silicone, les deux paires de bandes de sport en nylon souple Relting sont une option attrayante, en particulier dans la conception amusante sur le thème de l’arc-en-ciel. Ceux-ci sont fabriqués à partir de nylon doux et tissé, ce qui les rend respirants et très légers.

Quiconque cherche à faire une déclaration avec son bracelet de remplacement devrait envisager la gamme de sangles de rechange en silicone souple Ancool. Avec un design bicolore dans une gamme de couleurs vives et accrocheuses, ce sont une option attrayante et abordable.

